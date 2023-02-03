Интернет‑эквайринг по ставке от 0,4%

Интернет‑эквайринг — это возможность принимать онлайн оплату картой или через СБП.

Вот как это работает: покупатель делает заказ на сайте интернет‑магазина, заполняет данные для отправки чека и оплачивает покупку удобным способом. Другой вариант — напрямую получить платёжную ссылку от продавца.

Во время оплаты банк‑эквайер отправляет запрос через платёжную систему в банк‑эмитент, чтобы подтвердить операцию. Это происходит за пару секунд, поэтому покупатель даже не замечает процесса. Если всё успешно — покупатель видит окно об успехе платежа, а продавцу зачисляются деньги.