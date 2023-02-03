Комплаенс и сервисы управления рисками по 115-ФЗ

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Не тревожим без необходимости
иногда этого достаточно
Решаем вопросы онлайн
Предупреждаем об опасности
Консультируем бесплатно
и поможет предотвратить блокировки
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Для тех, кто хочет видеть все риски в одном окне своего интернет-банка и оценивать картину целиком
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Отзывы клиентов
Ирина
Селлер на маркетплейсах
«Понимаю, какие факторы влияют на риск, и соблюдаю баланс»
Я торгую на маркетплейсах, и у меня в работе двигается много наличных средств. Недавно риски опять повысились, я задумалась, что можно с этим сделать, и подключила платную версию.
Что мне действительно помогло: я увидела, что у меня высокий риск по переводам физлицам, а по снятию наличных — нормальный. Я думала, что это всё в одну категорию считается. Но как оказалось, здесь тоже нужен баланс.
Александр
Строительство
«Прозрачные правила для новичков в бизнесе»
Я подключил сервис, потому что это мой первый бизнес и я новичок во всей этой истории. Мне было интересно понять, что и как, прояснить ситуацию по поводу всех этих законов. Потому что не хотелось бы попасть под какие-то ограничения, а со стороны казалось, что всё очень сложно.
В Точке всё оказалось наглядно и онлайн. Теперь я понял, сколько конкретно денег я могу выводить, чтобы не попасть под ограничения, и мне не так страшно.
Руслан
Грузоперевозки
«Понимаю, сколько наличных можно снять безопасно»
У нас ИП с видом деятельности грузоперевозки. Очень много расчётов производится за наличные, так как разница в цене при такой форме оплаты весьма значительная. И это касается практически всех основных затрат: ГСМ, запчасти и ремонт автомобилей.
С помощью сервиса удобно отслеживать эти расчёты, чтобы не выйти за рамки.
Защита от блокировки по 115-ФЗ
Минимизируем риски для бизнеса
Зачем нужен Федеральный закон №115-ФЗ
Цель этого закона — предотвращать использование финансовой системы в преступных целях. Поэтому банки обязаны отслеживать операции своих клиентов: платежи контрагентам, переводы или снятие наличных, чтобы выявлять подозрительные действия. Для этого работает служба комплаенса.
Что делает служба комплаенса
Специалисты комплаенса анализируют операции клиентов по счетам и оценивают, насколько они соответствуют требованиям законодательства.
Если специалист заметит подозрительную операцию, банк может запросить документы, чтобы убедиться в реальности и законности бизнеса, а в некоторых случаях отказать в проведении операции или даже временно заблокировать счёт.
Как не попасть под блокировку счёта по 115-ФЗ
- Избегайте сомнительных операций: не разделяйте крупные платежи на мелкие, не переводите крупные суммы на личные счета физлиц и по возможности не снимайте наличку в больших объёмах.
- Поддерживайте порядок в учёте: вы должны быть готовы подтвердить каждую операцию документами. Например, договоры с контрагентами — они подтверждают, что платёж связан с определённой сделкой.
- Своевременно обновляйте информацию в банке: любые изменения в уставных документах, адресе или составе учредителей компании.
Мы помогаем соблюдать закон и проверять все операции на соответствие требованиям 115-ФЗ. Если вы сознательно нарушаете закон, Точка не сможет защитить вас.
Частые вопросы
Что такое 115-ФЗ и как он влияет на бизнес?
Как можно защитить свой бизнес от блокировок по 115-ФЗ?
Что такое банковский комплаенс и почему он важен?
Как проходит оценка уровня риска блокировки по 115-ФЗ?
Каковы последствия несоблюдения 115-ФЗ для бизнеса?
Если банк заметит подозрительные операции, он запросит документы для подтверждения их законности. Если клиент не предоставит необходимые бумаги или ситуация не прояснится, могут порекомендовать сменить банк.
Если клиент попытается провести сомнительный платёж и не отменит его по совету банка, то получит официальный отказ, что может навредить репутации. А при двух таких отказах за год банк расторгнет договор и закроет счёт.
Что делать, если банк заблокировал счёт?
Как проверить контрагента?
Какие банки не блокируют счета?
Все банки следят за операциями клиентов — это требование закона. Но Точка не только запрашивает документы и блокирует платежи. Наша цель — защитить бизнес. Мы мониторим операции, предупреждаем о рисках и даём полезные советы.
Если возникают вопросы, можем запросить документы для уточнения. Это не мешает работе клиента — важные платежи, такие как зарплата, аренда или лизинг, не останавливаются. Срочные и безопасные операции мы всегда проводим.
Анастасия
Оптовая и розничная торговля строительными товарами
«Вижу, что всё в порядке, и спокойно работаю»