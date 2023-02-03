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Бизнес‑стажировка в Точка Банк

Покажем, как устроены наши процессы и культура. Поделимся решениями, которые вы сможете применить в своём бизнесе.

Узнаете о том, что обычно остаётся под NDA

Поймёте, как нам удаётся продавать без скриптов

Увидите, как мы совмещаем свободу и ответственность

Что вас ждёт

3 дня в Екатеринбурге с командой Точка Банка в кругу единомышленников

Кому подойдёт

Собственникам бизнеса, руководителям, предпринимателям

Зачем участвовать

Масштабировать своё дело, увеличить прибыль и повысить эффективность команды

Открыто делимся опытом

Чтобы ваш бизнес становился только сильнее
Получите доступ к тому, что мы не показываем публично

Вы подпишете NDA и узнаете всё о наших внутренних процессах, управленческих практиках и принципах принятия решений.

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Разберите свои бизнес‑задачи с руководителями банка

Получите обратную связь по управлению, маркетингу, продажам или клиентскому сервису от людей, которые ежедневно развивают компанию.

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Учитесь не только на успехах, но и на ошибках

Поделимся удачными и провальными решениями. Расскажем, что помогло пройти кризисы, масштабироваться и двигаться дальше.

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Общайтесь в неформальной обстановке

В программу входят совместные ужины со спикерами и участниками. Продолжайте обсуждения, задавайте вопросы и обменивайтесь опытом.

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Уезжайте с готовыми решениями

Получите практические материалы, найдите единомышленников и составьте план изменений, который можно внедрять сразу после Бизнес‑стажировки.

Нам можно доверять

11 лет опыта

Делимся практиками, которые помогли Точка Банку вырасти и сохранить компанию в кризисных ситуациях

800 000+ клиентов

Знаем, с чем сталкиваются предприниматели, передаём обратную связь команде и всё время совершенствуемся

Признание профессионального сообщества

Проекты Точка Банка отмечены CX WORLD AWARDS за развитие клиентского опыта, а управленческие практики — наградой NextGen Enterprise Summit

Что говорят участники Бизнес‑стажировки

Александр Касьянов

Собственник ГК «Альянс»

Многое я применил в нашей работе

Холакратия — интересная и сложная структура самоуправления. Я бы сказал, это культура, которую нужно создавать постепенно. Некоторые её элементы у нас уже внедрены.

Так, я никогда не любил планёрки, не стоял у сотрудников «над душой». Мы всегда выстраивали работу «от целей»: вместе их формулировали, и дальше коллеги сами решали, какие действия нужно совершить, чтобы их достичь. Я лишь всегда спрашиваю: что от меня нужно, чем я могу помочь?

Стажировка помогла разобраться с тем, как эффективно проводить тактическую встречу. Многое из того, что я увидел на стажировке, уже применил в нашей работе. Я сразу сказал: «Ребята, у нас новые правила. У нас теперь не планёрки, а встречи. А я теперь не руководитель, который на планёрке принимает решения и отвечает на вопросы, а модератор встречи, на которой решения принимаете вы сами».

Бахрам Таштемиров

Руководитель «American School Тараз», Казахстан

Наша компания живёт по холакратии больше полутора лет

Для нас, практиков, стажировка оказалась очень полезна — мы увидели ошибки, которые совершили за это время, и из‑за которых наступило плато в нашем развитии. Теперь перезапускаем процессы заново. На этот раз — более осознанно.

Стажировка ответила на все мои вопросы о том, как выстраивается система кругов и ролей. Я вживую увидел, как должно проводиться эффективное тактическое собрание. Увидел, как ведут протоколы в Holaspirit. Разобрался, что такое OKR и как использовать эту методику для увеличения эффективности проектов. 

Стажировка позволила увидеть то, что невозможно купить за деньги: работающую систему , потрясающую корпоративную культуру и вовлечённую команду.  Отдельно хочу отметить организацию и то, сколько заботы я ощутил и до приезда, и во время стажировки.

Юрий Нарвин

Основатель DUGA® Real Estate Branding и сервиса ĸреативных ĸоманд «Молния»

Нашёл инструменты управления в творческой среде

Вместе с своей командой я оказался на стажировке в Точка Банке. То, что я увидел, сложно передать. Это точно не было похоже на обычный банк или корпорацию. Мы увидели пример крупной компании с духом стартапа, применяющей актуальные модели управления, разрушившей стереотип «бизнеса по‑русски». Увидели людей с горящими глазами, реально заинтересованных в том, что они делают. Для которых клиент — не очередной источник проблем, а тот, ради которого и существует бизнес.

Я поехал на Бизнес‑стажировку в Екатеринбург, чтобы разобраться, как устроена Холакратия. А вернулся с верой в то, что наша страна способна порождать иную культуру управления и изменить представление о том, как сегодня по‑новому может быть организовано взаимодействие людей в бизнесе. Несу этот флаг дальше, в креативный бизнес.

Евгений Дойна

ООО «Стандарт Финанс»

Я буду рекомендовать всем, кто готов менять себя и свою компанию, пройти бизнес‑стажировку

Мы побывали в офисах Точка Банка, присутствовали на реальных встречах сотрудников, видели, как они решают спорные ситуации. Обсуждали, как нанимают, увольняют и мотивируют сотрудников. Провели встречу с основателями и лидерами банка.

На всех этих встречах было наглядно видно, как работают принципы Холакратии. Ребята всегда давали пояснения и были готовы рассказывать о работе абсолютно всех служб банка.

Я понял, что холакратия и KPI совместимы, а доступность руководства, равенство абсолютно всех перед всеми не порождает хаос, а создаёт чувство причастности коллектива к общему делу.

Я буду рекомендовать всем, кто готов менять себя и свою компанию, пройти стажировку в Точка Банке! Это изменит взгляд на многое.

Иван Колосов

Whitelist

Экскурсия стала для меня ответом на вопрос: кто мы, откуда, куда идём?

Бизнес‑стажировка в Точка Банке показала, что команда может состоять из людей, которые могут проявлять свои компетенции на максимум. Они могут сами решать, как им достигать бизнес‑результат, запускать проекты, постоянно проверять и пробовать.

Для этого не нужен десяток «управленцев». Нужно наладить процессы и найти людей, которые готовы отвечать за свою роль и её пользу для бизнеса.

Очень полезным было погрузиться в теорию Холакратии. Её было достаточно, чтобы сформировать для себя базу и понять концепт.

За 3 дня я почувствовал необходимость внедрить Холакратию в нашу компанию. При этом я понимал, что это может вызвать сопротивление, потребует перекроить все текущие процессы и задействовать дополнительные ресурсы. Но результат точно того стоит.

До встречи в Точка Банк!

Приезжайте в Екатеринбург — город, в котором началась наша история

Тарифы на участие в Бизнес‑стажировке

Самостоятельный
149 000 ₽
Если предпочитаете сами добраться до Екатеринбурга
  • 4 дня стажировки
    Доступ к внутренним процессам банка
    Возможность задать вопросы Андрею Завадских, СЕО Точка Банка
    Поддержка после стажировки
    Презентации, материалы, шаблоны, практические инструменты
    Обеды и ужины
  • Проживание
    Перелёт
    Трансфер
Комфорт
229 000 ₽
Если хотите добраться самостоятельно, но не искать жильё
  • Всё из тарифа «Самостоятельный»
    Проживание в отеле премиум-класса
  • Перелёт
    Трансфер
Всё включено
329 000 ₽
Если хотите сосредоточиться только на стажировке, мы полностью организуем поездку
  • Всё из тарифа «Самостоятельный»
    Проживание в отеле премиум-класса
    Перелёт
    Трансфер
Соберём программу под вашу команду
  • Заранее обсудим, о чём вы хотите узнать: управление, маркетинг, найм, клиентский сервис или другая тема
  • Вы сами выбираете продолжительность: один, два или три дня
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Частые вопросы

Где проходит Бизнес‑стажировка?

Бизнес‑стажировка проходит в Екатеринбурге: именно здесь началась история Точка Банка. Вас ждёт знакомство с головным офисом, командами и внутренними процессами.

Сколько длится программа?

Длительность Бизнес‑стажировки — четыре дня. Точную программу и расписание можно посмотреть по ссылке.

Что входит в стоимость бизнес‑стажировки?

У Бизнес‑стажировки есть три тарифа. Цена зависит от того, сколько организационных вопросов вы готовы взять на себя:

  • в тариф «Самостоятельный» входят 4 дня стажировки, знакомство с внутренними процессами банка, встречи с экспертами, полезные материалы, обеды и ужины;
  • «Комфорт» — всё то же самое и проживание в Hyatt Regency 5*;
  • «Всё включено» — всё то же самое, проживание в Hyatt Regency 5*, перелёт и трансфер.

Нужно ли самостоятельно покупать билеты и бронировать отель?

Вы можете самостоятельно организовать поездку в Екатеринбург или выбрать тариф, в рамках которого мы возьмём все заботы на себя:

  • с тарифом «Самостоятельный» вы сами покупаете билеты, бронируете отель и добираетесь до офиса, где пройдёт Бизнес‑стажировка;
  • с тарифом «Комфорт» мы также организуем проживание, а перелёт и трансфер остаются за вами;
  • во «Всё включено» входят проживание, перелёт и трансфер — вам не придётся организовывать поездку самостоятельно.

Можно ли приехать только на часть программы?

Мы рекомендуем проходить полную программу, а не приезжать на отдельный день, ведь частичное участие не даст полной картины. К тому же мы стараемся удивлять и превосходить ожидания, а для этого нам лучше провести все дни вместе.

Можно ли пройти бизнес‑стажировку командой?

Да, на Бизнес‑стажировку можно приехать сразу с несколькими сотрудниками. Если вас больше трёх человек, каждый участник получит скидку 10 000 ₽. А если хотите пройти кастомную стажировку только со своей командой, мы можем организовать для вас закрытую корпоративную программу.

Что входит в бизнес‑экскурсию по Точка Банк?

Бизнес‑экскурсия по компании — это другой формат знакомства с нашей работой. Она длится один день с 10:00 до 20:00 и позволяет в общих чертах понять, как устроен Точка Банк.

На бизнес‑экскурсии мы не станем ограничиваться знакомством с офисом: поговорим о внутренних процессах и подходах к работе, разберём стратегию и управление бизнесом, работу команд и корпоративную культуру. В программу включена встреча с нашим CEO, а в конце дня вы сможете задать вопросы, которые обычно не задают на конференциях.Ответ

Можно ли попасть только на бизнес‑экскурсию без стажировки?

Вы можете попасть на бизнес‑экскурсию и не покупать участие в Бизнес‑стажировке.

Бизнес‑экскурсия — это отдельный сокращённый формат, в рамках которого вы сможете увидеть, как Точка Банк работает изнутри, сходить на экскурсию по офису, познакомиться с командами.

Если же вам хочется глубоко разобраться в наших подходах и применить опыт Точка Банка в своей команде, лучше выбрать программу стажировки — там мы подробнее делимся опытом и рабочими инструментами с предпринимателями.

Проходят ли бизнес‑экскурсии или стажировки в Москве?

Бизнес‑экскурсии в Москве мы не проводим — все программы проходят в Екатеринбурге, в офисе Точка Банка. Вы можете присоединиться к регулярной программе или приехать всей командой на Бизнес‑стажировку, которую мы организуем специально для вас.

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