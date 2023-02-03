Валютный счёт для международного бизнеса
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Личный валютный помощникПоможет заполнить платёж, сам оформит валютные справки, убережёт от штрафов
Сервисы для ВЭДОт поиска поставщика в Китае до помощи с логистикой и таможенным оформлением
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Наши сервисы для ВЭД закроют все ваши потребности
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Доставим товары из Китая, Индии и Кореи:
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Минимальная стоимость партии товаров — 500 000 ₽
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