Поможем ликвидировать ИП

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Частые вопросы
Как и где можно закрыть ИП?
Закрыть ИП можно только в ФНС. Предприниматель должен заполнить заявление по форме Р26001 и подать его в регистрирующее отделение по прописке.
Есть несколько способов сделать это:
- Лично прийти в регистрирующее отделение по текущей прописке.
- Лично подать заявление через МФЦ.
- Подать заявление через представителя по нотариальной доверенности. Заявление надо заверить у нотариуса.
- Отправить заявление письмом по почте РФ. Заявление надо заверить у нотариуса.
- Отправить заявление через нотариуса, предварительно заверив у него же.
- Подать заявление через личный кабинет ИП на сайте ФНС. Для подписания заявления потребуется КЭП, полученная в налоговой на токене.
Также можно воспользоваться приложением «Госключ». В нём КЭП можно выпустить на телефоне с функцией NFC. Для этого понадобится загранпаспорт нового образца и подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
Сколько стоит закрыть ИП?
ИП уплачивает госпошлину за подачу заявления о закрытии — 160 рублей. Но только в том случае, если документы подаются непосредственно в ФНС, когда их приносит сам ИП или его представитель, а также при направлении бумажных документов почтой — тоже самим ИП или его представителем.
Госпошлину не нужно уплачивать, если ИП подаёт заявление в электронном формате, через МФЦ или нотариуса.
Если нужно заверить заявление или получить нотариальную доверенность, стоимость услуги надо узнавать отдельно. Цена может отличаться в зависимости от региона.
После закрытия ИП надо рассчитать и уплатить налоги и страховые взносы.
Ликвидация и закрытие — это одно и тоже?
Да, это одно и тоже. Юридически процесс называется «прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя».
Перечень документов для закрытия ИП зависит от выбранного способа подачи заявления.
Если ИП лично идёт в налоговую понадобятся: паспорт, заявление и распечатанная квитанция об оплате госпошлины.
Если ИП отправляет документы почтой РФ: копия паспорта, нотариально завереннное заявление, распечатанная квитанция об оплате госпошлины.
Если ИП подаёт документы через представителя: паспорт, нотариально заверенное заявление, нотариально заверенная доверенность с указанием полномочий по закрытию ИП. Квитанция об уплате госпошлины нужна только в том случае, если представитель лично подаёт документы в налоговую или отправляет их по почте РФ.
Если ИП подаёт заявление онлайн на сайте ФНС, документы не нужны. Сервис сам автоматически формирует и заполняет заявления.
Сколько времени уходит на то, чтобы закрыть ИП?
По закону срок закрытия — 5 рабочих дней со дня подачи заявления в налоговую.
После закрытия у ИП есть 15 дней на оплату взносов. В зависимости от системы налогообложения устанавливается срок для отчётности и уплаты налога.