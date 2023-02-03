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Когда предприниматель участвует в закупке, приходится доказывать серьёзность намерений. Сначала нужно обеспечить участие в тендере, а после победы — исполнение контракта. Для этого можно взять из оборота свои деньги или воспользоваться банковскими гарантиями.
Банковская гарантия в закупках — возможность не вкладывать собственные деньги в обеспечение контракта. Когда предприниматель оформляет независимую гарантию, банк ручается за него своими деньгами. Если исполнитель не выполнит условия контракта, банк выплатит заказчику деньги по гарантии.
В Точка Банке есть разные предложения: банковские гарантии по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ, 615‑ПП и для коммерческих закупок. Чтобы вам не приходилось брать деньги из оборота, и бизнес продолжал стабильно работать, мы поможем получить банковскую гарантию онлайн в течение рабочего дня.
Для участия в закупках часто нужны банковские гарантии по 44‑ФЗ — на обеспечение заявки на участие в тендерах и обеспечение исполнения контрактов.
Вы можете получить их в банках, выдающих банковскую гарантию — Точка Банк как раз относится к таким. Оставьте заявку в интернет‑банке и заполните короткую анкету. Отправим её одновременно в 33 банка‑партнёра. На следующий день гарантия будет у вас.
Существуют 4 типа банковских гарантий по государственным и коммерческим закупкам:
В Точка Банке вы можете получить гарантии любого вида — онлайн и за 1 рабочий день.
В обеспечение исполнения контракта обычно нужно вложить от 0,5% до 30% от цены контракта — точный размер обеспечения прописывают в закупочной документации. Иногда приходится вкладывать до 50%. Например, когда обеспечение исполнения контракта равно сумме аванса. Эти суммы могут достигать нескольких сотен миллионов. Здесь помогает банковская гарантия.
Когда вы берёте банковскую гарантию по 223‑ФЗ, 44‑ФЗ, 615‑ПП и для коммерческих закупок, банк обеспечивает исполнение контракта за вас. Вам не нужно тратить свои деньги, вы уплачиваете только небольшую комиссию за выдачу банковских гарантий. Комиссия в Точка Банке — от 800 ₽.
Есть 2 способа обеспечения заявки на участие в закупке:
В Точка Банке вы можете получить банковскую гарантию онлайн. Для этого зайдите в интернет‑банк, выберите нужный вариант и оставьте заявку. Уже на следующий рабочий день вы получите банковскую гарантию на обеспечение заявки в закупках.
Такие гарантии нужны для участия в государственных и муниципальных закупках:
В Точка Банке можно оформить гарантию под все эти законы, а также под коммерческие контракты.
Обычно нужно от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. Точный размер обеспечения заявки прописывают в закупочной документации.
В Точка Банке вы можете получить гарантию на обеспечение участия в закупках. Всё оформляется онлайн и за 1 рабочий день — просто оставьте заявку в интернет‑банке и загрузите нужные документы.
Когда вы выигрываете тендер, вы должны обеспечить исполнение контракта. Бывают ситуации, когда можно обойтись без обеспечения — достаточно иметь несколько успешно выполненных контрактов. Однако чаще нужно доказать серьёзность намерений.
Сделать это можно двумя способами:
С помощью Точка Банка вы можете получить банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта, чтобы не приходилось брать деньги из оборота. Всё оформляется онлайн и за 1 рабочий день — просто оставьте заявку в интернет‑банке и загрузите нужные документы.
Ничем. С 1 января 2022 года независимым гарантом в процессе участия в тендере и исполнения обязательств по контракту может выступать не только банк, но и другое юридическое лицо, у которого есть лицензия на подобную деятельность. Поэтому банковские гарантии стали называть независимыми гарантиями.