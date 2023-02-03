Программа лояльности

В Высшей лиге достаточно активировать полис — он начинает действовать сразу и работает до конца месяца. Дальше мы будем автоматически продлевать его каждый месяц, пока вы остаётесь на Высшей лиге.

В Премьер‑лиге можно выбрать: ДМС на 6 месяцев или баллы за операции в выбранных категориях. Если вы подключили ДМС, полис действует до конца месяца и автоматически продлевается, пока вы остаётесь в Премьер‑лиге. Если уровень изменится, действие ДМС прекратится.

Пока действует ДМС, выбрать категории для начисления баллов нельзя. Через 6 месяцев можно снова решить, что получать: ДМС или баллы. На любом уровне ДМС можно оформить только на одного человека в возрасте от 18 до 65 лет.



Узнать больше про полис ДМС.