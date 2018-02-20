Электронный документооборот для бизнеса

Да, сделать это можно двумя способами:

Способ №1

Подписать документ своей неквалифицированной электронной подписью (НЭП) и отправить контрагенту прямую ссылку на подписание. Специальный сервис не понадобится, ссылка придёт на email партнёра.

Чтобы выпустить НЭП и подписать документ, контрагент должен пройти по ссылке в уведомлении и подтвердить свою личность через авторизацию на Госуслугах. Затем ему придёт смс с кодом для подтверждения подписи, а после его ввода подписанный документ.

Способ №2

Подписать документ своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить в ЭДО контрагента — это может быть Астрал‑ЭДО, Диадок или другой сервис.

Контрагент получит документ в свой сервис и сможет подписать его там своей квалифицированной подписью.