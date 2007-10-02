Чтобы узнать статус исполнения требования, подайте запрос в свободной форме.

Его нужно отправить в бумажном виде по одному из этих адресов:

620014, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61.

109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н.

Укажите в качестве получателя ООО «Банк Точка». Банк направит ответ на бумаге официальным письмом по указанному адресу Почтой России.