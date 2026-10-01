Выбор тарифа для ИП и ООО зависит от того, как именно вы ведёте бизнес.

Если только начинаете и операций немного — подойдёт базовый тариф с простым обслуживанием. Если активно работаете с подрядчиками, часто переводите деньги или используете наличные, стоит взять более расширенный пакет.

Главное, оцените, что для вас важнее: частые платежи, работа с физлицами или удобное внесение и снятие наличных.