Обычно счёт бесплатно и онлайн открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам сообщат по телефону после того, как вы оставите заявку.

Как только мы откроем счёт, пришлём вам уведомление на электронную почту.

Все этапы удобно отслеживать онлайн в интернет‑банке. Там же можно управлять счетами и другими сервисами банка, отслеживать зачисления на счёт и совершать платежи.