Тарифы для бизнеса
Условия без звёздочек
и скрытых комиссий
Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно
Чуткая поддержка без ботов 24/7
Условия без звёздочек
и скрытых комиссий
Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно
Чуткая поддержка без ботов 24/7
Счёт и бухгалтерия бесплатно
Как открыть счёт
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Откройте счёт
Менеджер приедет в удобное место и активирует счёт
Пользуйтесь всеми сервисами Точка Банк
Передайте расчёт налогов Онлайн-бухгалтерии, отслеживайте риски по 115-ФЗ, отправляйте документы контрагентам с другими ЭДО
Частые вопросы
Как выбрать тариф для бизнеса?
Выбор тарифа для ИП и ООО зависит от того, как именно вы ведёте бизнес.
Если только начинаете и операций немного — подойдёт базовый тариф с простым обслуживанием. Если активно работаете с подрядчиками, часто переводите деньги или используете наличные, стоит взять более расширенный пакет.
Главное, оцените, что для вас важнее: частые платежи, работа с физлицами или удобное внесение и снятие наличных.
Что такое РКО?
Расчётно-кассовое обслуживание (РКО) — это базовый банковский сервис для бизнеса.
Он нужен, чтобы принимать оплату от клиентов, платить поставщикам, отправлять налоги и зарплату, а также легально вести расчёты.
В рамках РКО банк открывает вам расчётный счёт и помогает управлять денежными потоками: как наличными, так и безналом. Всё работает в связке с интернет-банкингом — можно контролировать движение средств в любой момент.
РКО — основа банковского обслуживания бизнеса, позволяющая легально проводить денежные операции и контролировать финансы.
Какие услуги входят в РКО?
Состав РКО зависит от тарифа, но в базовый набор почти всегда входит:
- открытие и ведение счёта;
- онлайн-доступ к банку;
- переводы в рублях и валюте;
- кассовое обслуживание;
- работа с налогами и зарплатами.
В расширенных тарифах РКО для ИП и ООО может быть эквайринг, валютный контроль, доступ к кредитованию и страхованию, бонусы за подключение зарплатного проекта или второго счёта.
Всё зависит от задач бизнеса — именно под них и выбирают пакет.
В чём преимущества РКО для юридических лиц?
Всё по закону. Через расчётный счёт удобно платить налоги, отправлять зарплаты и проводить безналичные расчёты по договорам.
Полный контроль. Все операции — в онлайн-банке, с понятной аналитикой и отчётами.
Подходящий тариф. Можно выбрать тариф под задачи бизнеса, чтобы не переплачивать.
Экономия времени. Счёт открывается онлайн, без поездок в офис. Подключаете нужные сервисы и работаете.
Услуги в одном месте. Помимо счёта, можно подключить эквайринг, кассу, зарплатный проект, валютный контроль и другие полезные инструменты.