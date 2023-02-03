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от 60 млн ₽ в год

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непрерывности бизнеса
Сервисы для среднего бизнеса
Автоматизация
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Инструменты для среднего бизнеса

Начните работать с цифровым рублём уже сейчас

Выдавайте учредителям доступ к счёту, отправляйте деньги в бюджет и контрагентам в нашем новом сервисе
Цифровой рубль

Свой человек в банке

Создаст максимально комфортное обслуживание
Свой человек в банке

Знает отрасль и понимает вас с полуслова

Предупреждает о рисках и заботится о безопасности счёта

Подбирает нужные вашему бизнесу сервисы и услуги Точка Банка

Помнит всю историю диалога, на связи по телефону и в мессенджерах

Подсказывает, как вести дела выгоднее и согласовывает для вас индивидуальные условия

Выход на новые рынки и клиентов

Поможем запустить дополнительные каналы продаж и кратно увеличить прибыль

Международный бизнес

Найдём поставщиков в Китае и организуем логистику. Вы сможете оплатить зарубежную поставку в юанях и рублях.

Торговля на маркетплейсах

Управляйте продажами на всех площадках из Единого кабинета, создавайте и переносите карточки товаров, анализируйте продажи и маржинальность, прогнозируйте поставки и контролируйте остатки.

Гарантия непрерывности бизнеса

Никаких внезапных блокировок от банка или налоговой, кассовых разрывов и проблем с недобросовестными партнёрами
Защита от блокировок
Проанализируем ваши операции по счёту и предупредим о рисках. Не заблокируем счёт, даже если налоговая запросит документы.
Сервисы для среднего бизнеса
Проверка контрагентов
Проверим контрагентов по «чёрным спискам», чтобы вашему бизнесу ничего не угрожало
Инструменты для среднего бизнеса
Грамотная работа с платежами
Подскажем, как уплачивать налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и налоговой не было вопросов
Сервисы для среднего бизнеса

Эффективное управление финансами

Поможем отслеживать операции по счёту и распределять деньги по проектам
1

Анализ операций по счёту

Покажем, как растёт ваш бизнес: предоставим динамику по выбранным периодам, контрагентам и категориям транзакций. А ещё порекомендуем полезные сервисы и варианты, как можно сэкономить на комиссиях.

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Планирование обязательных расходов

Распределим входящие платежи автоматически по разным фондам — у вас всегда будет нужная сумма на уплату налогов, платежи контрагентам, аренду офиса и другие расходы бизнеса.

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Дополнительное финансирование без звёздочек

Добавим оборотные средства и ускорим постоплату от клиентов
Кредиты

Получите деньги на развитие бизнеса прямо в интернет‑банке — без документов, залога и поручителя. Кредит можно использовать для закрытия кассового разрыва, уплаты налогов или выплат сотрудникам.

Подробнее
2

Автоматизация бизнес-процессов

Избавим вас и ваших сотрудников от рутины
Карта для сотрудниковБухгалтерский сервисРабота с кадрамиИнтеграция банка и вашей компании

Карта, привязанная к счёту компании

Подойдёт, если вы привыкли к пластику, собираетесь снимать и вносить наличные через банкомат или передавать карту сотрудникам. Стоимость — 0 ₽ за выпуск первой. Все последующие — 700 ₽.
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Персональный подход и выгодные условия

Корпоративный

25 000 ₽ в месяц
Кому подходит

Идеальный тариф для компании с выручкой от 60 000 000 ₽ или для группы компаний, где хотя бы одна с такой выручкой. В холдинг может входить до 5 компаний — стоимость обслуживания будет общей для всех. Компаний может быть больше: одна компания — плюс 3 000 ₽ к тарифу в месяц.

Переводы физлицам

До 10 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Если нужно больше, предложим индивидуальные условия

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Комплаенс

Личный комплаенс-ассистент

Комфортный переход в Точка Банк

1
Встреча с менеджером

Наш сотрудник приедет в назначенное место: в ваш офис или уютное кафе у дома

2
Счёт и перенос данных

Поможет открыть счёт, активировать карту и перенести из другого банка все ваши операции и контрагентов

3
Настройка и обучение

Настроит доступы в интернет-банк, подключит нужные сервисы и объяснит вам или вашим сотрудникам, как с ними работать

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
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