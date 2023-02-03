Торговый эквайринг по ставке от 1,14%

Торговый эквайринг — это технология, которая позволяет принимать безналичные платежи. Покупатель прикладывает банковскую карту к POS‑терминалу, а банк списывает указанную сумму со счёта покупателя и отправляет деньги на счёт продавца.

Чтобы принимать безналичную оплату, нужно открыть расчётный счёт в банке, подключить услугу торгового эквайринга и установить терминал в торговой точке.