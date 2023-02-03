Подключить Зарплатный проект онлайн можно в интернет-банке. Выберите раздел «Зарплатный проект» и нажмите «Начать работу». Сразу после подключения вы можете перевести зарплату сотрудникам — ждать не придётся.

Если вы ещё не клиент Точка Банка, можете ознакомиться с условиями и стоимостью тарифов зарплатного проекта на нашем сайте. Выберите подходящий и нажмите «Подключить». Сотрудник свяжется с вами, чтобы открыть счёт и подключить вас к сервису.