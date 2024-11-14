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Оферты, договоры, правила и условия

Действующие версии

Оферта: «Консультационные услуги по регистрации в ЕРУЗ»

Действует c 14.11.2024 г.

Правила по предоставлению электронного сервиса по подаче заявок на Банковские гарантии

Действует c 14.11.2024 г.

Оферта: «Риски бизнеса»

Действует c 28.05.2026 г.

Оферта: «КРИПТО-ПРО»

Действует c 04.12.2024 г.

Оферта: «Точка.Самозанятые»

Действует c 01.01.2026 г.

Оферта: «О получении ключа электронной подписи»

Действует c 01.03.2026 г.

Оферта: «Кабинет бенефициара»

Действует c 01.04.2026 г.

Договор-оферта: «Автонастройщик ЭП»

Действует c 21.11.2024 г.

Оферта: «Досье контрагента»

Действует c 01.01.2026 г.

Договор о сотрудничестве по привлечению клиентов для работы в системе дистанционного обслуживания (поручение на обработку персональных данных)

Действует c 15.05.2024 г.

Оферта: «Точка Финлид»

Действует c 01.10.2026 г.

Условия использования МП СБП

Действует c 13.11.2023 г.

Оферта: «Проверка компаний»

Действует c 01.09.2025 г.

Оферта: «Онлайн-кассы»

Действует c 10.11.2025 г.

Оферта: «Онлайн-бухгалтерия»

Действует c 01.09.2026 г.

Оферта: «Отправка отчётности»

Действует c 03.02.2025 г.

Оферта: «Терминалы»

Действует c 12.08.2026 г.

Оферта: «Кадровый учёт»

Действует c 31.03.2026 г.

Оферта: «Расчёты для инвестплатформ»

Действует c 01.04.2026 г.

Оферта: «Расчёты по номинальному счёту»

Действует c 01.04.2026 г.

Оферта: «Открытый API»

Действует c 27.08.2026 г.

Договор оказания услуг «Помощник в оформлении декларации на товары»

Действует c 17.03.2025 г.

Оферта: «Документооборот»

Действует c 20.08.2026 г.

Оферта: «Ликвидация ИП»

Действует c 14.11.2024 г.

Оферта: «Поиск тендеров»

Действует c 17.04.2026 г.

Оферта: «Переход на НПД»

Действует c 06.10.2026 г.

Оферта: «Генерация сайтов»

Действует c 01.01.2026 г.

Оферта Сервиса «Витрина» для Покупателя

Действует c 01.04.2026 г.

Оферта Сервиса «Витрина» для Продавца

Действует c 10.08.2026 г.

Оферта: «Переход на АУСН»

Действует c 01.04.2025 г.

Оферта: «Ассистент бухгалтера»

Действует c 01.07.2026 г.

Оферта: «Комплаенс-эксперт»

Действует c 28.05.2026 г.

Правила размещения материалов (логотипа) на экране платежного терминала

Действует c 17.03.2026 г.

Оферта: «Экосистемные подписки»

Действует c 03.07.2026 г.

Оферта: «Расчёты по реестрам»

Действует c 15.05.2026 г.

Оферта: «Расширенная Онлайн-бухгалтерия»

Действует c 01.09.2026 г.

Оферта: «Получение услуги по организации выпуска УКЭПа»

Действует c 24.07.2026 г.

Оферта: «Школа клиентского опыта»

Действует c 01.09.2026 г.

Оферта: «Аудит костов»

Действует c 23.07.2026 г.

Политика использования искусственного интеллекта в сервисах АО Точка

Действует c 28.07.2026 г.

Условия использования сервиса ИИ-Ассистент (gpt.tochka.com)

Действует c 28.07.2026 г.

Оферта: «Контроль дебиторки»

Действует c 28.07.2026 г.

Лицензионное соглашение ИИ-Ассистент (маркетплейс Битрикс24)

Действует c 03.09.2026 г.

Условия о конфиденциальности персональной информации для ИИ-Ассистента (маркетплейс Битрикс24)

Действует c 08.09.2026 г.

Соглашение об использовании функций сервиса ИИ-Ассистент в Системе ДО

Действует c 18.09.2026 г.

Архивные версии

Оферта: «Риски бизнеса»

Актуально c 24.02.2026 г. до 28.05.2026

Оферта: «Точка Финлид»

Актуально c 12.05.2026 г. до 01.10.2026

Оферта: «Точка Финлид»

Актуально c 06.04.2026 г. до 12.05.2026

Оферта: «Точка Финлид»

Актуально c 01.02.2026 г. до 06.04.2026

Оферта: «Онлайн-бухгалтерия»

Актуально c 05.06.2026 г. до 01.09.2026

Оферта: «Онлайн-бухгалтерия»

Актуально c 22.04.2026 г. до 05.06.2026

Оферта: «Онлайн-бухгалтерия»

Актуально c 02.03.2026 г. до 22.04.2026

Оферта: «Терминалы»

Актуально c 29.05.2026 г. до 12.08.2026

Оферта: «Терминалы»

Актуально c 10.04.2026 г. до 29.05.2026

Оферта: «Терминалы»

Актуально c 18.02.2026 г. до 10.04.2026

Оферта: «Документооборот»

Актуально c 06.07.2026 г. до 20.08.2026

Оферта: «Документооборот»

Актуально c 15.05.2026 г. до 06.07.2026

Оферта: «Документооборот»

Актуально c 04.05.2026 г. до 15.05.2026

Оферта: «Документооборот»

Актуально c 31.03.2026 г. до 04.05.2026

Оферта: «Документооборот»

Актуально c 02.02.2026 г. до 31.03.2026

Оферта: «Документооборот»

Актуально c 16.01.2026 г. до 02.02.2026

Оферта Сервиса «Витрина» для Продавца

Актуально c 01.04.2026 г. до 10.08.2026

Оферта: «Ассистент бухгалтера»

Актуально c 25.05.2026 г. до 01.07.2026

Оферта: «Комплаенс-эксперт»

Актуально c 02.03.2026 г. до 28.05.2026

Оферта: «Экосистемные подписки»

Актуально c 01.04.2026 г. до 03.07.2026

Оферта: «Расширенная Онлайн-бухгалтерия»

Актуально c 17.07.2026 г. до 01.09.2026

Оферта: «Школа клиентского опыта»

Актуально c 24.07.2026 г. до 01.09.2026

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