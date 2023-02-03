Точка Банк отвечает деньгами за свои слова
Вы можете на нас
положиться
Если мы вас подвели, то готовы нести ответственность
Семь обещаний Точка Банк
Адаптируемся к изменчивой реальности, оставаясь на вашей стороне
Перестраиваем свои процессы и продукты под внешние изменения так, чтобы вам было удобно работать, что бы ни случилось. Предложим лучшие из возможных вариантов — без лишних регламентов и бумажной волокиты.
Не дадим совершить ошибку
Мы возьмём на себя заботу о соблюдении всех правил: не дадим ошибиться в работе с госорганами и контрагентами.
Для нас нет нестандартных ситуаций
Специалисты работают без скриптов и в любой ситуации не оставят вас без помощи. Наша главная метрика — решить вашу проблему с первого раза, сколько бы времени это ни заняло. Только живое общение во всех каналах.
Вы всегда знаете, за что платите
Не ставим звёздочки в тарифах и не берём плату, если не пользуетесь счётом.
Вы всегда получаете то, на что рассчитываете.
Вы всегда получаете то, на что рассчитываете.
Сервис подстраивается под вас, а не наоборот
Будем для вас актуальными всегда: продукты, рассылки, сервисы и интерфейсы подстраиваются под реальные задачи бизнеса. Слышим вас и меняемся вслед. Без лишних слов.
Вы получаете больше, чем банк
Не костенеем, а постоянно развиваем банковские и небанковские продукты — строим экосистему того, что пригодится вам в работе. Переизобретаем бизнес-процессы и объединяемся с лучшими компаниями на рынке. Так, чтобы нужное для бизнеса всегда было под рукой. Даже без открытия счёта.
Гарантируем беспрерывную работу и безопасность сервисов
Бесперебойность наших сервисов — залог вашего успеха. Поэтому делаем всё, чтобы услуги всегда оправдывали ожидания, и готовы нести ответственность за сбои.