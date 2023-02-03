Кредиты для юридических лиц и бизнеса

Обычный, т. е. потребительский кредит оформляют физлица для личных целей. Например, на покупку машины или оплату путешествия. Банки не отслеживают, на что именно уходят деньги.

Кредит для бизнеса выдаётся на цели компании. Например, пополнение оборотных средств, закрытие кассового разрыва, развитие бизнеса. Поэтому банки проверяют, точно ли кредит уходит именно на бизнес‑цели. Для этого они могут запрашивать счета, договоры, чеки или платёжные поручения.