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Банковские гарантии

Банковские гарантии
Выдаём гарантии сразу после открытия расчётного счёта
Для госзакупок и коммерческих контрактов

Оформим гарантию у партнёров

Отправим заявку нескольким банкам, чтобы повысить шанс одобрения и найти для вас лучшие условия
Выпуск в течение суток

Решение по заявке — в тот же день или на следующий

Всё оформление онлайн

Отслеживать статус заявки можно в интернет‑банке

Вероятность одобрения — от 77%

Достаточно заполнить короткую анкету

Комиссия — от 2,15% годовых

Минимальная сумма комиссии — 800 ₽

Запросим только два документа

Для последующих гарантий подготовим всё сами
Обязательные документы
  • Паспорт ИП или руководителя и учредителя юрлица
  • Карточка предприятия
Банковские гарантии
Дополнительные документы

Банк‑гарант может запросить другие документы, если сумма гарантии превышает 3 000 000 ₽

Банковские гарантии

Как получить банковскую гарантию от партнёров

1

Загрузите документы в интернет‑банке

Точно понадобятся карточка предприятия и паспорт

2

Подпишите заявку онлайн

Мы сами подготовим и отправим её партнёрам — от вас нужна только электронная подпись

3

Дождитесь ответа

Предварительное решение придёт быстро — от двух минут

Выдаём банковские гарантии клиентам Точка Банк

Чтобы получить гарантию, зайдите в раздел «Банковские гарантии» и создайте обращение.

Всё для участия в закупках

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Откроем спецсчёт с бесплатным обслуживанием и вернём до 2% годовых на остаток

Финансирование бизнеса

Поможем получить кредит под контракт исполнителям госзаказов, поставщикам торговых сетей и корпорациям

Поиск тендеров

Укажите в сервисе параметры поиска — мы подберём подходящие закупки, тендеры и аукционы

Частые вопросы

Зачем нужна банковская гарантия?

Когда предприниматель участвует в закупке, приходится доказывать серьёзность намерений. Сначала нужно обеспечить участие в тендере, а после победы — исполнение контракта. Для этого можно взять из оборота свои деньги или воспользоваться банковскими гарантиями.

Банковская гарантия в закупках — возможность не вкладывать собственные деньги в обеспечение контракта. Когда предприниматель оформляет независимую гарантию, банк ручается за него своими деньгами. Если исполнитель не выполнит условия контракта, банк выплатит заказчику деньги по гарантии.

В Точка Банке есть разные предложения: банковские гарантии по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ, 615‑ПП и для коммерческих закупок. Чтобы вам не приходилось брать деньги из оборота, и бизнес продолжал стабильно работать, мы поможем получить банковскую гарантию онлайн в течение рабочего дня.

Как получить банковскую гарантию?

Для участия в закупках часто нужны банковские гарантии по 44‑ФЗ — на обеспечение заявки на участие в тендерах и обеспечение исполнения контрактов.

Вы можете получить их в банках, выдающих банковскую гарантию — Точка Банк как раз относится к таким. Оставьте заявку в интернет‑банке и заполните короткую анкету. Отправим её одновременно в 33 банка‑партнёра. На следующий день гарантия будет у вас.

Какие бывают банковские гарантии?

Существуют 4 типа банковских гарантий по государственным и коммерческим закупкам:

  • на обеспечение заявки на участие в закупке;
  • на обеспечение исполнения контракта;
  • на обеспечение гарантийных обязательств;
  • на возврат аванса.

В Точка Банке вы можете получить гарантии любого вида — онлайн и за 1 рабочий день.

Какая сумма нужна для обеспечения исполнения контракта?

В обеспечение исполнения контракта обычно нужно вложить от 0,5% до 30% от цены контракта — точный размер обеспечения прописывают в закупочной документации. Иногда приходится вкладывать до 50%. Например, когда обеспечение исполнения контракта равно сумме аванса. Эти суммы могут достигать нескольких сотен миллионов. Здесь помогает банковская гарантия.

Когда вы берёте банковскую гарантию по 223‑ФЗ, 44‑ФЗ, 615‑ПП и для коммерческих закупок, банк обеспечивает исполнение контракта за вас. Вам не нужно тратить свои деньги, вы уплачиваете только небольшую комиссию за выдачу банковских гарантий. Комиссия в Точка Банке — от 800 ₽.

Как обеспечить участие в закупке?

Есть 2 способа обеспечения заявки на участие в закупке:

  • обеспечить участие своими деньгами;
  • обеспечить закупку банковскими гарантиями.

В Точка Банке вы можете получить банковскую гарантию онлайн. Для этого зайдите в интернет‑банк, выберите нужный вариант и оставьте заявку. Уже на следующий рабочий день вы получите банковскую гарантию на обеспечение заявки в закупках.

Для каких закупок подходят банковские гарантии по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП?

Такие гарантии нужны для участия в государственных и муниципальных закупках:

  • По 44-ФЗ они обеспечивают заявки и исполнение контрактов для госзаказчиков
  • По 223-ФЗ — для закупок компаний с госучастием
  • По 615-ПП — для подрядчиков, которые работают по договорам аренды и эксплуатации

В Точка Банке можно оформить гарантию под все эти законы, а также под коммерческие контракты.

Какая сумма нужна для обеспечения участия в закупках?

Обычно нужно от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. Точный размер обеспечения заявки прописывают в закупочной документации.

В Точка Банке вы можете получить гарантию на обеспечение участия в закупках. Всё оформляется онлайн и за 1 рабочий день — просто оставьте заявку в интернет‑банке и загрузите нужные документы.

Как обеспечить исполнение контракта?

Когда вы выигрываете тендер, вы должны обеспечить исполнение контракта. Бывают ситуации, когда можно обойтись без обеспечения — достаточно иметь несколько успешно выполненных контрактов. Однако чаще нужно доказать серьёзность намерений.

Сделать это можно двумя способами:

  • обеспечить исполнение контракта своими деньгами;
  • обеспечить закупку банковскими гарантиями.

С помощью Точка Банка вы можете получить банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта, чтобы не приходилось брать деньги из оборота. Всё оформляется онлайн и за 1 рабочий день — просто оставьте заявку в интернет‑банке и загрузите нужные документы.

Чем отличается банковская гарантия от независимой гарантии?

Ничем. С 1 января 2022 года независимым гарантом в процессе участия в тендере и исполнения обязательств по контракту может выступать не только банк, но и другое юридическое лицо, у которого есть лицензия на подобную деятельность. Поэтому банковские гарантии стали называть независимыми гарантиями.

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Банковская гарантия для ИП и юридических лиц: оформить банковские гарантии для госзакупок и коммерческих контрактов - Точка Банк