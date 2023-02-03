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Бесплатная регистрация ООО на ОСНО

Бесплатно проконсультируем

Подберём коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Зарегистрируем онлайн

Без очередей и походов в налоговую

При регистрации ООО — счёт за 0 ₽

В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»

Преимущества ООО на ОСНО
  • Нет ограничений по численности штата
  • Можно заниматься любой законной деятельностью
  • Не нужно уплачивать налог на прибыль, если вы можете подтвердить убытки

Регистрируйте ООО на ОСНО

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Документы, подтверждающие юридический адрес
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Юридический адрес при необходимости
3

Мы подготовим

  • Заявление о регистрации юридического лица
  • Решение о создании ООО и назначении директора
  • Устав
4

Вы получите

Готовое ООО и счёт в Точка Банк за 3–5 дней.

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать

Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

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Частые вопросы

Как открыть ООО на ОСНО?

Чтобы зарегистрировать ООО на общей системе налогообложения, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, собрать необходимый пакет документов и заполнить заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или через сайт.

Если вы решите зарегистрировать ваш бизнес с помощью Точка Банка, то вам не придётся заниматься всем самостоятельно, ехать в налоговую и стоять в очередях. Мы скажем, какие документы нужно прислать, сами их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО без уплаты госпошлины.

Вы сможете отслеживать весь процесс в нашем интернет‑банке. После регистрации ООО мы пришлём вам смс, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть счёт.

Нужно ли писать заявление на ОСНО при регистрации ООО?

Нет, не нужно. Общая система налогообложения присваивается по умолчанию, если при регистрации ООО вы не выбрали другую.

Сколько стоит регистрация ООО?

Это зависит от того, как именно она проходит. Также стоит учитывать стоимость госпошлины. Если вы лично приходите в налоговую, надо уплатить госпошлину за регистрацию — 4 000 ₽. Можно не уплачивать, если подавать документы в электронном виде или через МФЦ.

Ещё один способ зарегистрировать ООО — обратиться в наш банк. В Точка Банке это будет бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.

Какой адрес нужно указывать для регистрации ООО?

Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходим юридический адрес. Чтобы у налоговой не возникло сомнений насчёт его достоверности, мы рекомендуем отправлять в налоговую подтверждающие документы.

Вы можете приобрести или взять в аренду подходящее здание или офис: тогда при регистрации нужно будет отправить в налоговую договор аренды или субаренды.

Если вы уже являетесь собственником помещения, достаточно предоставить свидетельство о праве собственности выписку из ЕГРН.

Также вы можете зарегистрировать ООО на чужой адрес, если владелец даст согласие.

Какие налоги и взносы нужно уплачивать ООО на ОСНО?

Для компаний без сотрудников

  • НДС — 22% от суммы реализованного товара или оказанных услуг;
  • налог на прибыль — 25% от разницы между доходами и расходами;
  • налог на имущество организации — до 2,2%;
  • дополнительные налоги и сборы в зависимости от вида деятельности: туристический налог, торговый сбор, налог на игорный бизнес.

Для компаний с сотрудниками

Все налоги, которые уплачивают компании без сотрудников, а также:

  • 13–15% НДФЛ.
  • Страховые взносы за сотрудников по единому тарифу. Если выплачиваете сотруднику до 2 979 000 ₽ в год — 30%. Если свыше — 15,1%.
  • 0,2%–8,5% (чаще всего 0,2%) — взносы на травматизм.

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Регистрация ООО на ОСНО — Открыть ООО на общей системе налогообложения — Банк Точка