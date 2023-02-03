Сотрудничество и пресса
Размещение рекламы банкаРеклама
Нам интересны разные форматы: телевидение, радио, интернет, наружная реклама. Пишите, если готовы разместить у себя или на сторонних площадках.
Работа с подрядчикамиПартнёрство
Если ваша компания занимается видеопродакшеном, организует мероприятия или оказывает другие креативные услуги — будем ждать ваше портфолио.
Участие в мероприятияхПартнёрство
Если готовите мероприятие и хотите пригласить Точка Банк как партнёра, спикера или гостя — свяжитесь с нами.
КоллаборацииПартнёрство
Сделаем вау-проект для предпринимателей вместе с вашим брендом. Опишите свою идею или отправьте презентацию — вернёмся с ответом как можно скорее.
Пиар-командаПресса
Поможем любой уютной редакции с комментарием на темы онлайн-банкинга, бухгалтерии, валютного контроля и других сервисов для бизнеса, систем управления типа аджайла или холакратии, маркетинга и сервис-дизайна.
Партнёрство с блогерамиРеклама
Если хотите прорекламировать банк или предложить коллаборацию, напишите нам. Обсудим вашу идею и условия сотрудничества.
Технологическое партнёрствоПартнёрство
Пишите, если вас интересует технологическое партнёрство с Точка Банком: API-интеграция, сплитование платежей, В2В-партнёрство и так далее. А ещё — если у вас есть идеи, как мы можем вместе создавать эффективные решения для бизнеса.
Скидки сотрудникамПартнёрство
Напишите нам, если готовы предложить скидки сотрудникам Точка Банка. Мы неравнодушны к таким идеям.
Сувенирная продукцияПартнёрство
Создаёте мерч или другие вещи, которые приятно дарить? Присылайте свои идеи и портфолио — обсудим сотрудничество.
Третьим лицам запрещается любым способом осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, предоставление, распространение персональных данных наших сотрудников, размещенные на этой странице, включая их размещение на сторонних сайтах, страницах в социальных сетях, включение их персональных данных в справочники и иные базы данных, их использование для информирования и продвижения рекламных услуг, направленных на получение услуг лично нашими сотрудниками и не связанных с деятельностью Точки.