Поиск

Тарифы для бизнеса

Условия без звёздочек
и скрытых комиссий

Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно

Чуткая поддержка без ботов 24/7

Тарифы для бизнеса

Условия без звёздочек
и скрытых комиссий

Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно

Чуткая поддержка без ботов 24/7

Счёт и бухгалтерия бесплатно
Всё для старта и развития бизнеса в одном банке

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Общие условия

Всё самое важное — бесплатно на любом тарифе

Регистрация ИП и ООО

Открытие расчётных и валютных счетов

Интернет-банк и мобильное приложение

Базовый документооборот: счета, акты, накладные и онлайн-подписание входящих документов даже с мобильного


Налоговые и бюджетные платежи

Email-уведомления об операциях и пуш-уведомления для устройств на Android

Выпуск виртуальных карт

Входящие переводы и платежи по реквизитам от юридических и физических лиц

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк

Бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

Бесплатно

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Выпуск и доставка пластиковых карт

Бесплатно

одна пластиковая карта на одну организацию

700 ₽

за каждую следующую карту

Баллы за поступления с маркетплейсов

0,01%  от суммы поступлений

Персональный менеджер

Бонус на продвижение в Яндекс Бизнесе

До 30 000 бонусов на три месяца

Если пополнить рекламный кабинет на сумму от 15 000 до 30 000 ₽

Смс-уведомления об операциях

400 ₽ в месяц

За один номер

Доставка документов на бумаге

Бесплатно

2 доставки по России

5 000 ₽

За границу

Программа лояльности

1 балл = 1 ₽. Подключайте программу лояльности в интернет-банке и превращайте баллы в реальные деньги или товары и сертификаты от наших партнёров.

Базовая бухгалтерия

Бесплатно на любом тарифе в течение года

Для ИП на УСН «Доходы» без сотрудников

Рассчитает и оптимизирует сумму налогов и взносов, а ещё заранее напомнит об уплате

Сформирует декларацию, чтобы вы могли отправить её в ФНС


Учтёт валютные операции в соответствии с законодательством

Онлайн-бухгалтерия «Всё включено с НДС»

39 900 ₽ в год

ИП на УСН «Доходы» без сотрудников

Включает «Базовую бухгалтерию»

Поможет в сложных вопросах: профессиональный бухгалтер всегда на связи

Составит грамотный ответ на письмо или сверку для налоговой

Проверит задолженность или переплаты по налогам и взносам


Накопит средства с ваших доходов и уплатит налоги и взносы точно в срок

Учтёт комиссию Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет при расчёте налогов

Эксперт подберёт оптимальную систему налогообложения

Обеспечит безболезненный переход из других бухгалтерских сервисов

Базовый ЭДО

Бесплатно на любом тарифе

Выставление счетов на оплату: как только деньги поступят, сами отметим, что всё оплачено

Создание документов по готовым шаблонам: актов, накладных, счетов-фактур и УПД


Получение документов из других ЭДО и подписание квалифицированной электронной подписью

Продвинутый ЭДО

От 3 900 ₽ в год

Все возможности Базового тарифа

Создание актов сверки

Загрузка кодов маркировки в УПД


Подписание любых документов, включая счета-фактуры и УПД

Отправка документов в другие ЭДО

3 900 ₽ в год

300 документов: 13 ₽ за документ

6 000 ₽ в год

600 документов: 10 ₽ за документ

13 600 ₽ в год

2 000 документов: 6,8 ₽ за документ

Финансы
Фонды

Бесплатно

в неограниченном количестве

Депозиты

Стандартные ставки

Подробнее

Безопасность бизнеса

Бесплатно на любом тарифе

Комплаенс-аналитика

Комплаенс-ассистент


Рекомендации в платежах

ВЭД

Бесплатно на любом тарифе

Открытие счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,12%

минимум 300 ₽,

максимум 9 500 ₽

Платёж в валюте в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Госзакупки

Бесплатно на любом тарифе

Открытие специального счёта для участия в госзакупках


Вернём до 2% годовых от суммы остатка по спецсчёту. Зачисляем ежемесячно.

Ведение специального счёта

Бесплатно

Регистрация в ЕРУЗ

2 000 ₽

Банковская гарантия

Ставка — от 2,8% годовых, минимум 1 000 ₽


Срок выдачи — от 30 минут

Розница
Терминал в аренду

от 1 ₽ в месяц

Платежи по СБП

от 0,2% до 0,7%

Ставки по торговому эквайрингу

При оплате картой


При оплате по QR-коду

Ставки по интернет-эквайрингу

При оплате картой


При оплате по QR-коду

Как открыть счёт

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Откройте счёт

Менеджер приедет в удобное место и активирует счёт

3

Пользуйтесь всеми сервисами Точка Банк

Передайте расчёт налогов Онлайн-бухгалтерии, отслеживайте риски по 115-ФЗ, отправляйте документы контрагентам с другими ЭДО

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Как выбрать тариф для бизнеса?

Выбор тарифа для ИП и ООО зависит от того, как именно вы ведёте бизнес.

Если только начинаете и операций немного — подойдёт базовый тариф с простым обслуживанием. Если активно работаете с подрядчиками, часто переводите деньги или используете наличные, стоит взять более расширенный пакет.

Главное, оцените, что для вас важнее: частые платежи, работа с физлицами или удобное внесение и снятие наличных.

Что такое РКО?

Расчётно-кассовое обслуживание (РКО) — это базовый банковский сервис для бизнеса.

Он нужен, чтобы принимать оплату от клиентов, платить поставщикам, отправлять налоги и зарплату, а также легально вести расчёты.

В рамках РКО банк открывает вам расчётный счёт и помогает управлять денежными потоками: как наличными, так и безналом. Всё работает в связке с интернет-банкингом — можно контролировать движение средств в любой момент.

РКО — основа банковского обслуживания бизнеса, позволяющая легально проводить денежные операции и контролировать финансы.

Какие услуги входят в РКО?

Состав РКО зависит от тарифа, но в базовый набор почти всегда входит:

  • открытие и ведение счёта;
  • онлайн-доступ к банку;
  • переводы в рублях и валюте;
  • кассовое обслуживание;
  • работа с налогами и зарплатами.

В расширенных тарифах РКО для ИП и ООО может быть эквайринг, валютный контроль, доступ к кредитованию и страхованию, бонусы за подключение зарплатного проекта или второго счёта.

Всё зависит от задач бизнеса — именно под них и выбирают пакет.

В чём преимущества РКО для юридических лиц?

Всё по закону. Через расчётный счёт удобно платить налоги, отправлять зарплаты и проводить безналичные расчёты по договорам.

Полный контроль. Все операции — в онлайн-банке, с понятной аналитикой и отчётами.

Подходящий тариф. Можно выбрать тариф под задачи бизнеса, чтобы не переплачивать.

Экономия времени. Счёт открывается онлайн, без поездок в офис. Подключаете нужные сервисы и работаете.

Услуги в одном месте. Помимо счёта, можно подключить эквайринг, кассу, зарплатный проект, валютный контроль и другие полезные инструменты.

Где посмотреть актуальную тарифную документацию?

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка