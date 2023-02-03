Счёт в юанях для бизнеса с Китаем

Если вы ещё не клиент Точка Банка, оставьте свой телефон в форме выше. Менеджер перезвонит и поможет открыть расчётный счёт. После этого вы сможете открыть валютный счёт в юанях.

Если вы уже клиент банка, зайдите в интернет‑банк и оставьте заявку на валютный счёт.