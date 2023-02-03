Интернет‑эквайринг по ставке от 0,4%

Зачислим деньги на счёт за 15 секунд при оплате через СБП
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Откройте счёт до 12 ноября и принимайте до 300 000 ₽ в месяц без комиссии через СБП
Комиссия — 0,4 или 0,7%, а деньги сразу придут на счёт
Клиент платит частями, а вы получаете всю сумму сразу
Быстрая оплата для клиентов Т‑Банка
Деньги придут уже на следующий день
Оплата Долями повысит средний чек, платежи через СБП снизят комиссию, а карта и T‑Pay позволят клиентам получить кешбэк
Отправляйте ссылки на оплату прямо в мессенджеры и отслеживайте статус оплаты онлайн
Интегрируйте платёжный модуль и принимайте оплату по карте или через СБП
|Оборот в месяц
|Первый месяц от первой транзакции
|Оборот от 0 до 100 000 ₽
|Оборот от 100 000 до 250 000 ₽
|Оборот от 250 000 до 500 000 ₽
|Оборот больше 500 000 ₽
|Рестораны, бары, фастфуд, доставка готовой еды
МСС-коды: 5811, 5812, 5813, 5814
|2,5%
|3%
|2,8%
|2,6%
|2,5%
|Образование
МСС-коды: 8211, 8220, 8299
|1,8%
|2,8%
|2,5%
|2,2%
|1,8%
|Медицина
МСС-коды: 8011, 8042, 8050, 8062, 8071
|1,8%
|2,5%
|2,3%
|2,1%
|1,8%
|Аптеки
МСС-код 5912
|2,1%
|2,8%
|2,5%
|2,3%
|2,1%
|Турагенты
МСС-код 4722
|1,5%
|2,1%
|1,8%
|1,6%
|1,5%
|Супермаркеты
МСС-код 5411
|2,3%
|2,9%
|2,6%
|2,4%
|2,3%
|Прочее
Все остальные МСС-коды
|2,8%
|3,2%
|3%
|2,9%
|2,8%
|Максимальная сумма транзакции
|1 000 000 ₽
|Государственные платежи
|0%
от суммы каждой операции
|ЖКУ
|0,2%
от суммы каждой операции
|Образование, транспорт, медицинские услуги
|0,4%
от суммы каждой операции
|Товары повседневного спроса, лекарства, БАДы
|0,4%
от суммы каждой операции
|Телекоммуникационные,
информационные и почтовые услуги
|0,4%
от суммы каждой операции
|Страховые компании
|0,4%
от суммы каждой операции
|Управляющие компании, ПИФы, инвестиционные,
пенсионные и благотворительные фонды
|0,4%
от суммы каждой операции
|Услуги самозанятых
|0,4%
от суммы каждой операции
|Прочие товары и услуги
|0,7%
от суммы каждой операции
1
Оставьте заявку
2
Настройте приём платежей
3
Готово!
Может пригодиться
Интернет‑эквайринг — это возможность принимать онлайн оплату картой или через СБП.
Вот как это работает: покупатель делает заказ на сайте интернет‑магазина, заполняет данные для отправки чека и оплачивает покупку удобным способом. Другой вариант — напрямую получить платёжную ссылку от продавца.
Во время оплаты банк‑эквайер отправляет запрос через платёжную систему в банк‑эмитент, чтобы подтвердить операцию. Это происходит за пару секунд, поэтому покупатель даже не замечает процесса. Если всё успешно — покупатель видит окно об успехе платежа, а продавцу зачисляются деньги.
Интернет‑эквайринг, или электронный эквайринг — это один из способов принимать безналичную оплату от клиентов. Также существует торговый эквайринг: он подходит для офлайн‑продаж, а эквайринг через интернет — для онлайн‑продаж соответственно. Предприниматель может встроить платёжный модуль на сайт интернет‑магазина или отправлять платёжные ссылки клиентам в соцсетях и мессенджерах.
В интернет‑эквайринге Точка Банка можно подключить разные способы оплаты — банковские карты, СБП, T‑Pay и Долями. Продавец сам выбирает, какие способы показывать покупателям.
Стоимость интернет‑эквайринга зависит от вида деятельности и месячного оборота. За приём платежей взимается только комиссия по интернет‑эквайрингу. При оплате картами комиссия от 1,5%, через СБП — 0,4 или 0,7%.
Вы можете подключить интернет‑эквайринг для ИП и ООО. Достаточно иметь расчётный счёт в Точка Банке и оставить заявку в интернет‑банке.
При выборе интернет‑эквайринга для бизнеса обращайте внимание не только на размер комиссии: оцените доступные способы оплаты, скорость зачисления денег, возможности интеграции с CMS.
С интернет‑эквайрингом Точка Банка деньги от покупателей поступают на счёт бизнеса всего за 15 секунд при оплате через СБП и на следующий рабочий день при оплате картой. Также клиенты могут оплачивать покупки с помощью T‑Pay или Долями.
Чтобы на сайте появилась возможность проводить оплату, надо подключить интернет‑эквайринг.
Вы можете подключить эквайринг к интернет‑магазину, CRM‑системе или маркетплейсу. Мы предлагаем готовые решения для конструкторов Tilda и Wordpress, CRM‑систем Битрикс24, RetailCRM, amoCRM, Мой Склад. Если нужна интеграция с другой системой, это можно сделать через API.
Какие требования есть к сайту для подключения интернет‑эквайринга?
Ключевые требования для подключения интернет‑эквайринга к сайту — указать нужные данные:
Также сайт должен соответствовать техническим требованиям: работать по протоколу https с действующим SSL‑сертификатом и автоматически перенаправлять пользователей с http на https.
Если интернет‑эквайринг подключают на соцсети, нужна информация о реквизитах, условиях оплаты, доставки и возврата. Конкретного места для размещения нет, главное, чтобы эту информацию было легко найти. Например, в VK информация может быть в меню или в обсуждениях.
Подключение интернет‑эквайринга к сайту занимает около двух рабочих дней. Срок подключения может быть дольше, если после проверки сайта станет ясно, что он не соответствует требованиям и его нужно дорабатывать.
Чтобы подключить интернет‑эквайринг, достаточно открыть расчётный счёт в Точка Банке.
Если платёж не прошёл, нужно проверить, что проблема не на стороне покупателя: достаточно ли средств, установлены ли лимиты. Если всё в порядке, напишите нам: поддержка на связи 24/7 и быстро поможет разобраться.