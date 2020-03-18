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Делаем мир удобным

для бизнеса

Создаём историю

Наша главная цель — создавать качественный сервис, вызывающий уважение и преданность предпринимателей на долгие годы.

Строим банк без бюрократии

Предприниматели живут тем, что делают, чтобы другие могли жить, как хотят. А мы строим для них удобный банк без офисов, очередей и ожиданий. Это наш вклад в их большое дело.

Отделяем бизнес от нудной работы

Мы хотим менять жизнь и труд бизнесменов, освобождать от нудной работы и помогать расти компаниям по всей стране.

Принимаем вызов вместе с предпринимателями

Наши клиенты берут на себя ответственность и превращают чужие проблемы в свои. Поэтому и мы ставим перед собой агрессивные цели, заставляем себя их добиваться, а конкурентов — с жадностью копировать.

Создаём историю

Наша главная цель — создавать качественный сервис, вызывающий уважение и преданность предпринимателей на долгие годы.

Строим банк без бюрократии

Предприниматели живут тем, что делают, чтобы другие могли жить, как хотят. А мы строим для них удобный банк без офисов, очередей и ожиданий. Это наш вклад в их большое дело.

Отделяем бизнес от нудной работы

Мы хотим менять жизнь и труд бизнесменов, освобождать от нудной работы и помогать расти компаниям по всей стране.

Принимаем вызов вместе с предпринимателями

Наши клиенты берут на себя ответственность и превращают чужие проблемы в свои. Поэтому и мы ставим перед собой агрессивные цели, заставляем себя их добиваться, а конкурентов — с жадностью копировать.

Следуем своим ценностям

Каждый клиент как единственный

Улучшить жизнь конкретного человека — важнее правил и регламентов. Мы не отпускаем его, пока не решим проблему. Не закрываем задачу, пока не убедимся, что клиент получил то, что хотел. Всё, что мы делаем, — ради него.
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Прощай, © 2020

Бережём друг друга

Мы заботимся о себе, своей команде и людях вокруг. Точка Банк появился благодаря химии между людьми — мы поддерживаем и усиливаем её. Мы помогаем друг другу быть лучшими в своих ролях.
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Не запрещай себе мечтать, © 2022

Всё зависит от нас

Всё, что мы делаем сегодня, меняет Точка Банк завтра. Мы не делимся на творцов и исполнителей, здесь важен вклад каждого.
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Делай то, что можешь только ты a.k.a. Колокол,© 2021

Не ждём спокойной жизни

Мы обожаем быть первыми и совершать невозможное. Поэтому ставим перед собой амбициозные цели и постоянно меняемся, чтобы их достигать.

Замахиваемся на по-настоящему прорывные проекты, концентрируемся на результате и не боимся ошибок — только так можно изменить мир.

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У каждого свой спорт, © 2020

750 000 предпринимателей уже с нами, и каждый день их становится на 1 000 больше

Любовь к клиентам — основа всего, что мы делаем

Задаём тон изменениям в банках по всей стране

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Меняйся и меняй

11.03.2024

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Только посмей

20.03.2023

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Продолжаем созидать вместе

1 декабря 2022 г.

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Меняемся вслед за вами

14 сентября 2022 г.

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Не запрещай себе мечтать

23 марта 2022 г.

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Делаем всё, чтобы иногда вы могли делать что-то другое

2 декабря 2021 г.

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У каждого свой спорт

23 июля 2021 г.

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Делай то, что можешь только ты

2 марта 2021 г.

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Прощай, 2020

10 декабря 2020 г.

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Соберись с духом

27 июля 2020 г.

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Оставайтесь с предпринимателями

9 апреля 2020 г.

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Скажи это делом

18 марта 2020 г.

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Если у вас родилась идея крутого совместного проекта или появилось предложение по долгосрочному сотрудничеству, то вам сюда!

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Работа в Точка Банк

Пока в других компаниях собирают совещания и согласовывают служебки, у нас происходит магия. Присоединяйся!

Работа в Точка Банк

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