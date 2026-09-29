Поиск

Новости — Точка Банк

29.09.2026
Фонд «Сколково» и Точка Банк ищут технологические решения для предпринимателей

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Точка Банк запускают совместную программу для технологических компаний, которые создают продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса. Участники смогут протестировать свои решения на подходящих сегментах аудитории банка.

Подробнее
11.09.2026
Точка Банк первым среди российских банков запустил видеокружки в клиентской поддержке

Видеокружки, которыми миллионы пользователей мессенджеров обмениваются в личной переписке, — теперь в официальном чате поддержки интернет-банка. Предприниматели смогут не описывать проблему словами, а сразу показать её сотруднику поддержки, не загружая видео на сторонние сервисы.

Подробнее
09.09.2026
Предприниматели Точка Банка смогут воспользоваться личным кабинетом водителя для работы с ЭТрН

Водители смогут подписывать транспортную накладную со смартфона на погрузке и разгрузке через отдельный ЛК с доступом только к данным перевозки.

Подробнее
07.09.2026
В ЭДО от Точка Банка предприниматели смогут передавать сотрудникам право подписи документов

Точка Банк добавил в сервис ЭДО возможность оформлять машиночитаемые доверенности (МЧД) на сотрудников и настраивать для них права доступа. 

Подробнее
28.08.2026
Точка Банк добавил в ЭДО сметы и акты КС-2 для строительных компаний

В год 70-летия Дня строителя Точка Банк расширил возможности ЭДО для компаний отрасли. Предприниматели теперь могут оформлять, редактировать и подписывать сметы и акты о приёмке выполненных работ КС-2, не выходя из сервиса Точка Банк.

Подробнее
21.08.2026
Точка Банк запускает Школу клиентского опыта для предпринимателей

Первый курс — «Управление клиентским опытом» — стартует в сентябре. По итогам курса у каждого участника появится Сервисный паспорт бизнеса: документ, в котором собраны все правила и сценарии работы с клиентами.

Подробнее
20.08.2026
Товарный знак Точка Банка признали общеизвестным

Точка Банк получил статус общеизвестного товарного знака (ОТЗ) для словесного обозначения «ТОЧКА».

Подробнее
17.08.2026
Точка Банк запустил выплату зарплаты через СБП

Работодателю достаточно номера телефона своего сотрудника — деньги поступают в любой банк за 2-3 минуты.

Подробнее
14.08.2026
Расходы сотрудников по бизнес-картам впервые будут автоматически собираться в авансовые отчёты

Сервис «Карты для отчётов» поможет бухгалтерам не искать чеки по чатам и почте, а сотрудникам – проще подтверждать покупки. В Финлиде этот сервис доступен под названием «Бизнес-карта».

Подробнее
07.08.2026
Точка Банк поможет разобраться в новом транспортном законе на бесплатной серии онлайн-эфиров

Эксперты Точка Банка проведут три прямых эфира о переходе на электронные перевозочные документы (ЭПД) прямо из «из рейса» – с 12 по 13 августа.

Подробнее
23.07.2026
Точка Банк подписал соглашение с Минцифры России о развитии мобильной электронной подписи

Предпринимателям не потребуется использовать компьютер и физический носитель электронной подписи — все необходимые действия можно будет выполнить через «Госключ». Сценарий особенно актуален в преддверии обязательного перехода на ЭПД с 1 сентября 2026 года.

Подробнее
22.07.2026
Точка Банк назвал первого хедлайнера и новых спикеров пятой конференции ТОК

Точка Банк объявил хедлайнера и новых спикеров пятой конференции ТОК, которая соберет предпринимателей 27 августа в Доме культуры «ГЭС-2». Юбилейное событие этого года пройдет под темой «Решения под напряжением» и объединит тех, кто прямо сейчас развивает малый и средний бизнес в условиях постоянной турбулентности.

Подробнее
20.07.2026
Точка Банк и MPSTATS открыли селлерам Wildberries бесплатный доступ к архиву остатков на складах для оценки ущерба

Они запустили бесплатного Telegram-бота, который выгружает информацию из API Wildberries за период с 1 по 18 июля по всем складам. 

Подробнее
26.06.2026
«Мой Класс» и Точка Банк объявили о партнёрстве для развития образовательного бизнеса

Компании объединят экспертизу в автоматизации образовательных процессов и финтех-решениях, чтобы создать прочную основу для развития и масштабирования бизнеса.

Подробнее
26.06.2026
Клик от Точка Банк запустил самостоятельное подключение чаевых и QR-оплаты

Одновременно сервис расширился на новые сферы бизнеса. Сервис стал доступен компаниям из самых разных сфер — от салонов красоты до отелей и автомоек.

Подробнее
25.06.2026
«Решения под напряжением»: Точка Банк объявил тему и дату пятой конференции ТОК

Юбилейное событие пройдёт в пространстве стратегического партнёра конференции — Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве 27 августа.

Подробнее
23.06.2026
Точка Банк запустил публичную программу поиска уязвимостей — багбаунти (Bug Bounty)

Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтверждённые находки.

Подробнее
22.06.2026
Точка Банк обновил функционал для работы бухгалтеров с АУСН

Финлид упрощает разметку по операциям и помогает бухгалтеру сэкономить до нескольких часов в день, даже при ведении крупного клиента на АУСН.

Подробнее
29.05.2026
С Днём предпринимателя! Как Точка Банк поддержал российский бизнес

Сотрудники банка рассказали о любимых компаниях на билбордах по всей стране, а Сергей Мезенцев провёл для блогеров экскурсию по малым бизнесам Москвы.

Подробнее
25.05.2026
Точка Банк запустил новый формат приёма QR-платежей через СБП — впервые в чат-ботах мессенджеров

Выгодный приём оплаты через СБП и быстрый сценарий работы встроен туда, где бизнес уже ведёт свои дела, — в привычные мессенджеры.

Подробнее
18.05.2026
Точка Банк и страховая «Лучи» запустили программу медицинской поддержки предпринимателей

Предпринимателям доступно два формата ДМС — бесплатный в программе лояльности и платный для команды.

Подробнее
15.05.2026
Точка Банк обучил ИИ-Ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 000 документов и судебной практики

ИИ-Ассистент бухгалтера от Финлида теперь формирует ответы на основе профессиональной справочно-правовой базы ГАРАНТ.

Подробнее
27.04.2026
Финлид от Точка Банк добавил возможность управления задачами для бухгалтерских компаний

Новое решение помогает решать задачи в едином окне, не используя Excel, мессенджеры и сторонние CRM.

Подробнее
23.04.2026
Финлид от Точка Банк представил первый банковский инструмент для штатных бухгалтеров

Нововведение позволит специалистам, работающим в штате компаний, вести дела в едином интерфейсе и не переключаться между разрозненными инструментами.

Подробнее
10.04.2026
Финлид от Точка Банка запустил мониторинг изменений по клиентской базе бухгалтеров

Бухгалтер видит «слепые зоны» раньше, чем они становятся проблемой. 

Подробнее
08.04.2026
Точка Банк запустил сервис для работы с электронными перевозочными документами

С 1 сентября 2026 года все участники перевозок (грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели) перейдут на электронный документооборот.

Подробнее
03.04.2026
Точка Банк присоединился к Кодексу этики использования данных

Кодекс этики использования данных — отраслевой документ, который разработали в Ассоциации больших данных (АБД).

Подробнее
13.03.2026
Точка Банк автоматизировал доступ к выручке для продавцов на Ozon

Ранее сервис был доступен только продавцам на Wildberries, а выплаты проходили в ручном режиме и были привязаны к будням.

Подробнее
27.02.2026
Точка Банк разработал собственное антифрод-решение для защиты клиентов от мошенников

Это позволит банку выявлять мошеннические операции не только на основе платежей, но и сопровождающие их события, например, нетипичное общение клиента по телефону.

Подробнее
25.02.2026
Точка Банк запустил калькулятор белого импорта из Китая в Telegram

Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки.

Подробнее
24.02.2026
Официальный комментарий Точка Банка: «Санкции Великобритании не повлияют на работу банка и обслуживание клиентов»

В обновлённый санкционный перечень Великобритании вошли 9 российских банков, среди которых – ООО Банк Точка.

Подробнее
19.02.2026
Точка Банк представил AI-мониторинг для проверки сайтов и соцсетей бизнеса на безопасность

Впервые разработку продемонстрировали на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Подробнее
18.02.2026
Точка Банк запустил собственный фирстиль HR-бренда

С 18 февраля он используется во всех точках контакта с кандидатами и сотрудниками: на сайте, лендингах, внутренних платформах, презентациях, рекламе и джоббордах.

Подробнее
17.02.2026
Точка Банк проведёт бизнес-шоу о работе с НДС в прямом эфире

Предпринимателям расскажут, как снизить налоговую нагрузку и адаптировать свой бизнес под новые правила в 2026 году. Ведущий мероприятия – блогер Сергей Мезенцев.

Подробнее
09.02.2026
Точка Банк купил 100% компании MPSTATS — лидера среди сервисов для селлеров

Компания — лидер в сегменте сервисов для селлеров и занимает более трети этого рынка.

Подробнее
03.02.2026
Официальный комментарий СЕО Точка Банка на объявление “Т-Технологий”

Точка Банк по-прежнему сохраняет операционную независимость и продолжает работать в рамках своей стратегии.

Подробнее
23.01.2026
Точка Банк запустил AI-Ассистента селлера — для более чем 500 000 продавцов Wildberries

На рынке банковских услуг это первый виртуальный помощник, который адаптирован под специфику экономики маркетплейсов и полностью доступен через Telegram.

Подробнее
21.01.2026
Точка Банк вошёл в топ-3 работодателей России по версии hh.ru

Всего в рейтинге 426 финалистов среди крупных компаний.

Подробнее
29.12.2025
Как Точка Банк работает в новогодние праздники в 2026 году

Режим работы Точка Банка в праздничные дни декабря и января. Узнайте, когда проходят платежи, а какие дни выходные.

Подробнее
28.12.2025
«Бизнесу быть!»: Точка Банк выпустил документальный фильм о предпринимателях с 90-х годов до наших дней

Точка Банк исследовал феномен предпринимательства через истории разных героев и создал кинопортрет целой эпохи. Фильм доступен на Кинопоиске.

Подробнее
25.12.2025
Точка Банк стал круглосуточно выдавать банковские гарантии предпринимателям

Особенно актуально в декабре, когда наблюдается высокий сезон участия в торгах.

Подробнее
25.12.2025
Точка Банк представил переносной терминал для оплаты в любом месте

mPOS важен для специалистов, которые работают в «движении»: курьеров, небольших торговые точек, салонов красоты, такси – всем, кто ценит скорость и мобильность. 

Подробнее
16.12.2025
Точка Банк запускает бесплатную горячую линию для предпринимателей по вопросам налоговой реформы-2026

Звонок на горячую линию по номеру 8 (800) 5000-88-7.

Подробнее
12.12.2025
Точка Банк начал выводить логотипы клиентов на экран терминала

Точка первым среди российских банков предложил малому и среднему бизнесу возможность массово загружать логотипы на терминалы прямо через интернет-банк.

Подробнее
04.12.2025
Финлид от Точка Банк вывел «формулу счастья бухгалтера»

Индекс благополучия профессии — 7,13 из 10

Подробнее
26.11.2025
Финлид от Точка Банк интегрировал робота по обработке документов в свой сервис

Робот КНАП поможет значительно оптимизировать ресурсы бухгалтеров и бухгалтерских компаний.

Подробнее
26.11.2025
Точка Банк расширил доступ к сервису Финлид с помощью функции «ролевая модель»

Теперь руководитель организации, оказывающей бухгалтерские услуги, может поделиться доступом для своих сотрудников к счетам и данным клиентов, с которыми они работают в рамках своих компетенций.

Подробнее
21.11.2025
Финлид от Точка Банк вместе со Стасом Костюшкиным записали хит ко Дню бухгалтера

Банк вместе с певцом записал искреннюю музыкальную видео-открытку, которую можно отправить коллегам и знакомым бухгалтерам в знак поддержки и благодарности.

Подробнее
14.11.2025
«Чёрная пятница в Точка Банке» 2025: счёт для бизнеса на 1 год бесплатно, -50% на Онлайн-бухгалтерию с НДС и приём платежей от 0%

С 14 до 30 ноября Точка Банк запускает Чёрную пятницу 2025. Каждый клиент сможет найти для себя самые выгодные условия для ведения и роста бизнеса.

Подробнее
13.11.2025
Бренды-гиганты и малый бизнес о том, как выигрывать у конкурентов: Точка Банк и студия Либо/Либо выпустили 4 сезон о противостояниях корпораций

Точка Банк и студия Либо/Либо выпустили 4 сезон о противостояниях корпораций. В новом сезоне добавились истории клиентов Точки.

Подробнее
12.11.2025
Точка Банк запустил ВЭД-калькулятор для расчёта стоимости комиссии международных платежей — в формате мини-аппа в Telegram

Он поможет предпринимателям заранее рассчитать все расходы и выбрать самый выгодный способ перевода за рубеж. 

Подробнее
06.11.2025
Точка Банк поможет селлерам на маркетплейсах выводить выручку в любое удобное время

Нововведение будет доступно не только действующим, но и новым клиентам Точки. Продукт выходит на рынок в преддверии сезона скидок и распродаж, когда бизнесу особенно важно быстро распоряжаться выручкой.

Подробнее
30.10.2025
Точка Банк начал выдавать собственные кредиты для малого и среднего бизнеса

Ранее банк выдавал кредиты только через банков-партнёров, теперь — свои собственные.

Подробнее
29.10.2025
Конференция ТОК от Точка Банк собрала 3500 предпринимателей со всей России

24 октября в Москве состоялась ежегодная конференция для малого и среднего бизнеса — ТОК от Точка Банк.

Подробнее
28.10.2025
Точка Банк первым среди банков встроил интернет-эквайринг в 1С

Покупатель получает выбор платить так, как ему удобно, а предприниматель — инструмент, который закрывает все сценарии приёма платежей.

Подробнее
23.10.2025
Точка Банк первым на рынке предложил открывать депозиты в 1С

Бухгалтеры смогут размещать свободные средства компании в знакомой рабочей среде экосистемы. 

Подробнее
22.10.2025
Финлид от Точка Банк поддержал возможность смс-подписи платежей в 1С

Решение будет полезно как штатным бухгалтерам, так и аутсорсинговым бухгалтерским компаниям с правом подписи.

Подробнее
16.10.2025
Команда Точка Банк раскрыла программу конференции ТОК 2025 для предпринимателей

На мероприятии выступят свыше 30 основателей и управленцев из самых разных сфер бизнеса.

Подробнее
09.10.2025
Точка Банк и НСПК представили на Финополисе QR-платежи, которые создаёт покупатель

Больше не понадобятся дополнительные экраны для демонстрации QR — бизнес сэкономит на оборудовании.

Подробнее
24.09.2025
Точка Банк поможет селлерам на маркетплейсах создавать инфографику с помощью онлайн-редактора

Сервис 24AI поможет селлерам и менеджерам маркетплейсов масштабировать производство контента даже без собственной дизайн-команды.

Подробнее
10.09.2025
Точка Банк стал участником Ассоциации больших данных

Вступление в АБД открывает перспективы для совместной работы над проектами в области big data и ИИ для малого и среднего бизнеса.

Подробнее
05.09.2025
Команда Точка Банк объявила даты новой конференции для предпринимателей

Конференция для малого и среднего бизнеса ТОК от Точка Банк пройдёт 24 октября. Пространством конференции станет Дом культуры «ГЭС-2», мероприятие пройдёт там в рамках инициативы «ГЭС-2: b2b». 

Подробнее
05.09.2025
Точка Банк и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса

Стороны договорились о формировании нового стандарта поддержки малого и среднего бизнеса в России.

Подробнее
03.09.2025
Точка Банк запустил первого в медиа AI-Ассистента для ответов на вопросы предпринимателей

Читатели медиа «Справочная» смогут получать быстрые ответы в чате, без необходимости искать материалы вручную.

Подробнее
27.08.2025
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Точка Банк до уровня ruA-

Прогноз по рейтингу – стабильный.

Подробнее
21.08.2025
Точка Банк выпустил ролик о том, почему пошёл в бухгалтерию

К первому дню рождения Финлид (сервис счастливых бухгалтеров) от Точка Банк выпустил ролик о том, почему банк решил работать не только с предпринимателями. 

Подробнее
21.08.2025
Стор от Точка Банк стал доступен для всех предпринимателей

Теперь любой бизнес может бесплатно запустить витрину с товарами всего за пять минут вне зависимости от того, в каком банке у них открыт основной счёт.

Подробнее
08.08.2025
Финлид от Точка Банк проведёт главную конференцию для бухгалтеров

Мероприятие пройдёт 21 августа в Москве и онлайн.

Подробнее
07.08.2025
Игрушка, которая поддерживает: утконос стал помощником предпринимателей в заботе о себе

Теперь он помогает не только в бизнесе, но и в заботе о себе. В новом формате утконос получил физическое воплощение – в виде мягкой игрушки, которая помогает держать осанку и снижает тревожность. 

Подробнее
05.08.2025
Стор от Точка Банк встроил агрегатор служб доставки в конструктор интернет-магазина

Продавец рассчитывает на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счёт покупателя, продавца или по модели 50/50.

Подробнее
31.07.2025
Баланс где-то рядом: Универмаг от Точка Банк представил продолжение коллекции для бухгалтеров

Она приурочена к главной конференции «Финлид» для бухгалтеров – и впервые окажется в офлайне. 

Подробнее
22.07.2025
Точка Банк выпустил функцию онлайн-примерки одежды с помощью ИИ

Теперь продавцы на маркетплейсах смогут создавать фотореалистичные образы одежды на моделях, а высокое качество при этом не теряется. Функция закрывает одну из самых затратных потребностей – фотосъёмку для карточек товаров.

Подробнее
04.07.2025
Точка Банк и Lender Invest запускают совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса

Цель сотрудничества — расширение доступа предпринимателей к альтернативным финансовым инструментам.

Подробнее
04.07.2025
«Универмаг» от Точки выпустил летнюю коллекцию в духе офискор

Control, Escape, Alt – знакомые клавиши стали названиями вещей в новой коллекции. 

Подробнее
03.07.2025
Точка Банк представил терминал нового поколения в формате смартфона

Новое устройство стабильно работает в любых сценариях, поддерживает оплату картой и по QR-коду. Органично впишется в интерьер ресторанов, клиник, магазинов и салонов красоты.

Подробнее
20.06.2025
Финлид от Точка Банк запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров

«Финлидеры»: бесплатные встречи с приглашёнными спикерами, бесплатное участие в профильных мероприятиях, доступ к важным новостям отрасли и многое другое.

Подробнее
30.05.2025
Универмаг от Точки и Recycle Object выпустили ручку из переработанного пластика — аксессуар для тех, кто пишет свою историю сам

Она вдохновлена предпринимателями, которые не следуют чужим правилам, а формируют свои. 

Подробнее
29.05.2025
Точка — в тройке лидеров финтеха по версии Smart Ranking

Точка заняла 3 место среди крупнейших финтех-компаний страны и 21 место в общем рейтинге BigTech 100.

Подробнее
28.05.2025
Предприниматели рассказали о своих бизнесах на главных медиафасадах страны

Точка и «Восход» дали слово предпринимателям в их профессиональный праздник.

Подробнее
22.05.2025
Официальный комментарий СЕО Точки о сделке между «Т-Технологии» и «Каталитик Пипл»

Компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию. Ни один из акционеров Точки по-прежнему не имеет контрольного пакета.

Подробнее
16.05.2025
Точка стала победителем Cbonds ЦФА Awards в номинации за лучшую сделку с цифровыми активами

Эксперты отметили два выпуска цифровых активов на основе портфеля факторинга, размещённые на платформе Атомайз.

Подробнее
22.04.2025
Точка запустила генератор сайтов на базе ИИ для быстрого продвижения бизнес-проектов

Сервис можно использовать как онлайн-визитку, портфолио или страницу для продвижения консультаций, услуг и других цифровых продуктов. 

Подробнее
19.04.2025
«Универмаг» от Точки выпустил весеннюю коллекцию в стиле outdoor, вдохновлённую образом тепловизора

Запуск приурочен к десятилетию первого дизайнерского решения Точки — платёжной карты. Визуальный код новой линейки — метафора тепла, внимания и человеческой поддержки в цифровом мире.

Подробнее
09.04.2025
ИИ-решения от Точка банка признаны лучшими для бизнеса на AI World Championship в ОАЭ

Точка банк стал победителем международного Чемпионата мира по ИИ сразу в двух номинациях — AI in Finance и AI in E-Commerce. Экспертное жюри высоко оценило ИИ-решения для бизнеса от Точки за их практическую пользу и клиентоориентированный подход.

Подробнее
04.04.2025
«Меняй работу»: Точка выпустила ролик о том, какой она бывает

Для потенциальных сотрудников — это призыв к действию, а для текущих — напоминание о том, что каждый может влиять на процессы внутри компании: как локальные, так и глобальные.

Подробнее
02.04.2025
Точка запустила новое направление бизнеса — оптовую закупку товаров из Китая и Индии

По итогам 2025 года сервис намерен достичь выручки в 10 млрд рублей и запустить новые направления доставки.

Подробнее
28.03.2025
Точка банк стал победителем премии Банки.ру в номинации «Счёт года для бизнеса»

Точка банк занял первое место в номинации «Счёт года для бизнеса» ежегодной премии Банки.ру. В категории «Лучшие финансовые и страховые продукты 2024 года» эксперты признали тариф «Ноль» лучшим предложением для предпринимателей.

Подробнее
28.03.2025
Точка запустила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг

Точка представила готовое бесплатное решение для онлайн-продаж товаров и услуг — «Точка Стор». Сервис объединяет интернет-магазин, эквайринг и доставку в одном инструменте.

Подробнее
27.03.2025
Универмаг от Точки выпустил базовую коллекцию вещей для предпринимателей

Магазин для предпринимателей «Универмаг» от Точки выпустил коллекцию «Под своим углом» — базовые вещи на каждый день с посланием, скрытым от случайного взгляда.

Подробнее
24.03.2025
Точка и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний

Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн рублей, которые разрабатывают технологичные решения, способные усилить экосистему сервисов Точки.

Подробнее
21.03.2025
Универмаг от Точки выпустил коллекцию аксессуаров для тех, кто держит всё под контролем

Создана в коллаборации с Точка Финлид — с особым вниманием к бухгалтерам.

Подробнее
20.03.2025
Предприниматели смогут получить индивидуальные консультации для бизнеса от лидеров Точки

Руководители и владельцы бизнеса смогут получить персональные рекомендации от практиков, которые ежедневно развивают продукты, управляют командами и совершенствуют клиентский сервис Точки.

Подробнее
17.03.2025
Точка Финлид первым на рынке упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний

Все счета, выставленные в 1С, можно сразу отправлять в банк без ручной загрузки и постоянного контроля поступлений.

Подробнее
10.03.2025
ИИ-Ассистент Точки научился объяснять требования налоговой

Среди российских банков такое решение представлено впервые.

Подробнее
26.02.2025
Точка первой среди банков в России запустила опцию автозамены лиц на фото

Новая технология упростит создание карточек товаров для селлеров. 

Подробнее
24.02.2025
Отключение от SWIFT не повлияет на работу Точки: официальный комментарий по 16-му санкционному пакету ЕС

ООО «Банк Точка» 24 февраля попал в пакет антироссийских санкций ЕС. Всего новые санкции затронули 13 российских банков. 

Подробнее
11.02.2025
«Бизнесу быть!»: Точка и утконосы помогают бизнесу «взлететь»

В новой рекламной кампании Точка и «Восход» превратили запуск бизнеса в управляемый космический полёт.

Подробнее
05.02.2025
Точка запустила сервис для роста продаж на Wildberries

Точка Маркетплейсы добавил в линейку продуктов новый сервис аналитики на Wildberries — «Точка Аналитика».

Подробнее
30.01.2025
Точка вошла в топ-10 лучших работодателей России по версии hh.ru

Всего в рейтинге 395 финалистов среди крупных компаний.

Подробнее
26.12.2024
Точка подвела итоги 2024 года в Новогоднем Демо

Лидеры банка рассказали, как команда создаёт экосистему сервисов для бизнеса, чем она отличается от привычных решений на рынке, и поделились амбицией стать первыми среди банков для МСБ.

Подробнее
26.12.2024
Как Точка работает в праздники

График работы Точки в период новогодних праздников в 2025 году.

Подробнее
24.12.2024
Универмаг Точки выпустил праздничную коллекцию для тех, кто завязал себя в узел рабочих задач

Вдохновением стал символ нового 2025 года — змейка.

Подробнее
18.12.2024
ИИ-Ассистент Точки первым на рынке научился считать долги контрагентов

Новая опция доступна в интернет-банке Точки.

Подробнее
17.12.2024
Точка в новогоднем ролике рассказала, каким был 2024 год для бизнеса

В 15-секундном ролике команда Точки задаётся вопросом, нормальным ли был прошедший год.

Подробнее
05.12.2024
Точка купила 70% компании Kleek

Kleek — это сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых. 30% компании остаются за основателем Эмилем Азизовым, который стал партнёром Точки. 

Подробнее
02.12.2024
Точка купила IT-компанию digitalkassa

Сумма сделки сторонами не раскрывается 

Подробнее
27.11.2024
Точка запустила финансовую аналитику через ИИ-Ассистента

Банк Точка стал одним из первых среди банков для бизнеса в России, кто внедрил функцию для анализа финансов через ИИ-Ассистента.

Подробнее
26.11.2024
Точка запустила банковские гарантии для предпринимателей, участвующих в закупках

Общая сумма гарантии может достигать 10 млн рублей, а срок её выпуска не превышает одного рабочего дня с учётом подписания всех необходимых документов.


Подробнее
22.11.2024
Точка и Skillbox запустили совместный курс для менеджеров по продажам с тест-драйвом профессии

Образовательная платформа Skillbox и IT-компания Точка объявляют о запуске совместного учебного курса «Менеджер отдела продаж» для новичков с возможностью тест-драйва профессии. По завершении курса участники смогут пройти финальный отбор и получить шанс присоединиться к одной из команд. 

Подробнее
15.11.2024
«Чёрная пятница в Точке» 2024: год бесплатного обслуживания и бухгалтерия, приём платежей от 0% и полный пакет для селлеров

С 15 по 29 ноября банк Точка запускает серию предложений и акций для предпринимателей «Чёрная пятница в Точке» — для новых и действующих клиентов. 

Подробнее
14.11.2024
Премия Frank Award признала Точку лучшим интернет-банком для малого бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий Точка занял первое место в номинации «Лучший интернет-банк для малого бизнеса» премии Frank SME Digital Banking Award 2024.

Подробнее
12.11.2024
Точка запустила специальные тарифы для предпринимателей-селлеров

Точка запустила тарифы для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах — «Селлер» и «Селлер Про». Новые тарифные планы предлагают выгодные условия по увеличенным лимитам на переводы доходов.

Подробнее
08.11.2024
Универмаг Точки выпустил новую коллекцию в коллаборации с Beat Films

Увидеть вживую вещи из новой коллекции можно будет 14 ноября на конференции ТОК в Москве

Подробнее
05.11.2024
Точка одной из первых среди банков для бизнеса запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых

«Точка Kleek» делает процесс приёма оплаты для предпринимателей максимально выгодным. Его основная особенность заключается в использовании единого QR-кода, который позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв. 

Подробнее
25.10.2024
Точка купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI

Финальная сумма сделки может достичь 500 млн рублей

Подробнее
11.10.2024
Точка поможет предпринимателям найти подходящие тендеры

Процесс участия в тендерах станет проще и удобнее благодаря автоматическому подбору закупок по заданным критериям.


Подробнее
10.10.2024
Точка Маркетплейсы объявляет о старте акселератора для селлеров-предпринимателей

Программа нацелена на поддержку селлеров, которые стремятся к масштабированию бизнеса и получению практических знаний. Победитель получит 1 млн рублей на развитие своего проекта.

Подробнее
03.10.2024
Точка запустила автоматический учёт продаж на Wildberries и Ozon

«Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для клиентов, торгующих на Wildberries и Ozon. Предприниматели смогут настроить интеграцию с маркетплейсами в онлайн-бухгалтерии Точки. Это позволит бухгалтерии автоматически получать все необходимые данные для корректного расчёта налогов.

Подробнее
01.10.2024
Предприниматели смогут переводить деньги по СБП через ИИ-Ассистент Точки

Точка стала первым банком для бизнеса, который «вшил» такую опцию в ИИ-Ассистента.

Подробнее
26.09.2024
Конференция Точки ТОК пройдёт 14 ноября

Ключевой темой ТОК 2024 станет идея масштаба бизнеса: исследования его разных граней, значений и интерпретаций.

Подробнее
18.09.2024
«Эксперт РА» впервые присвоил кредитный рейтинг банку Точка на уровне ruBBB+

Прогноз по рейтингу — стабильный, что указывает на высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в течение следующих 12 месяцев.

Подробнее
16.09.2024
Онлайн-бухгалтерия Точки стала доступна для всех предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка.

Подробнее
13.09.2024
Точка вошла в топ-3 мобильных банков для малого и микробизнеса по версии Markswebb

Аналитическое агентство Markswebb опубликовало рейтинг мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024. По результатам исследования, Точка вошла в тройку лидеров среди мобильных банков на Android для бизнеса по качеству цифрового клиентского опыта.

Подробнее
03.09.2024
Точка запустила сервис для проверки подрядчиков и контрагентов

Доступ к сервису можно получить как через веб-платформу, так и через её мобильную версию. 

Подробнее
27.08.2024
Точка первой на рынке запускает бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто предложил бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения.

Подробнее
26.08.2024
Точка и «ПОМОЩЬ» впервые сделали благотворительный проект, доступный для бизнеса

Теперь юридические лица смогут открыть сбор средств и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Точка уже успешно закрыла несколько благотворительных сборов и предлагает предпринимателям присоединиться.

Подробнее
23.08.2024
Точка разобрала тренды социального бизнеса в видеопроекте «Точки над»

Можно ли сделать доброе дело выгодным? Как благотворительному проекту создать устойчивую финансовую модель? И реально ли построить бизнес, в котором предприниматель сможет менять мир и зарабатывать? Команда банка для предпринимателей и предприятий «Точка» нашла ответы на эти и другие вопросы о социальном бизнесе с героями нового выпуска «Точек над» — видеопроекта о заметных явлениях в жизни предпринимателей‎.

Подробнее
22.08.2024
Средства, которые Точка выплатила клиентам, пострадавшим из-за ситуации с Киви, возвращены на баланс компании

АО Точка вернуло себе средства, которые выплатила клиентам, работавшим на базе банковской лицензии Киви Банка. Решение о полном возмещении средств компании было принято Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Речь идёт о сумме более 9 млрд рублей.

Подробнее
09.08.2024
Точка инвестирует 1 млрд в новое для российского рынка направление — бухтех

Компания готова вложить в его развитие миллиард рублей — это инвестиции в сам продукт и технологии.

Подробнее
06.08.2024
«Точка Маркетплейсы» поможет селлерам подобрать популярные ключевые слова для товаров

Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» запустил Telegram-бота, который помогает селлеру узнать, по каким ключевым словам покупатели находят его товар на Wildberries.

Подробнее
24.07.2024
Точка одной из первых среди банков для бизнеса вошла в пилот по универсальному платёжному QR-коду

Банк для предпринимателей и предприятий Точка вошёл в пилотный проект по внедрению универсального платёжного QR-кода. Он уже доступен для части клиентов банка.

Подробнее
20.06.2024
Точка приглашает клиентов на фестиваль Архстояние-2024

Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области.

Подробнее
20.06.2024
О закрытии Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» и изменении реквизитов банковских счетов

Подробная информация о закрытии Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» и изменении реквизитов банковских счетов.

Подробнее
12.06.2024
Информация о попадании Точки в санкционный список США

12 июня США ввели блокирующие санкции против нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции.

Подробнее
27.05.2024
Точка разобрала тренды франчайзинга в видеопроекте «Точки над»

В новом выпуске проекта «Точки над», посвященного теме франчайзинга, эксперты рассказывают о масштабировании бизнеса через франшизу, франчайзеры — о стратегиях сотрудничества с франчайзи, а сооснователи  популярного барного квиза — о самом громком российском конфликте в этой сфере.

Подробнее
22.05.2024
Клиенты ФК Обороты смогут получить финансирование под постоплату через новые партнёрские платформы

ООО «ФК Обороты», партнёр Точки, объявляет о подписании новых партнёрских соглашений с двумя электронными платформами – Factorplat и Light-version. Сотрудничество направлено на расширение доступа клиентов к факторинговым услугам для МСБ и включение в финансирование крупных бизнес-сделок на более выгодных условиях. Ранее такая опция была доступна только на Контур Факторинг.

Подробнее
13.05.2024
Точка выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с Киви

Всего выплаты от Точки получили порядка 3 тыс. клиентов

Подробнее
15.04.2024
Точка первой среди банков в России подключила обмен данных с ЕНС

Теперь предпринимателям не нужно беспокоиться о налоговых обязательствах

Подробнее
15.04.2024
Точка и «Акселератор ФРИИ» объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса

В фокусе решения, направленные на расширение портфеля сервисов для клиентов и укрепление позиций финтех-компании на рынке.

Подробнее
15.04.2024
Точка подключила роуминг с оператором ЭДО СКБ Контур

Теперь клиенты «Документооборота» Точки смогут отправить и получить документ от своих партнеров из Диадока.

Подробнее
02.04.2024
Клиенты Точки смогут проводить В2В-операции через СБП

СБП — это инновационная технология, которая позволяет совершать мгновенные платежи в любое время суток.

Подробнее
21.03.2024
АО Точка представило целевую структуру акционеров

Завершилось формирование целевой структуры АО «Точка»

Подробнее
11.03.2024
«Чего ты ждёшь?». Утконос призывает предпринимателей меняться в новом рекламном ролике Точки

Уникальное животное выступает символом адаптивности и выживаемости в условиях постоянных изменений

Подробнее
05.03.2024
Первый клиент Точки, пострадавший из-за ситуации с Киви, получил выплату от компании

Первым предприятием, получившим выплату от Точки стала московская компания, специализирующаяся на оптовой продаже фармацевтической продукции

Подробнее
29.02.2024
Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк (АО)
Подробнее
27.02.2024
Точка готова выплатить 8 млрд рублей, чтобы сохранить бизнес своих клиентов, пострадавших из-за ситуации с Киви

Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ)

Подробнее
21.02.2024
Отзыв лицензии у КИВИ Банка не влияет на работу Точки

Банк для предпринимателей и предприятий Точка продолжает работать как раньше — на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года.

Подробнее
21.02.2024
Официальная информация от КИВИ Банка

 Мы получили информацию о том, что лицензия КИВИ Банка отозвана

Подробнее
13.02.2024
Уведомление об изменении адреса места нахождения кредитной организации – ООО «Банк Точка»
Подробнее
31.01.2024
Точка присоединится к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями

31 января ЦБ объявил о расширении участников пилота с реальными ЦР.

Подробнее
25.12.2023
Как Точка работает в праздники

График работы Точки в период новогодних праздников в 2024 году.

Подробнее
06.12.2023
Онлайн-бухгалтерия Точки стала лучшей по версии Markswebb

Продукт Точки возглавил рейтинг в направлении «Полная автоматизации бухгалтерии в интернет-банке».

Подробнее
05.12.2023
«Справочная» Точки поможет предпринимателям выбрать подходящий режим налогообложения

Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, предпринимателю нужно ввести в специальную графу данные о своём бизнесе.

Подробнее
20.11.2023
Названы сферы бизнеса, наиболее устойчивые к переменам в России

Чемпионами бизнеса стали онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности, оптовая торговля, сфера рыболовства и рыбоводства: они показали наибольший рост и устойчивость в соответствующих сегментах рынка.

Подробнее
13.11.2023
Точка и Getcourse: общий оборот рынка онлайн-школ в 2023 году вырос почти на 50 млрд по сравнению с прошлым годом

Cреднемесячный оборот компаний вырос почти на треть

Подробнее
01.11.2023
Клиенты сервиса «Точка Маркетплейсы» смогут управлять заказами на Мегамаркете из единого окна

Маркетплейс Мегамаркет стал пятой онлайн-площадкой, доступной в сервисе «Точке Маркетплейсы».

Подробнее
01.11.2023
Селлеры смогут узнать, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах

Для того чтобы узнать, какую скидку получит покупатель, проживающий в том или ином регионе — нужно ввести артикул товара в строку сообщения. 

Подробнее
23.10.2023
Точка и Beat Film Festival во второй раз проведут конференцию для малого и среднего бизнеса

Конференция ТОК пройдет в Москве во второй раз: 22 и 23 ноября предприниматели соберутся на площадке Хлебозавод

Подробнее
17.10.2023
Точка купила сервис для селлеров EcomCom

EcomCom — это сервис для продавцов маркетплейсов, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе.

Подробнее
16.10.2023
«Главное не упускай»: Точка дарит год бесплатного обслуживания для новых клиентов

Действующие клиенты, которые пригласят в Точку трёх друзей — получат бесплатное обслуживание навсегда

Подробнее
11.10.2023
Точка впервые проведёт масштабную конференцию по ВЭД

На конференции выступит порядка 30 экспертов из области ВЭД, которые ответят на вопросы слушателей в прямом эфире.

Подробнее
09.10.2023
«Справочная» Точки и контент-агентство «Сделаем» разобрались в продвижении через Телеграм

Среди тем, которые эксперт разберёт на курсе: какому бизнесу будет выгодна реклама в Телеграме, как спрогнозировать результаты рекламы, как писать рекламные посты, а также — как промаркировать рекламу в Телеграм-канале.

Подробнее
06.10.2023
Точка разберёт бизнес-тренды в новом видеопроекте

Первый выпуск проекта «Точки над» посвящён одному из основных бизнес-трендов последнего времени — маркетплейсам

Подробнее
03.10.2023
Точка запустила платёжные стикеры для предпринимателей

Теперь предприниматели могут оплачивать покупки смартфоном, как это было возможно с Apple Pay или Google Pay.

Подробнее
29.09.2023
Сервис «Точка Маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары ВКонтакте

Пользователи сервиса смогут автоматически загружать свои товары из интернет-магазинов в бизнес-сообщества соцсети

Подробнее
29.09.2023
Противостояние игрушечных гигантов Hasbro vs. Mattel: Точка и студия Либо/Либо выпустили второй сезон о конкурирующих корпорациях

Подкаст «Конкуренты» поможет разобраться, какие стратегии могут пригодиться в вашем бизнесе, а какие лучше обходить стороной

Подробнее
27.09.2023
Точка запустила единый кабинет управления для бухгалтеров

Бесплатный сервис позволяет управлять счетами всех клиентов из одного окна

Подробнее
20.09.2023
Точка предоставила клиентам неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов мира

Среди городов, в которых работает система — Дубай, Женева, Ереван, Куала-Лумпур, Стамбул, Бангкок, Пхукет и другие.

Подробнее
08.09.2023
Точка автоматизировала выплату зарплат валютным нерезидентам

Предприниматели, в подчинении которых находятся сотрудники без валютного резидентства РФ, смогут без проблем выплачивать им зарплату

Подробнее
01.09.2023
Точка поможет предпринимателям провести ABC-анализ контрагентов

Специально для этого Точка запустила сервис, который автоматически собирает статистику по выручке от всех контрагентов клиента за определённый период

Подробнее
01.09.2023
Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» автоматически создаст продающее изображение товара

Инфографика поможет покупателю понять, насколько ему подходит товар и показать все его преимущества.

Подробнее
01.09.2023
Предприниматели смогут открыть возобновляемую линию в Точке

Воспользоваться услугой смогут предприниматели, запустившие собственный бизнес более трёх месяцев назад.

Подробнее
13.07.2023
Турция в 2023 году обогнала Белоруссию по ввозу товаров в РФ: исследование Точки

Основой исследования стали трансграничные платежи клиентов Точки, которые стабильно работают с зарубежными контрагентами.

Подробнее
10.07.2023
Топ-менеджмент Точки и консорциум инвесторов консолидируют 100% АО «Точка»

В консорциум вошли ведущие инвесторы в технологический сектор России – в частности, группа «Интеррос».

Подробнее
09.07.2023
Предприниматели смогут найти ответы на бизнес-вопросы в интернет-банке Точки

Теперь в поисковую строку интернет-банка «вшита» база знаний из онлайн-журнала для бизнеса «Справочная», Бизнес-энциклопедии и FAQ Точки.

Подробнее
01.07.2023
Точка первой среди банков запустила таможенный калькулятор для предпринимателей

Предприниматели, работающие с зарубежными поставщиками, смогут заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту.

Подробнее
28.06.2023
Точка и Global Factoring Network стали партнёрами по синдицированному факторингу

Совместная работа позволит создать новые возможности для клиентов обеих компаний

Подробнее
09.06.2023
Точка с Силой ветра отправят предпринимателей на яхте в море

Приём заявок продлится до 30 июня

Подробнее
08.06.2023
Точка первой на рынке научилась считывать эмоции клиентов с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект оценивает настроение клиента на протяжении всей беседы, опираясь на контекст и эмоционально-окрашенные слова

Подробнее
06.06.2023
Точка поможет предпринимателям отправлять платежи в Индию в рупиях

Для этого банк на собственной лицензии запустил операции в индийской национальной валюте

Подробнее
04.05.2023
Точка одна из первых в РФ запустила бизнес-линию для финансирования МСП

Финансирование цепочек поставок позволяет получать деньги под покупку необходимого товара или под постоплату, если предприниматель продаёт с отсрочкой платежа, но не хочет ждать поступления денег

Подробнее
04.05.2023
У Точки появился новый интернет-банк

 Теперь клиенты могут пользоваться всеми сервисами Точки из одного интерфейса

Подробнее
28.04.2023
Точка первой в России добавила ChatGPT в интернет-банк

Сервис поможет предпринимателю получить ответы на самые распространённые и важные бизнес-вопросы

Подробнее
24.04.2023
Точка запустила эквайринг на собственной лицензии

Оплата через эквайринг Точки проходит практически мгновенно, а средства на счёт предприниматель может получить в течение двух часов в любой день недели.

Подробнее
24.04.2023
Точка поможет предпринимателям рассчитать отсрочку платежа для поставок из Китая

Это актуально для всех, кто закупает товар в Китае на суммы от 100 000 $

Подробнее
10.04.2023
Справочная Точки запустила на базе GPT чат-бота, который поможет предпринимателям с рутинными задачами

Он может помочь подобрать код ОКВЭД, сформулировать тактичный ответ, подобрать блогеров и сгенерировать заголовки для рекламных компаний

Подробнее
06.04.2023
Точка запустила рублёвый ВЭД на собственной лицензии

Переводы актуальны для клиентов, которые имеют счета в российских рублях и работают с контрагентами из других стран.  

Подробнее
18.03.2023
Предприниматели на АвтоУСН могут открывать счета в ООО «Банк Точка»

Он стал десятым в списке уполномоченных банков

Подробнее
16.03.2023
Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро

Комиссия отменяется со дня совершения платежа в этих валютах на следующие 60 календарных дней.

Подробнее
16.03.2023
Точка стала одной из первых компаний в России, которые автоматизировали документооборот с ФНС

У Точки появилась машиночитаемая доверенность

Подробнее
16.03.2023
Точка открыла первый счёт на своей лицензии

Клиенты уже могут оставлять заявки и первыми переводить счета на лицензию Точки

Подробнее
21.02.2023
Точка автоматизировала товароучёт на маркетплейсах, чтобы сэкономить время селлеров

Теперь можно обмениваться заказами, остатками, ценами и товарами между маркетплейсами и МойСклад автоматически

Подробнее
21.02.2023
ChatGPT Точки напишет карточки товаров для селлеров на маркетплейсах

Теперь селлеры маркетплейсов могут использовать telegram-бот для описания товаров

Подробнее
08.02.2023
«Банк Точка» стал участником системы страхования вкладов

В состав участников системы сейчас входит 618 кредитных организаций

Подробнее
03.02.2023
«Банк Точка» получил лицензию

Универсальную лицензию выдал ЦБ России

Подробнее
24.01.2023
Сервис Точка Витрина занял первое место в рейтинге Markswebb

Точка Витрина — это B2B-маркетплейс банка, который помогает предпринимателям оперативно восполнить потерю покупателей и поставщиков

Подробнее
19.01.2023
Клиенты Точки теперь могут проводить валютные операции с сербскими динарами и армянскими драмами

Обслуживание валютных счетов для клиентов Точки бесплатно, платить нужно только по тарифному плану

Подробнее
11.01.2023
Банк России принял решение о выдаче лицензии Точке

Уже в первой половине 2023 года Точка сможет открывать новые счета на своей лицензии

Подробнее
21.12.2022
5 участников акселератора с «Иннополисом» продолжат сотрудничество с Точкой

Всего на участие в акселераторе поступили заявки от 475 команд

Подробнее
08.12.2022
Точка и Либо/Либо выпустили подкаст «Конкуренты»

В первом эпизоде ведущие исследовали методы борьбы двух гигантов индустрии такси — Uber и Lyft

Подробнее
25.11.2022
У Точки появилось NFC-кольцо для мгновенной оплаты

Кольцом можно расплатиться в одно касание на всей территории России

Подробнее
25.11.2022
Точка подберёт экспертов для развития вашего бизнеса

Банк представляет онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами «Точка Эксперты»

Подробнее
23.11.2022
Точка — лучший банк для бизнеса и самый выгодный — для работы с маркетплейсами

Исследование провела аналитическая компания Frank RG

Подробнее
09.11.2022
Объявляем спикеров и программу конференции ТОК

23 ноября пройдёт офлайн-встреча в Москве, а 24 ноября участники пообщаются онлайн. 

Подробнее
18.10.2022
Конференция ТОК — от Точки и Beat Film

Выступления экспертов, разборы кейсов, дискуссии и воркшопы

Подробнее
17.10.2022
Треть представителей МСП берут взаймы у знакомых, чтобы закупить товар

Интерес к таким займам может возникать из-за проблем с получением кредитов

Подробнее
07.10.2022
Клиенты Точки смогут вести расчёты в тенге

Теперь предприниматели могут как отправлять, так и получать платежи в этой валюте.

Подробнее
07.10.2022
Клиенты Точки смогут купить кассу с эквайрингом в рассрочку

Платёж будет автоматически списываться со счёта предпринимателя. 

Подробнее
28.09.2022
Точка выяснила, на сколько выросли обороты турфирм за лето 2022 года

Эксперты Точки проанализировали данные туристических компаний, у которых есть счета в банке

Подробнее
26.09.2022
Точка провела большой ребрендинг

Банк поменял шрифт, цветовую палитру и визуальный язык

Подробнее
01.09.2022
Точка запустила сервис для работы бизнеса с самозанятыми

Новый сервис хранит все данные, в нём можно публиковать задания, оплачивать их и автоматизировать получение чеков

Подробнее
01.09.2022
Точка запустила сервис, который заменит эквайринговые аппараты

Новый телеграм-бот поможет малому и среднему бизнесу сэкономить на эквайринге и терминалах

Подробнее
01.09.2022
Переработка кадрового учета

Точка представила сразу два сервиса для работы с сотрудниками

Подробнее
01.09.2022
Точка расширила функциональность зарплатного проекта в Android-приложении

Теперь клиенты могут прямо в приложении не только подключить зарплатный проект, но и добавить туда сотрудников

Подробнее
26.08.2022
Клиенты Точки смогут выгодно вести расчёты в лирах и юанях

Теперь предприниматели могут открывать счета в лирах и обменивать юани по выгодному курсу

Подробнее
25.08.2022
Клиенты Точки смогут получить отсрочку платежа при работе с китайскими поставщиками

Товарный кредит страхует экспортное агентство Синошур

Подробнее
24.08.2022
Точка запустила калькулятор таможенных платежей для импортёров

Он позволит быстро и бесплатно рассчитать размеры НДС, импортной пошлины и таможенных сборов

Подробнее
15.08.2022
Точка и «Иннополис» назвали команды, которые попали в акселератор

Участники смогут масштабировать свои IT-решения и получить поддержку в продвижении

Подробнее
04.08.2022
Клиенты Точки смогут платить картой Мир через Samsung Pay

Это позволит оплачивать покупки с помощью смартфона.

Подробнее
19.07.2022
Точка запустила B2B-маркетплейс для компаний со всей России

Продавайте товары и услуги другим предпринимателям, находите поставщиков для себя и решайте вопросы импортозамещения. 

Подробнее
13.07.2022
Точка купила крупную рекламную группу и намерена построить экосистему сервисов для бизнеса

Универсальная платформа интернет-рекламы для бизнеса на технологиях ООО «ГК «МЭРИЛИН» станет одним из первых элементов.

Подробнее
29.06.2022
Точка запускает сервис для менеджеров маркетплейсов

Предприниматели смогут управлять продажами на нескольких площадках через «Единое окно маркетплейсов».

Подробнее
23.06.2022
Шаблоны документов, необходимых для бизнеса, теперь собраны в Справочной

Новые шаблоны появляются каждую неделю.

Подробнее
23.06.2022
Точка начала выпускать виртуальные и пластиковые карты МИР

Карту можно заказать через интернет-банк или приложение Точки.

Подробнее
09.06.2022
Точка запустила бесплатного телеграм-бота, который заменяет банковское приложение

Бот присылает клиентам уведомления об операциях на счёте. Так он частично заменяет приложение банка после его удаления из App Store.

Подробнее
07.06.2022
Точка и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологичных стартапов

Банк для предпринимателей и предприятий Точка и особая экономическая зона Иннополис помогут бизнесу воплотить идеи на практике и улучшить готовые продукты.

Подробнее
06.06.2022
Справочная и контент-агентство «Сделаем» научат предпринимателей продвигать свой бренд на Дзене

Формат — бесплатный обучающий онлайн-курс для предпринимателей.

Подробнее
27.05.2022
Точка и сервис поиска менторов Solvery запустили антикризисный проект для предпринимателей

Стартапы могут выбрать менторов с разной экспертизой и обратиться с вопросами индивидуально или в небольшой группе.

Подробнее
21.04.2022
Точка выпустила первое в 2022 году Большое Демо

В новом выпуске команда банка поделилась новинками сервисов и рассказала, как поддерживает своих клиентов.

Подробнее
28.02.2022
Остаёмся на связи

Работа бинеса и Точки в условиях санкций: собираем всю информацию там, где вам удобнее.

Подробнее
19.01.2022
Предприниматели смогут вернуть комиссию за перевод по СБП

Российские предприниматели смогут вернуть стоимость комиссии за перевод по системе быстрых платежей. Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара. Такой способ приёма оплаты от клиентов более выгоден для бизнесменов по сравнению, например, с использованием торгового эквайринга.

Подробнее
20.12.2021
Банк Точка провел первую в России транзакцию между юрлицами по Системе быстрых платежей

Теперь юрлица смогут мгновенно проводить платежи 24 часа без праздников и выходных.

Подробнее
03.12.2021
Точка и агентство Slava сняли новогодний ролик про пропавшего предпринимателя

Также в рамках кампании запущен онлайн-проект «Планератор», который подсказывает клиентам идеи для увлекательного отдыха в 2022 году.

Подробнее
26.10.2021
Бухгалтерия для работы с кадрами и касса со встроенным эквайрингом: новое в Точке

На Большом Демо сотрудники банка рассказали о новых функциях для бизнеса.

Подробнее
25.10.2021
Школьники Екатеринбурга смогут пройти стажировку в Точке

СУНЦ УрФУ и Детский IT-лагерь INNOCAMP проведут Всероссийский хакатон «Хочу в IT» для лицеистов. Победители получат бесплатную стажировку в Точке и «Контуре».

Подробнее
04.10.2021
Новый Pitch Day: Точка и United Investors инвестируют в стартапы до 500 000 000 ₽

Заявки принимают с 4 октября по 1 ноября, а сам Pitch Day пройдёт 25 ноября — после этого начнётся работа с проектами-победителями.

Подробнее
29.09.2021
Точка и компания Get8 запустили совместный сервис в amoCRM

Новый виджет автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.

Подробнее
17.09.2021
Точка перешла на TestOps-решение для оптимизации тестирования

Это сократит время, которое тратится на этап тестирования новых продуктов. 

Подробнее
10.09.2021
Быстрые банковские гарантии, копилка для налогов и уведомления по валютным платежам

Банк Точка запускает новые возможности для бизнеса — обновления уже доступны клиентам банка.

Подробнее
09.09.2021
Точка запустит компаниям продажи на маркетплейсах

В Точке появился новый сервис: клиенты получат помощь с выходом на Ozon и Яндекс.Маркет.

Подробнее
30.08.2021
Точка и промо-бюро «Теснота» запустили благотворительную акцию

Акция поможет трём благотворительным организациям из Екатеринбурга.

Подробнее
28.07.2021
Точка запустила ИИ-сервис для деловых знакомств

Банк Точка запустил сервис «Точка.Нетворк» для деловых знакомств. Каждый понедельник искусственный интеллект будет подбирать собеседника, а предприниматель сможет решить, как и когда пройдёт встреча, или отказаться от неё.

Подробнее
26.07.2021
Новый ролик Точки о том, что объединяет спортсменов и предпринимателей

Банк Точка и рекламное агентство «Восход» сняли ролик, который приурочен к старту Олимпийских игр в Токио. 

Подробнее
16.07.2021
Малому и среднему бизнесу вернут комиссию за переводы по СБП

Малым и средним предприятиям возместят стоимость банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей — на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей. Деньги из резервного фонда пойдут на компенсации за уплату комиссии от платежей физлиц с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Подробнее
17.06.2021
Точка представила оплату по QR-коду в терминале, обновлённое приложение и новый функционал кадрового учёта

Банк Точка презентовал результаты 6-недельного спринта на «Большом Демо». Клиентам представили обновлённое приложение «Точка Х», новый функционал кадрового учёта и возможность оплачивать по QR-коду в терминале.

Подробнее
02.06.2021
Точка и Beat Film Festival открыли собственный фестивальный центр. К этому событию Точка подготовила особый мерч

Банк Точка и Beat Film Festival представляют программу «Больше всех надо» и запускают фестивальный центр. Каждый день с 3 по 16 июня будут проходить бесплатные события, дополняющие кинопрограмму. Все участники смогут приобрести лимитированный мерч от Точки, посвящённый кинофестивалю.

Подробнее
26.04.2021
Итоги Pitch Day: Точка и United Investors выбрали пять технологичных стартапов

Банк Точка и клуб инвесторов United Investors подвели итоги первого Pitch Day. В финал вышли 12 проектов: из них отобрали 5 наиболее перспективных, которые вскоре перейдут в стадию пилота. После прохождения пилотной стадии лучшим проектам будут предложены инвестиции объемом до 150 млн рублей, доступ к 400 000 потенциальных клиентов и экспертная оценка бизнеса.

Подробнее
16.04.2021
Точка представила новые сервисы для бизнеса: кадровый учёт с бухгалтерией, онлайн-кассы с маркировкой, API для приёма оплаты по QR-коду

Банк Точка представил новые сервисы для ИП и юрлиц. Теперь клиенты банка смогут воспользоваться сервисом кадрового учёта с бухгалтерией, онлайн-кассой с маркировкой и приёмом оплаты по QR-коду с любого сайта.

Подробнее
03.03.2021
«Делай то, что можешь только ты» — Точка выпустила новый ролик

Банк Точка и рекламное агентство «Восход» выпустили ролик под названием «Делай то, что можешь только ты» — он стал продолжением кампании «Скажи это делом». Его сняли режиссер Илья Найшуллер и Daddy’s Production, а главную роль исполнил актёр Юрий Колокольников.

Подробнее
19.02.2021
Точка получила премию «Банк года» от Банки.ру

Банк Точка стал победителем в номинации «Лучшая онлайн-заявка на РКО» за самые выгодные тарифы для ООО и ИП. А также занял второе место в «Народном рейтинге» Банки.ру по результатам 2020 года.

Подробнее
17.02.2021
Точка вошла в список лучших работодателей России за 2020 год

Платформа HeadHunter опубликовала рейтинг работодателей России за 2020 год. Точка заняла 12 место в категории крупных компаний и вошла в список лучших работодателей.

Подробнее
25.01.2021
Точка и United Investors проинвестируют 150 миллионов рублей в стартапы

Банк Точка и United Investors устраивают «Точка Pitch Day». Победителям предлагают инвестиции до 150 млн рублей, доступ к 400 тысячам потенциальных клиентов и экспертную оценку бизнеса.

Подробнее
18.12.2020
Точка открыла собственный онлайн-магазин: одежда, духи и аксессуары для тех, кто меняет мир

Банк Точка открыл «Универмаг» — магазин одежды и аксессуаров для предприимчивых людей. В нём представлены вещи собственного производства и лимитированные коллекции от российских брендов.

Подробнее
10.12.2020
Точка выпустила новогодний ролик — без прикрас про уходящий год

Банк Точка выпустил ролик к Новому году. В нём показаны реальные переживания российских предпринимателей в уходящем году. Это был непростой год, и Точка решила показать его как есть: без прикрас и утрированной радости.

Подробнее
20.11.2020
Точка защитит пострадавших клиентов от кредиторов

Банк Точка взял на себя соблюдение моратория на банкротство по заявлению внешних кредиторов. В Точке тщательно проверяют каждый исполнительный документ: если он попадает под действие постановления правительства РФ, списание по долгу останавливают.

Подробнее
10.11.2020
Точка представила API для массовых выплат самозанятым

Банк Точка разработал сервис, который снижает налоговые риски при массовых платежах самозанятым.

Подробнее
22.09.2020
Рекламу в Яндексе теперь можно разместить через Точку

Банк Точка запустил сервис, в котором каждый клиент может разместить рекламу в Яндексе прямо из интернет-банка. Предпринимателям больше не нужно изучать нюансы работы с продвижением и самостоятельно настраивать рекламу — всё можно делать в сервисе.

Подробнее
01.06.2020
Точка выплатила 12,2 млн рублей пострадавшим предпринимателям

Банк Точка подвёл итоги фонда поддержки бизнеса — сколько компаний пожертвовали деньги в фонд, сколько получилось выплат и на какую сумму.

Подробнее
26.05.2020
Всё наоборот: Точка платит клиентам за обслуживание

Банк Точка не просто отменит плату за обслуживание, но и сам будет начислять стоимость обслуживания своим клиентам. Всё это в новой акции.

Подробнее
14.04.2020
Точка открыла фонд взаимопомощи для бизнеса

Банк Точка открыл фонд для помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии. В этот фонд могут вносить деньги все желающие — и клиенты, и неклиенты Точки. Все, кто хочет поддержать бизнес в это непростое время. Точка также внесёт деньги в фонд — 10 000 000 рублей собственных средств.

Подробнее
02.04.2020
Точка отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса

Чтобы поддержать бизнес в период пандемии, банк для предпринимателей и предприятий Точка сделал бесплатным ряд комплаенс-сервисов.

Подробнее
02.04.2020
Точка отменяет абонентскую плату для пострадавших отраслей бизнеса

Чтобы поддержать предпринимателей в период кризиса, банк Точка отменяет абонентскую плату для бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии.

Подробнее
20.12.2019
Точка обучила ИИ предсказывать блокировки по счёту от налоговой

Банк для предпринимателей Точка стал первым банком, который научился предсказывать блокировки по счёту от налоговой. Модель на основе машинного обучения анализирует тысячи факторов и предсказывает вероятность того, что в ближайшие 3 месяца налоговая приостановит операции по счёту клиента. Если вероятность блокировки превышает 80%, клиенту сообщают об этом в письме на e-mail и дают рекомендации, которые помогут избежать проблем со счётом.

Подробнее
20.12.2019
ИП-клиенты Точки смогут мгновенно переводить деньги по номеру телефона

Точка стала первым банком, который подключил мгновенные переводы по номеру телефона со счёта индивидуальных предпринимателей. С новой опцией ИП могут проводить личные операции по счёту — переводить деньги близким или погасить кредит, зная только номер телефона получателя. Деньги придут меньше, чем за минуту. Сервис работает через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяет делать переводы в банки-участники и платёжные системы (всего 31 организация).

Подробнее
20.12.2019
Деньги вперёд: банк Точка запустил сервис факторинга

Многие предприниматели сталкивались с кассовым разрывом — временной нехваткой денег на счетах. Чтобы помочь бизнесу решить проблему, банк Точка запустил сервис факторинга от партнёров. Факторинг — это финансирование при отсрочке платежей. После поставки товаров или услуг предприниматель сразу же получает деньги от фактора, а покупатель выплачивает сумму за заказ с отсрочкой. Сервис факторинга от Точки — это агрегатор, который позволяет легко сравнить условия и выбрать самое выгодное предложение от партнёров прямо в интернет-банке Точки.

Подробнее
30.10.2019
Эмир Кустурица снял клип для новой рекламной кампании банка Точка на песню The Hatters

Банк для предпринимателей Точка запустил музыкальную рекламу — клип, для которого The Hatters написали песню «Всё сразу». Режиссёром ролика выступил Эмир Кустурица, известный по фильмам «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Время цыган». Идею разработало РА «Восход», за производство видео отвечали Daddy’s Production. Съёмки проходили в Болгарии и длились 3 дня. Главные роли сыграли российские блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты из The Hatters. 

Подробнее
14.10.2019
Точка презентовала отдельное приложение, которое упрощает взаимодействие компаний с сотрудниками

Также клиентам онлайн-банка теперь доступна функция смены директора без блокировки счёта, лёгкий переход из другого банка, моментальные кредиты и облачная подпись для участия в тендерах.

Подробнее
20.09.2019
Клиенты Точки смогут использовать Face ID и Touch ID для авторизации в интернет-банке

Банк для предпринимателей Точка представил альтернативную схему авторизации при входе в веб-версию интернет-банка с помощью Apple Sign In. Теперь клиенты смогут сэкономить время и не запрашивать дополнительный смс-код — это также упростит работу за границей при смене сим-карты.

Подробнее
06.09.2019
Банк Точка стал лучшим онлайн-банком для бизнеса в СНГ и на Кавказе

Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club признала банк для предпринимателей Точка лучшим онлайн-банком для бизнеса.

Подробнее
29.08.2019
Комплаенс ассистент и повышенный кэшбэк — Точка представила новые продукты

Банк Точка презентовал эти и другие сервисы для предпринимателей во время большого открытого Демо, которое в прямом эфире посмотрели более 8 тысяч человек. Новые продукты уже доступны для большинства пользователей.

Подробнее
22.08.2019
Банк Точка запускает автоматическое пополнение счёта для работы с тендерами

Новая услуга поможет избежать препятствий, связанных с недостатком средств на расчётном счёте при подаче заявки на тендер. Чтобы счёт пополнялся автоматически, нужно просто заранее дать согласие на автоматическое пополнение для обеспечения заявки. Это можно сделать прямо в мобильном приложении с помощью функции «Настроить автопополнение». Для клиентов Точки услуга предоставляется бесплатно.

Подробнее
19.07.2019
Банк Точка анонсировал полное обновление мобильного и интернет-банка

Об этом было объявлено во время первого открытого Демо — презентации новых продуктов банка для предпринимателей, которую в прямом эфире посмотрели почти 15 тыс. человек. По словам сооснователя банка Марии Швецовой, новая «Точка» будет доступна для всех пользователей уже осенью.

Подробнее
26.06.2019
Банк Точка предложил клиентам бесплатные виртуальные карты: их можно привязать к гаджетам и рекламным кабинетам соцсетей

Банк для предпринимателей Точка предлагает клиентам виртуальные карты, которые можно выпустить в течение пары минут и сразу же привязать к гаджетам с бесконтактной оплатой или рекламным кабинетам. Все карты привязываются к одному счёту в Точке. Клиент не ждёт доставку и не захламляет кошелёк и окружающую среду пластиковыми картами.

Подробнее
24.06.2019
Банк Точка запустил отдельное приложение «Тендеры Точка» для работы со спецсчётом

Это приложение создано специально для тех, кто участвует в тендерах и владеет спецсчётом для этого. В новом приложении от Точки можно открыть такой счёт, посмотреть остаток и пополнить его онлайн с расчётного счёта в Точке — это позволит заранее подготовиться к участию в тендерах. Если денег на основном счёте будет недостаточно, прямо в приложении можно оставить заявку на займ. Там же можно запустить оформление банковской гарантии.

Подробнее
17.05.2019
Банк Точка и компания Samsung Electronics предлагают предпринимателям смартфоны с выгодой до 20%

Банк для предпринимателей Точка предлагает своим клиентам выгодные условия для приобретения смартфонов флагманской линейки. Чтобы получить гаджет по привлекательной цене, предпринимателю нужно быть клиентом Точки и активным пользователем бонусной системы банка.

Подробнее
22.04.2019
Банк для предпринимателей Точка усилил поддержку Фонда Хабенского с помощью машинного обучения и «добрых писем» клиентам

Чтобы собрать средства для подопечных детского Благотворительного Фонда Константина Хабенского, в Точке вновь решили сократить расходы на работу службы поддержки в пиковом для клиентского сервиса декабре. В 2018 мы сэкономили 3 млн рублей на поддержке и перевели их на реализацию благотворительных программ Фонда.

Подробнее
28.02.2019
Клиенты Точки смогут общаться с банком через мессенджеры

Банк для предпринимателей Точка начал обслуживать клиентов в Telegram и Viber. Теперь для обращения к представителю банка не нужно заходить в интернет-банк, получить быстрый и квалифицированный ответ можно не отрываясь от любимого мессенджера. При этом, вся переписка сохранится и в чате интернет-банка.

Подробнее
24.01.2019
Банк для предпринимателей Точка запустил сервис проверки компании

Сервис позволяет проверить благонадёжность как своего бизнеса, так и бизнеса контрагента. Предприниматель сможет понять, насколько благополучно его бизнес выглядит в глазах контролирующих органов и стоит ли опасаться блокировки счёта, а также получит рекомендации, с кем из контрагентов стоит работать, а с кем — нет.

Подробнее
02.11.2018
Точка поможет будущим клиентам снять блокировки налоговой

Банк для предпринимателей Точка запустил сервис оплаты налоговой задолженности перед открытием счёта.

Подробнее
29.10.2018
(НЕ)рэп-баттл: Точка заставила предпринимателей попереживать

22 октября на арене Мегаспорт в Москве прошёл первый баттл-форум для предпринимателей «Точка зрения».

Подробнее
19.10.2018
Банк Точка вводит электронную «копилку»

Теперь для клиентов Точки появилась возможность автонакопления средств на бизнес-нужды. Процент будет откладываться с каждой доходной операции.

Подробнее
16.10.2018
Банк Точка вновь возглавил рейтинг Markswebb

Интернет-банк Точки в четвёртый раз возглавил рейтинг Markswebb. В этом году исследование проводилось в трёх категориях.

Подробнее
18.09.2017
GetBlogger и Точка разработали специальный тариф ИП для блогеров

Банк Точка и платформа GetBlogger выводят блогеров «из тени»: специальный тариф позволит лидерам мнений вести законную предпринимательскую деятельность.

Подробнее
04.07.2016
Банк для предпринимателей Точка обновил интернет-банк

Банк для предпринимателей Точка в тестовом режиме запустил обновленную версию интернет-банка. На данный момент она доступна тестовой группе клиентов.

Подробнее

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Банк Точка — Новости