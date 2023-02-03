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API Точка Банк

API Точка Банк
Банк под капотом вашего интерфейса
Принимайте платежи, получайте выписки и выставляйте счета внутри своего сервиса

Возможности наших API

Автоматизация учёта

Получайте выписки, счета и платёжки, формируйте закрывающие документы

Приём платежей

От юрлиц и физлиц через интернет‑эквайринг и СБП

Безопасные сделки

Проводите двухэтапную оплату, принимайте и распределяйте деньги от нескольких участников сделки

Скоро — ещё больше возможностей

Кредитование

ИП и юрлица смогут оформлять кредиты прямо в вашем сервисе

ЭДО

Подписывать и отправлять документы станет проще — без перехода на другую платформу

Не нашли нужное решение?

Напишите нам на почту public‑api@tochka.com

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Зачем подключать API Точка Банк

Сэкономить время

Автоматизация снизит риск ошибок и освободит сотрудников от лишней работы

Повысить доход

Принимайте деньги в своём сервисе и зарабатывайте на комиссии с операций

Удержать клиентов

Все покупки и сделки проходят у вас — пользователю не нужно уходить на другие платформы

Исключить прямой доступ к банку

Он не понадобится сотрудникам — все операции можно выполнить в вашем сервисе

Какие есть API и что они умеют

Банк
  • Получать выписки и другую информацию из банка
  • Подписывать платежи
  • Формировать платежи, закрывающие документы, ссылки и QR‑коды на оплату
  • Отслеживать оплаты

Соответствует стандарту Открытого API Центробанка

Документация
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Реестры платежей
  • Отправлять на оплату реестры с неограниченным количеством платежей
  • Подписывать все платежи в реестре одновременно
  • Подписывать платежи своим ключом
  • Автоматически проводить массовые или регулярные платежи
Документация
Онлайн‑платежи
  • Принимать платежи от физлиц через интернет‑эквайринг и ссылки
  • Возвращать платежи
Документация
Расчёты для онлайн‑платформ
  • Проводить расчёты между юрлицами или физлицами
  • Создавать счета для безопасных сделок
  • Замораживать деньги перед списанием
Документация для B2BДокументация для C2C
Расчёты для инвестплатформ
  • Выдавать и возвращать займы
  • Выводить деньги инвесторов и заёмщиков
  • Списывать комиссии в свою пользу
Документация
Кабинет бенефициара
  • Регистрировать и деактивировать бенефициаров
  • Зачислять деньги на номинальный счёт
  • Оплачивать с номинального счёта
  • Получать данные о бенефициарах, счетах и их владельцах
Документация

Где использовать интеграцию

В любых корпоративных сервисах

На бирже

Проводите сделки с двухэтапной оплатой, приёмом и выплатой денег, закрывающими документами

В CRM-системе

Выставляйте счета и ссылки прямо из CRM — данные об оплате вернутся в систему

В бухгалтерских сервисах

Получайте информацию обо всех платежах без перехода в банк

Истории наших клиентов

IT-компания

Упростили работу бухгалтерии

IT‑компания хотела избавиться от рутинных действий при работе с банком: бухгалтеры выполняли их вручную и тратили на это время.

Сначала API стали использовать, чтобы получать выписки — для раздельного учёта входящих и исходящих платежей на своей платформе. Но в выписках нет данных о платежах, которые ещё не списаны. Внедрили метод, чтобы получать эту информацию, и бухгалтерия была в курсе всех платежей, даже по картам.

Затем компания захотела создавать платежи на своей платформе без перехода в банк. Внедрили этот функционал. Теперь доступ к банку есть лишь у нескольких сотрудников, а вся остальная работа ведётся в своём сервисе.

Какие методы использовали:

IT-компания

Защитили сделки от рисков

VK создал биржу видеоконтента, где заказчики могут находить исполнителей в сфере видео и дизайна.

Нужно было гарантировать клиенту, что обе стороны выполнят свои обязательства. Для этого интегрировали сервис безопасной сделки. С ним оплата замораживается на специальном счёте, пока заказчик не примет работу.

Так исполнитель уверен, что работа будет оплачена, а заказчик — что исполнитель доделает задачу. Интеграция заняла всего две недели и сэкономила ресурсы разработки.

Ретейл

Внедрили динамические QR-коды и сэкономили на комиссии

Франшиза продуктовых магазинов хотела повысить долю оплат через СБП и сэкономить на комиссии за эквайринг. Для этого компания интегрировала динамические QR‑коды в свою внутреннюю систему. Теперь покупатель сразу видит сумму, а не вводит её самостоятельно, как это бывает со статическими QR‑кодами.

Так удалось автоматизировать создание QR‑кодов во всех магазинах сети, сделать оплаты удобнее и сэкономить на эквайринге.

Какие методы использовали: 

  • Register Qr Code — создать QR-код
  • Create Webhook — создать вебхук, чтобы получать уведомление о зачислении денег сразу после оплаты
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Будьте в курсе новых возможностей API Точка Банка

Частые вопросы

Что такое открытый API?

Открытый API (Application Programming Interface) — это инструмент, через который программы «общаются» друг с другом.

Это удобно для бизнеса. Например, c помощью API Точка Банка вы можете подключить интернет‑магазин к счёту, формировать ссылки для оплаты и отслеживать поступления в удобном мессенджере или программе.

Каковы преимущества использования технологии открытого API?

  • Упрощает интеграции. Легко соединит сервисы банка и CRM, ERP, системы аналитики.
  • Автоматизирует процессы. Не нужно, например, вручную проверять поступления на счёт и вносить информацию в вашу программу.
  • Исключает ошибки. Банк и ваши приложения обмениваются данными сами по себе, не надо ничего добавлять руками.

Как начать работу с открытым API?

Чтобы пользоваться API, откройте счёт в Точка Банке. Затем покажите своему разработчику документацию — он проведёт подключение. Если возникнут вопросы, мы поможем.

Как обеспечить безопасность при использовании открытого API?

Не выкладывайте ключ API в публичный доступ, а остальное — наша работа. С API Точка Банка ваши данные в безопасности.

Чем отличаются Открытый API, Open API и Open Banking?

Open API и Open Banking — это одно и то же. Так называется европейский стандарт для банковского API. Открытый API — это стандарт Центробанка РФ. API Точка Банка соответствует стандарту ЦБ и развивает его.

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