Бесплатная регистрация ИП на ОСНО

Зарегистрируем онлайн
Без очередей и походов в налоговую
Подготовим все документы
Нужен только паспорт и СНИЛС
Бесплатно проконсультируем
Подберём коды ОКВЭД
Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке
Предпринимателям, которые планируют работать с крупными клиентами — плательщиками НДС. Ограничений по доходу и количеству сотрудников нет.
Коды ОКВЭД
Заявление на регистрацию ИП
Готовое ИП и счёт в Точка Банк за 3–5 дней
0 ₽ в месяц
950 ₽ в месяц
Акция до 10 ноября
0 ₽ в месяц
4 200 ₽
Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду
Кассы для продаж в онлайне и офлайне
От 16 900 ₽ в год
0 ₽ с тарифом «Стартовый»:
Создавайте, подписывайте и отправляйте документы сразу в интернет‑банке
Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽.
Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро
Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».
Стоимость — от 3 500 ₽
На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»
Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».
Майя Кремер
Брендинговое агентство NADO
Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
Фото- и видеопродакшн
Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
Чтобы зарегистрировать ИП на общей системе налогообложения, необходимо определиться с видом деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, собрать необходимый пакет документов и заполнить заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или через сайт.
Если вы решите зарегистрировать ваш бизнес с помощью Точка Банка, вам не придётся заниматься всем самостоятельно, ехать в налоговую и стоять в очередях. Мы скажем, какие документы нужно прислать, сами их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ИП на общей системе налогообложения без уплаты госпошлины.
Вы сможете отслеживать весь процесс в интернет‑банке. После регистрации ИП мы пришлем вам смс, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.
Не нужно. Общая система налогообложения присваивается по умолчанию, если при регистрации ИП вы не выбрали другую.
Это зависит от того, как именно она проходит. Также стоит учитывать стоимость госпошлины. Если вы лично приходите в налоговую, надо уплатить госпошлину за регистрацию — 800 ₽. Можно не уплачивать, если подавать документы в электронном виде или через МФЦ.
Ещё один способ зарегистрировать ИП — обратиться в наш банк. Это будет бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.
Зачастую крупные компании работают на ОСНО и платят НДС, и при сотрудничестве с подрядчиками на аналогичной системе налогообложения они могут уменьшать свой налог. Таким образом, у ИП на ОСНО больше шансов найти крупного прибыльного клиента.
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.