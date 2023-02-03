API Точка Банк

Получайте выписки, счета и платёжки, формируйте закрывающие документы
От юрлиц и физлиц через интернет‑эквайринг и СБП
Проводите двухэтапную оплату, принимайте и распределяйте деньги от нескольких участников сделки
ИП и юрлица смогут оформлять кредиты прямо в вашем сервисе
Подписывать и отправлять документы станет проще — без перехода на другую платформу
Напишите нам на почту public‑api@tochka.com
Автоматизация снизит риск ошибок и освободит сотрудников от лишней работы
Принимайте деньги в своём сервисе и зарабатывайте на комиссии с операций
Все покупки и сделки проходят у вас — пользователю не нужно уходить на другие платформы
Он не понадобится сотрудникам — все операции можно выполнить в вашем сервисе
Соответствует стандарту Открытого API Центробанка
Проводите сделки с двухэтапной оплатой, приёмом и выплатой денег, закрывающими документами
Выставляйте счета и ссылки прямо из CRM — данные об оплате вернутся в систему
Получайте информацию обо всех платежах без перехода в банк
IT-компания
VK создал биржу видеоконтента, где заказчики могут находить исполнителей в сфере видео и дизайна.
Нужно было гарантировать клиенту, что обе стороны выполнят свои обязательства. Для этого интегрировали сервис безопасной сделки. С ним оплата замораживается на специальном счёте, пока заказчик не примет работу.
Так исполнитель уверен, что работа будет оплачена, а заказчик — что исполнитель доделает задачу. Интеграция заняла всего две недели и сэкономила ресурсы разработки.
Ретейл
Франшиза продуктовых магазинов хотела повысить долю оплат через СБП и сэкономить на комиссии за эквайринг. Для этого компания интегрировала динамические QR‑коды в свою внутреннюю систему. Теперь покупатель сразу видит сумму, а не вводит её самостоятельно, как это бывает со статическими QR‑кодами.
Так удалось автоматизировать создание QR‑кодов во всех магазинах сети, сделать оплаты удобнее и сэкономить на эквайринге.
Какие методы использовали:
Будьте в курсе новых возможностей API Точка Банка
Открытый API (Application Programming Interface) — это инструмент, через который программы «общаются» друг с другом.
Это удобно для бизнеса. Например, c помощью API Точка Банка вы можете подключить интернет‑магазин к счёту, формировать ссылки для оплаты и отслеживать поступления в удобном мессенджере или программе.
Чтобы пользоваться API, откройте счёт в Точка Банке. Затем покажите своему разработчику документацию — он проведёт подключение. Если возникнут вопросы, мы поможем.
Не выкладывайте ключ API в публичный доступ, а остальное — наша работа. С API Точка Банка ваши данные в безопасности.
Open API и Open Banking — это одно и то же. Так называется европейский стандарт для банковского API. Открытый API — это стандарт Центробанка РФ. API Точка Банка соответствует стандарту ЦБ и развивает его.
IT-компания
Упростили работу бухгалтерии
IT‑компания хотела избавиться от рутинных действий при работе с банком: бухгалтеры выполняли их вручную и тратили на это время.
Сначала API стали использовать, чтобы получать выписки — для раздельного учёта входящих и исходящих платежей на своей платформе. Но в выписках нет данных о платежах, которые ещё не списаны. Внедрили метод, чтобы получать эту информацию, и бухгалтерия была в курсе всех платежей, даже по картам.
Затем компания захотела создавать платежи на своей платформе без перехода в банк. Внедрили этот функционал. Теперь доступ к банку есть лишь у нескольких сотрудников, а вся остальная работа ведётся в своём сервисе.
Какие методы использовали: