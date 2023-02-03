Бесплатная регистрация ООО на ОСНО

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Чтобы зарегистрировать ООО на общей системе налогообложения, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, собрать необходимый пакет документов и заполнить заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или через сайт.
Если вы решите зарегистрировать ваш бизнес с помощью Точка Банка, то вам не придётся заниматься всем самостоятельно, ехать в налоговую и стоять в очередях. Мы скажем, какие документы нужно прислать, сами их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО без уплаты госпошлины.
Вы сможете отслеживать весь процесс в нашем интернет‑банке. После регистрации ООО мы пришлём вам смс, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть счёт.
Нет, не нужно. Общая система налогообложения присваивается по умолчанию, если при регистрации ООО вы не выбрали другую.
Это зависит от того, как именно она проходит. Также стоит учитывать стоимость госпошлины. Если вы лично приходите в налоговую, надо уплатить госпошлину за регистрацию — 4 000 ₽. Можно не уплачивать, если подавать документы в электронном виде или через МФЦ.
Ещё один способ зарегистрировать ООО — обратиться в наш банк. В Точка Банке это будет бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.
Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходим юридический адрес. Чтобы у налоговой не возникло сомнений насчёт его достоверности, мы рекомендуем отправлять в налоговую подтверждающие документы.
Вы можете приобрести или взять в аренду подходящее здание или офис: тогда при регистрации нужно будет отправить в налоговую договор аренды или субаренды.
Если вы уже являетесь собственником помещения, достаточно предоставить свидетельство о праве собственности выписку из ЕГРН.
Также вы можете зарегистрировать ООО на чужой адрес, если владелец даст согласие.
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