На АУСН не нужно сдавать:

декларацию по налогу

6-НДФЛ

РСВ

персонифицированные сведения о физических лицах

Но часть данных о сотрудниках всё же нужно сдавать в СФР:

Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС‑1) — не позднее следующего рабочего дня после принятия сотрудника на работу или его увольнения

Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС‑1) — ежегодно до 25 января

Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (подраздел 3 раздела 1 ЕФС‑1) — до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

Если вы налоговый агент, можно передать банку обязанность по НДФЛ: подайте сведения о сотрудниках в нужной форме.