Поиск
  1. tochka.com
  2. Приём платежей
  3. Интернет-эквайринг

Интернет‑эквайринг по ставке от 0,4%

Если выбрать приём платежей через СБП в интернет‑банке. Ставка при оплате по карте — от 1,5%.

Зачислим деньги на счёт за 15 секунд при оплате через СБП

Бесплатно подключим и настроим эквайринг — от 1 рабочего дня

Подберём тариф для разных оборотов и сфер бизнеса

Акция
СБП с комиссией 0% — на 3 месяца

Откройте счёт до 12 ноября и принимайте до 300 000 ₽ в месяц без комиссии через СБП

alt к картинке

Выбирайте, как принимать платежи

И платите только за подключённые способы оплаты
Через СБП

Комиссия — 0,4 или 0,7%, а деньги сразу придут на счёт

Долями

Клиент платит частями, а вы получаете всю сумму сразу

Через T‑Pay

Быстрая оплата для клиентов Т‑Банка

Картой

Деньги придут уже на следующий день

Сочетайте разные способы — и не теряйте клиентов

Оплата Долями повысит средний чек, платежи через СБП снизят комиссию, а карта и T‑Pay позволят клиентам получить кешбэк

Принимайте оплату онлайн

В соцсетях

Отправляйте ссылки на оплату прямо в мессенджеры и отслеживайте статус оплаты онлайн

На сайте или в приложении

Интегрируйте платёжный модуль и принимайте оплату по карте или через СБП

Работайте по 54‑ФЗ

С сервисом «Чеки»
  • Принимайте оплату в интернете и формируйте электронные чеки.
  • Стоимость — от 1%, но не менее 5 ₽ с суммы каждой операции. Платить за фискальный накопитель или аренду облачной кассы не нужно.
Кому подойдёт
  • Начинающему бизнесу и предпринимателям с небольшим оборотом.
  • Бизнесу, который отправляет ссылки на оплату через мессенджеры или соцсети.
  • Бизнесу c сайтом на Tilda или WordPress.
  • ИП на упрощёнке и патенте.

С облачной онлайн‑кассой
  • Принимайте оплату на сайте, в соцсетях и мессенджерах или по OpenAPI.
  • Фиксированная стоимость от 1 500 ₽ в месяц.
Кому подойдёт
  • Предпринимателям с любым оборотом и системой налогообложения.
  • Всем, кто продаёт маркируемые или подакцизные товары.

Тарифы на интернет‑эквайринг

При оплате по QR-коду
При оплате картой
Комиссия зависит от вида деятельности и оборота по эквайринговым платежам за месяц. Ставки при оплате картой указаны с учётом НДС.
Оборот в месяцПервый месяц от первой транзакцииОборот от 0 до 100 000 ₽Оборот от 100 000 до 250 000 ₽Оборот от 250 000 до 500 000 ₽Оборот больше 500 000 ₽
Рестораны, бары, фастфуд, доставка готовой еды

МСС-коды: 5811, 5812, 5813, 5814		2,5%


3%


2,8%


2,6%


2,5%


Образование

МСС-коды: 8211, 8220, 8299		1,8%


2,8%


2,5%


2,2%


1,8%


Медицина

МСС-коды: 8011, 8042, 8050, 8062, 8071		1,8%


2,5%


2,3%


2,1%


1,8%


Аптеки

МСС-код 5912		2,1%2,8%2,5%2,3%2,1%
Турагенты 

МСС-код 4722		1,5%2,1%1,8%1,6%1,5%
Супермаркеты

МСС-код 5411		2,3%2,9%2,6%2,4%2,3%
Прочее

Все остальные МСС-коды		2,8%3,2%3%2,9%2,8%
Комиссия зависит от вида деятельности и оборота по эквайринговым платежам за месяц.
Максимальная сумма транзакции1 000 000 ₽
Государственные платежи0%
от суммы каждой операции
ЖКУ0,2%
от суммы каждой операции
Образование, транспорт, медицинские услуги 0,4%
от суммы каждой операции
Товары повседневного спроса, лекарства, БАДы0,4%
от суммы каждой операции
Телекоммуникационные,
информационные и почтовые услуги		0,4%
от суммы каждой операции
Страховые компании0,4%
от суммы каждой операции
Управляющие компании, ПИФы, инвестиционные,
пенсионные и благотворительные фонды		0,4%
от суммы каждой операции
Услуги самозанятых0,4%
от суммы каждой операции
Прочие товары и услуги0,7%
от суммы каждой операции
Откройте счёт с бесплатным обслуживанием на 3 месяца
  • Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно
  • Кешбэк до 4% баллами: 1 балл = 1 ₽
  • Чуткая поддержка без ботов и скриптов

Как подключить интернет‑эквайринг

1

Оставьте заявку

Менеджер свяжется с вами в течение 30 минут и уточнит детали

2

Настройте приём платежей

Мы поделимся инструкцией и ответим на все вопросы

3

Готово!

Теперь вы можете принимать оплату от клиентов онлайн

Может пригодиться

Торговый эквайринг
Принимайте платежи через терминал в магазине или на выезде
СБП для бизнеса
Принимайте оплату от клиентов по QR‑коду
Витрина
Создайте интернет‑магазин бесплатно за 5 минут
Облачная касса
Сформирует чеки и передаст данные в ФНС

Частые вопросы

Что такое интернет‑эквайринг и как он работает?

Интернет‑эквайринг — это возможность принимать онлайн оплату картой или через СБП.

Вот как это работает: покупатель делает заказ на сайте интернет‑магазина, заполняет данные для отправки чека и оплачивает покупку удобным способом. Другой вариант — напрямую получить платёжную ссылку от продавца.

Во время оплаты банк‑эквайер отправляет запрос через платёжную систему в банк‑эмитент, чтобы подтвердить операцию. Это происходит за пару секунд, поэтому покупатель даже не замечает процесса. Если всё успешно — покупатель видит окно об успехе платежа, а продавцу зачисляются деньги.

Чем интернет‑эквайринг отличается от торгового?

Интернет‑эквайринг, или электронный эквайринг — это один из способов принимать безналичную оплату от клиентов. Также существует торговый эквайринг: он подходит для офлайн‑продаж, а эквайринг через интернет — для онлайн‑продаж соответственно. Предприниматель может встроить платёжный модуль на сайт интернет‑магазина или отправлять платёжные ссылки клиентам в соцсетях и мессенджерах.

В интернет‑эквайринге Точка Банка можно подключить разные способы оплаты — банковские карты, СБП, T‑Pay и Долями. Продавец сам выбирает, какие способы показывать покупателям.

От чего зависит ставка и сколько стоит интернет‑эквайринг?

Стоимость интернет‑эквайринга зависит от вида деятельности и месячного оборота. За приём платежей взимается только комиссия по интернет‑эквайрингу. При оплате картами комиссия от 1,5%, через СБП — 0,4 или 0,7%.

Можно ли подключить интернет‑эквайринг для ИП и ООО и какие документы нужны?

Вы можете подключить интернет‑эквайринг для ИП и ООО. Достаточно иметь расчётный счёт в Точка Банке и оставить заявку в интернет‑банке.

Как выбрать выгодный интернет‑эквайринг для бизнеса?

При выборе интернет‑эквайринга для бизнеса обращайте внимание не только на размер комиссии: оцените доступные способы оплаты, скорость зачисления денег, возможности интеграции с CMS.

С интернет‑эквайрингом Точка Банка деньги от покупателей поступают на счёт бизнеса всего за 15 секунд при оплате через СБП и на следующий рабочий день при оплате картой. Также клиенты могут оплачивать покупки с помощью T‑Pay или Долями.

Как подключить приём платежей на сайте?

Чтобы на сайте появилась возможность проводить оплату, надо подключить интернет‑эквайринг.

  • Оформите заявку на интернет‑эквайринг и укажите ссылку на ваш сайт или социальную сеть.
  • Пройдите проверку вашего сайта. Если потребуется, добавьте на него недостающую информацию: реквизиты, способы оплаты, возврата и доставки и так далее.
  • Начните приём платежей на сайте: отправляйте покупателям платёжные ссылки на оплату или подключите электронную оплату через готовый модуль или API.

С какими CMS и платформами интегрируется интернет‑эквайринг?

Вы можете подключить эквайринг к интернет‑магазину, CRM‑системе или маркетплейсу. Мы предлагаем готовые решения для конструкторов Tilda и Wordpress, CRM‑систем Битрикс24, ⁠RetailCRM, ⁠amoCRM, Мой Склад. Если нужна интеграция с другой системой, это можно сделать через API.

Какие требования есть к сайту для подключения интернет‑эквайринга?

Ключевые требования для подключения интернет‑эквайринга к сайту — указать нужные данные:

  • реквизиты;
  • условия оплаты, доставки и возврата;
  • политику конфиденциальности.

Также сайт должен соответствовать техническим требованиям: работать по протоколу https с действующим SSL‑сертификатом и автоматически перенаправлять пользователей с http на https.

Если интернет‑эквайринг подключают на соцсети, нужна информация о реквизитах, условиях оплаты, доставки и возврата. Конкретного места для размещения нет, главное, чтобы эту информацию было легко найти. Например, в VK информация может быть в меню или в обсуждениях.

Сколько времени занимает подключение интернет‑эквайринга?

Подключение интернет‑эквайринга к сайту занимает около двух рабочих дней. Срок подключения может быть дольше, если после проверки сайта станет ясно, что он не соответствует требованиям и его нужно дорабатывать.

Нужен ли отдельный договор и можно ли подключить эквайринг к существующему счёту?

Чтобы подключить интернет‑эквайринг, достаточно открыть расчётный счёт в Точка Банке.

Что делать, если платёж не прошёл через интернет‑эквайринг?

Если платёж не прошёл, нужно проверить, что проблема не на стороне покупателя: достаточно ли средств, установлены ли лимиты. Если всё в порядке, напишите нам: поддержка на связи 24/7 и быстро поможет разобраться.

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Интернет-эквайринг для бизнеса: подключение, условия и тарифы — Точка Банк