Убедитесь, что общаетесь с настоящим сотрудником Точка Банк

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Только у сотрудников Точка Банка есть доступ к генератору кодов. Если цифры не совпадут, прекратите общение и свяжитесь с нашей службой поддержки в чате интернет‑банка или по номеру 8 (800) 600 46 57

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