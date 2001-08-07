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Расчётный счёт для ИП

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Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа от 500 000 ₽
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Участие в тендерах и госзакупках
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  • Подключим вас к ЕРУЗ
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Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽. 

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Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими

Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД

Тарифы на открытие расчётного счёта для ИП

Для всех
Для селлеров
Ноль
0 ₽
в месяц
Только для ИП, которые зарегистрированы не более 90 дней назад
Обслуживание счёта
Всегда бесплатно
Переводы физлицам
До 150 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 500 ₽ за каждые 15 000 ₽
Снятие наличных
Комиссия 350 ₽ за каждые 10 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
За каждые 10 000 ₽ комиссия 80 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
5 платежей в месяц бесплатно
Далее 150 ₽ за каждый
Начало
950 ₽
в месяц
Подойдёт компаниям и ИП без сотрудников, сезонного бизнеса
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 400 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽
Снятие наличных
До 50 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 1 500 ₽ за каждые 50 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 100 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 350 ₽ за каждые 50 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
30 платежей в месяц бесплатно
Далее 75 ₽ за каждый
РазвитиеАкция до 10 ноября
0 ₽
в месяц
4 200 ₽
Подойдёт растущим компаниям и ИП с сотрудниками
Обслуживание счёта
Бесплатно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции
Переводы физлицам
До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽
Снятие наличных
До 300 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽
Пополнение счёта наличными или с карты другого банка
До 600 000 ₽ в месяц бесплатно
Далее 600 ₽ за каждые 100 000 ₽
Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет
Бесплатно
Платежи ИП и юрлицам
60 платежей в месяц бесплатно
Далее 50 ₽ за каждый

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Как открыть расчётный счёт для ИП

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

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Частые вопросы

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Зачем нужен расчётный счёт для ИП?

Расчётный счёт необходим ИП для того, чтобы работать с контрагентами: отправлять платежи, совершать переводы.

Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту. Налоги также намного удобнее уплачивать именно с расчётного счёта.

Но его обслуживание часто не бесплатное: в каждом банке свои тарифы и лучше изучить их заранее. В Точка Банке есть разные варианты обслуживания счёта ИП. Например, у нас есть тариф, который позволяет новым ИП пользоваться счётом бесплатно, а также специальный тариф для зрелого бизнеса.

Сколько стоит обслуживание расчётного счёта для ИП?

Стоимость расчётно‑кассового обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

Какие документы нужны для открытия счёта ИП?

Понадобятся паспорт и свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если индивидуального предпринимателя ещё нет в ЕГРИП на сайте налоговой. Этих документов достаточно, чтобы открыть счёт.

Как выбрать тариф РКО для ИП?

Выбор зависит от специфики и масштабов бизнеса, кроме того, учитывайте обороты по счёту, потребность в снятии наличных и количество переводов в месяц.

  • Тариф «Ноль» подойдёт для новичков, которые зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад. Подключайте его, чтобы начать малый бизнес и не тратить деньги на обслуживание. 0 ₽ в месяц — навсегда.
  • Тариф «Начало» — для стабильной работы. Ваш вариант, если бизнес пошёл в рост и вы проводите несколько операций в месяц. Тариф платный, но если операций не было — деньги не списываются.
  • Тариф «Развитие» — для активного роста. Подходит, если обороты растут и вы совершаете много платежей. Как и в предыдущем тарифе, абонентская плата не взимается за месяц, если операций не было.
  • Тариф «Корпоративный» подходит для бизнеса с серьёзными оборотами с годовой выручкой от 60 000 000 ₽.
  • Тарифы «Селлер» и «Селлер Про» — специально для предпринимателей, которые продают на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах.

Заявку на смену тарифа можно оставить в любой момент, новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.

Сколько времени занимает открытие счёта для ИП?

Обычно счёт бесплатно и онлайн открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам сообщат по телефону после того, как вы оставите заявку.

Как только мы откроем счёт, пришлём вам уведомление на электронную почту.

Все этапы удобно отслеживать онлайн в интернет‑банке. Там же можно управлять счетами и другими сервисами банка, отслеживать зачисления на счёт и совершать платежи.

Зачем нужна встреча для открытия счёта?

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115‑ФЗ, для открытия счёта нужно подтвердить личность и предоставить оригиналы документов сотруднику банка на личной встрече. Также на встрече вы получите бизнес‑карту: ей можно пользоваться как обычной картой, выдавать сотрудникам вместо наличных и получать баллы за покупки.

Как пополнить счёт для ИП?

Есть три варианта:

  1. Бесплатный перевод с вашей личной карты в интернет‑банке.
  2. По реквизитам счёта из любого другого банка.
  3. Наличными без комиссии в банкоматах наших партнёров. Если расчётного счёта ещё нет, откройте его онлайн в Точка Банке и начните работу.

Сколько будут стоить платёжные поручения?

Нисколько. Мы не берём комиссию за платёжные поручения юрлицам и ИП. Это касается всех тарифов в Точка Банке.

Где вносить и снимать наличные со счёта ИП?

Внести или снять наличные можно в банкомате или кассе банков‑партнёров. Посмотреть все точки в вашем городе можно на карте.  

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