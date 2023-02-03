Зарплатный
проект
На любые карты
Удобно бухгалтеру
Комиссия 0 ₽
в банки-партнёры и тарифов «Развитие» или «Корпоративный»
Комфортное решение для всех
Интеграция с 1С
Выплачивайте зарплату сотрудникам без лишних выгрузок
Настроенные выплаты
В первый раз сформируйте регулярный платёж по реестру, а потом просто подписывайте ведомости
История выплат в одном месте
Отслеживайте статусы платежей в любой момент
Выплаты нерезидентам
Вам понадобится только договор подряда или оказания услуг
Интеграция с 1С
Выплачивайте зарплату сотрудникам без лишних выгрузок
Настроенные выплаты
В первый раз сформируйте регулярный платёж по реестру, а потом просто подписывайте ведомости
История выплат в одном месте
Отслеживайте статусы платежей в любой момент
Выплаты нерезидентам
Вам понадобится только договор подряда или оказания услуг
Интеграция с 1С
Выплачивайте зарплату сотрудникам без лишних выгрузок
Настроенные выплаты
В первый раз сформируйте регулярный платёж по реестру, а потом просто подписывайте ведомости
История выплат в одном месте
Отслеживайте статусы платежей в любой момент
Выплаты нерезидентам
Вам понадобится только договор подряда или оказания услуг
Тарифы на обслуживание счёта и зарплатного проекта
Эксклюзивные
предложения
от банков-
партнёров
Карта в МТС Деньги
Выпуск неименной карты до 4 рабочих дней. Получить карту можно в любом салоне сотовой связи МТС.
0 ₽
Обслуживание и выпуск карты
0 ₽
Переводы в другие банки и снятие наличных в любых банкоматах
0%
Комиссия за перечисление зарплаты
Переводы через СБП
до 1 500 000 ₽ в месяц
До 7% годовых
Начисление на остаток
До 5%
Кешбэк с покупок
Все условия
Карта Совкомбанк
Выпуск неименной карты до 10 рабочих дней. Карту доставит курьер по нужному адресу.
0 ₽
Обслуживание и выпуск карты
150 000 ₽
Снятие наличных в любых банкоматах в месяц без комиссии
0%
Комиссия за перечисление зарплаты
Смс-уведомления
Бесплатно
До 17% годовых
Начисление на остаток
Переводы через СБП
До 150 000 ₽ в месяц
Все условия
Если вы уже в Точка Банк,
подключите Зарплатный
проект
Зайдите в интернет-банк
Через поиск найдите сервис
«Зарплатный проект»
и нажмите
«Начать работу»
Добавьте сотрудников
Через файл из 1С
или вручную
Готово!
Можно переводить зарплату сотрудникам
Частые вопросы
Как подключить Зарплатный проект?
Подключить Зарплатный проект онлайн можно в интернет-банке. Выберите раздел «Зарплатный проект» и нажмите «Начать работу». Сразу после подключения вы можете перевести зарплату сотрудникам — ждать не придётся.
Если вы ещё не клиент Точка Банка, можете ознакомиться с условиями и стоимостью тарифов зарплатного проекта на нашем сайте. Выберите подходящий и нажмите «Подключить». Сотрудник свяжется с вами, чтобы открыть счёт и подключить вас к сервису.
Кому подходит Зарплатный проект?
ИП и ООО, у которых в штате есть сотрудники. В Точка Банке Зарплатный проект можно открыть даже для одного сотрудника.
Если вы ведёте бизнес онлайн, с Зарплатным проектом будет удобно выплачивать зарплату сотрудникам из разных городов.
Как оформить карты для сотрудников?
Можно ли платить зарплату через Зарплатный проект, если сотрудник в другой стране?
Как платить зарплату?
ШАГ 1. В интернет-банке зайдите в раздел «Зарплатный проект», выберите сотрудника и нажмите «Заплатить сотруднику».
ШАГ 2. Укажите сумму, назначение и период, а затем нажмите «Сформировать ведомость».
ШАГ 3. Проверьте, правильно ли введены данные, и нажмите «Подписать». Подтвердите оплату кодом.
Может ли ИП переводить деньги через Зарплатный проект самому себе?
Вы не можете подключить зарплатный проект для ИП, если у вас нет сотрудников. Выплачивать через него зарплату самому себе не получится.
Согласно статье 56 трудового кодекса, сторонами трудового договора являются работодатель и сотрудник. ИП не может заключить договор сам с собой, так как отсутствует одна сторона сделки.
Однако ИП могут расходовать деньги на личные нужды без Зарплатного проекта: можно переводить на свои счета и снимать наличные.
Что можно выплачивать через Зарплатный проект?
Через Зарплатный проект можно переводить деньги своим сотрудникам с назначениями, связанными с трудовым договором. Например: зарплата, командировочные, отпускные, больничные и другие.
Обратите внимание: переводить дивиденды, займы, авансовый отчёт не получится. А также в Зарплатном проекте нет возможности переводить самозанятым. Для этого предлагаем использовать сервис «Бизнес с самозанятыми».
Как узнать номер и дату договора Зарплатного проекта?
При подключении Зарплатного проекта договор не заключается. Если вы настраиваете интеграцию с 1С, можно написать в номере договора нули и указать любую дату подключения.
Как изменить данные сотрудника, которого уже добавили?
Как добавить сотрудников в сервис из 1С?
Добавить сотрудников можно любым удобным способом:
- В Зарплатном проекте нажмите «Добавить сотрудника» — «Загрузить из 1С» и загрузите шаблон. Его нужно заполнять вручную.
- Можно загрузить ведомость, платёжку или зарплатный реестр из 1С. Зарплатный проект также предложит добавить новых сотрудников. Если в ведомости есть все необходимые данные — ФИО, реквизиты, — вам останется проверить их и нажать «Добавить».
Если в файле не будет хватать каких-то данных, например БИКов, придётся ввести их вручную.
Достаточно проделать все шаги один раз, чтобы добавить сотрудников в сервис.
Также можно загрузить сотрудников через файл обработки. С помощью обработки вы сможете:
- создать зарплатный проект в 1С и завести в него сотрудников или перенести их туда из существующего зарплатного проекта;
- добавить сотрудников из 1С в интернет-банк.
Обработка доступна в двух типах 1С:
- 1С:ЗУП — Зарплата и управление персоналом, версия от 3.1.10.50;
- 1С:Бухгалтерия предприятия, версия от 3.0.76.67
Скачать файл обработки можно во вкладке «Зарплатный проект» интернет-банка. Дальше — всё по инструкции.
Как добавить счёт сотрудника, если он уже получил карту, но его статус ещё не обновился?
ШАГ 1. Когда сотрудник получит заказанную карту от банка-партнёра, в течение суток в интернет-банке всё ещё будет статус «Выпускаем карту».
Вы можете указать счёт вручную. Кликните на сотрудника, а потом на кнопку «Указать счёт».
ШАГ 2. Укажите счёт и сохраните данные.
Готово! Статус карты изменится, а вы сможете выплатить сотруднику деньги.