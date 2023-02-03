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Валютный счёт для международного бизнеса

Открыть валютный счёт для ИП и ООО

Счёт — за 0 ₽

Бесплатное открытие и обслуживание любого количества валютных счётов

Длинный платежный день

Работаем с 7:00 до 21:00 по Москве. Даже в выходные и праздники.

Актуальные валюты

Рассчитывайтесь в юанях, рублях и других нацвалютах

Удобные расчёты с иностранными контрагентами

Личный валютный помощник

Поможет заполнить платёж, сам оформит валютные справки, убережёт от штрафов

Сервисы для ВЭД

От поиска поставщика в Китае до помощи с логистикой и таможенным оформлением

Отправляем платежи за границу

Китай

В юанях, рублях

Казахстан

В тенге, рублях

Турция

В лирах, рублях

Беларусь

В белорусских рублях, рублях

Наши сервисы для ВЭД закроют все ваши потребности

Поставки и логистикаКалькулятор таможниТаможенное оформлениеВалютные контракты

Организуем оптовые закупки под ключ

Доставим товары из Китая, Индии и Кореи:
  • Вся операционка — на нас: от поиска поставщика до доставки на ваш склад
  • Белая доставка: оформим все документы
    для таможни
    • Минимальная стоимость партии товаров — 500 000 ₽
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Справедливые цены за впечатляющий сервис

Начало

950 ₽ в месяц
Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,15%

минимум 300 ₽

Валютный платёж в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 400 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 100 ₽ за каждые 75 000 ₽

Если нужно больше

Не хотите ждать звонка?
8 (804) 700 40 31
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

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