Сервисы
для бизнеса
с выручкой от 60 млн ₽ в год
инструменты
Свой человек в банке
Эффективное управление финансами
Гарантия
непрерывности бизнеса
Автоматизация
бизнес-процессов
Свой человек в банке
Знает отрасль и понимает вас с полуслова
Предупреждает о рисках и заботится о безопасности счёта
Подбирает нужные вашему бизнесу сервисы и услуги Точка Банка
Помнит всю историю диалога, на связи по телефону и в мессенджерах
Подсказывает, как вести дела выгоднее и согласовывает для вас индивидуальные условия
Выход на новые рынки и клиентов
Международный бизнес
Найдём поставщиков в Китае и организуем логистику. Вы сможете оплатить зарубежную поставку в юанях и рублях.
Торговля на маркетплейсах
Управляйте продажами на всех площадках из Единого кабинета, создавайте и переносите карточки товаров, анализируйте продажи и маржинальность, прогнозируйте поставки и контролируйте остатки.
Гарантия непрерывности бизнеса
Защита от блокировок
Проверка контрагентов
Грамотная работа с платежами
Эффективное управление финансами
Анализ операций по счёту
Покажем, как растёт ваш бизнес: предоставим динамику по выбранным периодам, контрагентам и категориям транзакций. А ещё порекомендуем полезные сервисы и варианты, как можно сэкономить на комиссиях.
Планирование обязательных расходов
Распределим входящие платежи автоматически по разным фондам — у вас всегда будет нужная сумма на уплату налогов, платежи контрагентам, аренду офиса и другие расходы бизнеса.
Дополнительное финансирование без звёздочек
Кредиты
Получите деньги на развитие бизнеса прямо в интернет‑банке — без документов, залога и поручителя. Кредит можно использовать для закрытия кассового разрыва, уплаты налогов или выплат сотрудникам.
Автоматизация бизнес-процессов
Карта, привязанная к счёту компании
Персональный подход и выгодные условия
Комфортный переход в Точка Банк
Встреча с менеджером
Наш сотрудник приедет в назначенное место: в ваш офис или уютное кафе у дома
Счёт и перенос данных
Поможет открыть счёт, активировать карту и перенести из другого банка все ваши операции и контрагентов
Настройка и обучение
Настроит доступы в интернет-банк, подключит нужные сервисы и объяснит вам или вашим сотрудникам, как с ними работать