Сервисы для счастья бизнеса

Учтём все нюансы регистрации бизнеса, подберём коды ОКВЭД и поможем подготовить документы в налоговую
Выдадим деньги на любые бизнес‑цели: закупку товара, рекламу, закрытие кассового разрыва
Сервисы автоматизации для бухгалтеров в штате и бухкомпаний. Скачивайте выписки из разных банков, ставьте задачи на общую доску, контролируйте важные изменения по компаниям и обрабатывайте первичку автоматически.
Создавайте, подписывайте и отправляйте контрагентам счета, договоры, акты, накладные и другие документы онлайн
Заполняйте накладные за пару минут, следите за статусом погрузки и оплачивайте счета сразу в интернет‑банке
Подключим зарплатный проект, чтобы сотрудники получали деньги точно в срок — достаточно настроить всё один раз
Отправим платежи за границу, бесплатно откроем счёт и поможем провести сделку без лишних бумажек и головной боли
Стоимость — от 0,12%, зачисление — от 1 дня. Отправляем напрямую и через иностранные компании.
Полное сопровождение: поиск и коммуникация с поставщиком, оплата за рубеж, белая доставка со всеми документами
Поможем получить отсрочку оплаты: под 0% до 120 дней
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Принимайте платежи по карте или QR‑коду по самым выгодным ставкам
Принимайте оплату где угодно: в соцсетях, на сайте или в приложении
Принимайте платежи с самой низкой комиссией — 0,4 или 0,7%
Меню, чаевые и оплата счёта по QR‑коду
Cформирует чеки за офлайн‑платежи и передаст данные в ФНС
Сформирует чеки за онлайн‑платежи, отправит покупателю и в ФНС
Управляйте продажами на всех площадках из одного окна
Принимайте оплату как вам удобно
Выдадим кредит на любые бизнес‑цели
От интернет‑магазина до бухгалтерии
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Сравните налоговую нагрузку при разных СНО, выручке и ставках НДС
Рассчитайте количество дней просрочки и сумму пеней
Узнайте, сколько рабочих и календарных дней прошло между датами
Сформируйте счёт на оплату, отправьте файл контрагенту или распечатайте
Определите код ТН ВЭД и рассчитайте платежи в таможню
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Калькулятор переведёт числа в слова по всем правилам
Проанализируем ваш бизнес и порекомендуем, как работать без риска и блокировок
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Для госзакупок по 44‑ФЗ, 223‑ФЗ и коммерческих контрактов
Сервис поможет подготовиться к запуску рекламы, порекомендует площадку и подарит бонусы, чтобы продвижение обошлось вам дешевле
Создайте сайт, логотип и изображения за пару минут
Подключайте ДМС с выгодой: расходы можно учесть в налоге на прибыль
Автоматизируйте массовые выплаты и контролируйте движение средств по счёту
Распределяйте деньги между инвесторами и заёмщиками по 259‑ФЗ
Управляйте номинальными счетами клиентов — просматривайте операции, балансы и статусы
Онлайн‑сервисы для бизнеса помогают предпринимателям решать ежедневные задачи — принимать оплату, вести расчёты, платить налоги. В Точка Банке есть много полезных сервисов:
После открытия счёта вы сможете подключить банковские сервисы для бизнеса, которые помогут управлять финансами и развивать ваше ИП или компанию. Например:
Трудно однозначно отделить сервисы для малого бизнеса от сервисов для среднего бизнеса. Выбор сервисов зависит не от размера компании, а от её потребностей.
На старте ИП или ООО обычно достаточно расчётного счёта и эквайринга. По мере масштабирования бизнеса предприниматели нередко подключают Онлайн‑бухгалтерию для налогового учёта, ЭДО для онлайн‑работы с документами, сервисы по управлению рисками и ДМС для сотрудников.
Для начала вы можете зарегистрировать ИП — специалисты Точка Банка помогут вам открыть бизнес онлайн. После этого мы откроем счёт и поможем подключить подходящие сервисы для ИП:
У нас есть всё для работы по 54‑ФЗ: онлайн‑касса и фискальный накопитель. Мы доставим кассу от двух дней, поможем её настроить, зарегистрируем в ФНС и ответим на все вопросы.
Как только вы откроете расчётный счёт в Точка Банке, мы сможем подключить сервисы для ООО, которые помогут решать разные задачи бизнеса:
Сервисы для бухгалтера помогают вести клиентов и экономить время. Среди них:
Для доступа к большинству сервисов нужно открыть расчётный счёт в Точка Банке. Однако у нас есть онлайн‑сервисы для бизнеса, доступные без счёта: