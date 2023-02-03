Частые вопросы

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Принятно принимать платежи через СБП под 0%

Деньги на счёте за 15 секунд

Даже в выходные и праздники

Подключение за 10 минут

Можно сразу принимать оплату

Чуткая поддержка 24/7

Без ботов и скриптов

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СБП для бизнеса под 0% — на 3 месяца

Принимайте до 300 000 ₽ в месяц без комиссии 

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До 12 ноября 2026 года

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Принимайте платежи с самой низкой комиссией

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За государственные платежи

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Вместо 0,2% за оплату ЖКУ

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Вместо 0,4% за оплату медицинских услуг, образования, товаров повседневного спроса

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Вместо 0,7% за все остальные платежи

Пользуйтесь СБП с выгодой для бизнеса

Экономьте на комиссии

Ставка самая низкая среди всех видов эквайринга, а её размер зависит от вида деятельности

Растите и начинайте новое

Будет проще открыть бизнес или филиал — не придётся платить за терминал и ждать доставки

Продавайте онлайн и офлайн

Распечатайте код, показывайте его на телефоне или отправляйте платёжную ссылку в мессенджер

Используйте деньги сразу

Вы сможете оплатить аренду, закупить товары и выдать зарплату сотрудникам — в срок и без стресса

Интегрируйте СБП в нужные вам сервисы

Конструкторы сайтов

Tilda, WordPress, 1C‑Битрикс, OpenCart, MODX и другие

Онлайн‑кассы

PayKeeper Касса, Эвотор, CloudKassir, Бизнес.Ру, АТОЛ и ШТРИХ‑М

CRM‑системы

СБИС, Битрикс и RetailCRM

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  • Вернём кешбэк до 4% баллами: 1 балл = 1 ₽
  • Ответим 24/7 без ботов и скриптов
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Может пригодиться

Торговый эквайринг
Принимайте платежи по карте через терминал в магазине или при доставке заказа
Интернет‑эквайринг
Принимайте оплату где угодно: в соцсетях, приложении или на сайте

Частые вопросы

Где посмотреть полные условия акции « Приём платежей через СБП под 0%»?

Посмотреть полные условия акции можно по ссылке

Как настроить приём платежей через СБП?

Подключить приём платежей через СБП можно в Точка Банке — это займёт буквально 10 минут. Чтобы сформировать платёж, нужно создать платёжную ссылку или QR‑код— его можно напечатать или показывать с экрана телефона и планшета.

В чём выгода СБП для бизнеса?

СБП выгоден для бизнеса, потому что позволяет получать деньги на расчётный счёт напрямую от покупателя без посредников. Комиссия будет фиксированной и составит от 0,4 до 0,7%.

Как работает оплата по QR-коду через СБП?

Как только предприниматель подключил оплату по QR‑коду через СБП, он может сразу принимать платежи — без терминала и другого оборудования. Покупателю понадобится только смартфон и приложение банка. Для оплаты через систему быстрых платежей достаточно отсканировать QR‑код в приложении банка или через камеру смартфона.

Можно ли использовать СБП вместо классического эквайринга?

Да, это возможно. Комиссия будет значительно ниже, чем при оплате картой, поэтому бизнесу зачастую выгоднее использовать платежи через СБП вместо эквайринга.

Как быстро зачисляются деньги при оплате через СБП?

Зачисление на расчётный счёт занимает всего 15 секунд, даже в выходные  и праздники

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СБП для бизнеса от 0% | Приём платежей через Систему быстрых платежей – Точка Банк