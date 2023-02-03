Эквайринг для бизнеса от 0,4%

Ставки на эквайринг в 2026 году изменились, когда была принята налоговая реформа, и для эквайринга перестало действовать освобождение от НДС. Ставка НДС составила 22% и была включена в комиссию за эквайринг.

Точка Банк указывает ставки на эквайринг уже с учётом НДС.