Счёт в юанях для бизнеса с Китаем

Онлайн и бесплатно
Откроем валютный счёт в юанях
Закупка под ключ
Найдём и закупим товар из Китая
Платёж за 30 минут
Проведем валютный контроль и отправим юани вашему контрагенту
Рассчитывайтесь с китайскими поставщиками в удобной валюте. Мы откроем вам любое количество счетов бесплатно.
Откроем счёт в китайских юанях за 10 минут, если вы наш клиент. Если нет — встретимся и сперва откроем рублёвый счёт.
Проверим документы и отправим платёж в Китай
На всех тарифах фиксированный спред, поэтому вы сможете обменять валюту выгодно
На сумму от 100 000 $ через Sinosure — китайскую государственную корпорацию, которая застрахует поставщика от неоплаты с вашей стороны
Поймём, на какой лимит и срок вы можете рассчитывать. Свяжемся с вашими поставщиками и договоримся об отсрочке.
Организуем оптовые закупки под ключ
Доставим товары из Китая, Индии и Кореи:
Минимальная стоимость партии товаров – 500 000 ₽
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Если вы ещё не клиент Точка Банка, оставьте свой телефон в форме выше. Менеджер перезвонит и поможет открыть расчётный счёт. После этого вы сможете открыть валютный счёт в юанях.
Если вы уже клиент банка, зайдите в интернет‑банк и оставьте заявку на валютный счёт.
Для открытия валютного счёта в юанях нужен расчётный счёт в Точка Банке. Чтобы открыть его, понадобятся:
— для ИП — паспорт;
— для ООО — паспорт директора или устав.
Если у вас уже есть расчётный счёт, просто оставьте заявку на валютный счёт в интернет‑банке.
С расчётным счётом в юанях вы сможете:
— проводить сделки в национальной валюте;
— минимизировать валютные риски;
— получить доступ к китайскому рынку.
В Точка Банке нет лимитов на переводы в юанях. Единственное ограничение — перечень китайских банков, которые могут принять платежи из России.
Чтобы узнать, сможете ли вы отправить деньги в конкретный банк в Китае, напишите в поддержку Точка Банка. Мы проконсультируем по всем вопросам и подберём оптимальный маршрут для платежа.
Открытие и обслуживание счёта в юанях бесплатно.При переводе юаней будут две комиссии: за валютный контроль и валютный платёж. Размер комиссии зависит от выбранного тарифа. Уточнить информацию по вашему платежу можно в поддержке интернет‑банка. Мы ответим на все ваши вопросы с 7:00 до 21:00 по Москве даже в выходные и праздники.
Тарифы и размеры комиссии за переводы в юанях можно посмотреть на сайте. Комиссии за обмен валют в Точка Банке нет.