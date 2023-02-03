Поможем ликвидировать ИП

Закрыть ИП можно только в ФНС. Предприниматель должен заполнить заявление по форме Р26001 и подать его в регистрирующее отделение по прописке.

Есть несколько способов сделать это:

Лично прийти в регистрирующее отделение по текущей прописке.

Лично подать заявление через МФЦ.

Подать заявление через представителя по нотариальной доверенности. Заявление надо заверить у нотариуса.

Отправить заявление письмом по почте РФ. Заявление надо заверить у нотариуса.

Отправить заявление через нотариуса, предварительно заверив у него же.

Подать заявление через личный кабинет ИП на сайте ФНС. Для подписания заявления потребуется КЭП, полученная в налоговой на токене.

Также можно воспользоваться приложением «Госключ». В нём КЭП можно выпустить на телефоне с функцией NFC. Для этого понадобится загранпаспорт нового образца и подтверждённая учётная запись на Госуслугах.