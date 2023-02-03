Узнаете о том, что обычно остаётся под NDA
Поймёте, как нам удаётся продавать без скриптов
Увидите, как мы совмещаем свободу и ответственность
Собственникам бизнеса, руководителям, предпринимателям
Масштабировать своё дело, увеличить прибыль и повысить эффективность команды
Вы подпишете NDA и узнаете всё о наших внутренних процессах, управленческих практиках и принципах принятия решений.
Получите обратную связь по управлению, маркетингу, продажам или клиентскому сервису от людей, которые ежедневно развивают компанию.
Поделимся удачными и провальными решениями. Расскажем, что помогло пройти кризисы, масштабироваться и двигаться дальше.
В программу входят совместные ужины со спикерами и участниками. Продолжайте обсуждения, задавайте вопросы и обменивайтесь опытом.
Получите практические материалы, найдите единомышленников и составьте план изменений, который можно внедрять сразу после Бизнес‑стажировки.
Делимся практиками, которые помогли Точка Банку вырасти и сохранить компанию в кризисных ситуациях
Знаем, с чем сталкиваются предприниматели, передаём обратную связь команде и всё время совершенствуемся
Проекты Точка Банка отмечены CX WORLD AWARDS за развитие клиентского опыта, а управленческие практики — наградой NextGen Enterprise Summit
Бахрам Таштемиров
Руководитель «American School Тараз», Казахстан
Наша компания живёт по холакратии больше полутора лет
Для нас, практиков, стажировка оказалась очень полезна — мы увидели ошибки, которые совершили за это время, и из‑за которых наступило плато в нашем развитии. Теперь перезапускаем процессы заново. На этот раз — более осознанно.
Стажировка ответила на все мои вопросы о том, как выстраивается система кругов и ролей. Я вживую увидел, как должно проводиться эффективное тактическое собрание. Увидел, как ведут протоколы в Holaspirit. Разобрался, что такое OKR и как использовать эту методику для увеличения эффективности проектов.
Стажировка позволила увидеть то, что невозможно купить за деньги: работающую систему , потрясающую корпоративную культуру и вовлечённую команду. Отдельно хочу отметить организацию и то, сколько заботы я ощутил и до приезда, и во время стажировки.
Юрий Нарвин
Основатель DUGA® Real Estate Branding и сервиса ĸреативных ĸоманд «Молния»
Нашёл инструменты управления в творческой среде
Вместе с своей командой я оказался на стажировке в Точка Банке. То, что я увидел, сложно передать. Это точно не было похоже на обычный банк или корпорацию. Мы увидели пример крупной компании с духом стартапа, применяющей актуальные модели управления, разрушившей стереотип «бизнеса по‑русски». Увидели людей с горящими глазами, реально заинтересованных в том, что они делают. Для которых клиент — не очередной источник проблем, а тот, ради которого и существует бизнес.
Я поехал на Бизнес‑стажировку в Екатеринбург, чтобы разобраться, как устроена Холакратия. А вернулся с верой в то, что наша страна способна порождать иную культуру управления и изменить представление о том, как сегодня по‑новому может быть организовано взаимодействие людей в бизнесе. Несу этот флаг дальше, в креативный бизнес.
Евгений Дойна
ООО «Стандарт Финанс»
Я буду рекомендовать всем, кто готов менять себя и свою компанию, пройти бизнес‑стажировку
Мы побывали в офисах Точка Банка, присутствовали на реальных встречах сотрудников, видели, как они решают спорные ситуации. Обсуждали, как нанимают, увольняют и мотивируют сотрудников. Провели встречу с основателями и лидерами банка.
На всех этих встречах было наглядно видно, как работают принципы Холакратии. Ребята всегда давали пояснения и были готовы рассказывать о работе абсолютно всех служб банка.
Я понял, что холакратия и KPI совместимы, а доступность руководства, равенство абсолютно всех перед всеми не порождает хаос, а создаёт чувство причастности коллектива к общему делу.
Я буду рекомендовать всем, кто готов менять себя и свою компанию, пройти стажировку в Точка Банке! Это изменит взгляд на многое.
Иван Колосов
Whitelist
Экскурсия стала для меня ответом на вопрос: кто мы, откуда, куда идём?
Бизнес‑стажировка в Точка Банке показала, что команда может состоять из людей, которые могут проявлять свои компетенции на максимум. Они могут сами решать, как им достигать бизнес‑результат, запускать проекты, постоянно проверять и пробовать.
Для этого не нужен десяток «управленцев». Нужно наладить процессы и найти людей, которые готовы отвечать за свою роль и её пользу для бизнеса.
Очень полезным было погрузиться в теорию Холакратии. Её было достаточно, чтобы сформировать для себя базу и понять концепт.
За 3 дня я почувствовал необходимость внедрить Холакратию в нашу компанию. При этом я понимал, что это может вызвать сопротивление, потребует перекроить все текущие процессы и задействовать дополнительные ресурсы. Но результат точно того стоит.
Бизнес‑стажировка проходит в Екатеринбурге: именно здесь началась история Точка Банка. Вас ждёт знакомство с головным офисом, командами и внутренними процессами.
Длительность Бизнес‑стажировки — четыре дня. Точную программу и расписание можно посмотреть по ссылке.
У Бизнес‑стажировки есть три тарифа. Цена зависит от того, сколько организационных вопросов вы готовы взять на себя:
Вы можете самостоятельно организовать поездку в Екатеринбург или выбрать тариф, в рамках которого мы возьмём все заботы на себя:
Мы рекомендуем проходить полную программу, а не приезжать на отдельный день, ведь частичное участие не даст полной картины. К тому же мы стараемся удивлять и превосходить ожидания, а для этого нам лучше провести все дни вместе.
Да, на Бизнес‑стажировку можно приехать сразу с несколькими сотрудниками. Если вас больше трёх человек, каждый участник получит скидку 10 000 ₽. А если хотите пройти кастомную стажировку только со своей командой, мы можем организовать для вас закрытую корпоративную программу.
Бизнес‑экскурсия по компании — это другой формат знакомства с нашей работой. Она длится один день с 10:00 до 20:00 и позволяет в общих чертах понять, как устроен Точка Банк.
На бизнес‑экскурсии мы не станем ограничиваться знакомством с офисом: поговорим о внутренних процессах и подходах к работе, разберём стратегию и управление бизнесом, работу команд и корпоративную культуру. В программу включена встреча с нашим CEO, а в конце дня вы сможете задать вопросы, которые обычно не задают на конференциях.Ответ
Вы можете попасть на бизнес‑экскурсию и не покупать участие в Бизнес‑стажировке.
Бизнес‑экскурсия — это отдельный сокращённый формат, в рамках которого вы сможете увидеть, как Точка Банк работает изнутри, сходить на экскурсию по офису, познакомиться с командами.
Если же вам хочется глубоко разобраться в наших подходах и применить опыт Точка Банка в своей команде, лучше выбрать программу стажировки — там мы подробнее делимся опытом и рабочими инструментами с предпринимателями.
Бизнес‑экскурсии в Москве мы не проводим — все программы проходят в Екатеринбурге, в офисе Точка Банка. Вы можете присоединиться к регулярной программе или приехать всей командой на Бизнес‑стажировку, которую мы организуем специально для вас.
Александр Касьянов
Собственник ГК «Альянс»
Многое я применил в нашей работе
Холакратия — интересная и сложная структура самоуправления. Я бы сказал, это культура, которую нужно создавать постепенно. Некоторые её элементы у нас уже внедрены.
Так, я никогда не любил планёрки, не стоял у сотрудников «над душой». Мы всегда выстраивали работу «от целей»: вместе их формулировали, и дальше коллеги сами решали, какие действия нужно совершить, чтобы их достичь. Я лишь всегда спрашиваю: что от меня нужно, чем я могу помочь?
Стажировка помогла разобраться с тем, как эффективно проводить тактическую встречу. Многое из того, что я увидел на стажировке, уже применил в нашей работе. Я сразу сказал: «Ребята, у нас новые правила. У нас теперь не планёрки, а встречи. А я теперь не руководитель, который на планёрке принимает решения и отвечает на вопросы, а модератор встречи, на которой решения принимаете вы сами».