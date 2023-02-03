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Кредиты для юридических лиц и бизнеса

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Решение за 5 минут

Дадим предварительное решение по номеру телефона и ИНН

Прозрачные условия

Укажем все детали финансирования без скрытых комиссий

До 10 000 000 ₽

Рассчитаем сумму по оборотам вашего бизнеса

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит для бизнеса

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

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Частые вопросы

Какой кредит доступен для юридических лиц?

Новым клиентам Точка Банка доступен разовый кредит до 10 000 000 ₽. Вся сумма кредита сразу зачисляется на счёт клиента, а погашать его нужно равными платежами один раз в месяц. Дадим предварительное решение по номеру телефона и ИНН. Укажем все детали финансирования без скрытых комиссий.

Чем отличается кредит для бизнеса от обычного кредита?

Обычный, т. е. потребительский кредит оформляют физлица для личных целей. Например, на покупку машины или оплату путешествия. Банки не отслеживают, на что именно уходят деньги.

Кредит для бизнеса выдаётся на цели компании. Например, пополнение оборотных средств, закрытие кассового разрыва, развитие бизнеса. Поэтому банки проверяют, точно ли кредит уходит именно на бизнес‑цели. Для этого они могут запрашивать счета, договоры, чеки или платёжные поручения.

Какие существуют виды кредитов для юридических лиц?

Для бизнеса предлагают три вида кредита:

  • Разовый кредит. Вся сумма кредита сразу зачисляется на счёт клиента, а погашают его по графику — например, равными платежами один раз в месяц. График может быть любым.
  • Кредитная линия. Клиенту одобряют лимит кредитования, а тратить его можно частями. Здесь клиент сам выбирает, когда и какую сумму выбрать из линии. Эту часть нужно вернуть одной суммой через определённое количество дней или погасить по графику, если срок возврата больше 90 дней.
  • Овердрафт. К расчётному счёту банк открывает возможность уйти в минус. Сначала тратятся свои деньги, потом деньги овердрафта. Погашение овердрафта чаще всего происходит каждый день из остатка на счёте.

Что нужно, чтобы банк одобрил кредит на бизнес?

Чтобы повысить шансы на получение кредита, стоит подготовиться перед подачей документов. Вот несколько советов.

  • Проверьте кредитную историю. Если вы гасите кредиты по графику или вовремя выплачивали всю сумму за прошлые кредиты, это хороший знак для банка.
  • Наработайте опыт. Банки предпочитают выдавать кредиты ИП и организациям, которые работают 6–12 месяцев. Если вы недавно открыли бизнес, лучше не спешить с оформлением займа.
  • Убедитесь в отсутствии задолженностей. Наличие долгов по коммуналке, кредитам и исполнительным листам может повлиять на решение банка. Поэтому лучше заранее погасить долги и только после этого подать документы.
  • Закройте картотеку. Картотека — это реестр неисполненных платежей на расчётном счёте. Банки открывают её, если ФНС заблокировала счёт или у предпринимателя не хватает денег на погашение платежей. Прежде чем подавать заявку на кредит, решите вопрос с картотекой: разблокируйте счёт или внесите платежи по платёжным поручениям.
  • Проверьте необходимые документы. Заранее убедитесь, что они соответствуют действительности. Проверьте всё — от актуальности паспортных данных и до учредительных документов. Полный перечень документов зависит от банка. У ИП могут запросить налоговые и финансовые документы, а у юридических лиц — ещё и учредительные.

Можно ли взять кредит на покупку готового бизнеса?

Да, можно. Есть кредиты на покупку готового бизнеса, франшизы или на развитие новой линии бизнеса.

Обычно для таких кредитов нужен бизнес‑план и залог, но при суммах до 50 000 000 ₽ можно получить кредит по экспресс‑программам.

Можно ли взять кредит на бизнес с нуля?

Можно, но это сложно. Частично проблему может решить кредит на покупку франшизы, если вы готовы работать в таком формате.

Если взять кредит для бизнеса не удалось, можно вкладывать свои деньги, брать потребительские кредиты или оформлять кредитные карты.

Какие организации дают бизнес-кредит?

Кредиты предпринимателям дают организации, подконтрольные Банку России. Среди них:

  • банки;
  • микрофинансовые организации;
  • микрокредитные компании;
  • краудлендинговые площадки — операторы инвестиционных платформ;
  • кредитные кооперативы.

Также получить кредит можно в факторинговой компании.

В каких регионах можно оформить кредиты для юридических лиц и бизнеса?

Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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Кредит для бизнеса и юридических лиц: взять кредит на бизнес — Точка Банк