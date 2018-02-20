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Электронный документооборот для бизнеса

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Точка Банк — оператор ЭДО
Создавайте, подписывайте и отправляйте документы контрагентам в интернет‑банке
До 10 ноября
ЭДО со скидкой 20% и электронная подпись бесплатно
  • Откройте счёт на тарифе «Начало» или «Развитие» до 10 ноября
  • В течение 30 дней со дня открытия счёта подключите тариф ЭДО на 600 или 2 000 документов
  • Получите квалифицированную электронную подпись бесплатно

Всё нужное в одном сервисе ЭДО

Готовые шаблоны документов

Договоры, акты, накладные, счета‑фактуры и УПД по формату, утверждённому ФНС

Роуминг с сервисами ЭДО

Отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус, Эдивеб и другие

Все оплаты под вашим контролем

Сами отметим оплаченными счета и учтём платежи от контрагентов в акте сверки — отслеживать долги станет проще

Доверенности на сотрудников

Делегируйте работу с документами сотрудникам: создавайте МЧД и настраивайте полномочия за пару минут

Работайте с маркировкой прямо в ЭДО

Сервис сам проверит коды маркировки в УПД и передаст данные Честному знаку. Для этого подключите тариф «Продвинутый».

Готовые шаблоны документов

Счета на оплату и акты сверки прямо в ЭДО

Не нужно формировать документы вручную — создавайте счета, акты, накладные и УПД по готовым шаблонам

Загрузка фото или файлов любых ваших документов

Можно подписать их электронной подписью и отправить партнёрам

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Утверждены ФНС

Всегда актуальные шаблоны документов, которые учитывают требования законодательства

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Подходят для ФНС или суда

Если в отношениях с контрагентом что‑то пойдёт не так, скачайте нужные документы, их примет и ФНС, и суд

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Роуминг с сервисами ЭДО

Сами настроим роуминг

И пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить

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Наши партнёры

Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус, Эдивеб и другие

Читать о партнёрах
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Если у контрагента нет своего ЭДО

Подпишите документ через смс‑код и отправьте ссылку на него контрагенту — он тоже подпишет его через смс‑код

Все оплаты под вашим контролем

Соберём акты сверки

Учтём в акте платежи и закрывающие документы — сможете проверить, что всё было оплачено

Покажем неоплаченные счета

Отслеживайте долги по выставленным счетам на одном экране

Предзаполним форму платежа для партнёра

На каждом счёте есть QR‑код — если партнёр платит по нему, он не ошибётся в реквизитах

Доверенности на сотрудников

Выдавайте права любым сотрудникам

Бухгалтер, менеджер или замдиректора смогут создавать и подписывать документы

Оформляйте МЧД за пару минут

Просто выберите роль — замдиректора или бухгалтер, и мы сами подберём необходимые полномочия

Обезопасьте себя юридически

С МЧД не придётся передавать свою КЭП сотрудникам — за ошибки в документах будет отвечать тот, кто непосредственно их подписал

Используйте выпущенные МЧД где угодно

Доверенности, выпущенные в Точка Банке, можно использовать в сторонних сервисах

Тарифы ЭДО

Базовый — бесплатно навсегда
  • Выставляйте счета на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено
  • Создавайте документы по готовым шаблонам: акты, накладные, счета-фактуры и УПД
  • Получайте документы из других ЭДО и подписывайте квалифицированной электронной подписью

Продвинутый — от 3 900 ₽ в год

Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:

  • Создавайте акты сверки 
  • Загружайте коды маркировки в УПД — наш сервис отправит данные в Честный знак
  • Подписывайте документы любым способом: электронной подписью и через смс-код
  • Отправляйте документы в другие ЭДО
300 документов

13 ₽ за документ

3 900 ₽ в год

600 документов

10 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

2 000 документов

6,8 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

Доверенности для сотрудников
  • До 1200 ₽ за одну МЧД или безлимит за 45 000 ₽ на год
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Частые вопросы

Можно ли пользоваться электронным документооборотом, если у меня нет счёта в Точка Банк?

Нет, не получится. ЭДО — часть интернет‑банка, поэтому создавать и хранить документы в нём без счёта в Точка Банке нельзя. Но вы можете принимать и подписывать документы, если их отправит кто‑то из наших клиентов.

Чтобы пользоваться всеми услугами Документооборота, подключите сервис. О том, как подключить электронный документооборот, читайте в вопросах ниже. Или оставьте заявку на открытие счёта в Точка Банке. Наши специалисты перезвонят в течение 30 минут.

Можно ли обмениваться документами с контрагентами, которые не являются клиентами Точка Банк?

Да, сделать это можно двумя способами:

Способ №1

Подписать документ своей неквалифицированной электронной подписью (НЭП) и отправить контрагенту прямую ссылку на подписание. Специальный сервис не понадобится, ссылка придёт на email партнёра.

Чтобы выпустить НЭП и подписать документ, контрагент должен пройти по ссылке в уведомлении и подтвердить свою личность через авторизацию на Госуслугах. Затем ему придёт смс с кодом для подтверждения подписи, а после его ввода подписанный документ.

Способ №2

Подписать документ своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить в ЭДО контрагента — это может быть Астрал‑ЭДО, Диадок или другой сервис.

Контрагент получит документ в свой сервис и сможет подписать его там своей квалифицированной подписью.

Можно ли подписывать документы через Документооборот с физическими лицами и самозанятыми?

Да, можно, но только загруженные вами.

Как это сделать:

  • Создайте документ в любом удобном вам текстовом редакторе и скачайте его в формате DOC, PDF, JPG, PNG или TIFF.
  • Зайдите в Документооборот и нажмите кнопку «Загрузить» на главной сервиса.

Документы, созданные в конструкторе Документооборота, подписать с физлицами и самозанятыми не получится.

Как подключить цифровой документооборот?

Если у вас есть счёт в Точка Банке, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке. Затем нажмите на кнопку «Тариф» и выберите нужный: бесплатный «Базовый» или платный «Продвинутый».

Чтобы подписывать документы на тарифе «Продвинутый», установите программу «КриптоПро» — через неё работает КЭП. Если у вас устройство на базе macOS, установить сервис будет сложнее из‑за ограничений со стороны Apple. Но это всё же можно сделать по инструкции.

Если счёта в Точка Банке нет, вы можете только принимать и подписывать входящие документы от клиентов Точка Банка. Чтобы пользоваться всеми услугами сервиса, оставьте заявку на открытие счёта. Наши специалисты перезвонят в течение 30 минут.

Как выбрать тариф ЭДО?

Если вы планируете выставлять счета на оплату, создавать документы по готовым шаблонам, кроме актов сверки, принимать входящие документы от контрагентов и подписывать документы квалифицированной электронной подписью — выберите бесплатный тариф «Базовый» от Точка Банка.

Если вам нужно отправлять документы в другие ЭДО, подписывать документы любым способом: квалифицированной электронной подписью и через смс‑код, загружать коды маркировки в УПД, создавать акты сверки — выбирайте платный тариф «Продвинутый».

Как оплатить тариф?

Если у вас есть счёт в Точка Банке, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке. Затем нажмите на кнопку «Тарифы» — «Продвинутый», а затем выберите подходящий пакет исходящих документов.

После этого вы перейдёте на страницу оплаты. Деньги спишутся с вашего расчётного счёта в Точка Банке, тариф начнёт действовать сразу после этого и будет активен год.

Если пакет документов закончится раньше, вы сможете его обновить по той же цене.

Что делать, если пакет исходящих документов закончился раньше срока?

Зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке. Затем нажмите на кнопку «Тарифы» и найдите виджет с остатком пакета. На нём будет кнопка «Обновить», нажмите её, выберите новый пакет и оплатите его со своего расчётного счёта в Точка Банке. Новый пакет начнёт действовать сразу после оплаты.

Какой тип подписи мне подойдёт?

Это зависит от вашей системы налогообложения.

Если вы работаете на упрощённой системе налогообложения без НДС, вам подойдёт НЭП — неквалифицированная электронная подпись. Выпустим её за пару минут, а токены, флешки и специализированные программы не понадобятся.

Если вы ООО или ИП на общей системе налогообложения, часть документов не получится подписать НЭП. Для счетов‑фактур и универсальных передаточных документов нужно будет отдельно выпустить квалифицированную электронную подпись — КЭП — и установить на устройство программу «КриптоПро». Если у вас устройство на базе macOS, установить сервис будет сложнее из‑за ограничений со стороны Apple. Но всё же это можно сделать, следуя инструкции.

Настроив КЭП, вы сможете сдавать отчётность в налоговую и обмениваться документами с контрагентами, которые хранят и подписывают документы в других сервисах ЭДО.

Какие документы можно подписать без выпуска КЭП?

Без выпуска КЭП можно подписать любые документы, в которых не фигурирует НДС. А именно: договоры, акты оказанных услуг, акты приёма‑передачи, товарные накладные, соглашения, дополнительные приложения, технические задания, спецификации, уведомления, счета, отчёты агента, служебные задания, отчёты и направления сотрудникам информации.

Для подписи перечисленных документов достаточно НЭП — неквалифицированной электронной подписи. Мы выпустим её бесплатно для вас и ваших контрагентов.

Какие документы можно подписать с помощью КЭП?

Подписать с помощью КЭП можно любые документы, кроме кадровых

Как получить квалифицированную электронную подпись?

КЭП можно бесплатно получить в налоговой или удостоверяющем центре. Для этого предприниматель или руководитель организации представляет паспорт, СНИЛС, USB‑носитель (сертифицированную флешку Рутокен ЭЦП 3.0) и проходит процедуру идентификации. Подать заявление на выпуск КЭП можно на сайте ФНС.

На чём основывается юридическая значимость документов, подписанных в электронном виде?

Документооборот Точка Банка использует неквалифицированную электронную подпись и квалифицированную электронную подпись. С их помощью сервис проверяет личность подписанта и его право подписывать документы от конкретной организации.

Юридическая значимость документов, подписанных НЭП, основывается на ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», где сказано, что «информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признаётся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе».

Юридическая значимость документов, подписанных КЭП, основывается на ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», где сказано, что «информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признаётся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью».

Безопасность гарантирует и п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ. В нём сказано, что «письменная форма сделки считается соблюдённой также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств». После того, как вы подпишите документы, НЭП и КЭП фиксируют неизменность документа — в него нельзя вносить односторонние правки без согласования.

Можно ли отправить в налоговую документы, подписанные в сервисе?

Да, можно. При проверке налоговой вы можете предоставить распечатанный или электронный протокол подписания.

Это подтверждает ст. 9 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учёте»: «Первичный учётный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью». Об этом же говорит и письмо ФНС РФ от 20.02.2018 N ЕД‑4 15/3372: «В случае истребования в рамках налоговых проверок представляются в налоговый орган на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью».

Является ли Точка Банк оператором ЭДО?

Да, Точка Банк входит в список аккредитованных операторов электронного документооборота и предоставляет сервис прямо в интернет‑банке.

Все документы, которыми обмениваются стороны через сервис, подписываются электронной подписью, что придаёт им юридическую значимость. После подписи документы изменить нельзя, а значит, их невозможно подделать.

Кроме того, такой документооборот является абсолютно легитимным с точки зрения регуляторов, а вся переписка и файлы надёжно защищены. В ЭДО Точка Банка используются средства шифрования, аутентификации пользователей и система контроля доступа.

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Электронный документооборот (ЭДО) | Сервис электронного обмена документами онлайн — Точка Банк