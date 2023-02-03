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Программа лояльности

Получайте до 4% баллами

За операции и траты в выбранных категориях

Пользуйтесь ДМС бесплатно

Можно оформить полис на себя или другого человека

Выбирайте, как тратить баллы

На оплату наших сервисов, сертификаты партнёров или рубли

Как работает программа лояльности

Первая лига сразу доступна всем клиентам. Если выполните одно из условий в этом месяце — в следующем перейдёте в новую лигу.
Уровень Первая лига
Премьер-лига
Высшая лига
Что вы получитеБаллы в одной категории
Баллы в двух категориях или ДМСБаллы в трёх категориях и ДМС
Лимит начисления баллов1 000 баллов4 500 баллов25 000 баллов
Среднемесячный остатокНеважно5–30 млн ₽От 30 млн ₽
Сумма покупок по картеНеважно100 000–500 000 ₽От 500 000 ₽
Среднемесячный остаток +
Сумма покупок по карте		Неважно
3–20 млн ₽
Остаток

50 000–200 000 ₽ 
Покупки по карте		От 20 млн ₽
Остаток

От 200 000 ₽
Покупки по карте
Количество оплаченных сервисовНеважно4–5 сервисовОт 6 сервисов
Обслуживание на тарифе «Корпоративный»--

Начислим баллы в выбранных вами категориях

По курсу 1 балл = 1 ₽
3%

От суммы уплаченных налогов через Онлайн‑бухгалтерию или Фонды

4%

От оплаты рекламных услуг

1%

От всех покупок по карте

0,01%

От поступлений с маркетплейсов

Выбирайте, на что обменять баллы

Оплата тарифа и сервисов банка

В интернет‑банке можно подключить автоплатёж, чтобы оплата баллами проходила автоматически

Сертификаты наших партнёров

Можно оплатить покупки на маркетплейсах, поездки в такси, проходы в бизнес‑залы

Рубли

Количество обменов за месяц не ограничено

Благотворительность

Пожертвования уйдут в Фонд Константина Хабенского

Тратьте на сервисы, которыми уже пользуетесь

Для бизнеса
Для жизни

Подписка Плюс

  • Увеличивает лимиты по вашему тарифу
  • Действует на тарифах «Начало» и «Развитие»

От 990 баллов

Риски бизнеса

Мониторим риски по 115‑ФЗ, проверяем контрагентов, предупреждаем о возможных проблемах

150 баллов

Билеты на наши мероприятия

ТОК для малого и среднего бизнеса, конференции по ВЭД, Beat Film Festival и другие

От 100 баллов

S7 Airlines

Билеты, багаж, повышение класса полёта

От 1 балла

Яндекс Go

Промокоды на поездки в такси

От 250 до 1 000 баллов

Ozon

Сертификат на покупки любых товаров

От 500 до 20 000 баллов

Золотое Яблоко

Подарочная карта в сеть бьюти‑маркетов

От 500 до 5 000 баллов

Детский мир

Сертификат в сеть магазинов детских товаров

От 1 000 до 3 000 баллов

Проверка здоровья от страховой «Лучи»

Выберите чекап, сдайте анализы и получите расшифровку результатов

От 900 баллов

Проходы в бизнес-залы

Комфортное ожидание в аэропортах и вокзалах в России и за рубежом

2 200 баллов

Универмаг от Точка Банк

Подарочный сертификат в магазин для предпринимателей


От 500 до 3 000 баллов

METRO

Сертификат на покупки в интернет‑магазине

От 1 000 до 5 000 баллов

Яндекс Еда

Промокод на заказ еды в кафе и ресторанах

От 500 до 1 500 баллов

ВкусВилл

Подарочная карта на покупки


От 500 до 5 000 баллов

Оформите ДМС бесплатно

Можно подключить для себя, члена семьи или ключевого сотрудника. ДМС доступен на уровнях «Премьер-лига» и «Высшая лига».

Всё для заботы о вашем здоровье

Очные приёмы в клиниках и вызов врача на дом, один чекап в месяц, анализы и лечебные процедуры

Поддержка профильных специалистов

Психологов, диетологов, нутрициологов, ветеринаров

Онлайн-консультации 24/7

Для вас и ваших близких

Помощь по всей России

25 000+ клиник и лабораторий по стране

Частые вопросы

За какие операции начисляются баллы?

Баллы начисляются за уплату налогов, входящие платежи с маркетплейсов, оплату рекламных услуг, а также за все покупке по карте.

Подробнее рассказываем здесь.

Как перейти на другой уровень программы лояльности?

Чтобы повысить уровень программы лояльности, нужно выполнить одно из условий:

  • повысить сумму остатка на счетах;
  • потратить определённую сумму с бизнес‑карты;
  • подключить тариф «Корпоративный».

Точная сумма остатка и трат зависит от уровня, на который вы хотите перейти. В остаток входят деньги на депозитах и расчётных счетах, а деньги на спецсчетах не учитываются.

Ещё один способ повысить уровень — подключить сервисы нашего банка.
Для Премьер‑лиги нужно четыре сервиса, для Высшей лиги — шесть. В эти сервисы входят: 

За поступления с каких маркетплейсов я могу получать баллы?

Баллы за входящие платежи с маркетплейсов начисляются за поступления от конкретных ИНН: 

  • Wildberries: ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» с ИНН 7721546864, ООО «РВБ» с ИНН 9714053621;
  • Ozon: ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» с ИНН 7704217370;
  • Яндекс Маркет: ООО «Яндекс» с ИНН 7736207543, OOO «ЯНДЕКС МАРКЕТ» с ИНН 9704254424.

Как долго хранятся баллы?

Баллы хранятся три месяца, а потом сгорают. Мы пришлём напоминание в интернет‑банке, чтобы вы не забыли потратить баллы.

Сколько действует полис ДМС?

В Высшей лиге достаточно активировать полис — он начинает действовать сразу и работает до конца месяца. Дальше мы будем автоматически продлевать его каждый месяц, пока вы остаётесь на Высшей лиге.

В Премьер‑лиге можно выбрать: ДМС на 6 месяцев или баллы за операции в выбранных категориях. Если вы подключили ДМС, полис действует до конца месяца и автоматически продлевается, пока вы остаётесь в Премьер‑лиге. Если уровень изменится, действие ДМС прекратится.

Пока действует ДМС, выбрать категории для начисления баллов нельзя. Через 6 месяцев можно снова решить, что получать: ДМС или баллы. На любом уровне ДМС можно оформить только на одного человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Узнать больше про полис ДМС.

Как работает обмен баллов на рубли?

Баллы можно обменивать по курсу 1 балл = 1 ₽. Если вы накопили больше баллов, чем заложено в лимите вашего уровня, и не тратили их несколько месяцев, обменять сумму сверх лимита тоже можно. Но тогда курс изменится: 2 балла = 1 ₽.

Например, лимит обмена в Премьер‑лиге — 4 500 баллов в месяц. Если у вас накопилось 30 000 баллов, то:

  • 4 500 баллов можно обменять по курсу 1:1;
  • оставшиеся 25 500 баллов — по курсу 2:1.

Или вы можете оставить их на следующий месяц и снова обменять 4 500 по курсу 1:1.

Как отразить обмен баллов на рубли в налоговом учёте?  

Если вы обменивали баллы программы лояльности на рубли, это нужно отразить в налоговом учёте. Для налоговой такие выплаты считаются премией — а это внереализационный доход.

Премия учитывается по‑разному в зависимости от вашей системы налогообложения. Как это сделать, рассказываем здесь.

Как начисляются баллы для компаний на тарифе «Корпоративный»?

Лимит баллов для тарифа — 25 000 в месяц на весь холдинг

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Программа лояльности — Точка Банк