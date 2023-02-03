Программа лояльности

Получайте до 4% баллами
За операции и траты в выбранных категориях
Пользуйтесь ДМС бесплатно
Можно оформить полис на себя или другого человека
Выбирайте, как тратить баллы
На оплату наших сервисов, сертификаты партнёров или рубли
|Уровень
|Первая лига
|Премьер-лига
|Высшая лига
|Что вы получите
|Баллы в одной категории
|Баллы в двух категориях или ДМС
|Баллы в трёх категориях и ДМС
|Лимит начисления баллов
|1 000 баллов
|4 500 баллов
|25 000 баллов
|Среднемесячный остаток
|Неважно
|5–30 млн ₽
|От 30 млн ₽
|Сумма покупок по карте
|Неважно
|100 000–500 000 ₽
|От 500 000 ₽
|Среднемесячный остаток +
Сумма покупок по карте
|Неважно
|3–20 млн ₽
Остаток
50 000–200 000 ₽
Покупки по карте
|От 20 млн ₽
Остаток
От 200 000 ₽
Покупки по карте
|Количество оплаченных сервисов
|Неважно
|4–5 сервисов
|От 6 сервисов
|Обслуживание на тарифе «Корпоративный»
|-
|-
|✔
От суммы уплаченных налогов через Онлайн‑бухгалтерию или Фонды
От оплаты рекламных услуг
От всех покупок по карте
От поступлений с маркетплейсов
В интернет‑банке можно подключить автоплатёж, чтобы оплата баллами проходила автоматически
Можно оплатить покупки на маркетплейсах, поездки в такси, проходы в бизнес‑залы
Количество обменов за месяц не ограничено
Пожертвования уйдут в Фонд Константина Хабенского
От 990 баллов
Мониторим риски по 115‑ФЗ, проверяем контрагентов, предупреждаем о возможных проблемах
150 баллов
ТОК для малого и среднего бизнеса, конференции по ВЭД, Beat Film Festival и другие
От 100 баллов
Билеты, багаж, повышение класса полёта
От 1 балла
Промокоды на поездки в такси
От 250 до 1 000 баллов
Сертификат на покупки любых товаров
От 500 до 20 000 баллов
Подарочная карта в сеть бьюти‑маркетов
От 500 до 5 000 баллов
Сертификат в сеть магазинов детских товаров
От 1 000 до 3 000 баллов
Выберите чекап, сдайте анализы и получите расшифровку результатов
От 900 баллов
Комфортное ожидание в аэропортах и вокзалах в России и за рубежом
2 200 баллов
Подарочный сертификат в магазин для предпринимателей
От 500 до 3 000 баллов
Сертификат на покупки в интернет‑магазине
От 1 000 до 5 000 баллов
Промокод на заказ еды в кафе и ресторанах
От 500 до 1 500 баллов
Подарочная карта на покупки
От 500 до 5 000 баллов
Баллы начисляются за уплату налогов, входящие платежи с маркетплейсов, оплату рекламных услуг, а также за все покупке по карте.
Подробнее рассказываем здесь.
Чтобы повысить уровень программы лояльности, нужно выполнить одно из условий:
Точная сумма остатка и трат зависит от уровня, на который вы хотите перейти. В остаток входят деньги на депозитах и расчётных счетах, а деньги на спецсчетах не учитываются.
Ещё один способ повысить уровень — подключить сервисы нашего банка.
Для Премьер‑лиги нужно четыре сервиса, для Высшей лиги — шесть. В эти сервисы входят:
Баллы за входящие платежи с маркетплейсов начисляются за поступления от конкретных ИНН:
Баллы хранятся три месяца, а потом сгорают. Мы пришлём напоминание в интернет‑банке, чтобы вы не забыли потратить баллы.
В Высшей лиге достаточно активировать полис — он начинает действовать сразу и работает до конца месяца. Дальше мы будем автоматически продлевать его каждый месяц, пока вы остаётесь на Высшей лиге.
В Премьер‑лиге можно выбрать: ДМС на 6 месяцев или баллы за операции в выбранных категориях. Если вы подключили ДМС, полис действует до конца месяца и автоматически продлевается, пока вы остаётесь в Премьер‑лиге. Если уровень изменится, действие ДМС прекратится.
Пока действует ДМС, выбрать категории для начисления баллов нельзя. Через 6 месяцев можно снова решить, что получать: ДМС или баллы. На любом уровне ДМС можно оформить только на одного человека в возрасте от 18 до 65 лет.
Узнать больше про полис ДМС.
Баллы можно обменивать по курсу 1 балл = 1 ₽. Если вы накопили больше баллов, чем заложено в лимите вашего уровня, и не тратили их несколько месяцев, обменять сумму сверх лимита тоже можно. Но тогда курс изменится: 2 балла = 1 ₽.
Например, лимит обмена в Премьер‑лиге — 4 500 баллов в месяц. Если у вас накопилось 30 000 баллов, то:
Или вы можете оставить их на следующий месяц и снова обменять 4 500 по курсу 1:1.
Если вы обменивали баллы программы лояльности на рубли, это нужно отразить в налоговом учёте. Для налоговой такие выплаты считаются премией — а это внереализационный доход.
Премия учитывается по‑разному в зависимости от вашей системы налогообложения. Как это сделать, рассказываем здесь.
Лимит баллов для тарифа — 25 000 в месяц на весь холдинг