API Точка Банк

Открытый API (Application Programming Interface) — это инструмент, через который программы «общаются» друг с другом.

Это удобно для бизнеса. Например, c помощью API Точка Банка вы можете подключить интернет‑магазин к счёту, формировать ссылки для оплаты и отслеживать поступления в удобном мессенджере или программе.