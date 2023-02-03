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Документы
для открытия
расчётного счёта

Документы для открытия расчётного счёта

Список документов

Для ИП
Для ООО
Обязательные документы

Паспорт

Список документов для открытия ИП и ООО
Дополнительные документы
  • Выписка или лист записи из ЕГРИП
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
  • Лицензии и патенты, если деятельность подлежит лицензированию или ведётся по патенту

Особые случаи
  • Счётом будет распоряжаться другой человек — потребуется его паспорт и документы, подтверждающие полномочия
  • Счётом будет распоряжаться несовершеннолетний ИП — потребуются документы, которые подтверждают его полную дееспособность
  • Счётом будет распоряжаться ИП‑иностранец — потребуется нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и подтверждение легального пребывания в РФ.

Обязательные документы
  • Паспорт руководителя, если руководителей несколько — сведения о каждом
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой.
  • Сведения об участниках с долей больше 25% в уставном капитале: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес
  • Сведения об участниках с долей 25% и меньше: ФИО и дата рождения
Список документов для открытия ИП
Дополнительные документы
  • Выписка или лист записи из ЕГРЮЛ
  • Решение об учреждении ООО
  • Лицензии, если деятельность подлежит лицензированию
  • Бухгалтерская отчётность, если компания ведёт деятельность больше трёх месяцев


Дополнительные документы для обособленных подразделений — филиалов и представительств

  • Положение об обособленном подразделении юрлица
  • Доверенность от имени юрлица на руководителя подразделения
  • Подтверждение постановки на учёт в налоговой по месту нахождения подразделения
  • Паспорт руководителя подразделения
Особые случаи
  • Если нужно подключить зарплатный проект — подготовьте дополнительные формы и списки сотрудников
  • Если счётом будут распоряжаться третьи лица — подготовьте их паспорта и документы, подтверждающие полномочия
  • Если счётом будут распоряжаться несовершеннолетний руководитель — подготовьте документы о полной дееспособности
  • Если счётом будут распоряжаться директор‑иностранец — подготовьте нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и подтверждение легального пребывания в РФ

Документы, которые подписывает клиент Точка Банка

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

Документы, которые подписывает клиент Точка Банка
Вопросник по самосертификации

Он поможет понять, считаетесь ли вы налогоплательщиком другой страны по правилам FATCA и CRS.

При необходимости банк может запросить другие документы.

Как перейти к открытию
расчётного счёта

Для ИП
Для ООО
1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт руководителя
  • Протокол либо решение об избрании или продлении полномочий руководителя
  • Устав в случае, если он не типовой
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

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Частые вопросы

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта?

Для ИП базово нужен паспорт. Остальное зависит от того, как давно вы зарегистрированы:

  • Если вы только подали заявление и сведения еще не внесены в ЕГРИП, потребуется свидетельство о постановке на учёт в ФНС.
  • Если вы уже действующий предприниматель — банк проверит вас по госреестру автоматически, этот документ не понадобится.

Для ООО нужно не только удостоверить личность директора компании, но и право голоса от имени компании:

  • Паспорт руководителя.
  • Обязательно внутреннее решение — протокол собрания или единоличное решение участника о том, что этот человек избран или срок его полномочий продлён. Банк смотрит не просто на запись в ЕГРЮЛ, а на то, действительны ли полномочия на сегодняшний день.
  • Устав, если ваша компания работает не по типовому уставу. Если устав типовой, банк возьмёт его из своей базы, приносить свой экземпляр не нужно.

Особый случай: обособленные подразделения — филиалы и представительства.

Вам понадобятся:

  1. Положение о подразделении, чтобы банк видел, какими полномочиями наделён руководитель филиала. Может ли он подписывать платёжки или только представлять интересы.
  2. Доверенность, выданная именно этому руководителю от имени юрлица — без неё паспорт самого руководителя подразделения не имеет силы для банка.
  3. Подтверждение постановки на учет в ФНС по месту нахождения — это отдельный документ, потому что юридически это не головной офис, и налоговая инспекция у него своя.
  4. Паспорт руководителя подразделения — как удостоверение личности получателя доверенности.

Главный принцип, который стоит запомнить: банк открывает счет не «папке с бумагами», а конкретному человеку или компании. Поэтому список всегда персонализируется. Если у вас типичная ситуация — берите минимальный набор. Если есть нюансы, например, смена директора, недавняя регистрация, работа через филиал, готовьте подтверждающие документы. В 80% случаев дополнительные бумаги нужны не для всех, а только для тех, у кого статус или структура бизнеса выходят за рамки стандарта.

Какие документы нужны адвокату, нотариусу, арбитражному управляющему или оценщику для открытия расчётного счёта?

Для открытия банковского счёта лицам, которые занимаются частной практикой, помимо базовых, нужны документы, которые подтверждают их официальный статус и право на ведение соответствующей профессиональной деятельности.

Для адвоката:

  • Удостоверение адвоката.
  • Документ, который подтверждает учреждение адвокатского кабинета. Например, справка, уведомление или свидетельство, выданное адвокатской палатой субъекта РФ.

Для нотариуса, который занимается частной практикой:

  • Приказ органа юстиции (Министерства юстиции или его территориального органа) о назначении на должность нотариуса.
  • Лицензия на право нотариальной деятельности для тех, кто получил статус нотариуса до 1 июля 2015 года.

Для арбитражного управляющего:

  • Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих или иной документ, подтверждающий членство в СРО.

Для оценщика:

  • Если оценщик работает как частное лица или член СРО, нужны выписка из реестра членов СРО оценщиков и документ о регистрации в налоговой.

Примечание: многие оценщики открывают счёт как обычные ИП или самозанятые.

Может ли банк запросить дополнительные документы?

В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы — например, чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.

Что делать, если бизнеса ещё нет?

Начните с поиска идей на стыке ваших навыков и потребностей рынка, составьте простой план, проверьте спрос без крупных вложений и только после этого регистрируйте дело или ищите финансирование.

Зарегистрировать ИП или ООО бесплатно и полностью онлайн можно в Точка Банке — без уплаты государственной пошлины и поездок в налоговую инспекцию. Банк поможет подготовить документы, выбрать коды ОКВЭД и систему налогообложения, а также выпустит электронную цифровую подпись.

Где посмотреть тарифы на открытие расчётного счета?

Посмотреть актуальные тарифы Точка Банка можно на странице, а также в личном кабинете интернет‑банка или мобильного приложения, открыв карточку конкретного счёта и перейдя во вкладку «Настройки» → «Моя компания» → «Тариф и лимиты».

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Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО — Точка Банк