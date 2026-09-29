Новости — Точка Банк
Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Точка Банк запускают совместную программу для технологических компаний, которые создают продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса. Участники смогут протестировать свои решения на подходящих сегментах аудитории банка.
Видеокружки, которыми миллионы пользователей мессенджеров обмениваются в личной переписке, — теперь в официальном чате поддержки интернет-банка. Предприниматели смогут не описывать проблему словами, а сразу показать её сотруднику поддержки, не загружая видео на сторонние сервисы.
Водители смогут подписывать транспортную накладную со смартфона на погрузке и разгрузке через отдельный ЛК с доступом только к данным перевозки.
Точка Банк добавил в сервис ЭДО возможность оформлять машиночитаемые доверенности (МЧД) на сотрудников и настраивать для них права доступа.
В год 70-летия Дня строителя Точка Банк расширил возможности ЭДО для компаний отрасли. Предприниматели теперь могут оформлять, редактировать и подписывать сметы и акты о приёмке выполненных работ КС-2, не выходя из сервиса Точка Банк.
Первый курс — «Управление клиентским опытом» — стартует в сентябре. По итогам курса у каждого участника появится Сервисный паспорт бизнеса: документ, в котором собраны все правила и сценарии работы с клиентами.
Точка Банк получил статус общеизвестного товарного знака (ОТЗ) для словесного обозначения «ТОЧКА».
Работодателю достаточно номера телефона своего сотрудника — деньги поступают в любой банк за 2-3 минуты.
Сервис «Карты для отчётов» поможет бухгалтерам не искать чеки по чатам и почте, а сотрудникам – проще подтверждать покупки. В Финлиде этот сервис доступен под названием «Бизнес-карта».
Эксперты Точка Банка проведут три прямых эфира о переходе на электронные перевозочные документы (ЭПД) прямо из «из рейса» – с 12 по 13 августа.
Предпринимателям не потребуется использовать компьютер и физический носитель электронной подписи — все необходимые действия можно будет выполнить через «Госключ». Сценарий особенно актуален в преддверии обязательного перехода на ЭПД с 1 сентября 2026 года.
Точка Банк объявил хедлайнера и новых спикеров пятой конференции ТОК, которая соберет предпринимателей 27 августа в Доме культуры «ГЭС-2». Юбилейное событие этого года пройдет под темой «Решения под напряжением» и объединит тех, кто прямо сейчас развивает малый и средний бизнес в условиях постоянной турбулентности.
Они запустили бесплатного Telegram-бота, который выгружает информацию из API Wildberries за период с 1 по 18 июля по всем складам.
Компании объединят экспертизу в автоматизации образовательных процессов и финтех-решениях, чтобы создать прочную основу для развития и масштабирования бизнеса.
Одновременно сервис расширился на новые сферы бизнеса. Сервис стал доступен компаниям из самых разных сфер — от салонов красоты до отелей и автомоек.
Юбилейное событие пройдёт в пространстве стратегического партнёра конференции — Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве 27 августа.
Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтверждённые находки.
Финлид упрощает разметку по операциям и помогает бухгалтеру сэкономить до нескольких часов в день, даже при ведении крупного клиента на АУСН.
Сотрудники банка рассказали о любимых компаниях на билбордах по всей стране, а Сергей Мезенцев провёл для блогеров экскурсию по малым бизнесам Москвы.
Выгодный приём оплаты через СБП и быстрый сценарий работы встроен туда, где бизнес уже ведёт свои дела, — в привычные мессенджеры.
Предпринимателям доступно два формата ДМС — бесплатный в программе лояльности и платный для команды.
ИИ-Ассистент бухгалтера от Финлида теперь формирует ответы на основе профессиональной справочно-правовой базы ГАРАНТ.
Новое решение помогает решать задачи в едином окне, не используя Excel, мессенджеры и сторонние CRM.
Нововведение позволит специалистам, работающим в штате компаний, вести дела в едином интерфейсе и не переключаться между разрозненными инструментами.
Бухгалтер видит «слепые зоны» раньше, чем они становятся проблемой.
С 1 сентября 2026 года все участники перевозок (грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели) перейдут на электронный документооборот.
Кодекс этики использования данных — отраслевой документ, который разработали в Ассоциации больших данных (АБД).
Ранее сервис был доступен только продавцам на Wildberries, а выплаты проходили в ручном режиме и были привязаны к будням.
Это позволит банку выявлять мошеннические операции не только на основе платежей, но и сопровождающие их события, например, нетипичное общение клиента по телефону.
Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки.
В обновлённый санкционный перечень Великобритании вошли 9 российских банков, среди которых – ООО Банк Точка.
Впервые разработку продемонстрировали на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
С 18 февраля он используется во всех точках контакта с кандидатами и сотрудниками: на сайте, лендингах, внутренних платформах, презентациях, рекламе и джоббордах.
Предпринимателям расскажут, как снизить налоговую нагрузку и адаптировать свой бизнес под новые правила в 2026 году. Ведущий мероприятия – блогер Сергей Мезенцев.
Компания — лидер в сегменте сервисов для селлеров и занимает более трети этого рынка.
Точка Банк по-прежнему сохраняет операционную независимость и продолжает работать в рамках своей стратегии.
На рынке банковских услуг это первый виртуальный помощник, который адаптирован под специфику экономики маркетплейсов и полностью доступен через Telegram.
Всего в рейтинге 426 финалистов среди крупных компаний.
Режим работы Точка Банка в праздничные дни декабря и января. Узнайте, когда проходят платежи, а какие дни выходные.
Точка Банк исследовал феномен предпринимательства через истории разных героев и создал кинопортрет целой эпохи. Фильм доступен на Кинопоиске.
Особенно актуально в декабре, когда наблюдается высокий сезон участия в торгах.
mPOS важен для специалистов, которые работают в «движении»: курьеров, небольших торговые точек, салонов красоты, такси – всем, кто ценит скорость и мобильность.
Звонок на горячую линию по номеру 8 (800) 5000-88-7.
Точка первым среди российских банков предложил малому и среднему бизнесу возможность массово загружать логотипы на терминалы прямо через интернет-банк.
Индекс благополучия профессии — 7,13 из 10
Робот КНАП поможет значительно оптимизировать ресурсы бухгалтеров и бухгалтерских компаний.
Теперь руководитель организации, оказывающей бухгалтерские услуги, может поделиться доступом для своих сотрудников к счетам и данным клиентов, с которыми они работают в рамках своих компетенций.
Банк вместе с певцом записал искреннюю музыкальную видео-открытку, которую можно отправить коллегам и знакомым бухгалтерам в знак поддержки и благодарности.
С 14 до 30 ноября Точка Банк запускает Чёрную пятницу 2025. Каждый клиент сможет найти для себя самые выгодные условия для ведения и роста бизнеса.
Точка Банк и студия Либо/Либо выпустили 4 сезон о противостояниях корпораций. В новом сезоне добавились истории клиентов Точки.
Он поможет предпринимателям заранее рассчитать все расходы и выбрать самый выгодный способ перевода за рубеж.
Нововведение будет доступно не только действующим, но и новым клиентам Точки. Продукт выходит на рынок в преддверии сезона скидок и распродаж, когда бизнесу особенно важно быстро распоряжаться выручкой.
Ранее банк выдавал кредиты только через банков-партнёров, теперь — свои собственные.
24 октября в Москве состоялась ежегодная конференция для малого и среднего бизнеса — ТОК от Точка Банк.
Покупатель получает выбор платить так, как ему удобно, а предприниматель — инструмент, который закрывает все сценарии приёма платежей.
Бухгалтеры смогут размещать свободные средства компании в знакомой рабочей среде экосистемы.
Решение будет полезно как штатным бухгалтерам, так и аутсорсинговым бухгалтерским компаниям с правом подписи.
На мероприятии выступят свыше 30 основателей и управленцев из самых разных сфер бизнеса.
Больше не понадобятся дополнительные экраны для демонстрации QR — бизнес сэкономит на оборудовании.
Сервис 24AI поможет селлерам и менеджерам маркетплейсов масштабировать производство контента даже без собственной дизайн-команды.
Вступление в АБД открывает перспективы для совместной работы над проектами в области big data и ИИ для малого и среднего бизнеса.
Конференция для малого и среднего бизнеса ТОК от Точка Банк пройдёт 24 октября. Пространством конференции станет Дом культуры «ГЭС-2», мероприятие пройдёт там в рамках инициативы «ГЭС-2: b2b».
Стороны договорились о формировании нового стандарта поддержки малого и среднего бизнеса в России.
Читатели медиа «Справочная» смогут получать быстрые ответы в чате, без необходимости искать материалы вручную.
Прогноз по рейтингу – стабильный.
К первому дню рождения Финлид (сервис счастливых бухгалтеров) от Точка Банк выпустил ролик о том, почему банк решил работать не только с предпринимателями.
Теперь любой бизнес может бесплатно запустить витрину с товарами всего за пять минут вне зависимости от того, в каком банке у них открыт основной счёт.
Мероприятие пройдёт 21 августа в Москве и онлайн.
Теперь он помогает не только в бизнесе, но и в заботе о себе. В новом формате утконос получил физическое воплощение – в виде мягкой игрушки, которая помогает держать осанку и снижает тревожность.
Продавец рассчитывает на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счёт покупателя, продавца или по модели 50/50.
Она приурочена к главной конференции «Финлид» для бухгалтеров – и впервые окажется в офлайне.
Теперь продавцы на маркетплейсах смогут создавать фотореалистичные образы одежды на моделях, а высокое качество при этом не теряется. Функция закрывает одну из самых затратных потребностей – фотосъёмку для карточек товаров.
Цель сотрудничества — расширение доступа предпринимателей к альтернативным финансовым инструментам.
Control, Escape, Alt – знакомые клавиши стали названиями вещей в новой коллекции.
Новое устройство стабильно работает в любых сценариях, поддерживает оплату картой и по QR-коду. Органично впишется в интерьер ресторанов, клиник, магазинов и салонов красоты.
«Финлидеры»: бесплатные встречи с приглашёнными спикерами, бесплатное участие в профильных мероприятиях, доступ к важным новостям отрасли и многое другое.
Она вдохновлена предпринимателями, которые не следуют чужим правилам, а формируют свои.
Точка заняла 3 место среди крупнейших финтех-компаний страны и 21 место в общем рейтинге BigTech 100.
Точка и «Восход» дали слово предпринимателям в их профессиональный праздник.
Компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию. Ни один из акционеров Точки по-прежнему не имеет контрольного пакета.
Эксперты отметили два выпуска цифровых активов на основе портфеля факторинга, размещённые на платформе Атомайз.
Сервис можно использовать как онлайн-визитку, портфолио или страницу для продвижения консультаций, услуг и других цифровых продуктов.
Запуск приурочен к десятилетию первого дизайнерского решения Точки — платёжной карты. Визуальный код новой линейки — метафора тепла, внимания и человеческой поддержки в цифровом мире.
Точка банк стал победителем международного Чемпионата мира по ИИ сразу в двух номинациях — AI in Finance и AI in E-Commerce. Экспертное жюри высоко оценило ИИ-решения для бизнеса от Точки за их практическую пользу и клиентоориентированный подход.
Для потенциальных сотрудников — это призыв к действию, а для текущих — напоминание о том, что каждый может влиять на процессы внутри компании: как локальные, так и глобальные.
По итогам 2025 года сервис намерен достичь выручки в 10 млрд рублей и запустить новые направления доставки.
Точка банк занял первое место в номинации «Счёт года для бизнеса» ежегодной премии Банки.ру. В категории «Лучшие финансовые и страховые продукты 2024 года» эксперты признали тариф «Ноль» лучшим предложением для предпринимателей.
Точка представила готовое бесплатное решение для онлайн-продаж товаров и услуг — «Точка Стор». Сервис объединяет интернет-магазин, эквайринг и доставку в одном инструменте.
Магазин для предпринимателей «Универмаг» от Точки выпустил коллекцию «Под своим углом» — базовые вещи на каждый день с посланием, скрытым от случайного взгляда.
Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн рублей, которые разрабатывают технологичные решения, способные усилить экосистему сервисов Точки.
Создана в коллаборации с Точка Финлид — с особым вниманием к бухгалтерам.
Руководители и владельцы бизнеса смогут получить персональные рекомендации от практиков, которые ежедневно развивают продукты, управляют командами и совершенствуют клиентский сервис Точки.
Все счета, выставленные в 1С, можно сразу отправлять в банк без ручной загрузки и постоянного контроля поступлений.
Среди российских банков такое решение представлено впервые.
Новая технология упростит создание карточек товаров для селлеров.
ООО «Банк Точка» 24 февраля попал в пакет антироссийских санкций ЕС. Всего новые санкции затронули 13 российских банков.
В новой рекламной кампании Точка и «Восход» превратили запуск бизнеса в управляемый космический полёт.
Точка Маркетплейсы добавил в линейку продуктов новый сервис аналитики на Wildberries — «Точка Аналитика».
Всего в рейтинге 395 финалистов среди крупных компаний.
Лидеры банка рассказали, как команда создаёт экосистему сервисов для бизнеса, чем она отличается от привычных решений на рынке, и поделились амбицией стать первыми среди банков для МСБ.
График работы Точки в период новогодних праздников в 2025 году.
Вдохновением стал символ нового 2025 года — змейка.
Новая опция доступна в интернет-банке Точки.
В 15-секундном ролике команда Точки задаётся вопросом, нормальным ли был прошедший год.
Kleek — это сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых. 30% компании остаются за основателем Эмилем Азизовым, который стал партнёром Точки.
Сумма сделки сторонами не раскрывается
Банк Точка стал одним из первых среди банков для бизнеса в России, кто внедрил функцию для анализа финансов через ИИ-Ассистента.
Общая сумма гарантии может достигать 10 млн рублей, а срок её выпуска не превышает одного рабочего дня с учётом подписания всех необходимых документов.
Образовательная платформа Skillbox и IT-компания Точка объявляют о запуске совместного учебного курса «Менеджер отдела продаж» для новичков с возможностью тест-драйва профессии. По завершении курса участники смогут пройти финальный отбор и получить шанс присоединиться к одной из команд.
С 15 по 29 ноября банк Точка запускает серию предложений и акций для предпринимателей «Чёрная пятница в Точке» — для новых и действующих клиентов.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка занял первое место в номинации «Лучший интернет-банк для малого бизнеса» премии Frank SME Digital Banking Award 2024.
Точка запустила тарифы для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах — «Селлер» и «Селлер Про». Новые тарифные планы предлагают выгодные условия по увеличенным лимитам на переводы доходов.
Увидеть вживую вещи из новой коллекции можно будет 14 ноября на конференции ТОК в Москве
«Точка Kleek» делает процесс приёма оплаты для предпринимателей максимально выгодным. Его основная особенность заключается в использовании единого QR-кода, который позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв.
Финальная сумма сделки может достичь 500 млн рублей
Процесс участия в тендерах станет проще и удобнее благодаря автоматическому подбору закупок по заданным критериям.
Программа нацелена на поддержку селлеров, которые стремятся к масштабированию бизнеса и получению практических знаний. Победитель получит 1 млн рублей на развитие своего проекта.
«Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для клиентов, торгующих на Wildberries и Ozon. Предприниматели смогут настроить интеграцию с маркетплейсами в онлайн-бухгалтерии Точки. Это позволит бухгалтерии автоматически получать все необходимые данные для корректного расчёта налогов.
Точка стала первым банком для бизнеса, который «вшил» такую опцию в ИИ-Ассистента.
Ключевой темой ТОК 2024 станет идея масштаба бизнеса: исследования его разных граней, значений и интерпретаций.
Прогноз по рейтингу — стабильный, что указывает на высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в течение следующих 12 месяцев.
Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка.
Аналитическое агентство Markswebb опубликовало рейтинг мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024. По результатам исследования, Точка вошла в тройку лидеров среди мобильных банков на Android для бизнеса по качеству цифрового клиентского опыта.
Доступ к сервису можно получить как через веб-платформу, так и через её мобильную версию.
Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто предложил бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения.
Теперь юридические лица смогут открыть сбор средств и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Точка уже успешно закрыла несколько благотворительных сборов — и предлагает предпринимателям присоединиться.
Можно ли сделать доброе дело выгодным? Как благотворительному проекту создать устойчивую финансовую модель? И реально ли построить бизнес, в котором предприниматель сможет менять мир и зарабатывать? Команда банка для предпринимателей и предприятий «Точка» нашла ответы на эти и другие вопросы о социальном бизнесе с героями нового выпуска «Точек над» — видеопроекта о заметных явлениях в жизни предпринимателей.
АО Точка вернуло себе средства, которые выплатила клиентам, работавшим на базе банковской лицензии Киви Банка. Решение о полном возмещении средств компании было принято Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Речь идёт о сумме более 9 млрд рублей.
Компания готова вложить в его развитие миллиард рублей — это инвестиции в сам продукт и технологии.
Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» запустил Telegram-бота, который помогает селлеру узнать, по каким ключевым словам покупатели находят его товар на Wildberries.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка вошёл в пилотный проект по внедрению универсального платёжного QR-кода. Он уже доступен для части клиентов банка.
Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области.
Подробная информация о закрытии Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» и изменении реквизитов банковских счетов.
12 июня США ввели блокирующие санкции против нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции.
В новом выпуске проекта «Точки над», посвященного теме франчайзинга, эксперты рассказывают о масштабировании бизнеса через франшизу, франчайзеры — о стратегиях сотрудничества с франчайзи, а сооснователи популярного барного квиза — о самом громком российском конфликте в этой сфере.
ООО «ФК Обороты», партнёр Точки, объявляет о подписании новых партнёрских соглашений с двумя электронными платформами – Factorplat и Light-version. Сотрудничество направлено на расширение доступа клиентов к факторинговым услугам для МСБ и включение в финансирование крупных бизнес-сделок на более выгодных условиях. Ранее такая опция была доступна только на Контур Факторинг.
Всего выплаты от Точки получили порядка 3 тыс. клиентов
Теперь предпринимателям не нужно беспокоиться о налоговых обязательствах
В фокусе решения, направленные на расширение портфеля сервисов для клиентов и укрепление позиций финтех-компании на рынке.
Теперь клиенты «Документооборота» Точки смогут отправить и получить документ от своих партнеров из Диадока.
СБП — это инновационная технология, которая позволяет совершать мгновенные платежи в любое время суток.
Завершилось формирование целевой структуры АО «Точка»
Уникальное животное выступает символом адаптивности и выживаемости в условиях постоянных изменений
Первым предприятием, получившим выплату от Точки стала московская компания, специализирующаяся на оптовой продаже фармацевтической продукции
Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
Банк для предпринимателей и предприятий Точка продолжает работать как раньше — на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года.
Мы получили информацию о том, что лицензия КИВИ Банка отозвана
31 января ЦБ объявил о расширении участников пилота с реальными ЦР.
График работы Точки в период новогодних праздников в 2024 году.
Продукт Точки возглавил рейтинг в направлении «Полная автоматизации бухгалтерии в интернет-банке».
Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, предпринимателю нужно ввести в специальную графу данные о своём бизнесе.
Чемпионами бизнеса стали онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности, оптовая торговля, сфера рыболовства и рыбоводства: они показали наибольший рост и устойчивость в соответствующих сегментах рынка.
Cреднемесячный оборот компаний вырос почти на треть
Маркетплейс Мегамаркет стал пятой онлайн-площадкой, доступной в сервисе «Точке Маркетплейсы».
Для того чтобы узнать, какую скидку получит покупатель, проживающий в том или ином регионе — нужно ввести артикул товара в строку сообщения.
Конференция ТОК пройдет в Москве во второй раз: 22 и 23 ноября предприниматели соберутся на площадке Хлебозавод
EcomCom — это сервис для продавцов маркетплейсов, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе.
Действующие клиенты, которые пригласят в Точку трёх друзей — получат бесплатное обслуживание навсегда
На конференции выступит порядка 30 экспертов из области ВЭД, которые ответят на вопросы слушателей в прямом эфире.
Среди тем, которые эксперт разберёт на курсе: какому бизнесу будет выгодна реклама в Телеграме, как спрогнозировать результаты рекламы, как писать рекламные посты, а также — как промаркировать рекламу в Телеграм-канале.
Первый выпуск проекта «Точки над» посвящён одному из основных бизнес-трендов последнего времени — маркетплейсам
Теперь предприниматели могут оплачивать покупки смартфоном, как это было возможно с Apple Pay или Google Pay.
Пользователи сервиса смогут автоматически загружать свои товары из интернет-магазинов в бизнес-сообщества соцсети
Подкаст «Конкуренты» поможет разобраться, какие стратегии могут пригодиться в вашем бизнесе, а какие лучше обходить стороной
Бесплатный сервис позволяет управлять счетами всех клиентов из одного окна
Среди городов, в которых работает система — Дубай, Женева, Ереван, Куала-Лумпур, Стамбул, Бангкок, Пхукет и другие.
Предприниматели, в подчинении которых находятся сотрудники без валютного резидентства РФ, смогут без проблем выплачивать им зарплату
Специально для этого Точка запустила сервис, который автоматически собирает статистику по выручке от всех контрагентов клиента за определённый период
Инфографика поможет покупателю понять, насколько ему подходит товар и показать все его преимущества.
Воспользоваться услугой смогут предприниматели, запустившие собственный бизнес более трёх месяцев назад.
Основой исследования стали трансграничные платежи клиентов Точки, которые стабильно работают с зарубежными контрагентами.
В консорциум вошли ведущие инвесторы в технологический сектор России – в частности, группа «Интеррос».
Теперь в поисковую строку интернет-банка «вшита» база знаний из онлайн-журнала для бизнеса «Справочная», Бизнес-энциклопедии и FAQ Точки.
Предприниматели, работающие с зарубежными поставщиками, смогут заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту.
Совместная работа позволит создать новые возможности для клиентов обеих компаний
Приём заявок продлится до 30 июня
Искусственный интеллект оценивает настроение клиента на протяжении всей беседы, опираясь на контекст и эмоционально-окрашенные слова
Для этого банк на собственной лицензии запустил операции в индийской национальной валюте
Финансирование цепочек поставок позволяет получать деньги под покупку необходимого товара или под постоплату, если предприниматель продаёт с отсрочкой платежа, но не хочет ждать поступления денег
Теперь клиенты могут пользоваться всеми сервисами Точки из одного интерфейса
Сервис поможет предпринимателю получить ответы на самые распространённые и важные бизнес-вопросы
Оплата через эквайринг Точки проходит практически мгновенно, а средства на счёт предприниматель может получить в течение двух часов в любой день недели.
Это актуально для всех, кто закупает товар в Китае на суммы от 100 000 $
Он может помочь подобрать код ОКВЭД, сформулировать тактичный ответ, подобрать блогеров и сгенерировать заголовки для рекламных компаний
Переводы актуальны для клиентов, которые имеют счета в российских рублях и работают с контрагентами из других стран.
Он стал десятым в списке уполномоченных банков
Комиссия отменяется со дня совершения платежа в этих валютах на следующие 60 календарных дней.
У Точки появилась машиночитаемая доверенность
Клиенты уже могут оставлять заявки и первыми переводить счета на лицензию Точки
Теперь можно обмениваться заказами, остатками, ценами и товарами между маркетплейсами и МойСклад автоматически
Теперь селлеры маркетплейсов могут использовать telegram-бот для описания товаров
В состав участников системы сейчас входит 618 кредитных организаций
Универсальную лицензию выдал ЦБ России
Точка Витрина — это B2B-маркетплейс банка, который помогает предпринимателям оперативно восполнить потерю покупателей и поставщиков
Обслуживание валютных счетов для клиентов Точки бесплатно, платить нужно только по тарифному плану
Уже в первой половине 2023 года Точка сможет открывать новые счета на своей лицензии
Всего на участие в акселераторе поступили заявки от 475 команд
В первом эпизоде ведущие исследовали методы борьбы двух гигантов индустрии такси — Uber и Lyft
Кольцом можно расплатиться в одно касание на всей территории России
Банк представляет онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами «Точка Эксперты»
Исследование провела аналитическая компания Frank RG
23 ноября пройдёт офлайн-встреча в Москве, а 24 ноября участники пообщаются онлайн.
Выступления экспертов, разборы кейсов, дискуссии и воркшопы
Интерес к таким займам может возникать из-за проблем с получением кредитов
Теперь предприниматели могут как отправлять, так и получать платежи в этой валюте.
Платёж будет автоматически списываться со счёта предпринимателя.
Эксперты Точки проанализировали данные туристических компаний, у которых есть счета в банке
Банк поменял шрифт, цветовую палитру и визуальный язык
Новый сервис хранит все данные, в нём можно публиковать задания, оплачивать их и автоматизировать получение чеков
Новый телеграм-бот поможет малому и среднему бизнесу сэкономить на эквайринге и терминалах
Точка представила сразу два сервиса для работы с сотрудниками
Теперь клиенты могут прямо в приложении не только подключить зарплатный проект, но и добавить туда сотрудников
Теперь предприниматели могут открывать счета в лирах и обменивать юани по выгодному курсу
Товарный кредит страхует экспортное агентство Синошур
Он позволит быстро и бесплатно рассчитать размеры НДС, импортной пошлины и таможенных сборов
Участники смогут масштабировать свои IT-решения и получить поддержку в продвижении
Это позволит оплачивать покупки с помощью смартфона.
Продавайте товары и услуги другим предпринимателям, находите поставщиков для себя и решайте вопросы импортозамещения.
Универсальная платформа интернет-рекламы для бизнеса на технологиях ООО «ГК «МЭРИЛИН» станет одним из первых элементов.
Предприниматели смогут управлять продажами на нескольких площадках через «Единое окно маркетплейсов».
Новые шаблоны появляются каждую неделю.
Карту можно заказать через интернет-банк или приложение Точки.
Бот присылает клиентам уведомления об операциях на счёте. Так он частично заменяет приложение банка после его удаления из App Store.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка и особая экономическая зона Иннополис помогут бизнесу воплотить идеи на практике и улучшить готовые продукты.
Формат — бесплатный обучающий онлайн-курс для предпринимателей.
Стартапы могут выбрать менторов с разной экспертизой и обратиться с вопросами индивидуально или в небольшой группе.
В новом выпуске команда банка поделилась новинками сервисов и рассказала, как поддерживает своих клиентов.
Работа бинеса и Точки в условиях санкций: собираем всю информацию там, где вам удобнее.
Российские предприниматели смогут вернуть стоимость комиссии за перевод по системе быстрых платежей. Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара. Такой способ приёма оплаты от клиентов более выгоден для бизнесменов по сравнению, например, с использованием торгового эквайринга.
Теперь юрлица смогут мгновенно проводить платежи 24 часа без праздников и выходных.
Также в рамках кампании запущен онлайн-проект «Планератор», который подсказывает клиентам идеи для увлекательного отдыха в 2022 году.
На Большом Демо сотрудники банка рассказали о новых функциях для бизнеса.
СУНЦ УрФУ и Детский IT-лагерь INNOCAMP проведут Всероссийский хакатон «Хочу в IT» для лицеистов. Победители получат бесплатную стажировку в Точке и «Контуре».
Заявки принимают с 4 октября по 1 ноября, а сам Pitch Day пройдёт 25 ноября — после этого начнётся работа с проектами-победителями.
Новый виджет автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки.
Это сократит время, которое тратится на этап тестирования новых продуктов.
Банк Точка запускает новые возможности для бизнеса — обновления уже доступны клиентам банка.
В Точке появился новый сервис: клиенты получат помощь с выходом на Ozon и Яндекс.Маркет.
Акция поможет трём благотворительным организациям из Екатеринбурга.
Банк Точка запустил сервис «Точка.Нетворк» для деловых знакомств. Каждый понедельник искусственный интеллект будет подбирать собеседника, а предприниматель сможет решить, как и когда пройдёт встреча, или отказаться от неё.
Банк Точка и рекламное агентство «Восход» сняли ролик, который приурочен к старту Олимпийских игр в Токио.
Малым и средним предприятиям возместят стоимость банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей — на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей. Деньги из резервного фонда пойдут на компенсации за уплату комиссии от платежей физлиц с 1 июля по 31 декабря 2021 года.
Банк Точка презентовал результаты 6-недельного спринта на «Большом Демо». Клиентам представили обновлённое приложение «Точка Х», новый функционал кадрового учёта и возможность оплачивать по QR-коду в терминале.
Банк Точка и Beat Film Festival представляют программу «Больше всех надо» и запускают фестивальный центр. Каждый день с 3 по 16 июня будут проходить бесплатные события, дополняющие кинопрограмму. Все участники смогут приобрести лимитированный мерч от Точки, посвящённый кинофестивалю.
Банк Точка и клуб инвесторов United Investors подвели итоги первого Pitch Day. В финал вышли 12 проектов: из них отобрали 5 наиболее перспективных, которые вскоре перейдут в стадию пилота. После прохождения пилотной стадии лучшим проектам будут предложены инвестиции объемом до 150 млн рублей, доступ к 400 000 потенциальных клиентов и экспертная оценка бизнеса.
Банк Точка представил новые сервисы для ИП и юрлиц. Теперь клиенты банка смогут воспользоваться сервисом кадрового учёта с бухгалтерией, онлайн-кассой с маркировкой и приёмом оплаты по QR-коду с любого сайта.
Банк Точка и рекламное агентство «Восход» выпустили ролик под названием «Делай то, что можешь только ты» — он стал продолжением кампании «Скажи это делом». Его сняли режиссер Илья Найшуллер и Daddy’s Production, а главную роль исполнил актёр Юрий Колокольников.
Банк Точка стал победителем в номинации «Лучшая онлайн-заявка на РКО» за самые выгодные тарифы для ООО и ИП. А также занял второе место в «Народном рейтинге» Банки.ру по результатам 2020 года.
Платформа HeadHunter опубликовала рейтинг работодателей России за 2020 год. Точка заняла 12 место в категории крупных компаний и вошла в список лучших работодателей.
Банк Точка и United Investors устраивают «Точка Pitch Day». Победителям предлагают инвестиции до 150 млн рублей, доступ к 400 тысячам потенциальных клиентов и экспертную оценку бизнеса.
Банк Точка открыл «Универмаг» — магазин одежды и аксессуаров для предприимчивых людей. В нём представлены вещи собственного производства и лимитированные коллекции от российских брендов.
Банк Точка выпустил ролик к Новому году. В нём показаны реальные переживания российских предпринимателей в уходящем году. Это был непростой год, и Точка решила показать его как есть: без прикрас и утрированной радости.
Банк Точка взял на себя соблюдение моратория на банкротство по заявлению внешних кредиторов. В Точке тщательно проверяют каждый исполнительный документ: если он попадает под действие постановления правительства РФ, списание по долгу останавливают.
Банк Точка разработал сервис, который снижает налоговые риски при массовых платежах самозанятым.
Банк Точка запустил сервис, в котором каждый клиент может разместить рекламу в Яндексе прямо из интернет-банка. Предпринимателям больше не нужно изучать нюансы работы с продвижением и самостоятельно настраивать рекламу — всё можно делать в сервисе.
Банк Точка подвёл итоги фонда поддержки бизнеса — сколько компаний пожертвовали деньги в фонд, сколько получилось выплат и на какую сумму.
Банк Точка не просто отменит плату за обслуживание, но и сам будет начислять стоимость обслуживания своим клиентам. Всё это в новой акции.
Банк Точка открыл фонд для помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии. В этот фонд могут вносить деньги все желающие — и клиенты, и неклиенты Точки. Все, кто хочет поддержать бизнес в это непростое время. Точка также внесёт деньги в фонд — 10 000 000 рублей собственных средств.
Чтобы поддержать бизнес в период пандемии, банк для предпринимателей и предприятий Точка сделал бесплатным ряд комплаенс-сервисов.
Чтобы поддержать предпринимателей в период кризиса, банк Точка отменяет абонентскую плату для бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии.
Банк для предпринимателей Точка стал первым банком, который научился предсказывать блокировки по счёту от налоговой. Модель на основе машинного обучения анализирует тысячи факторов и предсказывает вероятность того, что в ближайшие 3 месяца налоговая приостановит операции по счёту клиента. Если вероятность блокировки превышает 80%, клиенту сообщают об этом в письме на e-mail и дают рекомендации, которые помогут избежать проблем со счётом.
Точка стала первым банком, который подключил мгновенные переводы по номеру телефона со счёта индивидуальных предпринимателей. С новой опцией ИП могут проводить личные операции по счёту — переводить деньги близким или погасить кредит, зная только номер телефона получателя. Деньги придут меньше, чем за минуту. Сервис работает через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяет делать переводы в банки-участники и платёжные системы (всего 31 организация).
Многие предприниматели сталкивались с кассовым разрывом — временной нехваткой денег на счетах. Чтобы помочь бизнесу решить проблему, банк Точка запустил сервис факторинга от партнёров. Факторинг — это финансирование при отсрочке платежей. После поставки товаров или услуг предприниматель сразу же получает деньги от фактора, а покупатель выплачивает сумму за заказ с отсрочкой. Сервис факторинга от Точки — это агрегатор, который позволяет легко сравнить условия и выбрать самое выгодное предложение от партнёров прямо в интернет-банке Точки.
Банк для предпринимателей Точка запустил музыкальную рекламу — клип, для которого The Hatters написали песню «Всё сразу». Режиссёром ролика выступил Эмир Кустурица, известный по фильмам «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Время цыган». Идею разработало РА «Восход», за производство видео отвечали Daddy’s Production. Съёмки проходили в Болгарии и длились 3 дня. Главные роли сыграли российские блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты из The Hatters.
Также клиентам онлайн-банка теперь доступна функция смены директора без блокировки счёта, лёгкий переход из другого банка, моментальные кредиты и облачная подпись для участия в тендерах.
Банк для предпринимателей Точка представил альтернативную схему авторизации при входе в веб-версию интернет-банка с помощью Apple Sign In. Теперь клиенты смогут сэкономить время и не запрашивать дополнительный смс-код — это также упростит работу за границей при смене сим-карты.
Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club признала банк для предпринимателей Точка лучшим онлайн-банком для бизнеса.
Банк Точка презентовал эти и другие сервисы для предпринимателей во время большого открытого Демо, которое в прямом эфире посмотрели более 8 тысяч человек. Новые продукты уже доступны для большинства пользователей.
Новая услуга поможет избежать препятствий, связанных с недостатком средств на расчётном счёте при подаче заявки на тендер. Чтобы счёт пополнялся автоматически, нужно просто заранее дать согласие на автоматическое пополнение для обеспечения заявки. Это можно сделать прямо в мобильном приложении с помощью функции «Настроить автопополнение». Для клиентов Точки услуга предоставляется бесплатно.
Об этом было объявлено во время первого открытого Демо — презентации новых продуктов банка для предпринимателей, которую в прямом эфире посмотрели почти 15 тыс. человек. По словам сооснователя банка Марии Швецовой, новая «Точка» будет доступна для всех пользователей уже осенью.
Банк для предпринимателей Точка предлагает клиентам виртуальные карты, которые можно выпустить в течение пары минут и сразу же привязать к гаджетам с бесконтактной оплатой или рекламным кабинетам. Все карты привязываются к одному счёту в Точке. Клиент не ждёт доставку и не захламляет кошелёк и окружающую среду пластиковыми картами.
Это приложение создано специально для тех, кто участвует в тендерах и владеет спецсчётом для этого. В новом приложении от Точки можно открыть такой счёт, посмотреть остаток и пополнить его онлайн с расчётного счёта в Точке — это позволит заранее подготовиться к участию в тендерах. Если денег на основном счёте будет недостаточно, прямо в приложении можно оставить заявку на займ. Там же можно запустить оформление банковской гарантии.
Банк для предпринимателей Точка предлагает своим клиентам выгодные условия для приобретения смартфонов флагманской линейки. Чтобы получить гаджет по привлекательной цене, предпринимателю нужно быть клиентом Точки и активным пользователем бонусной системы банка.
Чтобы собрать средства для подопечных детского Благотворительного Фонда Константина Хабенского, в Точке вновь решили сократить расходы на работу службы поддержки в пиковом для клиентского сервиса декабре. В 2018 мы сэкономили 3 млн рублей на поддержке и перевели их на реализацию благотворительных программ Фонда.
Банк для предпринимателей Точка начал обслуживать клиентов в Telegram и Viber. Теперь для обращения к представителю банка не нужно заходить в интернет-банк, получить быстрый и квалифицированный ответ можно не отрываясь от любимого мессенджера. При этом, вся переписка сохранится и в чате интернет-банка.
Сервис позволяет проверить благонадёжность как своего бизнеса, так и бизнеса контрагента. Предприниматель сможет понять, насколько благополучно его бизнес выглядит в глазах контролирующих органов и стоит ли опасаться блокировки счёта, а также получит рекомендации, с кем из контрагентов стоит работать, а с кем — нет.
Банк для предпринимателей Точка запустил сервис оплаты налоговой задолженности перед открытием счёта.
22 октября на арене Мегаспорт в Москве прошёл первый баттл-форум для предпринимателей «Точка зрения».
Теперь для клиентов Точки появилась возможность автонакопления средств на бизнес-нужды. Процент будет откладываться с каждой доходной операции.
Интернет-банк Точки в четвёртый раз возглавил рейтинг Markswebb. В этом году исследование проводилось в трёх категориях.
Банк Точка и платформа GetBlogger выводят блогеров «из тени»: специальный тариф позволит лидерам мнений вести законную предпринимательскую деятельность.
Банк для предпринимателей Точка в тестовом режиме запустил обновленную версию интернет-банка. На данный момент она доступна тестовой группе клиентов.