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Цифровые финансовые активы и облигации

ЦФАЦФА

История выпусков и данные об эмитенте

Для тех, кто интересуется покупкой активов или хочет привлечь инвестиции, но пока не готов выйти на IPO

Размещаем ЦФА и облигации

Чтобы компании могли получать финансирование, а инвесторы — доход
Цифровые финансовые активы
  • Считаются аналогом классических ценных бумаг: акций, облигаций, фьючерсов
  • Срок погашения фиксированный, доходность может меняться
  • Выпускаются не на бирже, а на базе блокчейна в виде токенов, которые подтверждают права инвестора на актив
Облигации
  • Классическая долговая ценная бумага
  • Срок погашения и доходность известны заранее
  • Точка Банк проводит закрытые выпуски облигаций, которые пока нельзя купить на бирже

Преимущества для инвесторов

Стабильная доходность

По статистике, доходность наших выпусков выше ключевой ставки на 3% годовых

Чёткий график выплат

Инвесторы получают проценты и возвращают вложения всегда вовремя

Опора на реальные активы

Выпуски обеспечены портфелем займов ФК «Обороты» — дочерней компании Точка Банка

История выпусков

Цифровые финансовые активыОблигации

Об эмитенте

ФК «Обороты» — дочерняя организация Точка Банка

Занимает 1‑е место по числу клиентов сегмента малого и среднего бизнеса среди факторинговых компаний России за 2024 год

Точка Банк — онлайн‑банк и экосистема сервисов для бизнеса

Больше 750 000 предпринимателей развивают своё дело с нами

Юридические документы

Устав ООО ФК Обороты

Выписка из ЕГРЮЛ

Правила коммерческого финансирования

Проверка компании в Финмониторинге

ИНН для проверки 9704087004

Бухгалтерская отчетность

2025

Бухгалтерская отчетность за 12 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 3 месяца

2024

Бухгалтерская отчетность за 12 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 3 месяца

2023

Бухгалтерская отчетность за 12 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 3 месяца

2022

Бухгалтерская отчетность за 12 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев

Бухгалтерская отчетность за 6 месяцев

Финансирование предоставляется ООО «ФК Обороты»: ОГРН: 1217700418583 ИНН: 9704087004 КПП: 770401001. Юридический адрес: 119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Хамовники, Староконюшенный пер., д. 10, ком. 26