Вы можете попасть на бизнес‑экскурсию и не покупать участие в Бизнес‑стажировке.

Бизнес‑экскурсия — это отдельный сокращённый формат, в рамках которого вы сможете увидеть, как Точка Банк работает изнутри, сходить на экскурсию по офису, познакомиться с командами.

Если же вам хочется глубоко разобраться в наших подходах и применить опыт Точка Банка в своей команде, лучше выбрать программу стажировки — там мы подробнее делимся опытом и рабочими инструментами с предпринимателями.