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1С: ДиректБанк

Бесплатная интеграция между 1С и интернет-банком

Проводите банковские операции в 1С

Обменивайтесь документами:  от платёжек до выписок

Отправляйте зарплатный реестр напрямую в банк

Работайте с банком прямо в 1С

Создавайте платежи

И подписывайте их с помощью смс

Получайте выписки

Запрашивайте их напрямую из банка

Проверяйте статусы платежей

Без перехода в интернет‑банк

Отправляйте зарплату

Одним реестром без лишних выгрузок

Открывайте депозиты

На короткий срок через 1С

Ваши данные в безопасности

Мы используем надёжные методы шифрования и передаём документы по защищённому каналу — их никто не перехватит

Как подключить 1С: ДиректБанк

1

Откройте счёт в Точка Банк

Наш менеджер перезвонит и подберёт лучшие условия

2

Настройте интеграцию

Укажите телефон, выберите счёт и сроки доступа к интеграции прямо в интернет‑банке

3

Пользуйтесь сервисом

Подгружайте выписки, создавайте платёжные поручения и обращайтесь в поддержку — ответим на все вопросы об 1С

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Частые вопросы

Что такое 1С: ДиректБанк? 

Это сервис, который работает благодаря технологии 1С: ДиректБанк. Она позволяет настроить прямой обмен электронными документами с банком, не выходя из 1С.

Для чего нужен 1С: ДиректБанк?

Бесплатный сервис позволяет создавать и подписывать платежи, получать выписки по счетам, отправлять зарплатные реестры и открывать депозиты напрямую в 1С, без перехода в интернет‑банк

Как настроить прямой обмен документами между 1С и интернет-банком?

Вам нужно выдать доступ 1С в интернет‑банке, а затем перейти в 1С и завершить интеграцию там. После выдачи доступов мы отправим инструкцию о том, как завершить настройку и пользоваться сервисом. Больше информации можно найти здесь.

Какие версии 1С подходят для интеграции?

Актуальный список конфигураций вы можете посмотреть здесь

Где я могу узнать всё об интеграции с 1С: Бухгалтерия предприятия?

Вся информация об интеграции есть в нашем интернет‑банке — там вы можете изучить функции и инструкции, выдать доступы. Если у вас останутся вопросы по работе Точка Банка или 1С, обращайтесь в поддержку банка 24/7.

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1С ДиректБанк: прямой обмен документами между банком и 1С | Интеграция 1С с банком - Точка Банк