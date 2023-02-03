Реферальная
программа
для бизнеса
Советуйте банк
друзьям
и партнёрам
Получайте скидки и бесплатное обслуживание для себя за каждого, кто откроет счёт
Выберите тариф и узнайте
свою выгоду
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Итого 6 месяцев бесплатного обслуживания
Затем акция начнётся сначала, а новые месяцы будут прибавляться к накопленным.
Нас приятно рекомендовать
Нет ограничений по количеству бонусов
Чем больше знакомых откроет счёт или бизнес по вашей рекомендации, тем большую выгоду вы получите
Удобно работать вместе
Платежи и документы между клиентами Точка Банка ходят без выходных и перерывов на праздники
Легко открыть счёт
Сделаем это за одну встречу и заранее пришлём реквизиты, чтобы сразу начать работать
Друзьям это тоже выгодно
Вот что они получат, если решат открыть счёт
Регистрация ИП или ООО — бесплатно
Баллы можно обменять на рубли и бонусы от партнёров, оплатить ими обслуживание счёта и сервисы банка
Скидка на обслуживание в первый месяц работы — до 100%
Бонус зависит от тарифа:
- «Начало», «Развитие» и «Селлер» — 100%
- «Корпоративный» и «Селлер Про» — 10%
- «Ноль» — месяц пополнения счёта без комиссии на сумму до 100 000 ₽
Инструменты для развития бизнеса — в одном банке
Онлайн-бухгалтерия для ИП, ЭДО, эквайринг, управление продажами на маркетплейсах, поиск тендеров, ВЭД и другие сервисы
200 тысяч месяцев
Бесплатного обслуживания получили клиенты Точка Банка за рекомендации
140 миллионов рублей
Сэкономили клиенты благодаря реферальной программе
122 тысячи клиентов
Получили бесплатное обслуживание больше чем на год
132 друга
Рекорд рекомендаций от одного клиента