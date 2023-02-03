Проводите банковские операции в 1С
Обменивайтесь документами: от платёжек до выписок
Отправляйте зарплатный реестр напрямую в банк
И подписывайте их с помощью смс
Запрашивайте их напрямую из банка
Без перехода в интернет‑банк
Одним реестром без лишних выгрузок
На короткий срок через 1С
Мы используем надёжные методы шифрования и передаём документы по защищённому каналу — их никто не перехватит
Наш менеджер перезвонит и подберёт лучшие условия
Укажите телефон, выберите счёт и сроки доступа к интеграции прямо в интернет‑банке
Подгружайте выписки, создавайте платёжные поручения и обращайтесь в поддержку — ответим на все вопросы об 1С
Создавайте, подписывайте и отправляйте документы контрагентам в интернет‑банке
Подключите бесплатный сервис для автоматизации бухкомпании
Загружайте файлы из 1С и платёжки. Перечисляйте деньги в нужный вам банк.
Это сервис, который работает благодаря технологии 1С: ДиректБанк. Она позволяет настроить прямой обмен электронными документами с банком, не выходя из 1С.
Бесплатный сервис позволяет создавать и подписывать платежи, получать выписки по счетам, отправлять зарплатные реестры и открывать депозиты напрямую в 1С, без перехода в интернет‑банк
Вам нужно выдать доступ 1С в интернет‑банке, а затем перейти в 1С и завершить интеграцию там. После выдачи доступов мы отправим инструкцию о том, как завершить настройку и пользоваться сервисом. Больше информации можно найти здесь.
Вся информация об интеграции есть в нашем интернет‑банке — там вы можете изучить функции и инструкции, выдать доступы. Если у вас останутся вопросы по работе Точка Банка или 1С, обращайтесь в поддержку банка 24/7.