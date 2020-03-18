Делаем мир удобным
для бизнеса
Наша главная цель — создавать качественный сервис, вызывающий уважение и преданность предпринимателей на долгие годы.
Предприниматели живут тем, что делают, чтобы другие могли жить, как хотят. А мы строим для них удобный банк без офисов, очередей и ожиданий. Это наш вклад в их большое дело.
Мы хотим менять жизнь и труд бизнесменов, освобождать от нудной работы и помогать расти компаниям по всей стране.
Наши клиенты берут на себя ответственность и превращают чужие проблемы в свои. Поэтому и мы ставим перед собой агрессивные цели, заставляем себя их добиваться, а конкурентов — с жадностью копировать.
Следуем своим ценностям
Каждый клиент как единственный
Прощай, © 2020
Бережём друг друга
Не запрещай себе мечтать, © 2022
Всё зависит от нас
Делай то, что можешь только ты a.k.a. Колокол,© 2021
Не ждём спокойной жизни
Мы обожаем быть первыми и совершать невозможное. Поэтому ставим перед собой амбициозные цели и постоянно меняемся, чтобы их достигать.
Замахиваемся на по-настоящему прорывные проекты, концентрируемся на результате и не боимся ошибок — только так можно изменить мир.
У каждого свой спорт, © 2020
750 000 предпринимателей уже с нами, и каждый день их становится на 1 000 больше
Любовь к клиентам — основа всего, что мы делаем
Задаём тон изменениям в банках по всей стране
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Меняйся и меняй
11.03.2024
Только посмей
20.03.2023
Продолжаем созидать вместе
1 декабря 2022 г.
Меняемся вслед за вами
14 сентября 2022 г.
Не запрещай себе мечтать
23 марта 2022 г.
Делаем всё, чтобы иногда вы могли делать что-то другое
2 декабря 2021 г.
У каждого свой спорт
23 июля 2021 г.
Делай то, что можешь только ты
2 марта 2021 г.
Прощай, 2020
10 декабря 2020 г.
Соберись с духом
27 июля 2020 г.
Оставайтесь с предпринимателями
9 апреля 2020 г.
Скажи это делом
18 марта 2020 г.
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