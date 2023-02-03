Документы для открытия расчётного счёта

Паспорт
Дополнительные документы для обособленных подразделений — филиалов и представительств
Он поможет понять, считаетесь ли вы налогоплательщиком другой страны по правилам FATCA и CRS.
При необходимости банк может запросить другие документы.
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Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Оставьте заявку
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Подготовьте документы
Откроем счёт
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам
Если у вас есть счёт в другом банке
Для ИП базово нужен паспорт. Остальное зависит от того, как давно вы зарегистрированы:
Для ООО нужно не только удостоверить личность директора компании, но и право голоса от имени компании:
Особый случай: обособленные подразделения — филиалы и представительства.
Вам понадобятся:
Главный принцип, который стоит запомнить: банк открывает счет не «папке с бумагами», а конкретному человеку или компании. Поэтому список всегда персонализируется. Если у вас типичная ситуация — берите минимальный набор. Если есть нюансы, например, смена директора, недавняя регистрация, работа через филиал, готовьте подтверждающие документы. В 80% случаев дополнительные бумаги нужны не для всех, а только для тех, у кого статус или структура бизнеса выходят за рамки стандарта.
Для открытия банковского счёта лицам, которые занимаются частной практикой, помимо базовых, нужны документы, которые подтверждают их официальный статус и право на ведение соответствующей профессиональной деятельности.
Для адвоката:
Для нотариуса, который занимается частной практикой:
Для арбитражного управляющего:
Для оценщика:
Примечание: многие оценщики открывают счёт как обычные ИП или самозанятые.
В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы — например, чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.
Начните с поиска идей на стыке ваших навыков и потребностей рынка, составьте простой план, проверьте спрос без крупных вложений и только после этого регистрируйте дело или ищите финансирование.
Зарегистрировать ИП или ООО бесплатно и полностью онлайн можно в Точка Банке — без уплаты государственной пошлины и поездок в налоговую инспекцию. Банк поможет подготовить документы, выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения, а также выпустит электронную цифровую подпись.
Посмотреть актуальные тарифы Точка Банка можно на странице, а также в личном кабинете интернет‑банка или мобильного приложения, открыв карточку конкретного счёта и перейдя во вкладку «Настройки» → «Моя компания» → «Тариф и лимиты».