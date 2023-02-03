Банковские гарантии

Когда предприниматель участвует в закупке, приходится доказывать серьёзность намерений. Сначала нужно обеспечить участие в тендере, а после победы — исполнение контракта. Для этого можно взять из оборота свои деньги или воспользоваться банковскими гарантиями.

Банковская гарантия в закупках — возможность не вкладывать собственные деньги в обеспечение контракта. Когда предприниматель оформляет независимую гарантию, банк ручается за него своими деньгами. Если исполнитель не выполнит условия контракта, банк выплатит заказчику деньги по гарантии.

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