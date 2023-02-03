Кредиты для юридических лиц и бизнеса

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Обычный, т. е. потребительский кредит оформляют физлица для личных целей. Например, на покупку машины или оплату путешествия. Банки не отслеживают, на что именно уходят деньги.
Кредит для бизнеса выдаётся на цели компании. Например, пополнение оборотных средств, закрытие кассового разрыва, развитие бизнеса. Поэтому банки проверяют, точно ли кредит уходит именно на бизнес‑цели. Для этого они могут запрашивать счета, договоры, чеки или платёжные поручения.
Для бизнеса предлагают три вида кредита:
Чтобы повысить шансы на получение кредита, стоит подготовиться перед подачей документов. Вот несколько советов.
Да, можно. Есть кредиты на покупку готового бизнеса, франшизы или на развитие новой линии бизнеса.
Обычно для таких кредитов нужен бизнес‑план и залог, но при суммах до 50 000 000 ₽ можно получить кредит по экспресс‑программам.
Можно, но это сложно. Частично проблему может решить кредит на покупку франшизы, если вы готовы работать в таком формате.
Если взять кредит для бизнеса не удалось, можно вкладывать свои деньги, брать потребительские кредиты или оформлять кредитные карты.
Кредиты предпринимателям дают организации, подконтрольные Банку России. Среди них:
Также получить кредит можно в факторинговой компании.
Предложения действуют во всех городах России: Москва, Санкт‑Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Красноярск, Челябинск, Уфа, Самара, Ростов‑на‑Дону, Омск и других регионах РФ.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.