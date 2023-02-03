Торговый эквайринг по ставке от 1,14%

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Рассчитайте ставку по торговому эквайрингу

Первые три месяца ставка снижена для всех категорий бизнеса. После — чем выше оборот, тем ниже ставка.

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Выберите оборудование для торгового эквайринга

Сенсорный терминал

Для розницы, общепита, салонов красоты, сферы услуг

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Мобильный терминал

Компактное устройство для работы на выезде

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Кнопочный терминал

Переносные и стационарные устройства для работы в любой торговой точке

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Онлайн‑касса

Со встроенным эквайрингом и подпиской на ОФД

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Настройте терминалы торгового эквайринга под ваш бизнес

Меняйте заставку

Её можно загрузить через интернет‑банк, модерация займёт не больше рабочего дня. Доступно только для терминала AF6.

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Подключайтесь к нужным ПО

Поможем настроить интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими сервисами.

Принимайте чаевые

Гостям удобнее оставлять чаевые сразу при оплате — достаточно отсканировать QR‑код с экрана терминала.

Добавьте оплату по QR‑коду

Выводите код на экран терминала и принимайте платежи по сниженной ставке.

Может пригодиться

Интернет‑эквайринг

Принимайте оплату где угодно: в соцсетях, приложении или на сайте

Онлайн‑касса

Выберите терминал под свой запрос, доставим бесплатно

СБП для бизнеса

Принимайте платежи по QR‑коду за несколько секунд

Частые вопросы

Что такое торговый эквайринг и как он работает?

Торговый эквайринг — это технология, которая позволяет принимать безналичные платежи. Покупатель прикладывает банковскую карту к POS‑терминалу, а банк списывает указанную сумму со счёта покупателя и отправляет деньги на счёт продавца.

Чтобы принимать безналичную оплату, нужно открыть расчётный счёт в банке, подключить услугу торгового эквайринга и установить терминал в торговой точке.

Какие тарифы на торговый эквайринг в Точка Банк?

Тарифы на торговый эквайринг зависят от трёх факторов:

  • Способ приёма платежей. Принимать оплату через терминал торгового эквайринга можно двумя способами: по QR‑коду и банковской картой.В Точка Банке комиссия за платежи по QR‑коду — 0,4 или 0,7%. А за платежи по карте ставка — от 1,14% с учётом НДС.
  • Вид деятельности. Условия для разных сфер бизнеса отличаются. Для туризма, фастфуда, продажи автомобилей и некоторых других направлений установлены льготные ставки.
  • Оборот. В Точка Банке комиссия зависит от ежемесячного оборота: чем выше оборот, тем ниже ставка.

Все тарифы по торговому эквайрингу можно посмотреть в таблице.

Из чего складывается стоимость торгового эквайринга?

Стоимость торгового эквайринга складывается из комиссии за каждый платёж. В Точка Банке она составляет 0,4 или 0,7% за приём платежей по QR‑коду. А для платежей по карте ставка за услуги эквайринга — от 1,14% с учётом НДС.

Как подключить торговый эквайринг для ИП и компаний в Точка Банк?

Чтобы подключить торговый эквайринг, индивидуальному предпринимателю или ООО нужно открыть расчётный счёт в нашем банке и оставить заявку на подключение. Мы свяжемся с вами, поможем подготовить документы и выбрать терминал, а затем согласуем сроки доставки.

Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, просто оставьте заявку на торговый эквайринг в интернет‑банке.

Сколько времени потребуется на подготовку терминала?

Подключение торгового эквайринга занимает 3–4 рабочих дня: этого хватит, чтобы зарегистрировать терминал в процессинговом центре и подготовить его под вашу компанию или ИП. Как только закончим с настройкой, организуем доставку курьером — вы получите уведомление с трек‑номером для отслеживания доставки. Сроки доставки зависят от удалённости города: в среднем это занимает от 2 рабочих дней.

Можно ли подключить торговый эквайринг от Точка Банк в Москве и регионах?

Да, торговый эквайринг можно подключить в Москве и других городах по всей России. Достаточно оставить онлайн‑заявку — мы организуем доставку курьером и поможем настроить эквайринг.

Обязательно ли открывать расчётный счёт в Точка Банк, чтобы подключить торговый эквайринг?

Да, это обязательное условие торгового эквайринга — необходимо открыть расчётный счёт в нашем банке. Когда вы откроете счёт, сможете пользоваться не только эквайрингом, но и другими сервисами для бизнеса.

Если у меня уже есть терминал, могу ли я его настроить на эквайринг от Точка Банк?

Вы можете подключить торговый эквайринг со своим терминалом, если у вас одна из этих моделей:

  • PAX D230 — мобильный или стационарный;
  • PAX Q25;
  • PAX S300;
  • PAX AF6;
  • PAX A8900.

Принимает ли терминал оплату по QR и СБП?

Да, с торговым эквайрингом можно принимать оплату по QR‑коду. Настроить вывод QR‑кода на терминал легко в настройках интернет‑банка. Помимо приёма платежей через СБП, наши терминалы поддерживают бесконтактную оплату — NFC.

Когда приходят деньги по эквайрингу?

При оплате по QR‑коду деньги поступят на счёт почти сразу — от 15 секунд до 1 минуты.

Если у вас подключена услуга «Онлайн‑зачисление», при оплате картой вы можете получать деньги уже через час после оплаты, даже в праздники и выходные. Для этого зайдите в интернет‑банк → раздел «Торговый эквайринг» → «Зачислить раньше».

Без услуги «Онлайн‑зачисление» деньги при оплате картой придут на счёт одной общей суммой в течение следующего рабочего дня. Например, деньги за среду зачислятся в четверг, а за пятницу — в понедельник.

Что ещё нужно бизнесу для приёма платежей?

Для приёма платежей вам понадобится:

  • Терминал — к нему плательщик прикладывает карту или сканирует QR‑код. При подключении торгового эквайринга в Точка Банке вы можете сразу выбрать подходящий терминал.
  • Касса или кассовое ПО — чтобы выбивать чек для соответствия 54‑ФЗ. Если у вас нет кассы, вы можете приобрести её в Точка Банке при подключении торгового эквайринга. Для этого сообщите менеджеру, какая касса вам нужна или оставьте заявку в интернет‑банке после открытия расчётного счёта.
  • Фискальный накопитель. Чтобы работать по закону, вам понадобятся фискальный накопитель и подключение к оператору фискальных данных. Это нужно, чтобы записывать и хранить информацию о проведённых расчётах. У фискального накопителя и подписки на оператора фискальных данных ограниченный срок действия, поэтому через какое‑то время придётся подключить их снова.

В Точка Банке вы можете приобрести всё необходимое оборудование при подключении эквайринга.

Существуют виды деятельности, для которых не требуется онлайн‑касса и фискальный накопитель:

  • газетно-журнальные киоски;
  • продажа ценных бумаг;
  • питание в образовательных организациях;
  • торговля с рук, из ручных тележек, корзин;
  • торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
  • торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином;
  • сезонная торговля вразвал овощами;
  • приём стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • ремонт и окраска обуви;
  • изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
  • присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
  • продажа собственных изделий народных художественных промыслов;
  • вспашка огородов и распиловка дров;
  • услуги носильщиков на вокзалах и в портах;
  • сдача в аренду собственных жилых помещений.

Как изменится торговый эквайринг с НДС 22% в 2026 году?

Ставки на торговый эквайринг в 2026 году повысились из‑за налоговой реформы, ведь теперь банки теперь обязаны платить НДС с комиссии за эквайринг. В Точка Банке тарифы и ставки указаны с учётом НДС.

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Торговый эквайринг для ИП и ООО от 1,14% — ставки и условия для бизнеса | Точка Банк