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Бесплатная регистрация ООО на УСН

Бесплатно проконсультируем

Подберём коды ОКВЭД

Подготовим все документы

Нужен только паспорт и СНИЛС

Зарегистрируем онлайн

Без очередей и походов в налоговую

При регистрации ООО — счёт за 0 ₽

В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»

Кому подходит ООО на УСН

Бизнесу с доходом до 490 500 000 ₽ в год и штатом до 130 сотрудников

Поможем выбрать УСН

Точные ставки зависят от региона, вида деятельности и дохода. Информация актуальна на 2026 год.
УСН «Доходы» 
  • Подойдёт предпринимателям, у которых почти не будет подтверждённых годовых расходов
  • Налогом облагается только доход
УСН «Доходы минус расходы» 
  • Подойдёт предпринимателям, которые смогут подтвердить большую часть годовых расходов
  • Налогом облагается разница между доходами и расходами
Бесплатно подготовим заявление на УСН

Рекомендуем проверить, что вас поставили на учёт, в течение недели после регистрации ООО:

  1. Посмотрите код налоговой, который указан в заявлении
  2. Позвоните в эту налоговую
  3. Если вас не поставили на учёт, подайте заявление повторно

Регистрируйте ООО на УСН

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта 
  • Номер СНИЛС
  • Документы, подтверждающие юридический адрес
2

Мы подберём

  • Коды ОКВЭД
  • Систему налогообложения
  • Юридический адрес при необходимости
3

Мы подготовим

  • Электронное заявление о регистрации юридического лица
  • Решение о создании ООО и назначении директора
  • Устав
  • Уведомление о переходе на УСН
4

Вы получите

Готовое ООО и счёт в Точка Банк за 3–5 дней.

Будем рядом, когда это нужно

Поддержим на каждом этапе

Наша главная цель — помочь вам во всём разобраться и успешно стартовать
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Покажем, как продвигается регистрация

Вы можете следить за процессом в интернет-банке

Ответим без ботов и скриптов

Круглосуточно помогаем в чате и по телефону: мы знаем, как много вопросов в начале пути

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Корпоративный
  • Подойдёт только для компаний, ИП и холдингов с оборотом от 60 000 000 ₽ в год
  • Переводите физлицам до 10 000 000 ₽ в месяц без комиссии

25 000 ₽ в месяц

Предложим сервисы для развития бизнеса

ЭДО от 0 ₽
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте документы по готовым шаблонам, получайте документы из других ЭДО и подписывайте КЭП
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год

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  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк баллами — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽

Управление рисками
  • Подготовим полный отчёт о надёжности контрагента и подскажем, стоит ли сотрудничать
  • Предложим от 5 бесплатных проверок в месяц на тарифах «Начало», «Развитие» и «Корпоративный»
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Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами
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99,9% успешных регистраций

Благодаря нашему опыту: знаем требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-й клиент

Начал бизнес с нами по рекомендации друзей

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSAT
Лучший интернет‑банк для малого бизнеса

По версии Frank SME Digital Banking Award 2024

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Частые вопросы

Кому подходит УСН?

Упрощённая система налогообложения подходит малому и среднему бизнесу, чьи контрагенты не уплачивают НДС.

УСН «Доходы» чаще используют те предприниматели, у которых расходы составляют менее 50% от всех доходов. Обычно это бизнес, который предоставляет товары или услуги с высоким спросом и максимальной наценкой.

УСН «Доходы минус расходы» подходит тем, кто ещё только начал бизнес и больше тратит, чем зарабатывает. Это могут быть молодые веб‑студии, автомастерские, производители мебели на заказ.

Как открыть ООО на УСН?

Чтобы зарегистрировать ООО на УСН, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, подготовить необходимые документы и написать заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или онлайн.

Если вы зарегистрируете ваш бизнес с помощью специалистов Точка Банка, вам не придётся делать всё это самостоятельно. Мы предоставим список документов для регистрации, самостоятельно их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО онлайн и сэкономить на госпошлине.

Вы сможете отслеживать весь процесс в интернет‑банке. После регистрации ООО пришлём смс, все документы уйдут на указанную почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.

Какие плюсы и минусы у УСН?

Плюсы:

  • не нужно уплачивать налог на прибыль;
  • можно выбрать объект налогообложения уплачивать налоги только с доходов или с разницы между доходами и расходами;
  • при использовании УСН «Доходы» можно уменьшить сумму налога на страховые взносы до 50%, а на системе «Доходы минус расходы» уменьшить налоговую базу за счёт указания страховых взносов в качестве расходов.

Минусы:

  • учитываются только те расходы, которые определены законом;
  • на УСН «Доходы минус расходы» придётся заплатить минимальный налог в 1% от полученных доходов, если сумма налога по итогам года вышла менее 1% доходов.

Сколько стоит зарегистрировать ООО?

Стоимость регистрации ООО зависит от того, как именно она проходит. Если вы лично приходите в налоговую, придётся заплатить госпошлину за регистрацию — 4 000 ₽. Если подавать документы онлайн или через МФЦ, то платить не нужно.

Ещё один способ зарегистрировать ООО — обратиться в наш банк. В Точка Банке это будет бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.

Какой адрес указывать для регистрации ООО?

Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходим юридический адрес. Чтобы у налоговой не возникло сомнений насчёт его достоверности, мы рекомендуем отправлять в налоговую подтверждающие документы.

Вы можете приобрести или взять в аренду подходящее здание или офис: тогда при регистрации нужно будет отправить в налоговую договор аренды или субаренды. 

Если вы уже являетесь собственником помещения, достаточно предоставить свидетельство о праве собственности выписку из ЕГРН. 

Также вы можете зарегистрировать ООО на чужой адрес, если владелец даст согласие.

От чего зависит ставка НДС?

Если ваш оборот превышает 20 000 000 ₽ рублей, вам предстоит уплачивать НДС — 5, 7 или 22% в зависимости от величины расходов. 

Если у вас мало расходов, лучше выбрать пониженную ставку 5 или 7%. 

Если доля расходов высокая, тогда может быть выгоднее базовая ставка 22%. Чтобы применять 22% с целью использовать вычет на сумму входящего НДС, эти расходы должны быть обязательно подтверждены счетами‑фактурами или УПД. А если таких расходов много, то таким ИП уже стоит рассмотреть систему налогообложения УСН «Доходы минус расходы».

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Регистрация ООО на УСН — Открыть ООО на упрощённой системе налогообложения — Точка Банк