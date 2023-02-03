Бесплатная регистрация ООО на УСН

Чтобы зарегистрировать ООО на УСН, необходимо определиться с видом предпринимательской деятельности и подобрать соответствующие ему коды ОКВЭД, подготовить необходимые документы и написать заявление для подачи в МФЦ или ФНС — лично или онлайн.

Если вы зарегистрируете ваш бизнес с помощью специалистов Точка Банка, вам не придётся делать всё это самостоятельно. Мы предоставим список документов для регистрации, самостоятельно их подготовим и поможем выпустить электронную подпись, чтобы зарегистрировать ваше ООО онлайн и сэкономить на госпошлине.

Вы сможете отслеживать весь процесс в интернет‑банке. После регистрации ООО пришлём смс, все документы уйдут на указанную почту, и мы будем готовы открыть вам счёт.