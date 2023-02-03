Эквайринг для бизнеса от 0,4%

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Интегрируем эквайринг с вашей кассой и CRM‑системой
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Онлайн‑касса и фискальный накопитель, терминалы и платежи по QR‑коду
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Принимайте платежи через СБП без терминала, деньги придут на счёт за 15 секунд
Гости выберут блюда, оплатят заказ и оставят чаевые через один QR‑код. Сервис подойдёт для ресторанов, баров и других заведений общепита.
Принимайте платежи на сайте, в приложении, соцсетях или мессенджерах
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Только для ИП, зарегистрированных не более 90 дней назад:
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|Торговый эквайринг
|Интернет-эквайринг
|QR-платежи
|Медицина
|от 1,63%
|от 2,5%
|0,4%
|Образование
|от 1,63%
|от 1,8%
|0,4%
|Туризм
|от 1,64%
|от 2%
|0,7%
|Общепит
|от 1,51%
|от 2,5%
|0,7%
|Бьюти
|от 2,79%
|от 2,8%
|0,7%
Эквайринг — это услуга, позволяющая принимать от покупателей безналичную оплату. Существует несколько видов эквайринга:
Покупателям привычнее платить картой, чем пользоваться наличкой или переводить деньги на расчётный счёт. Поэтому наличие эквайринга у продавца способствует развитию бизнеса.
Ставки по эквайрингу зависят от выбранного типа эквайринга, вида деятельности и оборота. Самая низкая ставка от 0,4% — у QR‑платежей. Все ставки можно посмотреть здесь.
На стоимость эквайринга влияют:
Ставка эквайринга для ИП зависит от оборота: чем выше оборот, тем ниже ставка.
Все тарифы и другие условия для индивидуальных предпринимателей можно посмотреть здесь.
Предпринимателям доступны все популярные виды эквайринга:
Чтобы выбрать эквайринг, нужно понять, в каком формате будет проходить оплата.
С учётом всех факторов вы можете выбрать подходящий вид эквайринга для бизнеса.
Чтобы подключить эквайринг, не нужно предоставлять документы — достаточно иметь ИП или ООО, а также расчётный счёт в Точка Банке.
В некоторых случаях сотрудники банка могут запросить фотографии с точки продаж, лицензию для лицензируемых видов деятельности или другие документы по ситуации.
Да, эквайринг можно подключить в Москве и других регионах по всей России
Да, вы можете подключить эквайринг, если расчётный счёт уже есть. Если же его нет, нужно открыть счёт в Точка Банке.
Да, вы можете подключить эквайринг со своим терминалом. Главное, чтобы у вас была одна из этих моделей:
Ставки на эквайринг в 2026 году изменились, когда была принята налоговая реформа, и для эквайринга перестало действовать освобождение от НДС. Ставка НДС составила 22% и была включена в комиссию за эквайринг.
Точка Банк указывает ставки на эквайринг уже с учётом НДС.