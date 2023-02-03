Торговый эквайринг по ставке от 1,14%

Терминал в аренду за 1 ₽
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Полные условия и тарифы
Ставки указаны с учётом НДС
Подключите услугу «Онлайн‑зачисление», чтобы не ждать следующего рабочего дня
Его можно взять в аренду за 1 ₽ в месяц или в рассрочку на 12 месяцев
Ставки у СБП ниже, чем у классического эквайринга — 0,4 или 0,7%
Только для ИП, зарегистрированных не более 90 дней назад:
Для розницы, общепита, салонов красоты, сферы услуг
Компактное устройство для работы на выезде
Переносные и стационарные устройства для работы в любой торговой точке
Со встроенным эквайрингом и подпиской на ОФД
Её можно загрузить через интернет‑банк, модерация займёт не больше рабочего дня. Доступно только для терминала AF6.
Поможем настроить интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими сервисами.
Гостям удобнее оставлять чаевые сразу при оплате — достаточно отсканировать QR‑код с экрана терминала.
Выводите код на экран терминала и принимайте платежи по сниженной ставке.
Может пригодиться
Принимайте оплату где угодно: в соцсетях, приложении или на сайте
Выберите терминал под свой запрос, доставим бесплатно
Принимайте платежи по QR‑коду за несколько секунд
Торговый эквайринг — это технология, которая позволяет принимать безналичные платежи. Покупатель прикладывает банковскую карту к POS‑терминалу, а банк списывает указанную сумму со счёта покупателя и отправляет деньги на счёт продавца.
Чтобы принимать безналичную оплату, нужно открыть расчётный счёт в банке, подключить услугу торгового эквайринга и установить терминал в торговой точке.
Тарифы на торговый эквайринг зависят от трёх факторов:
Все тарифы по торговому эквайрингу можно посмотреть в таблице.
Стоимость торгового эквайринга складывается из комиссии за каждый платёж. В Точка Банке она составляет 0,4 или 0,7% за приём платежей по QR‑коду. А для платежей по карте ставка за услуги эквайринга — от 1,14% с учётом НДС.
Чтобы подключить торговый эквайринг, индивидуальному предпринимателю или ООО нужно открыть расчётный счёт в нашем банке и оставить заявку на подключение. Мы свяжемся с вами, поможем подготовить документы и выбрать терминал, а затем согласуем сроки доставки.
Если у вас уже есть счёт в Точка Банке, просто оставьте заявку на торговый эквайринг в интернет‑банке.
Подключение торгового эквайринга занимает 3–4 рабочих дня: этого хватит, чтобы зарегистрировать терминал в процессинговом центре и подготовить его под вашу компанию или ИП. Как только закончим с настройкой, организуем доставку курьером — вы получите уведомление с трек‑номером для отслеживания доставки. Сроки доставки зависят от удалённости города: в среднем это занимает от 2 рабочих дней.
Да, торговый эквайринг можно подключить в Москве и других городах по всей России. Достаточно оставить онлайн‑заявку — мы организуем доставку курьером и поможем настроить эквайринг.
Да, это обязательное условие торгового эквайринга — необходимо открыть расчётный счёт в нашем банке. Когда вы откроете счёт, сможете пользоваться не только эквайрингом, но и другими сервисами для бизнеса.
Вы можете подключить торговый эквайринг со своим терминалом, если у вас одна из этих моделей:
Да, с торговым эквайрингом можно принимать оплату по QR‑коду. Настроить вывод QR‑кода на терминал легко в настройках интернет‑банка. Помимо приёма платежей через СБП, наши терминалы поддерживают бесконтактную оплату — NFC.
При оплате по QR‑коду деньги поступят на счёт почти сразу — от 15 секунд до 1 минуты.
Если у вас подключена услуга «Онлайн‑зачисление», при оплате картой вы можете получать деньги уже через час после оплаты, даже в праздники и выходные. Для этого зайдите в интернет‑банк → раздел «Торговый эквайринг» → «Зачислить раньше».
Без услуги «Онлайн‑зачисление» деньги при оплате картой придут на счёт одной общей суммой в течение следующего рабочего дня. Например, деньги за среду зачислятся в четверг, а за пятницу — в понедельник.
Для приёма платежей вам понадобится:
В Точка Банке вы можете приобрести всё необходимое оборудование при подключении эквайринга.
Существуют виды деятельности, для которых не требуется онлайн‑касса и фискальный накопитель:
Ставки на торговый эквайринг в 2026 году повысились из‑за налоговой реформы, ведь теперь банки теперь обязаны платить НДС с комиссии за эквайринг. В Точка Банке тарифы и ставки указаны с учётом НДС.