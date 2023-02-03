Частые вопросы

Деньги на счёте за 15 секунд
Даже в выходные и праздники
Подключение за 10 минут
Можно сразу принимать оплату
Чуткая поддержка 24/7
Без ботов и скриптов
Принимайте до 300 000 ₽ в месяц без комиссии
До 12 ноября 2026 года
За государственные платежи
Вместо 0,2% за оплату ЖКУ
Вместо 0,4% за оплату медицинских услуг, образования, товаров повседневного спроса
Вместо 0,7% за все остальные платежи
Ставка самая низкая среди всех видов эквайринга, а её размер зависит от вида деятельности
Будет проще открыть бизнес или филиал — не придётся платить за терминал и ждать доставки
Распечатайте код, показывайте его на телефоне или отправляйте платёжную ссылку в мессенджер
Вы сможете оплатить аренду, закупить товары и выдать зарплату сотрудникам — в срок и без стресса
Tilda, WordPress, 1C‑Битрикс, OpenCart, MODX и другие
PayKeeper Касса, Эвотор, CloudKassir, Бизнес.Ру, АТОЛ и ШТРИХ‑М
СБИС, Битрикс и RetailCRM
Может пригодиться
Подключить приём платежей через СБП можно в Точка Банке — это займёт буквально 10 минут. Чтобы сформировать платёж, нужно создать платёжную ссылку или QR‑код— его можно напечатать или показывать с экрана телефона и планшета.
СБП выгоден для бизнеса, потому что позволяет получать деньги на расчётный счёт напрямую от покупателя без посредников. Комиссия будет фиксированной и составит от 0,4 до 0,7%.
Как только предприниматель подключил оплату по QR‑коду через СБП, он может сразу принимать платежи — без терминала и другого оборудования. Покупателю понадобится только смартфон и приложение банка. Для оплаты через систему быстрых платежей достаточно отсканировать QR‑код в приложении банка или через камеру смартфона.
Да, это возможно. Комиссия будет значительно ниже, чем при оплате картой, поэтому бизнесу зачастую выгоднее использовать платежи через СБП вместо эквайринга.
Зачисление на расчётный счёт занимает всего 15 секунд, даже в выходные и праздники