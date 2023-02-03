Сервисы для счастья бизнеса

Трудно однозначно отделить сервисы для малого бизнеса от сервисов для среднего бизнеса. Выбор сервисов зависит не от размера компании, а от её потребностей.

На старте ИП или ООО обычно достаточно расчётного счёта и эквайринга. По мере масштабирования бизнеса предприниматели нередко подключают Онлайн‑бухгалтерию для налогового учёта, ЭДО для онлайн‑работы с документами, сервисы по управлению рисками и ДМС для сотрудников.