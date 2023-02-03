Бесплатная регистрация ООО на ОСНО

Чтобы зарегистрировать ООО на общей системе налогообложения, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, собрать необходимый пакет документов и заполнить заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или через сайт.

Если вы решите зарегистрировать ваш бизнес с помощью Точка Банка, то вам не придётся заниматься всем самостоятельно, ехать в налоговую и стоять в очередях. Мы скажем, какие документы нужно прислать, сами их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО без уплаты госпошлины.

Вы сможете отслеживать весь процесс в нашем интернет‑банке. После регистрации ООО мы пришлём вам смс, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть счёт.