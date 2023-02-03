Депозиты и овернайты для бизнеса

Депозитный счёт — это счёт, который предприниматель открывает для хранения денег и получения процентов с отложенной суммы. Депозитный счёт позволяет бизнесу получать дополнительный доход.

Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.

В договоре может быть прописано, что снять деньги с депозитного счёта можно после окончания срока депозита. При необходимости вывести сумму можно и раньше, но тогда банк не начислит проценты.

В Точка Банке есть два вида депозитов. Универсальный — нерасторгаемый, а Универсальный+ — расторгаемый. При досрочном расторжении депозита Универсальный+ проценты начисляют по ставке 0,01%. Клиент может сам выбрать, какой депозит он хочет открыть.