Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке
Их нужно уплачивать ежемесячно — сумма появится в личном кабинете налогоплательщика
Не надо сдавать налоговые декларации, справки о доходах, КУДиР
Не нужно уплачивать взносы за себя или сотрудников
Заявление о регистрации ИП
Свидетельство о регистрации ИП и счёт в Точка Банк
0 ₽ в месяц
950 ₽ в месяц
Акция до 10 ноября
0 ₽ в месяц
4 200 ₽
Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.
Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видео-продакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
На АУСН доступно два варианта налогообложения:
Дополнительно ИП не платит:
На АУСН не нужно сдавать:
Но часть данных о сотрудниках всё же нужно сдавать в СФР:
Если вы налоговый агент, можно передать банку обязанность по НДФЛ: подайте сведения о сотрудниках в нужной форме.
Да. Если ИП получает доходы и платит налоги на АУСН, страховой стаж идёт, даже без уплаты фиксированных взносов. Эти данные передаёт налоговая в СФР.
ИП на АУСН освобождается от фиксированных взносов за себя, независимо от дохода.
Если есть сотрудники, не нужно платить взносы по обычным тарифам, только на травматизм: в 2026 — 2 959 ₽ в год.
ИП на АУСН освобождён от:
Если объект из перечня административно‑деловых или торговых центров, налог платить всё же придётся.
Если вы платите торговый сбор, можно уменьшить налог на его сумму, — достаточно подать заявление.
Расходы должны быть оплачены по безналу или через кассу, иначе налоговая их не учтёт. Список допустимых расходов открыт, но есть исключения. Они перечислены в статье 6 закона № 17‑ФЗ.
Доходы и расходы учитываются кассовым методом — по факту поступления или оплаты.
Да, онлайн‑касса нужна, если вид деятельности не попадает под исключения из 54‑ФЗ. Сам по себе переход на АУСН не освобождает от применения ККТ.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.