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Депозиты и овернайты для бизнеса

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Вносите от 100 000 ₽ на срок от одного дня до года

Выбирайте вид депозита: с досрочным снятием или без

Рассчитайте доход
по депозиту
Можно закрыть депозит досрочно
Тип депозита
Универсальный
4 014 115
Сумма в конце срока
14 115
Вы заработаете
9.2%
Процентная ставка
Депозит непополняемый. Проценты выплатим в день окончания депозита.

Расчёт предварительный. Точные условия покажем при подаче заявки в интернет-банке.

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Размещение за пару минут

Через интернет‑банк или ИИ‑Асистента

Сколько угодно депозитов

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Условия без звёздочек

В интернет‑банке вы сразу увидите, сколько денег получите и когда

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Овернайт
  • Размещайте депозит каждый день вручную в интернет‑банке
  • Минимальная сумма — 100 000 ₽
Автоматический овернайт
  • Настройте размещение один раз и получайте проценты каждый день
  • Минимальная сумма депозита — 3 000 000 ₽

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Виды депозитов

Подойдут для любого бизнеса
УниверсальныйУниверсальный+Авторазмещение

Условия депозита

  • Срок: от 1 до 365 дней

  • Сумма: от 100 000 до 1 000 000 000 ₽

  • Посмотреть актуальную ставку и открыть депозит можно в интернет-банке

Перечисление денег и работа
с заявками проходит в рабочие дни

Срок депозита в днях

Процентная ставка за год

1

8,9%

2–13

9,0%

14–44

9,2%

45–89

7,7%

90–179

7,0%

180–365

6,5%

2–13

8,0%

14–44

8,2%

45–89

6,7%

90–179

6,0%

180–365

5,5%

1

8,0%

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Если вы ИП

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Если вы юрлицо

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Как открыть депозит

1

Откройте счёт в Точка Банк

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2

Выберите условия депозита

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3

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Частые вопросы

Депозитный счёт в банке — что это?

Депозитный счёт — это счёт, который предприниматель открывает для хранения денег и получения процентов с отложенной суммы. Депозитный счёт позволяет бизнесу получать дополнительный доход.

Закон не запрещает вести бизнес без расчётного счёта, но в таком случае нужно рассчитываться наличными. Это не самый выгодный способ, так как на работу с наличными есть ограничения. Например, сделки от 100 000 ₽ можно проводить только по безналичному расчёту.

В договоре может быть прописано, что снять деньги с депозитного счёта можно после окончания срока депозита. При необходимости вывести сумму можно и раньше, но тогда банк не начислит проценты.

В Точка Банке есть два вида депозитов. Универсальный — нерасторгаемый, а Универсальный+ — расторгаемый. При досрочном расторжении депозита Универсальный+ проценты начисляют по ставке 0,01%. Клиент может сам выбрать, какой депозит он хочет открыть.

Что такое депозиты для бизнеса?

Депозиты для бизнеса — депозитные счета, на которых хранятся деньги ИП и юрлиц. За хранение на таких счетах банки начисляют предпринимателям проценты.

Депозиты для бизнеса похожи на привычные вклады в банках, но они предназначены не для физлиц, а для ИП и компаний.

Срок депозита для бизнеса в Точка Банке может быть от 1 до 365 дней. Сумма — от 100 000 до 1 000 000 000 ₽.

Кто может разместить деньги на депозите для бизнеса?

Размещать деньги на депозитах для бизнеса могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, оценщики, адвокаты, нотариусы, главы КФХ. Важно, чтобы они были резидентами РФ.

  • Депозит юрлица в банке — депозитный счёт, который открывает ООО, АО или другое юрлицо.
  • Депозит в банке для ИП — депозитный счёт, который открывает индивидуальный предприниматель.

В обоих случаях открыть вклад можно на срок от 1 до 365 дней. Процентная ставка за год напрямую связана со сроком депозита. Краткосрочные депозиты обычно выгоднее, чем долгосрочные.

Неснижаемый остаток по вкладу — что это?

Неснижаемый остаток по депозиту — минимальная сумма, которая должна оставаться на счёте, чтобы на неё продолжали начисляться проценты. Эту сумму прописывают в договорах для депозитов с возможностью частичного снятия. Если ИП или компания снимает часть неснижаемого остатка, проценты на депозит не начисляются.

Условие неснижаемого остатка есть не во всех банках. Например, в Точка Банке клиент может держать на счёте всю сумму или полностью её снять. Неснижаемого остатка нет.

В чём разница между неснижаемым остатком на счёте и депозитом?

Депозит — это весь вклад на специальном банковском счёте ИП или компании. Депозиты могут различаться возможностью снимать деньги или пополнять счёт в течение всего срока действия депозита.

Если с депозита можно частично снимать деньги, на нём бывает установлена сумма неснижаемого остатка. Это минимальная сумма, которая должна оставаться на депозите в течение всего срока действия, чтобы на неё продолжали начисляться проценты.

Где посмотреть актуальные ставки по депозитам на сегодня?

Подробные условия по срокам, сумме и актуальным ставкам опубликованы на этой странице и в интернет‑банке

Что такое депозитный договор?

Депозитный договор — соглашение, в котором прописаны все особенности вклада ИП или юрлица. В нём указывают срок действия депозита, процентную ставку, возможность снятия и пополнения, сумму неснижаемого остатка по вкладу и другие важные нюансы.

В каких валютах возможно размещение?

В Точка Банке депозиты можно открыть только в рублях

Есть ли налог на доходы по депозиту для ИП и ООО?

Процентный доход по депозиту облагается налогом и у ИП, и у ООО, исключением являются ИП на УСН - с 2026 года доход от депозитов ИП облагается НДФЛ.

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Депозиты для юридических лиц и бизнеса: вклады для ИП и ООО - Точка Банк