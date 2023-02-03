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Счёт в юанях для бизнеса с Китаем

Онлайн и бесплатно

Откроем валютный счёт в юанях

Закупка под ключ

Найдём и закупим товар из Китая

Платёж за 30 минут

Проведем валютный контроль и отправим юани вашему контрагенту

Надёжные расчёты с Китаем

В юанях или рублях

Рассчитывайтесь с китайскими поставщиками в удобной валюте. Мы откроем вам любое количество счетов бесплатно.

Валютный счёт онлайн

Откроем счёт в китайских юанях за 10 минут, если вы наш клиент. Если нет — встретимся и сперва откроем рублёвый счёт.

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30 минут на валютный контроль

Проверим документы и отправим платёж в Китай

Обменивайте юани по близкому к рынку курсу

Онлайн в интернет‑банке

На всех тарифах фиксированный спред, поэтому вы сможете обменять валюту выгодно

Платите за поставки через 120 дней

Поможем получить отсрочку оплаты под 0% до 120 дней

На сумму от 100 000 $ через Sinosure — китайскую государственную корпорацию, которая застрахует поставщика от неоплаты с вашей стороны

Проведём бесплатный аудит компании

Поймём, на какой лимит и срок вы можете рассчитывать. Свяжемся с вашими поставщиками и договоримся об отсрочке.

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Наши сервисы для ВЭД закроют все ваши потребности

Поставки и логистикаКалькулятор таможниТаможенное оформлениеВалютные контрактыМаркетплейсы

Организуем оптовые закупки под ключ

Доставим товары из Китая, Индии и Кореи:

  • Вся операционка — на нас: от поиска поставщика до доставки на ваш склад
  • Белая доставка: оформим все документы для таможни

Минимальная стоимость партии товаров – 500 000 ₽

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Условия и тарифы

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,12%

минимум 300 ₽,

максимум 9 500 ₽

Валютный платёж в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Не хотите ждать звонка?
8 (804) 700 40 31
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Важные новости для тех, кто занимается ВЭД

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Частые вопросы

Как открыть счёт в юанях в Точка Банк?

Если вы ещё не клиент Точка Банка, оставьте свой телефон в форме выше. Менеджер перезвонит и поможет открыть расчётный счёт. После этого вы сможете открыть валютный счёт в юанях.

Если вы уже клиент банка, зайдите в интернет‑банк и оставьте заявку на валютный счёт.

Какие документы нужны для открытия валютного счёта?

Для открытия валютного счёта в юанях нужен расчётный счёт в Точка Банке. Чтобы открыть его, понадобятся:

— для ИП — паспорт;

— для ООО — паспорт директора или устав.

Если у вас уже есть расчётный счёт, просто оставьте заявку на валютный счёт в интернет‑банке.

Какие преимущества у счёта в юанях?

С расчётным счётом в юанях вы сможете:
— проводить сделки в национальной валюте;
— минимизировать валютные риски;
— получить доступ к китайскому рынку.

Есть ли ограничения на переводы с расчётного счёта в юанях?

В Точка Банке нет лимитов на переводы в юанях. Единственное ограничение — перечень китайских банков, которые могут принять платежи из России.

Чтобы узнать, сможете ли вы отправить деньги в конкретный банк в Китае, напишите в поддержку Точка Банка. Мы проконсультируем по всем вопросам и подберём оптимальный маршрут для платежа.

Какая комиссия за обслуживание банковского счёта в юанях?

Открытие и обслуживание счёта в юанях бесплатно.При переводе юаней будут две комиссии: за валютный контроль и валютный платёж. Размер комиссии зависит от выбранного тарифа. Уточнить информацию по вашему платежу можно в поддержке интернет‑банка. Мы ответим на все ваши вопросы с 7:00 до 21:00 по Москве даже в выходные и праздники.

Какой размер комиссии за переводы и обмен валют?

Тарифы и размеры комиссии за переводы в юанях можно посмотреть на сайте. Комиссии за обмен валют в Точка Банке нет.

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Открыть счёт в юанях — Валютный счёт в китайских юанях для юридических лиц и ИП — Точка Банк