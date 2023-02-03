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для бизнеса

Программа лояльности Точки

Советуйте банк
друзьям
и партнёрам

Получайте скидки и бесплатное обслуживание для себя за каждого, кто откроет счёт

Выберите тариф и узнайте
свою выгоду

Начало, Развитие или СеллерНольКорпоративный или Селлер Про

КОЛИЧЕСТВО ДРУЗЕЙ

ВАША ВЫГОДА

Нажмите на плюс, чтобы рассчитать выгоду

Итого 6 месяцев бесплатного обслуживания

Затем акция начнётся сначала, а новые месяцы будут прибавляться к накопленным.

Нас приятно рекомендовать

Нет ограничений по количеству бонусов

Чем больше знакомых откроет счёт или бизнес по вашей рекомендации, тем большую выгоду вы получите

Удобно работать вместе

Платежи и документы между клиентами Точка Банка ходят без выходных и перерывов на праздники

Легко открыть счёт

Сделаем это за одну встречу и заранее пришлём реквизиты, чтобы сразу начать работать

Друзьям это тоже выгодно

Вот что они получат, если решат открыть счёт

Регистрация ИП или ООО — бесплатно

Баллы можно обменять на рубли и бонусы от партнёров, оплатить ими обслуживание счёта и сервисы банка

Скидка на обслуживание в первый месяц работы — до 100%

Бонус зависит от тарифа:

  • «Начало», «Развитие» и «Селлер» — 100%
  • «Корпоративный» и «Селлер Про» — 10%
  • «Ноль» — месяц пополнения счёта без комиссии на сумму до 100 000 ₽

Инструменты для развития бизнеса — в одном банке

Онлайн-бухгалтерия для ИП, ЭДО, эквайринг, управление продажами на маркетплейсах, поиск тендеров, ВЭД и другие сервисы

200 тысяч месяцев

Бесплатного обслуживания получили клиенты Точка Банка за рекомендации

140 миллионов рублей

Сэкономили клиенты благодаря реферальной программе

122 тысячи клиентов

Получили бесплатное обслуживание больше чем на год

132 друга

Рекорд рекомендаций от одного клиента

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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Реферальная программа: приведи друга и получи бесплатное обслуживание - банк Точка