Бесплатная регистрация ИП на ОСНО

Это зависит от того, как именно она проходит. Также стоит учитывать стоимость госпошлины. Если вы лично приходите в налоговую, надо уплатить госпошлину за регистрацию — 800 ₽. Можно не уплачивать, если подавать документы в электронном виде или через МФЦ.

Ещё один способ зарегистрировать ИП — обратиться в наш банк. Это будет бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.