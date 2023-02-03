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Сервисы для счастья бизнеса

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Всё для регистрации бизнеса онлайн

Регистрация ИП и ООО

Учтём все нюансы регистрации бизнеса, подберём коды ОКВЭД и поможем подготовить документы в налоговую

Подбор кодов ОКВЭД

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Конструктор документов для открытия ООО

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Конструктор документов для открытия ИП

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Открытие расчётного счёта

Расчётный счёт для бизнеса
  • Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно
  • Подключайте удобные сервисы сразу в интернет-банке
Расчётный счёт для ИП

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Расчётный счёт для ООО

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Финансы

Кредиты для бизнеса

Выдадим деньги на любые бизнес‑цели: закупку товара, рекламу, закрытие кассового разрыва

Депозиты для бизнеса

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Автоматический овернайт

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Бухгалтерам

Финлид

Сервисы автоматизации для бухгалтеров в штате и бухкомпаний. Скачивайте выписки из разных банков, ставьте задачи на общую доску, контролируйте важные изменения по компаниям и обрабатывайте первичку автоматически.

ЭДО

Создавайте, подписывайте и отправляйте контрагентам счета, договоры, акты, накладные и другие документы онлайн

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Транспортный ЭДО

Заполняйте накладные за пару минут, следите за статусом погрузки и оплачивайте счета сразу в интернет‑банке

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Зарплата сотрудникам

Подключим зарплатный проект, чтобы сотрудники получали деньги точно в срок — достаточно настроить всё один раз

ВЭД

Платежи за границу и ВЭД‑сопровождение

Отправим платежи за границу, бесплатно откроем счёт и поможем провести сделку без лишних бумажек и головной боли

Платежи в Китай

Стоимость — от 0,12%, зачисление — от 1 дня. Отправляем напрямую и через иностранные компании.

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Закупки товаров оптом из Китая

Полное сопровождение: поиск и коммуникация с поставщиком, оплата за рубеж, белая доставка со всеми документами

Финансирование закупок из Китая

Поможем получить отсрочку оплаты: под 0% до 120 дней

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Оформление таможенной декларации

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Калькулятор для расчёта таможенных платежей

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Валютный счёт за 0 ₽

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Валютный контроль с заботой

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Обмен валют

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Приём платежей

Торговый эквайринг

Принимайте платежи по карте или QR‑коду по самым выгодным ставкам

Интернет‑эквайринг

Принимайте оплату где угодно: в соцсетях, на сайте или в приложении

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СБП для бизнеса

Принимайте платежи с самой низкой комиссией — 0,4 или 0,7%

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Клик

Меню, чаевые и оплата счёта по QR‑коду

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Онлайн‑касса

Cформирует чеки  за офлайн‑платежи и передаст данные в ФНС

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Облачная касса

Сформирует чеки  за онлайн‑платежи, отправит покупателю и в ФНС

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Селлерам

Единый кабинет селлера

Управляйте продажами на всех площадках из одного окна

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Банковские услуги для селлеров

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Закупки товаров оптом из Китая

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Рознице

Эквайринг для ИП и юрлиц

Принимайте оплату как вам удобно

Финансирование для бизнеса

Выдадим кредит на любые бизнес‑цели

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Пакет решений для вашего бизнеса

От интернет‑магазина до бухгалтерии

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Онлайн‑кассы

Выберите кассу под свой бизнес

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Калькуляторы

Калькулятор НДС для УСН

Сравните налоговую нагрузку при разных СНО, выручке и ставках НДС

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Калькулятор пеней


Рассчитайте количество дней просрочки и сумму пеней

Подробнее
Калькулятор дней

Узнайте, сколько рабочих и календарных дней прошло между датами

Подробнее
Конструктор счёта

Сформируйте счёт на оплату, отправьте файл контрагенту или распечатайте

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Таможенный калькулятор

Определите код ТН ВЭД и рассчитайте платежи в таможню

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Калькулятор страхового стажа

Рассчитайте точный стаж в годах, месяцах и днях

Подробнее
Калькулятор отпускных

Рассчитайте сумму отпускных — для себя или ваших сотрудников

Подробнее
Калькулятор выплат при увольнении

Узнайте всю сумму с учётом отпускных

Подробнее
Сумма прописью онлайн

Калькулятор переведёт числа в слова по всем правилам

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Безопасность

Личный комплаенс‑ассистент

Проанализируем ваш бизнес и порекомендуем, как работать без риска и блокировок

Защита от блокировок по 115‑ФЗ

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Проверка контрагентов

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Госзакупки

Бесплатный счёт для участия в госзакупках

Откроем спецсчёт бесплатно — без комиссий за блокировку и разблокировку денег

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Банковские гарантии

Для госзакупок по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческих контрактов

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Продвижение бизнеса

Рекламные решения

Сервис поможет подготовиться к запуску рекламы, порекомендует площадку и подарит бонусы, чтобы продвижение обошлось вам дешевле

ИИ для бизнеса

ИИ‑генератор для бизнеса

Создайте сайт, логотип и изображения за пару минут

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Корпоративный ДМС

Страхование сотрудников

Подключайте ДМС с выгодой: расходы можно учесть в налоге на прибыль

  • Виртуальная клиника 24/7
  • Полис от 350 ₽ за человека
  • Подключение от двух сотрудников

Номинальный счёт

Расчёты по номинальному счёту

Автоматизируйте массовые выплаты и контролируйте движение средств по счёту

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Расчёты для инвестплатформ

Распределяйте деньги между инвесторами и заёмщиками по 259‑ФЗ

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Кабинет бенефициара

Управляйте номинальными счетами клиентов — просматривайте операции, балансы и статусы

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Частые вопросы

Что такое сервисы для бизнеса и какими они бывают?

Онлайн‑сервисы для бизнеса помогают предпринимателям решать ежедневные задачи — принимать оплату, вести расчёты, платить налоги. В Точка Банке есть много полезных сервисов:

  • расчётный счёт нужен для ведения бизнеса — безналичных расчётов, работы с контрагентами и государственными органами;
  • эквайринг необходим для приёма оплат от клиентов — онлайн и офлайн;
  • онлайн‑бухгалтерия возьмёт на себя учёт налогов, формирование отчётов, подготовку деклараций.

Какие сервисы для бизнеса есть в Точка Банк?

После открытия счёта вы сможете подключить банковские сервисы для бизнеса, которые помогут управлять финансами и развивать ваше ИП или компанию. Например:

  • расчётный счёт для уплаты налогов, расчётов с контрагентами;
  • эквайринг для приёма платежей картами и по QR‑коду;
  • кредиты, чтобы получать финансирование на развитие бизнеса;
  • депозиты для размещения свободных денег на срок от 1 дня;
  • банковские гарантии для участия в закупках и исполнения обязательств по контрактам;
  • зарплатный проект для автоматизации выплат сотрудникам.

Какие сервисы подойдут малому и среднему бизнесу?

Трудно однозначно отделить сервисы для малого бизнеса от сервисов для среднего бизнеса. Выбор сервисов зависит не от размера компании, а от её потребностей.

На старте ИП или ООО обычно достаточно расчётного счёта и эквайринга. По мере масштабирования бизнеса предприниматели нередко подключают Онлайн‑бухгалтерию для налогового учёта, ЭДО для онлайн‑работы с документами, сервисы по управлению рисками и ДМС для сотрудников.

Какие сервисы Точка Банк лучше всего подойдут для ИП?

Для начала вы можете зарегистрировать ИП — специалисты Точка Банка помогут вам открыть бизнес онлайн. После этого мы откроем счёт и поможем подключить подходящие сервисы для ИП:

  • Онлайн-бухгалтерия рассчитает налоги, подготовит и вовремя отправит отчётность, а опытные бухгалтеры ответят на ваши вопросы. Онлайн-бухгалтерия подойдёт для ИП на патенте, АУСН и УСН.
  • ЭДО позволяет создавать, подписывать и отправлять документы прямо в интернет-банке. Вы можете оформить документы по готовому шаблону: часть полей уже заполнена, а вам нужно внести данные в остальные.
  • Бизнес-карта: оплачивайте расходы компании, выдавайте сотрудникам вместо наличных и получайте кешбэк до 4% за покупки.
  • Эквайринг. В Точка Банке можно подключить эквайринг и принимать безналичную оплату любым способом: через терминалы или по QR-коду. Чтобы принимать оплату на сайте, в соцсетях или мессенджерах, вы можете подключить облачную кассу и интернет-эквайринг. 

У нас есть всё для работы по 54‑ФЗ: онлайн‑касса и фискальный накопитель. Мы доставим кассу от двух дней, поможем её настроить, зарегистрируем в ФНС и ответим на все вопросы.

  • Сервисы для селлеров. В Точка Банке есть разные инструменты, которые позволяют увеличить продажи и автоматизировать работу. Аналитика товаров, закупки из Китая, управление товарами, генерация карточек на основе ИИ — всё, чтобы зарабатывать на маркетплейсах больше.

Какие сервисы Точка Банк лучше всего подойдут для ООО?

Как только вы откроете расчётный счёт в Точка Банке, мы сможем подключить сервисы для ООО, которые помогут решать разные задачи бизнеса:

  • ЭДО: создавайте, подписывайте и отправляйте документы прямо в интернет‑банке. В сервисе есть готовые шаблоны документов и синхронизация с 1С.
  • Эквайринг: принимайте безналичную оплату любым удобным способом — картами и по QR‑коду, через терминал или онлайн.
  • Банковские гарантии для госзакупок по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческих контрактов. Оформим у партнёров: отправим заявку нескольким банкам, чтобы найти для вас лучшие условия.
  • Бизнес‑карта: оплачивайте расходы компании и выдавайте сотрудникам вместо наличных.
  • Зарплатный проект: выплачивайте зарплату сотрудникам одной ведомостью и отслеживайте статусы платежей в любой момент.
  • Управление рисками по 115‑ФЗ: проверяйте контрагентов и анализируйте операции по счёту.

Какие сервисы Точка Банк подойдут бухгалтеру?

Сервисы для бухгалтера помогают вести клиентов и экономить время. Среди них:

  • 1С: ДиректБанк — бесплатная интеграция между и нашим интернет-банком: обменивайтесь документами от платёжек до выписок и проводите банковские операции в 1С.
  • Финлид — сервисы автоматизации для бухкомпаний и бухгалтеров в штате.
  • Зарплатный проект: отправляйте зарплату сотрудникам в разные банки одной ведомостью, загружайте файлы из 1С и платёжки в текстовом формате или создавайте реестры прямо в сервисе.

Нужен ли расчётный счёт, чтобы пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса?

Для доступа к большинству сервисов нужно открыть расчётный счёт в Точка Банке. Однако у нас есть онлайн‑сервисы для бизнеса, доступные без счёта:

  • Онлайн‑бухгалтерия подойдёт для ИП на УСН «Доходы» и патенте;
  • ИИ‑генератор создаст сайт, логотип и изображения за несколько минут;
  • Сервис «Рекламные решения» проведёт аудит магазина и поможет подготовиться к запуску рекламы на популярных площадках, среди которых — Яндекс Директ, Яндекс Бизнес и Карты, ВКонтакте, Авито и другие.

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Сервисы для бизнеса | Онлайн-сервисы и услуги для ИП и ООО — Точка Банк