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Эквайринг для бизнеса от 0,4%

И обслуживание счёта за 0 ₽ на тарифе «Ноль»

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Интегрируем эквайринг с вашей кассой и CRM‑системой

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Решаем все вопросы 24/7 — без ботов и скриптов

Всё в одном банке

Онлайн‑касса и фискальный накопитель, терминалы и платежи по QR‑коду

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СБП с комиссией 0% — на 3 месяца

Откройте счёт до 12 ноября и принимайте до 300 000 ₽ в месяц без комиссии через СБП

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Эквайринг для офлайн-бизнеса

Торговый эквайринг от 1,14%

Принимайте платежи по карте через терминал в магазине или при доставке заказа

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Оплата по QR‑коду от 0,4%

Принимайте платежи через СБП без терминала, деньги придут на счёт за 15 секунд

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Онлайн‑касса и фискальный накопитель

Касса сформирует чеки, передаст данные ОФД и налоговой

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Клик

Гости выберут блюда, оплатят заказ и оставят чаевые через один QR‑код. Сервис подойдёт для ресторанов, баров и других заведений общепита.

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Эквайринг для онлайн-бизнеса

Интернет‑эквайринг от 1,5%

Принимайте платежи на сайте, в приложении, соцсетях или мессенджерах

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Облачная касса

Принимайте онлайн‑платежи, касса сформирует чеки, отправит их на почту покупателю и в ФНС

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Оплата через СБП от 0,4%

Создавайте платёжные ссылки и отправляйте покупателям

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Сайт с витриной товаров и услуг

Бесплатно создайте свой интернет‑магазин за 5 минут с приёмом оплат и доставкой

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Расчётный счёт за 0 ₽ — на тарифе «Ноль»

Только для ИП, зарегистрированных не более 90 дней назад:

  • Поддержка без ботов и скриптов — мы рядом 24/7
  • Кешбэк до 4% баллами: 1 балл = 1 ₽

Поможем принимать платежи законно

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Откроем расчётный счёт

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Подключим эквайринг

Подскажем, как интегрировать его в ваш бизнес

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Настроим выдачу чеков

И автоматически отправим данные в ОФД

Тарифы на эквайринг

Ставки по торговому и интернет-эквайрингу указаны с учётом НДС
Торговый эквайрингИнтернет-эквайрингQR-платежи
Медицинаот 1,63%от 2,5%0,4%
Образованиеот 1,63%от 1,8%0,4%
Туризмот 1,64%от 2%0,7%
Общепитот 1,51%от 2,5%0,7%
Бьютиот 2,79%от 2,8%0,7%

Полезное об эквайринге

Обязателен ли эквайринг
Онлайн-касса: кому нужна и как с ней работать
Как подключить приём платежей в интернет-магазине
Как подключить СБП для бизнеса: руководство для ИП и ООО

Частые вопросы

Что такое эквайринг и зачем он нужен бизнесу?

Эквайринг — это услуга, позволяющая принимать от покупателей безналичную оплату. Существует несколько видов эквайринга:

  • Торговый эквайринг для оплаты картой через POS-терминал в торговых точках и на выезде.
  • Интернет-эквайринг для приёма платежей онлайн.
  • Приём платежей через СБП — онлайн или по QR-коду.

Покупателям привычнее платить картой, чем пользоваться наличкой или переводить деньги на расчётный счёт. Поэтому наличие эквайринга у продавца способствует развитию бизнеса.

Какие комиссии и ставки действуют на приём платежей для бизнеса?

Ставки по эквайрингу зависят от выбранного типа эквайринга, вида деятельности и оборота. Самая низкая ставка от 0,4% — у QR‑платежей. Все ставки можно посмотреть здесь.

Что влияет на стоимость эквайринга?

На стоимость эквайринга влияют:

  • Способ приёма платежей — картой или по QR-коду. За приём платежей через СБП самая низкая комиссия: 0,4 или 0,7%.
  • Вид деятельности бизнеса: так, льготные ставки действуют для образования, медицины, туризма и других сфер.
  • Оборот: чем он выше, тем ниже ставка.
  • Стоимость оборудования. Терминалы бывают стационарные, переносные и совмещённые с онлайн-кассой — всё это влияет на цену.

Какие тарифы на эквайринг для ИП?

Ставка эквайринга для ИП зависит от оборота: чем выше оборот, тем ниже ставка. 

Все тарифы и другие условия для индивидуальных предпринимателей можно посмотреть здесь.

Какие виды эквайринга доступны для бизнеса?

Предпринимателям доступны все популярные виды эквайринга:

  • торговый эквайринг — оплата картой или по QR;
  • интернет-эквайринг — оплата на сайте, в том числе через СБП.

Как выбрать эквайринг для бизнеса?

Чтобы выбрать эквайринг, нужно понять, в каком формате будет проходить оплата.

  • Офлайн‑бизнесу подойдёт торговый эквайринг. Терминалы торгового эквайринга бывают стационарными и переносными. Выбор терминала зависит от типа бизнеса: для магазина в ТЦ достаточно стационарного терминала, а для курьерской службы — переносного.
  • Онлайн‑бизнесу подойдёт интернет‑эквайринг — для покупок в интернет‑магазине или соцсетях.
  • СБП подходит для онлайн- и офлайн‑продаж. У этого способа приёма платежей самая низкая комиссия, однако клиенты не получают кешбэк за такие покупки, поэтому могут предпочитать другие способы оплаты.

С учётом всех факторов вы можете выбрать подходящий вид эквайринга для бизнеса.

Какие документы нужны для подключения эквайринга?

Чтобы подключить эквайринг, не нужно предоставлять документы — достаточно иметь ИП или ООО, а также расчётный счёт в Точка Банке.

В некоторых случаях сотрудники банка могут запросить фотографии с точки продаж, лицензию для лицензируемых видов деятельности или другие документы по ситуации.

Можно ли подключить эквайринг от Точка Банк в Москве и регионах?

Да, эквайринг можно подключить в Москве и других регионах по всей России

Можно ли подключить эквайринг к уже существующему расчётному счёту?

Да, вы можете подключить эквайринг, если расчётный счёт уже есть. Если же его нет, нужно открыть счёт в Точка Банке.

Можно ли подключить эквайринг от Точка Банк со своим терминалом?

Да, вы можете подключить эквайринг со своим терминалом. Главное, чтобы у вас была одна из этих моделей:

  • PAX D230 — мобильный или стационарный;
  • PAX Q25;
  • PAX S300;
  • PAX AF6;
  • PAX A8900.

Как изменится эквайринг с НДС 22% в 2026 году?

Ставки на эквайринг в 2026 году изменились, когда была принята налоговая реформа, и для эквайринга перестало действовать освобождение от НДС. Ставка НДС составила 22% и была включена в комиссию за эквайринг.

Точка Банк указывает ставки на эквайринг уже с учётом НДС.

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Эквайринг для бизнеса от 0,4% — тарифы и стоимость | Точка Банк