Комплаенс и сервисы управления рисками по 115-ФЗ

Если банк заметит подозрительные операции, он запросит документы для подтверждения их законности. Если клиент не предоставит необходимые бумаги или ситуация не прояснится, могут порекомендовать сменить банк.

Если клиент попытается провести сомнительный платёж и не отменит его по совету банка, то получит официальный отказ, что может навредить репутации. А при двух таких отказах за год банк расторгнет договор и закроет счёт.