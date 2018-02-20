Электронный документооборот для бизнеса

Договоры, акты, накладные, счета‑фактуры и УПД по формату, утверждённому ФНС
Отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус, Эдивеб и другие
Сами отметим оплаченными счета и учтём платежи от контрагентов в акте сверки — отслеживать долги станет проще
Делегируйте работу с документами сотрудникам: создавайте МЧД и настраивайте полномочия за пару минут
Сервис сам проверит коды маркировки в УПД и передаст данные Честному знаку. Для этого подключите тариф «Продвинутый».
Не нужно формировать документы вручную — создавайте счета, акты, накладные и УПД по готовым шаблонам
Можно подписать их электронной подписью и отправить партнёрам
Всегда актуальные шаблоны документов, которые учитывают требования законодательства
Если в отношениях с контрагентом что‑то пойдёт не так, скачайте нужные документы, их примет и ФНС, и суд
И пришлём приглашение контрагентам — вам нужно только создать документ и выбрать, куда его отправить
Подпишите документ через смс‑код и отправьте ссылку на него контрагенту — он тоже подпишет его через смс‑код
Учтём в акте платежи и закрывающие документы — сможете проверить, что всё было оплачено
Отслеживайте долги по выставленным счетам на одном экране
На каждом счёте есть QR‑код — если партнёр платит по нему, он не ошибётся в реквизитах
Бухгалтер, менеджер или замдиректора смогут создавать и подписывать документы
Просто выберите роль — замдиректора или бухгалтер, и мы сами подберём необходимые полномочия
С МЧД не придётся передавать свою КЭП сотрудникам — за ошибки в документах будет отвечать тот, кто непосредственно их подписал
Доверенности, выпущенные в Точка Банке, можно использовать в сторонних сервисах
Пользуйтесь всеми преимуществами тарифа «Базовый», а также:
13 ₽ за документ
3 900 ₽ в год
10 ₽ за документ
6 000 ₽ в год
6,8 ₽ за документ
13 600 ₽ в год
Нет, не получится. ЭДО — часть интернет‑банка, поэтому создавать и хранить документы в нём без счёта в Точка Банке нельзя. Но вы можете принимать и подписывать документы, если их отправит кто‑то из наших клиентов.
Чтобы пользоваться всеми услугами Документооборота, подключите сервис. О том, как подключить электронный документооборот, читайте в вопросах ниже. Или оставьте заявку на открытие счёта в Точка Банке. Наши специалисты перезвонят в течение 30 минут.
Да, сделать это можно двумя способами:
Способ №1
Подписать документ своей неквалифицированной электронной подписью (НЭП) и отправить контрагенту прямую ссылку на подписание. Специальный сервис не понадобится, ссылка придёт на email партнёра.
Чтобы выпустить НЭП и подписать документ, контрагент должен пройти по ссылке в уведомлении и подтвердить свою личность через авторизацию на Госуслугах. Затем ему придёт смс с кодом для подтверждения подписи, а после его ввода подписанный документ.
Способ №2
Подписать документ своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) и отправить в ЭДО контрагента — это может быть Астрал‑ЭДО, Диадок или другой сервис.
Контрагент получит документ в свой сервис и сможет подписать его там своей квалифицированной подписью.
Да, можно, но только загруженные вами.
Как это сделать:
Документы, созданные в конструкторе Документооборота, подписать с физлицами и самозанятыми не получится.
Если у вас есть счёт в Точка Банке, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке. Затем нажмите на кнопку «Тариф» и выберите нужный: бесплатный «Базовый» или платный «Продвинутый».
Чтобы подписывать документы на тарифе «Продвинутый», установите программу «КриптоПро» — через неё работает КЭП. Если у вас устройство на базе macOS, установить сервис будет сложнее из‑за ограничений со стороны Apple. Но это всё же можно сделать по инструкции.
Если счёта в Точка Банке нет, вы можете только принимать и подписывать входящие документы от клиентов Точка Банка. Чтобы пользоваться всеми услугами сервиса, оставьте заявку на открытие счёта. Наши специалисты перезвонят в течение 30 минут.
Если вы планируете выставлять счета на оплату, создавать документы по готовым шаблонам, кроме актов сверки, принимать входящие документы от контрагентов и подписывать документы квалифицированной электронной подписью — выберите бесплатный тариф «Базовый» от Точка Банка.
Если вам нужно отправлять документы в другие ЭДО, подписывать документы любым способом: квалифицированной электронной подписью и через смс‑код, загружать коды маркировки в УПД, создавать акты сверки — выбирайте платный тариф «Продвинутый».
Если у вас есть счёт в Точка Банке, зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке. Затем нажмите на кнопку «Тарифы» — «Продвинутый», а затем выберите подходящий пакет исходящих документов.
После этого вы перейдёте на страницу оплаты. Деньги спишутся с вашего расчётного счёта в Точка Банке, тариф начнёт действовать сразу после этого и будет активен год.
Если пакет документов закончится раньше, вы сможете его обновить по той же цене.
Зайдите в раздел «Документооборот» в интернет‑банке. Затем нажмите на кнопку «Тарифы» и найдите виджет с остатком пакета. На нём будет кнопка «Обновить», нажмите её, выберите новый пакет и оплатите его со своего расчётного счёта в Точка Банке. Новый пакет начнёт действовать сразу после оплаты.
Это зависит от вашей системы налогообложения.
Если вы работаете на упрощённой системе налогообложения без НДС, вам подойдёт НЭП — неквалифицированная электронная подпись. Выпустим её за пару минут, а токены, флешки и специализированные программы не понадобятся.
Если вы ООО или ИП на общей системе налогообложения, часть документов не получится подписать НЭП. Для счетов‑фактур и универсальных передаточных документов нужно будет отдельно выпустить квалифицированную электронную подпись — КЭП — и установить на устройство программу «КриптоПро». Если у вас устройство на базе macOS, установить сервис будет сложнее из‑за ограничений со стороны Apple. Но всё же это можно сделать, следуя инструкции.
Настроив КЭП, вы сможете сдавать отчётность в налоговую и обмениваться документами с контрагентами, которые хранят и подписывают документы в других сервисах ЭДО.
Без выпуска КЭП можно подписать любые документы, в которых не фигурирует НДС. А именно: договоры, акты оказанных услуг, акты приёма‑передачи, товарные накладные, соглашения, дополнительные приложения, технические задания, спецификации, уведомления, счета, отчёты агента, служебные задания, отчёты и направления сотрудникам информации.
Для подписи перечисленных документов достаточно НЭП — неквалифицированной электронной подписи. Мы выпустим её бесплатно для вас и ваших контрагентов.
Подписать с помощью КЭП можно любые документы, кроме кадровых
КЭП можно бесплатно получить в налоговой или удостоверяющем центре. Для этого предприниматель или руководитель организации представляет паспорт, СНИЛС, USB‑носитель (сертифицированную флешку Рутокен ЭЦП 3.0) и проходит процедуру идентификации. Подать заявление на выпуск КЭП можно на сайте ФНС.
Документооборот Точка Банка использует неквалифицированную электронную подпись и квалифицированную электронную подпись. С их помощью сервис проверяет личность подписанта и его право подписывать документы от конкретной организации.
Юридическая значимость документов, подписанных НЭП, основывается на ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», где сказано, что «информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признаётся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе».
Юридическая значимость документов, подписанных КЭП, основывается на ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 63‑ФЗ «Об электронной подписи», где сказано, что «информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признаётся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью».
Безопасность гарантирует и п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ. В нём сказано, что «письменная форма сделки считается соблюдённой также в случае совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств». После того, как вы подпишите документы, НЭП и КЭП фиксируют неизменность документа — в него нельзя вносить односторонние правки без согласования.
Да, можно. При проверке налоговой вы можете предоставить распечатанный или электронный протокол подписания.
Это подтверждает ст. 9 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учёте»: «Первичный учётный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью». Об этом же говорит и письмо ФНС РФ от 20.02.2018 N ЕД‑4 15/3372: «В случае истребования в рамках налоговых проверок представляются в налоговый орган на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью».
Да, Точка Банк входит в список аккредитованных операторов электронного документооборота и предоставляет сервис прямо в интернет‑банке.
Все документы, которыми обмениваются стороны через сервис, подписываются электронной подписью, что придаёт им юридическую значимость. После подписи документы изменить нельзя, а значит, их невозможно подделать.
Кроме того, такой документооборот является абсолютно легитимным с точки зрения регуляторов, а вся переписка и файлы надёжно защищены. В ЭДО Точка Банка используются средства шифрования, аутентификации пользователей и система контроля доступа.