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регистрация ИП 
на АУСН

ИП на АУСН
АУСН — автоматизированная упрощённая система  налогообложения
Зарегистрируем ИП на АУСН без госпошлины и откроем счёт — бесплатно и онлайн
Открытие ИП, счёт и бухгалтерия за 0 ₽

Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке

Преимущества ИП на АУСН

Автоматический расчёт налогов

Их нужно уплачивать ежемесячно — сумма появится в личном кабинете налогоплательщика

Минимум отчётности

Не надо сдавать налоговые декларации, справки о доходах, КУДиР

Без страховых взносов

Не нужно уплачивать взносы за себя или сотрудников

Кому подойдёт ИП на АУСН
  • Доход до 60 000 000 ₽ в год
  • Не более 5 сотрудников в штате
  • Компания не использует другие налоговые режимы
  • Выплаты сотрудникам проходят через уполномоченный банк — мы один из них

Регистрируйте ИП на АУСН с Точка Банк

1
Вам понадобятся
  • Сканы паспорта
  • СНИЛС
2
Мы подберём
  • Коды ОКВЭД
  • Подходящий вид АУСН: «Доходы» или «Доходы минус расходы»
3
Мы подготовим

Заявление о регистрации ИП

4
Вы получите

Свидетельство о регистрации ИП и счёт в Точка Банк

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

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Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.

Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видео-продакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
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Частые вопросы

Как уплачивать налоги на АУСН?

На АУСН доступно два варианта налогообложения:

  • «Доходы» — налог 8% от поступлений;
  • «Доходы минус расходы» — 20% от разницы, но не меньше 3% от доходов

Дополнительно ИП не платит:

  • НДС, кроме агентского и при импорте
  • НДФЛ с доходов от бизнеса, исключение — дивиденды, выигрыши, ценные бумаги
  • Налог на имущество, если оно используется в предпринимательстве — кроме объектов из перечня административно‑деловых центров

Какую отчётность надо сдавать на АУСН?

На АУСН не нужно сдавать:

  • декларацию по налогу
  • 6-НДФЛ
  • РСВ
  • персонифицированные сведения о физических лицах

Но часть данных о сотрудниках всё же нужно сдавать в СФР:

  • Сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС‑1) — не позднее следующего рабочего дня после принятия сотрудника на работу или его увольнения
  • Сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС‑1) — ежегодно до 25 января
  • Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (подраздел 3 раздела 1 ЕФС‑1) — до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом

Если вы налоговый агент, можно передать банку обязанность по НДФЛ: подайте сведения о сотрудниках в нужной форме.

Идёт ли стаж у ИП на АУСН?

Да. Если ИП получает доходы и платит налоги на АУСН, страховой стаж идёт, даже без уплаты фиксированных взносов. Эти данные передаёт налоговая в СФР.

Платит ли страховые взносы ИП на АУСН?

ИП на АУСН освобождается от фиксированных взносов за себя, независимо от дохода.

Если есть сотрудники, не нужно платить взносы по обычным тарифам, только на травматизм: в 2026 — 2 959 ₽ в год.

Какие налоги платит ИП на АУСН?

ИП на АУСН освобождён от:

  • НДС, кроме импортного или агентского
  • НДФЛ с доходов от бизнеса, исключая дивиденды и прочее
  • Налога на имущество, если оно используется в бизнесе, кроме кадастровых объектов в региональных перечнях

Если объект из перечня административно‑деловых или торговых центров, налог платить всё же придётся.

Как считается налог на АУСН?

  • С объектом налогообложения «Доходы» — 8% от поступлений
  • С объектом «Доходы минус расходы» — 20% от разницы, но минимум 3% от доходов

Если вы платите торговый сбор, можно уменьшить налог на его сумму, — достаточно подать заявление.

Расходы должны быть оплачены по безналу или через кассу, иначе налоговая их не учтёт. Список допустимых расходов открыт, но есть исключения. Они перечислены в статье 6 закона № 17‑ФЗ.

Доходы и расходы учитываются кассовым методом — по факту поступления или оплаты.

Нужна ли касса для ИП на АУСН?

Да, онлайн‑касса нужна, если вид деятельности не попадает под исключения из 54‑ФЗ. Сам по себе переход на АУСН не освобождает от применения ККТ.

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Регистрация ИП на АУСН онлайн - Открыть ИП на автоматизированной УСН - Точка Банк