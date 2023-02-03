Бесплатная регистрация ООО на УСН

Бесплатно проконсультируем
Подберём коды ОКВЭД
Подготовим все документы
Нужен только паспорт и СНИЛС
Зарегистрируем онлайн
Без очередей и походов в налоговую
В первые 3 месяца на тарифе «Развитие»
Бизнесу с доходом до 490 500 000 ₽ в год и штатом до 130 сотрудников
Рекомендуем проверить, что вас поставили на учёт, в течение недели после регистрации ООО:
Готовое ООО и счёт в Точка Банк за 3–5 дней.
950 ₽ в месяц
Акция до 10 ноября
0 ₽ в месяц
4 200 ₽
25 000 ₽ в месяц
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
Упрощённая система налогообложения подходит малому и среднему бизнесу, чьи контрагенты не уплачивают НДС.
УСН «Доходы» чаще используют те предприниматели, у которых расходы составляют менее 50% от всех доходов. Обычно это бизнес, который предоставляет товары или услуги с высоким спросом и максимальной наценкой.
УСН «Доходы минус расходы» подходит тем, кто ещё только начал бизнес и больше тратит, чем зарабатывает. Это могут быть молодые веб‑студии, автомастерские, производители мебели на заказ.
Чтобы зарегистрировать ООО на УСН, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, подготовить необходимые документы и написать заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или онлайн.
Если вы зарегистрируете ваш бизнес с помощью специалистов Точка Банка, вам не придётся делать всё это самостоятельно. Мы предоставим список документов для регистрации, самостоятельно их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО онлайн и сэкономить на госпошлине.
Вы сможете отслеживать весь процесс в интернет‑банке. После регистрации ООО пришлём смс, все документы уйдут на указанную почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.
Плюсы:
Минусы:
Стоимость регистрации ООО зависит от того, как именно она проходит. Если вы лично приходите в налоговую, придётся заплатить госпошлину за регистрацию — 4 000 ₽. Если подавать документы онлайн или через МФЦ, то платить не нужно.
Ещё один способ зарегистрировать ООО — обратиться в наш банк. В Точка Банке это будет бесплатно: вам выпустят электронную подпись, чтобы подать нужные документы онлайн и не уплачивать пошлину. А сразу после регистрации вам откроют счёт — тоже бесплатно.
Для того, чтобы зарегистрировать ООО, необходим юридический адрес. Чтобы у налоговой не возникло сомнений насчёт его достоверности, мы рекомендуем отправлять в налоговую подтверждающие документы.
Вы можете приобрести или взять в аренду подходящее здание или офис: тогда при регистрации нужно будет отправить в налоговую договор аренды или субаренды.
Если вы уже являетесь собственником помещения, достаточно предоставить свидетельство о праве собственности выписку из ЕГРН.
Также вы можете зарегистрировать ООО на чужой адрес, если владелец даст согласие.
Если ваш оборот превышает 20 000 000 ₽ рублей, вам предстоит уплачивать НДС — 5, 7 или 22% в зависимости от величины расходов.
Если у вас мало расходов, лучше выбрать пониженную ставку 5 или 7%.
Если доля расходов высокая, тогда может быть выгоднее базовая ставка 22%. Чтобы применять 22% с целью использовать вычет на сумму входящего НДС, эти расходы должны быть обязательно подтверждены счетами‑фактурами или УПД. А если таких расходов много, то таким ИП уже стоит рассмотреть систему налогообложения УСН «Доходы минус расходы».