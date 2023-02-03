Валютный контроль с заботой

Убережём от штрафов
Проследим за сроками и предупредим о нарушениях
Оформим всё за вас
Специалисты валютного контроля подготовят документы
Упростим работу с документами
Они всегда доступны в вашем интернет‑банке
Справки о подтверждающих документах
Бесплатно будем готовить СПД по контрактам на учёте. Большинство наших клиентов никогда не оформляли эти справки.
Сервис только для клиентов со счётом в Точка Банке. Стоимость — 0 ₽.
Поможем составить дополнительное соглашение и скорректируем ожидаемые сроки поставки
Каждый случай разберём индивидуально. Будем вести переговоры и решать проблему вместе с вами.
Мы не сможем уберечь от штрафов, если документов не будет
Проверим документы по платежу и отправим деньги контрагенту — или подготовим платёж за вас
Работаем с валютными платежами каждый день с 7:00 до 21:00 по Москве
Скачивайте документы для валютного контроля — их можно найти в интернет‑банке
Наталья
Директор компании по производству мебели
Непростой случай
Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам банка и логистам. У меня непростой случай: мне нужно было привезти из Италии комплектующие для диванов. Проблема в том, что груз состоял из 43 коробочек по 100 грамм. Такое никто не соглашался привезти.
Но в точке мне нашли логиста, который доставил товар.
Всё прошло очень хорошо.
Анна
Бухгалтер в компании по розничной торговле
Самый лучший валютный контроль
Раньше я все документы оформляла сама, время на это уходило, но я привыкла. Очень удивилась, что в Точка Банке специалисты заполняют справки о подтверждающих документах сами.
Я сначала не доверяла и всё перепроверяла, но каждый раз всё идеально, не придраться.
В итоге я окончательно доверила заполнение справок специалистам банка и освободила время для других дел.
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Посоветуйтесь со специалистом, чтобы договор соответствовал требованиям валютного законодательства. В Точка Банке вы можете бесплатно проверить договор у эксперта по валютному контролю.
В течение месяца не забудьте сообщить налоговой об открытии счёта. Штраф за неуведомление может достигать 1 000 000 ₽.
Раз в квартал отправляйте в налоговую отчёт о движении средств и стоимости активов. Штраф за нарушение ― до 50 000 ₽.
Обязательно учитывайте реальные сроки логистики, особенно в сегодняшней ситуации. Если поставка задерживается, не забудьте внести изменения в договоре о сроках и сообщите об этом в ваш банк.
Всегда указывайте срок возвращения аванса в договоре с иностранным контрагентом. Если он не может поставить товар или оказать услуги и не возвращает аванс, вам могут назначить штраф — до 30% от этой суммы.
Обязательна для договоров с общей суммой от 3 000 000 ₽ для импортных и от 10 000 000 ₽ для экспортных контрактов. Это нужно сделать до проведения платежа, после которого сумма достигнет лимита. За нарушение ― штраф до 50 000 ₽.
Не забудьте предупредить о декларировании вашего брокера и сообщите ему номер УНК, чтобы не подавать корректировку к декларации. Это может задержать выпуск товара, а за нарушение назначат штраф.
Всегда отслеживайте, чтобы в ведомости банковского контроля к договору были указаны все выпущенные декларации на ввозимые товары. Данные могут не прийти в банк из‑за сбоев.
Если вы работаете с контрагентом из страны Таможенного союза, подайте в банк документы на ввоз товара в РФ самостоятельно. Также отправьте заявление о ввозе товаров по форме в налоговую, а затем уплатите налоги.
Евгений
Руководитель оптовой компании
Точка Банк спас меня от штрафа на 5 000 $
Я отправил предоплату в Китай и сам указал ожидаемые сроки поставки. Через две недели мне поступил звонок. Это был Иван из отдела валютного контроля Точка Банка. Он еле дозвонился до меня, сказал, что по моим документам товар уже вот‑вот должен прийти, иначе будет нарушение.
Оказалось, я не учёл срок транспортировки и таможни. Иван подготовил заявление для корректировки с верным расчётом сроков и внёс изменения в ведомость банковского контроля. В итоге нарушения не было.