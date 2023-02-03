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Бесплатная регистрация ИП на ОСНО

Зарегистрируем онлайн

Без очередей и походов в налоговую

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Бесплатно проконсультируем

Подберём коды ОКВЭД

Открытие ИП, счёт и бухгалтерия за 0 ₽

Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке

Кому стоит открыть ИП на ОСНО

Предпринимателям, которые планируют работать с крупными клиентами — плательщиками НДС. Ограничений по доходу и количеству сотрудников нет.

Какие налоги и взносы нужно уплачивать

НДФЛ — сумма зависит от дохода

  • 13% — для доходов до 2 400 000 ₽ в год
  • 15% — от 2 400 000 до 5 000 000 ₽ в год
  • 18% — от 5 000 000 до 20 000 000 ₽ в год
  • 20% — от 20 000 000 до 50 000 000 ₽ в год
  • 22% — от 50 000 000 ₽ в год

Другие платежи

  • НДС 22%
  • Налог на имущество — до 2,5%
  • Страховые взносы за себя и сотрудников

Регистрируйте ИП на ОСНО

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы подберём

Коды ОКВЭД

3

Мы подготовим

Заявление на регистрацию ИП

4

Вы получите

Готовое ИП и счёт в Точка Банк за 3–5 дней

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Предложим решения для развития бизнеса

Для всех
Для розницы
Для селлеров
Для строителей
Для грузоперевозчиков
Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽ 
  • Базовая бухгалтерия — бесплатно: мы рассчитаем налоги и взносы, сформируем декларацию и КУДиР, напомним о сроках сдачи отчётности
  • Расширенная бухгалтерия — от 1 408 ₽ при оплате за год

ЭДО от 0 ₽
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год
Бизнес‑карта
  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк баллами — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽
Защита от рисков по 115‑ФЗ
  • Подготовим полный отчёт о надёжности контрагента и подскажем, стоит ли сотрудничать
  • Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный»
Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими
Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД
Онлайн‑бухгалтерия с консультациями бухгалтеров

От 16 900 ₽ в год

  • Сервис рассчитает налоги с учётом комиссий Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета
  • Самостоятельно сформирует отчётность и подготовит к отправке в налоговую
Единый кабинет селлера

0 ₽ с тарифом «Стартовый»:

  • Отслеживайте динамику продаж и маржинальность
  • Получайте советы для роста прибыли от AI-ассистента
ЭДО

Создавайте, подписывайте и отправляйте документы сразу в интернет‑банке

  • Получайте документы от Wildberries и Ozon
  • Настраивайте синхронизацию с 1С
Нейросеть для селлеров
  • Создавайте карточки товаров за пару минут без дизайнера. Первые 24 генерации — бесплатно.
  • Создавайте инфографику: доступны более 200 шаблонов.
Участие в тендерах и госзакупках
  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ

Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽.

Овернайт

Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро

Бесплатный отчёт о надёжности контрагента

Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Транспортный ЭДО

Стоимость — от 3 500 ₽

  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД
Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Бесплатный отчёт о надёжности контрагента

Проверяйте надёжность заказчиков прямо в приложении. Доступно от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный».

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии — очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика. Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видеопродакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

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Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
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Частые вопросы

Как открыть ИП на ОСНО?

Чтобы зарегистрировать ИП на общей системе налогообложения, необходимо определиться с видом деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, собрать необходимый пакет документов и заполнить заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или через сайт.

Если вы решите зарегистрировать ваш бизнес с помощью Точка Банка, вам не придётся заниматься всем самостоятельно, ехать в налоговую и стоять в очередях. Мы скажем, какие документы нужно прислать, сами их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ИП на общей системе налогообложения без уплаты госпошлины.

Вы сможете отслеживать весь процесс в интернет‑банке. После регистрации ИП мы пришлем вам смс, все документы уйдут на вашу почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.

Нужно ли писать заявление на ОСНО при регистрации ИП?

Не нужно. Общая система налогообложения присваивается по умолчанию, если при регистрации ИП вы не выбрали другую.

Сколько стоит регистрация ИП?

Это зависит от того, как именно она проходит. Также стоит учитывать стоимость госпошлины. Если вы лично приходите в налоговую, надо уплатить госпошлину за регистрацию — 800 ₽. Можно не уплачивать, если подавать документы в электронном виде или через МФЦ.

Ещё один способ зарегистрировать ИП — обратиться в наш банк. Это будет бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.

Почему на ОСНО выгодно работать с крупными клиентами?

Зачастую крупные компании работают на ОСНО и платят НДС, и при сотрудничестве с подрядчиками на аналогичной системе налогообложения они могут уменьшать свой налог. Таким образом, у ИП на ОСНО больше шансов найти крупного прибыльного клиента.

Как отчитываться перед налоговой на ОСНО?

  • Раз в месяц сдавать отчётность за работников: персонифицированные сведения о физлицах.
  • Раз в квартал квартал сдавать декларацию по НДС и отчётность за работников: РСВ, ЕФС‑1, 6‑НДФЛ.
  • Раз в год сдавать декларацию по форме 3‑НДФЛ.

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Регистрация ИП на ОСНО — Открыть ИП на общей системе налогообложения — Точка Банк