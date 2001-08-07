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Расчётный счёт необходим ИП для того, чтобы работать с контрагентами: отправлять платежи, совершать переводы.
Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту. Налоги также намного удобнее уплачивать именно с расчётного счёта.
Но его обслуживание часто не бесплатное: в каждом банке свои тарифы и лучше изучить их заранее. В Точка Банке есть разные варианты обслуживания счёта ИП. Например, у нас есть тариф, который позволяет новым ИП пользоваться счётом бесплатно, а также специальный тариф для зрелого бизнеса.
Стоимость расчётно‑кассового обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.
Понадобятся паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если индивидуального предпринимателя ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. Этих документов достаточно, чтобы открыть счёт.
Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, кроме того, учитывайте обороты по счёту, потребность в снятии наличных и количество переводов в месяц.
Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.
Обычно счёт бесплатно и онлайн открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам сообщат по телефону после того, как вы оставите заявку.
Как только мы откроем счёт, пришлём вам уведомление на электронную почту.
Все этапы удобно отслеживать онлайн в интернет‑банке. Там же можно управлять счетами и другими сервисами банка, отслеживать зачисления на счёт и совершать платежи.
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115‑ФЗ, для открытия счёта нужно подтвердить личность и предоставить оригиналы документов сотруднику банка на личной встрече. Также на встрече вы получите бизнес‑карту: ей можно пользоваться как обычной картой, выдавать сотрудникам вместо наличных и получать баллы за покупки.
Есть три варианта:
Нисколько. Мы не берём комиссию за платёжные поручения юрлицам и ИП. Это касается всех тарифов в Точка Банке.
Внести или снять наличные можно в банкомате или кассе банков‑партнёров. Посмотреть все точки в вашем городе можно на карте.