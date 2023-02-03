Поиск
  1. tochka.com
  2. ВЭД
  3. Валютный контроль

Валютный контроль с заботой

alt к картинке

Убережём от штрафов

Проследим за сроками и предупредим о нарушениях

Оформим всё за вас

Специалисты валютного контроля подготовят документы

Упростим работу с документами

Они всегда доступны в вашем интернет‑банке

Подготовим все документы

Знаем нюансы валютного законодательства и экономим ваше время
СПДВалютный договорТаможенная декларацияИнвойсСертификация

Справки о подтверждающих документах

Бесплатно будем готовить СПД по контрактам на учёте. Большинство наших клиентов никогда не оформляли эти справки.

Сервис только для клиентов со счётом в Точка Банке. Стоимость — 0 ₽.

/storage/app/media/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF/01.svg

Убережём от штрафов и найдём выход даже в сложной ситуации

Штрафы могут достигать до 100% от суммы валютной сделки — мы проследим, чтобы вы ничего не нарушили
Если груз задержали на таможне

Поможем составить дополнительное соглашение и скорректируем ожидаемые сроки поставки

Если партнёр не отправил заказ

Каждый случай разберём индивидуально. Будем вести переговоры и решать проблему вместе с вами.

Главное — присылать документы вовремя

Мы не сможем уберечь от штрафов, если документов не будет

Наши стандарты — платежи без задержек

Валютный контроль за 30 минут

Проверим документы по платежу и отправим деньги контрагенту — или подготовим платёж за вас

Длинный платёжный день

Работаем с валютными платежами каждый день с 7:00 до 21:00 по Москве

Документы всегда под рукой

Скачивайте документы для валютного контроля — их можно найти в интернет‑банке

Нас выбирают за неравнодушную поддержку

Евгений

Руководитель оптовой компании

Точка Банк спас меня от штрафа на 5 000 $

Я отправил предоплату в Китай и сам указал ожидаемые сроки поставки. Через две недели мне поступил звонок. Это был Иван из отдела валютного контроля Точка Банка. Он еле дозвонился до меня, сказал, что по моим документам товар уже вот‑вот должен прийти, иначе будет нарушение.

Оказалось, я не учёл срок транспортировки и таможни. Иван подготовил заявление для корректировки с верным расчётом сроков и внёс изменения в ведомость банковского контроля. В итоге нарушения не было.

Наталья

Директор компании по производству мебели

Непростой случай

Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам банка и логистам. У меня непростой случай: мне нужно было привезти из Италии комплектующие для диванов. Проблема в том, что груз состоял из 43 коробочек по 100 грамм. Такое никто не соглашался привезти.

Но в точке мне нашли логиста, который доставил товар.

Всё прошло очень хорошо.

Анна

Бухгалтер в компании по розничной торговле

Самый лучший валютный контроль

Раньше я все документы оформляла сама, время на это уходило, но я привыкла. Очень удивилась, что в Точка Банке специалисты заполняют справки о подтверждающих документах сами.

Я сначала не доверяла и всё перепроверяла, но каждый раз всё идеально, не придраться.

В итоге я окончательно доверила заполнение справок специалистам банка и освободила время для других дел.

Справедливые цены за впечатляющий сервис

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,12%

минимум 300 ₽,

максимум 9 500 ₽

Валютный платёж в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Не хотите ждать звонка?
8 (804) 700 40 31
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Важные новости для тех, кто занимается ВЭД

Канал про ВЭД

Читайте разборы валютного законодательства, актуальные новости о логистике и полезные материалы в нашем телеграм‑канале

Картинка

Советы по валютному контролю

Заключение договора с иностранным контрагентом

Посоветуйтесь со специалистом, чтобы договор соответствовал требованиям валютного законодательства. В Точка Банке вы можете бесплатно проверить договор у эксперта по валютному контролю.

Открытие счёта в иностранном банке или других финансовых организациях

В течение месяца не забудьте сообщить налоговой об открытии счёта. Штраф за неуведомление может достигать 1 000 000 ₽.

Отчёт о движении средств по иностранным счетам

Раз в квартал отправляйте в налоговую отчёт о движении средств и стоимости активов. Штраф за нарушение ― до 50 000 ₽.

Оценка сроков поставки товара

Обязательно учитывайте реальные сроки логистики, особенно в сегодняшней ситуации. Если поставка задерживается, не забудьте внести изменения в договоре о сроках и сообщите об этом в ваш банк.

Срок возвращения аванса на случай форс‑мажора

Всегда указывайте срок возвращения аванса в договоре с иностранным контрагентом. Если он не может поставить товар или оказать услуги и не возвращает аванс, вам могут назначить штраф — до 30% от этой суммы.

Постановка контракта на учёт

Обязательна для договоров с общей суммой от 3 000 000 ₽ для импортных и от 10 000 000 ₽ для экспортных контрактов. Это нужно сделать до проведения платежа, после которого сумма достигнет лимита. За нарушение ― штраф до 50 000 ₽.

Декларирование товаров

Не забудьте предупредить о декларировании вашего брокера и сообщите ему номер УНК, чтобы не подавать корректировку к декларации. Это может задержать выпуск товара, а за нарушение назначат штраф.

Проверка выпущенных деклараций

Всегда отслеживайте, чтобы в ведомости банковского контроля к договору были указаны все выпущенные декларации на ввозимые товары. Данные могут не прийти в банк из‑за сбоев.

Документы на ввоз товара

Если вы работаете с контрагентом из страны Таможенного союза, подайте в банк документы на ввоз товара в РФ самостоятельно. Также отправьте заявление о ввозе товаров по форме в налоговую, а затем уплатите налоги.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Валютный контроль в Точка Банк — Тарифы на ВЭД и контроль валютных операций для юридических лиц и ИП