Депозиты и овернайты для бизнеса

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Срок депозита в днях
Процентная ставка за год
1
8,9%
2–13
9,0%
14–44
9,2%
45–89
7,7%
90–179
7,0%
180–365
6,5%
2–13
8,0%
14–44
8,2%
45–89
6,7%
90–179
6,0%
180–365
5,5%
1
8,0%
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Депозитный счёт — это счёт, который предприниматель открывает для хранения денег и получения процентов с отложенной суммы. Депозитный счёт позволяет бизнесу получать дополнительный доход.
Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.
В договоре может быть прописано, что снять деньги с депозитного счёта можно после окончания срока депозита. При необходимости вывести сумму можно и раньше, но тогда банк не начислит проценты.
В Точка Банке есть два вида депозитов. Универсальный — нерасторгаемый, а Универсальный+ — расторгаемый. При досрочном расторжении депозита Универсальный+ проценты начисляют по ставке 0,01%. Клиент может сам выбрать, какой депозит он хочет открыть.
Депозиты для бизнеса — депозитные счета, на которых хранятся деньги ИП и юрлиц. За хранение на таких счетах банки начисляют предпринимателям проценты.
Депозиты для бизнеса похожи на привычные вклады в банках, но они предназначены не для физлиц, а для ИП и компаний.
Срок депозита для бизнеса в Точка Банке может быть от 1 до 365 дней. Сумма — от 100 000 до 1 000 000 000 ₽.
Размещать деньги на депозитах для бизнеса могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, оценщики, адвокаты, нотариусы, главы КФХ. Важно, чтобы они были резидентами РФ.
В обоих случаях открыть вклад можно на срок от 1 до 365 дней. Процентная ставка за год напрямую связана со сроком депозита. Краткосрочные депозиты обычно выгоднее, чем долгосрочные.
Неснижаемый остаток по депозиту — минимальная сумма, которая должна оставаться на счёте, чтобы на неё продолжали начисляться проценты. Эту сумму прописывают в договорах для депозитов с возможностью частичного снятия. Если ИП или компания снимает часть неснижаемого остатка, проценты на депозит не начисляются.
Условие неснижаемого остатка есть не во всех банках. Например, в Точка Банке клиент может держать на счёте всю сумму или полностью её снять. Неснижаемого остатка нет.
Депозит — это весь вклад на специальном банковском счёте ИП или компании. Депозиты могут различаться возможностью снимать деньги или пополнять счёт в течение всего срока действия депозита.
Если с депозита можно частично снимать деньги, на нём бывает установлена сумма неснижаемого остатка. Это минимальная сумма, которая должна оставаться на депозите в течение всего срока действия, чтобы на неё продолжали начисляться проценты.
Подробные условия по срокам, сумме и актуальным ставкам опубликованы на этой странице и в интернет‑банке
Депозитный договор — соглашение, в котором прописаны все особенности вклада ИП или юрлица. В нём указывают срок действия депозита, процентную ставку, возможность снятия и пополнения, сумму неснижаемого остатка по вкладу и другие важные нюансы.
В Точка Банке депозиты можно открыть только в рублях
Процентный доход по депозиту облагается налогом и у ИП, и у ООО, исключением являются ИП на УСН - с 2026 года доход от депозитов ИП облагается НДФЛ.