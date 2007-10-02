Регламент приёма
исполнительных
документов
Как передать документы по клиентам ООО «Банк Точка»
Адрес
620014, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61 — это бизнес-центр «Венский дом», — 2 этаж
Часы приёма документов
С понедельника по пятницу
с 9:00 до 17:00 по Екатеринбургу
Для входа в бизнес-центр вам понадобится паспорт или другое удостоверение личности.
Скажите охране, что принесли документы в Точку.
Адрес
109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н
Часы приёма документов
С понедельника по пятницу
с 10:00 до 15:00 по Москве
Почтовый адрес
620014, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61
Получатель
ООО «Банк Точка»
Юридический адрес
109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н
Как передать постановления от приставов по спецсчетам ДОМ.РФ
Лично в отделение банка
Адрес
Чтобы передать постановление, обратитесь в любое отделение банка «ДОМ.РФ»
Почтовым отправлением
Почтовый адрес
125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Получатель
АО «Банк ДОМ.РФ»
Какие документы должен
предоставить взыскатель
Если передаёт лично
Оригинал исполнительного листа.
Заявление на исполнение исполнительного листа. Обязательно укажите реквизиты — по ним вернут взысканные средства.
Оригинал паспорта или скан первого разворота и страницы с регистрацией.
Если передаёт почтовым отправлением
Оригинал исполнительного листа.
Заявление на исполнение исполнительного листа. Обязательно укажите реквизиты — по ним вернут взысканные средства.
Если передаёт через доверенное лицо
Оригинал исполнительного листа.
Заявление на исполнение исполнительного листа. Обязательно укажите реквизиты — по ним вернут взысканные средства.
Оригинал паспорта или скан первого разворота и страницы с регистрацией.
Если документы передаёт физлицо — нотариально заверенная доверенность на предъявление исполнительного листа.
Если документы передаёт юрлицо — оригинал или заверенная копия доверенности от руководителя юрлица на предъявление исполнительного листа. У предъявителя должно быть полномочие на заверение.
Если документы передаёт ИП — доверенность на предъявление исполнительного листа. От имени ИП можно подавать доверенность, не заверенную нотариально.
Если передаёт лично
Оригинал постановления с печатью и подписью пристава.
Поручение пристава, на основании которого клиент должен предъявить документ в банк.
Если передаёт почтовым отправлением
Оригинал постановления с печатью и подписью пристава.
Поручение пристава, на основании которого клиент должен предъявить документ в банк.
Нотариально заверенная копия паспорта человека, который передаёт документ
Если передаёт лично
- Оригинал исполнительного листа.
- Заявление на исполнение исполнительного листа. Обязательно укажите реквизиты — по ним вернут взысканные средства.
- Оригинал паспорта или скан первого разворота и страницы с регистрацией.
Если передаёт через доверенное лицо
- Оригинал исполнительного листа.
- Заявление на исполнение исполнительного листа. Обязательно укажите реквизиты — по ним вернут взысканные средства.
- Оригинал паспорта или скан первого разворота и страницы с регистрацией.
- Если документы передаёт физлицо — нотариально заверенная доверенность на предъявление исполнительного листа.
- Если документы передаёт юрлицо — оригинал или заверенная копия доверенности от руководителя юрлица на предъявление исполнительного листа. У предъявителя должно быть полномочие на заверение.
- Если документы передаёт ИП — доверенность на предъявление исполнительного листа. От имени ИП можно подавать доверенность, не заверенную нотариально.
Шаблоны заявлений о предъявлении исполнительного документа
Регламент приёма исполнительных документов в Точке
Информация об исполнительных документах для должников
Частые вопросы
Что происходит с исполнительным листом после того, как его подали в банк?
Банк получает оригинал исполнительного документа и проверяет, есть ли у должника открытые счета. Если есть, банк обязан взыскать или арестовать сумму долга.
Как узнать, что лист принят к исполнению?
Чтобы узнать статус исполнения требования, подайте запрос в свободной форме.
Его нужно отправить в бумажном виде по одному из этих адресов:
- 620014, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61.
- 109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н.
Укажите в качестве получателя ООО «Банк Точка». Банк направит ответ на бумаге официальным письмом по указанному адресу Почтой России.
В какой срок банк должен выполнить требование исполнительного документа?
Банк обязан списать или арестовать деньги на счетах не позже следующего рабочего дня с момента получения документа. При сомнениях в достоверности информации, которая указана в заявлении и исполнительном документе, банк может провести дополнительную проверку, тогда срок исполнения увеличится до 7 рабочих дней.
На время проверки сумма взыскания блокируется на счетах должника. Читайте подробности в частях 5 и 6 статьи 70 ФЗ от 02.10.2007 № 229 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Вы запросили уплату долга по исполнительному листу, но всё ещё не получили деньги. Почему так вышло?
На это есть несколько причин:
- На счёте должника нет денег.
- На счёте есть аресты или другие ограничения, а свободных денег не хватает для уплаты долга.
- У должника есть более приоритетные или полученные раньше платежи.
Чтобы узнать статус исполнения требования, подайте запрос в свободной форме. Его нужно отправить в бумажном виде по одному из этих адресов:
- 620014, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61.
- 109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н.
Получатель — ООО «Банк Точка».
Как узнать статус исполнительного листа?
Взыскатели, которые подавали исполнительный документ в ФССП, а не напрямую в банк, могут получить справку по телефону службы судебных приставов: 8 800 303-00-00.
Если вы передавали документы в банк самостоятельно, подайте запрос в свободной форме. Его нужно отправить в бумажном виде по одному из этих адресов:
- 620014, Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 61.
- 109044, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южнопортовый, пер. 3-й Крутицкий, д. 11, помещ. 7Н.
Получатель — ООО «Банк Точка».
Можно подать исполнительный лист в несколько банков?
Самостоятельно подать исполнительный лист в несколько банков не получится: он выдаётся в одном экземпляре, а банк принимает к исполнению только оригиналы документов. Но вы можете обратиться к судебным приставам. На основании предоставленного документа они возбудят исполнительное производство и направят в банки постановления об аресте.
Что будет, если на счёте должника нет денег или он закрыт?
Если денег не хватает для погашения долга, их спишут с новых поступлений. Списание продолжится до полного погашения долга или до тех пор, пока в банк не поступит документ об отмене взыскания.
Исполнительный лист возвращается взыскателю, если счёт должника в банке закрыт.
Почему банк вернул исполнительный документ?
Банк может вернуть исполнительный документ, если он не соответствует требованиям ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» или в нём допущены ошибки. Чтобы исправить ошибки, заявителю нужно обратиться в орган, который выдал исполнительный документ.
Банк может вернуть исполнительный документ и в других случаях:
- У должника нет счёта в банке.
- Должник — банкрот.
- Взыскатель не подал заявление, или в нём есть ошибки.
- В исполнительном документе не хватает данных: отсутствует наименование, ИНН, дата рождения для ИП, и так далее.
Как исправить ошибку в постановлении судебного пристава:
- Запишитесь на приём к приставу в разделе «Запись на личный приём к должностным лицам ФССП России».
- Предоставьте исполнительный документ и заявление о возбуждении исполнительного производства.
- Пристав направит исполнительный документ в банк, начнёт исполнительное производство и при необходимости свяжется с банком. Приставы имеют право арестовывать, изымать и разыскивать имущество до тех пор, пока в банк не поступит документ об отмене взыскания.
Почему нельзя направить исполнительные документы на электронную почту банка?
По закону банк имеет право принять только оригинал исполнительных документов и заявлений к нему. Оригиналом являются только бумажные документы. Другие документы, например паспорт заявителя, можно подать в банк в виде заверенных копий.
Как вернуть или отменить исполнительный документ?
Заявление на отзыв исполнительного документа можно составить в свободной форме. Главное — указать данные исполнительного документа, данные взыскателя и обратный адрес. Регламент приёма такой же, как и для исполнительных документов.
В каких случаях действие исполнительного документа прекращается:
- Он фактически исполнен.
- Отменился судебный акт, на основании которого выдан исполнительный документ.
- Взыскатель отозвал исполнительный документ.
- Для требований судебных приставов — когда в банк поступает постановление пристава-исполнителя об отмене исполнительного документа.
Почему мне отправили исполнительный документ почтой?
В пункте 10.1 закона «Об исполнительном производстве» указано, что банк обязан вернуть исполнительный документ взыскателю не позднее следующего дня после его исполнения. В документе банк указывает причину окончания исполнения документа, период исполнения и сумму, которую взыскали с должника.
При возврате на руки исполнительный документ может быть утрачен, тогда банк получит штраф. Поэтому документы возвращают только Почтой России.
Почему банк не уведомляет взыскателя по электронной почте?
Банк ведёт только официальную переписку по юридическому адресу или адресу, который указан в заявлении для обратной связи. Официальная переписка служит доказательством правомерности действий банка при спорной ситуации, в том числе в суде при защите своих прав.