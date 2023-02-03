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Зарплатный
проект

Зарплатный проект

На любые карты

Перечислим деньги на счёт в нужном вам банке

Удобно бухгалтеру

Легко загружать файлы из 1С и платёжки в текстовом формате

Комиссия 0 ₽

Для переводов на карты
в банки-партнёры и тарифов «Развитие» или «Корпоративный»

Комфортное решение для всех

Интеграция с 1С

Выплачивайте зарплату сотрудникам без лишних выгрузок

Настроенные выплаты

В первый раз сформируйте регулярный платёж по реестру, а потом просто подписывайте ведомости

История выплат в одном месте

Отслеживайте статусы платежей в любой момент

Выплаты нерезидентам

Вам понадобится только договор подряда или оказания услуг

Интеграция с 1С

Выплачивайте зарплату сотрудникам без лишних выгрузок

Настроенные выплаты

В первый раз сформируйте регулярный платёж по реестру, а потом просто подписывайте ведомости

История выплат в одном месте

Отслеживайте статусы платежей в любой момент

Выплаты нерезидентам

Вам понадобится только договор подряда или оказания услуг

Интеграция с 1С

Выплачивайте зарплату сотрудникам без лишних выгрузок

Настроенные выплаты

В первый раз сформируйте регулярный платёж по реестру, а потом просто подписывайте ведомости

История выплат в одном месте

Отслеживайте статусы платежей в любой момент

Выплаты нерезидентам

Вам понадобится только договор подряда или оказания услуг

Тарифы на обслуживание счёта и зарплатного проекта

Начало

950 ₽ в месяц

Бесплатно на любом тарифе

Подключение зарплатного проекта

Переводы через зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк


Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет — бесплатно

Переводы через зарплатный проект физлицам на карты других банков

0,65%

Эксклюзивные
предложения
от банков-
партнёров

Карта в МТС Деньги

Выпуск неименной карты до 4 рабочих дней. Получить карту можно в любом салоне сотовой связи МТС.

0 ₽

Обслуживание и выпуск карты

0 ₽

Переводы в другие банки и снятие наличных в любых банкоматах

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Комиссия за перечисление зарплаты

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Выпуск неименной карты до 10 рабочих дней. Карту доставит курьер по нужному адресу.

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Комиссия за перечисление зарплаты

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для бухгалтеров
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Автоматизируйте работу вашей
бухкомпании, управляйте
клиентами
и развивайтесь в профессии

Если вы уже в Точка Банк,
подключите Зарплатный
проект

1

Зайдите в интернет-банк

Через поиск найдите сервис
«Зарплатный проект»
и нажмите
«Начать работу»

2

Добавьте сотрудников

Через файл из 1С 
или вручную

3

Готово!

Можно переводить зарплату сотрудникам

Частые вопросы

Как подключить Зарплатный проект?

Подключить Зарплатный проект онлайн можно в интернет-банке. Выберите раздел «Зарплатный проект» и нажмите «Начать работу». Сразу после подключения вы можете перевести зарплату сотрудникам — ждать не придётся.

Если вы ещё не клиент Точка Банка, можете ознакомиться с условиями и стоимостью тарифов зарплатного проекта на нашем сайте. Выберите подходящий и нажмите «Подключить». Сотрудник свяжется с вами, чтобы открыть счёт и подключить вас к сервису.

Кому подходит Зарплатный проект?

ИП и ООО, у которых в штате есть сотрудники. В Точка Банке Зарплатный проект можно открыть даже для одного сотрудника.

Если вы ведёте бизнес онлайн, с Зарплатным проектом будет удобно выплачивать зарплату сотрудникам из разных городов.

Как оформить карты для сотрудников?

Заведите карточки сотрудников в разделе «Зарплатный проект» в интернет-банке. Выберите карту, на которую будете перечислять зарплату. Это может быть личная карта сотрудника или карта банка-партнёра — МТС Банка или Совкомбанка. Выпуск карт — бесплатный.

Можно ли платить зарплату через Зарплатный проект, если сотрудник в другой стране?

Да. Если у сотрудника есть рублёвая карта российского банка, он может получать на неё зарплату вне зависимости от того, в какой стране находится.

Как платить зарплату?

ШАГ 1. В интернет-банке зайдите в раздел «Зарплатный проект», выберите сотрудника и нажмите «Заплатить сотруднику».

ШАГ 2. Укажите сумму, назначение и период, а затем нажмите «Сформировать ведомость».

ШАГ 3. Проверьте, правильно ли введены данные, и нажмите «Подписать». Подтвердите оплату кодом.

Может ли ИП переводить деньги через Зарплатный проект самому себе?

Вы не можете подключить зарплатный проект для ИП, если у вас нет сотрудников. Выплачивать через него зарплату самому себе не получится.

Согласно статье 56 трудового кодекса, сторонами трудового договора являются работодатель и сотрудник. ИП не может заключить договор сам с собой, так как отсутствует одна сторона сделки.

Однако ИП могут расходовать деньги на личные нужды без Зарплатного проекта: можно переводить на свои счета и снимать наличные.

Что можно выплачивать через Зарплатный проект?

Через Зарплатный проект можно переводить деньги своим сотрудникам с назначениями, связанными с трудовым договором. Например: зарплата, командировочные, отпускные, больничные и другие.

Обратите внимание: переводить дивиденды, займы, авансовый отчёт не получится. А также в Зарплатном проекте нет возможности переводить самозанятым. Для этого предлагаем использовать сервис «Бизнес с самозанятыми».

Как узнать номер и дату договора Зарплатного проекта?

При подключении Зарплатного проекта договор не заключается. Если вы настраиваете интеграцию с 1С, можно написать в номере договора нули и указать любую дату подключения.

Как изменить данные сотрудника, которого уже добавили?

Нажмите на три точки рядом с сотрудником в списке, чтобы отредактировать его данные. Можно отредактировать ФИО и дату рождения, поменять реквизиты: счёт и БИК Банка. После сохранения данные сотрудника в списке изменятся.

Как добавить сотрудников в сервис из 1С?

Добавить сотрудников можно любым удобным способом:

  • В Зарплатном проекте нажмите «Добавить сотрудника» — «Загрузить из 1С» и загрузите шаблон. Его нужно заполнять вручную.
  • Можно загрузить ведомость, платёжку или зарплатный реестр из 1С. Зарплатный проект также предложит добавить новых сотрудников. Если в ведомости есть все необходимые данные — ФИО, реквизиты, — вам останется проверить их и нажать «Добавить».
    Если в файле не будет хватать каких-то данных, например БИКов, придётся ввести их вручную.

Достаточно проделать все шаги один раз, чтобы добавить сотрудников в сервис.

Также можно загрузить сотрудников через файл обработки. С помощью обработки вы сможете:

  • создать зарплатный проект в 1С и завести в него сотрудников или перенести их туда из существующего зарплатного проекта;
  • добавить сотрудников из 1С в интернет-банк.

Обработка доступна в двух типах 1С:

  • 1С:ЗУП — Зарплата и управление персоналом, версия от 3.1.10.50;
  • 1С:Бухгалтерия предприятия, версия от 3.0.76.67

Скачать файл обработки можно во вкладке «Зарплатный проект» интернет-банка. Дальше — всё по инструкции.

Как добавить счёт сотрудника, если он уже получил карту, но его статус ещё не обновился?

ШАГ 1. Когда сотрудник получит заказанную карту от банка-партнёра, в течение суток в интернет-банке всё ещё будет статус «Выпускаем карту».

Вы можете указать счёт вручную. Кликните на сотрудника, а потом на кнопку «Указать счёт».

ШАГ 2. Укажите счёт и сохраните данные.

Готово! Статус карты изменится, а вы сможете выплатить сотруднику деньги.

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