История выпусков и данные об эмитенте
Для тех, кто интересуется покупкой активов или хочет привлечь инвестиции, но пока не готов выйти на IPO
Размещаем ЦФА и облигации
Цифровые финансовые активы
- Считаются аналогом классических ценных бумаг: акций, облигаций, фьючерсов
- Срок погашения фиксированный, доходность может меняться
- Выпускаются не на бирже, а на базе блокчейна в виде токенов, которые подтверждают права инвестора на актив
Облигации
- Классическая долговая ценная бумага
- Срок погашения и доходность известны заранее
- Точка Банк проводит закрытые выпуски облигаций, которые пока нельзя купить на бирже
Преимущества для инвесторов
Стабильная доходность
По статистике, доходность наших выпусков выше ключевой ставки на 3% годовых
Чёткий график выплат
Инвесторы получают проценты и возвращают вложения всегда вовремя
Опора на реальные активы
Выпуски обеспечены портфелем займов ФК «Обороты» — дочерней компании Точка Банка
История выпусков
Об эмитенте
ФК «Обороты» — дочерняя организация Точка Банка
Занимает 1‑е место по числу клиентов сегмента малого и среднего бизнеса среди факторинговых компаний России за 2024 год
Точка Банк — онлайн‑банк и экосистема сервисов для бизнеса
Больше 750 000 предпринимателей развивают своё дело с нами
Юридические документы
ИНН для проверки 9704087004