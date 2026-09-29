Предприниматели Точка Банка смогут воспользоваться личным кабинетом водителя для работы с ЭТрН Водители смогут подписывать транспортную накладную со смартфона на погрузке и разгрузке через отдельный ЛК с доступом только к данным перевозки. Подробнее

В ЭДО от Точка Банка предприниматели смогут передавать сотрудникам право подписи документов Точка Банк добавил в сервис ЭДО возможность оформлять машиночитаемые доверенности (МЧД) на сотрудников и настраивать для них права доступа. Подробнее

Точка Банк добавил в ЭДО сметы и акты КС-2 для строительных компаний В год 70-летия Дня строителя Точка Банк расширил возможности ЭДО для компаний отрасли. Предприниматели теперь могут оформлять, редактировать и подписывать сметы и акты о приёмке выполненных работ КС-2, не выходя из сервиса Точка Банк. Подробнее

Точка Банк запускает Школу клиентского опыта для предпринимателей Первый курс — «Управление клиентским опытом» — стартует в сентябре. По итогам курса у каждого участника появится Сервисный паспорт бизнеса: документ, в котором собраны все правила и сценарии работы с клиентами. Подробнее

Товарный знак Точка Банка признали общеизвестным Точка Банк получил статус общеизвестного товарного знака (ОТЗ) для словесного обозначения «ТОЧКА». Подробнее

Точка Банк запустил выплату зарплаты через СБП Работодателю достаточно номера телефона своего сотрудника — деньги поступают в любой банк за 2-3 минуты. Подробнее

Расходы сотрудников по бизнес-картам впервые будут автоматически собираться в авансовые отчёты Сервис «Карты для отчётов» поможет бухгалтерам не искать чеки по чатам и почте, а сотрудникам – проще подтверждать покупки. В Финлиде этот сервис доступен под названием «Бизнес-карта». Подробнее

Точка Банк поможет разобраться в новом транспортном законе на бесплатной серии онлайн-эфиров Эксперты Точка Банка проведут три прямых эфира о переходе на электронные перевозочные документы (ЭПД) прямо из «из рейса» – с 12 по 13 августа. Подробнее

Точка Банк подписал соглашение с Минцифры России о развитии мобильной электронной подписи Предпринимателям не потребуется использовать компьютер и физический носитель электронной подписи — все необходимые действия можно будет выполнить через «Госключ». Сценарий особенно актуален в преддверии обязательного перехода на ЭПД с 1 сентября 2026 года. Подробнее

Точка Банк назвал первого хедлайнера и новых спикеров пятой конференции ТОК Точка Банк объявил хедлайнера и новых спикеров пятой конференции ТОК, которая соберет предпринимателей 27 августа в Доме культуры «ГЭС-2». Юбилейное событие этого года пройдет под темой «Решения под напряжением» и объединит тех, кто прямо сейчас развивает малый и средний бизнес в условиях постоянной турбулентности. Подробнее

Точка Банк и MPSTATS открыли селлерам Wildberries бесплатный доступ к архиву остатков на складах для оценки ущерба Они запустили бесплатного Telegram-бота, который выгружает информацию из API Wildberries за период с 1 по 18 июля по всем складам. Подробнее

«Мой Класс» и Точка Банк объявили о партнёрстве для развития образовательного бизнеса Компании объединят экспертизу в автоматизации образовательных процессов и финтех-решениях, чтобы создать прочную основу для развития и масштабирования бизнеса. Подробнее

Клик от Точка Банк запустил самостоятельное подключение чаевых и QR-оплаты Одновременно сервис расширился на новые сферы бизнеса. Сервис стал доступен компаниям из самых разных сфер — от салонов красоты до отелей и автомоек. Подробнее

«Решения под напряжением»: Точка Банк объявил тему и дату пятой конференции ТОК Юбилейное событие пройдёт в пространстве стратегического партнёра конференции — Доме культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной в Москве 27 августа. Подробнее

Точка Банк запустил публичную программу поиска уязвимостей — багбаунти (Bug Bounty) Независимые исследователи безопасности будут тестировать цифровые сервисы банка и получать вознаграждение за подтверждённые находки. Подробнее

Точка Банк обновил функционал для работы бухгалтеров с АУСН Финлид упрощает разметку по операциям и помогает бухгалтеру сэкономить до нескольких часов в день, даже при ведении крупного клиента на АУСН. Подробнее

С Днём предпринимателя! Как Точка Банк поддержал российский бизнес Сотрудники банка рассказали о любимых компаниях на билбордах по всей стране, а Сергей Мезенцев провёл для блогеров экскурсию по малым бизнесам Москвы. Подробнее

Точка Банк запустил новый формат приёма QR-платежей через СБП — впервые в чат-ботах мессенджеров Выгодный приём оплаты через СБП и быстрый сценарий работы встроен туда, где бизнес уже ведёт свои дела, — в привычные мессенджеры. Подробнее

Точка Банк и страховая «Лучи» запустили программу медицинской поддержки предпринимателей Предпринимателям доступно два формата ДМС — бесплатный в программе лояльности и платный для команды. Подробнее

Точка Банк обучил ИИ-Ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 000 документов и судебной практики ИИ-Ассистент бухгалтера от Финлида теперь формирует ответы на основе профессиональной справочно-правовой базы ГАРАНТ. Подробнее

Финлид от Точка Банк добавил возможность управления задачами для бухгалтерских компаний Новое решение помогает решать задачи в едином окне, не используя Excel, мессенджеры и сторонние CRM. Подробнее

Финлид от Точка Банк представил первый банковский инструмент для штатных бухгалтеров Нововведение позволит специалистам, работающим в штате компаний, вести дела в едином интерфейсе и не переключаться между разрозненными инструментами. Подробнее

Финлид от Точка Банка запустил мониторинг изменений по клиентской базе бухгалтеров Бухгалтер видит «слепые зоны» раньше, чем они становятся проблемой. Подробнее

Точка Банк запустил сервис для работы с электронными перевозочными документами С 1 сентября 2026 года все участники перевозок (грузоотправители, перевозчики, экспедиторы и грузополучатели) перейдут на электронный документооборот. Подробнее

Точка Банк присоединился к Кодексу этики использования данных Кодекс этики использования данных — отраслевой документ, который разработали в Ассоциации больших данных (АБД). Подробнее

Точка Банк автоматизировал доступ к выручке для продавцов на Ozon Ранее сервис был доступен только продавцам на Wildberries, а выплаты проходили в ручном режиме и были привязаны к будням. Подробнее

Точка Банк разработал собственное антифрод-решение для защиты клиентов от мошенников Это позволит банку выявлять мошеннические операции не только на основе платежей, но и сопровождающие их события, например, нетипичное общение клиента по телефону. Подробнее

Точка Банк запустил калькулятор белого импорта из Китая в Telegram Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки. Подробнее

Официальный комментарий Точка Банка: «Санкции Великобритании не повлияют на работу банка и обслуживание клиентов» В обновлённый санкционный перечень Великобритании вошли 9 российских банков, среди которых – ООО Банк Точка. Подробнее

Точка Банк представил AI-мониторинг для проверки сайтов и соцсетей бизнеса на безопасность Впервые разработку продемонстрировали на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Подробнее

Точка Банк запустил собственный фирстиль HR-бренда С 18 февраля он используется во всех точках контакта с кандидатами и сотрудниками: на сайте, лендингах, внутренних платформах, презентациях, рекламе и джоббордах. Подробнее

Точка Банк проведёт бизнес-шоу о работе с НДС в прямом эфире Предпринимателям расскажут, как снизить налоговую нагрузку и адаптировать свой бизнес под новые правила в 2026 году. Ведущий мероприятия – блогер Сергей Мезенцев. Подробнее

Точка Банк купил 100% компании MPSTATS — лидера среди сервисов для селлеров Компания — лидер в сегменте сервисов для селлеров и занимает более трети этого рынка. Подробнее

Официальный комментарий СЕО Точка Банка на объявление “Т-Технологий” Точка Банк по-прежнему сохраняет операционную независимость и продолжает работать в рамках своей стратегии. Подробнее

Точка Банк запустил AI-Ассистента селлера — для более чем 500 000 продавцов Wildberries На рынке банковских услуг это первый виртуальный помощник, который адаптирован под специфику экономики маркетплейсов и полностью доступен через Telegram. Подробнее

Точка Банк вошёл в топ-3 работодателей России по версии hh.ru Всего в рейтинге 426 финалистов среди крупных компаний. Подробнее

Как Точка Банк работает в новогодние праздники в 2026 году Режим работы Точка Банка в праздничные дни декабря и января. Узнайте, когда проходят платежи, а какие дни выходные. Подробнее

«Бизнесу быть!»: Точка Банк выпустил документальный фильм о предпринимателях с 90-х годов до наших дней Точка Банк исследовал феномен предпринимательства через истории разных героев и создал кинопортрет целой эпохи. Фильм доступен на Кинопоиске. Подробнее

Точка Банк стал круглосуточно выдавать банковские гарантии предпринимателям Особенно актуально в декабре, когда наблюдается высокий сезон участия в торгах. Подробнее

Точка Банк представил переносной терминал для оплаты в любом месте mPOS важен для специалистов, которые работают в «движении»: курьеров, небольших торговые точек, салонов красоты, такси – всем, кто ценит скорость и мобильность. Подробнее

Точка Банк запускает бесплатную горячую линию для предпринимателей по вопросам налоговой реформы-2026 Звонок на горячую линию по номеру 8 (800) 5000-88-7. Подробнее

Точка Банк начал выводить логотипы клиентов на экран терминала Точка первым среди российских банков предложил малому и среднему бизнесу возможность массово загружать логотипы на терминалы прямо через интернет-банк. Подробнее

Финлид от Точка Банк вывел «формулу счастья бухгалтера» Индекс благополучия профессии — 7,13 из 10 Подробнее

Финлид от Точка Банк интегрировал робота по обработке документов в свой сервис Робот КНАП поможет значительно оптимизировать ресурсы бухгалтеров и бухгалтерских компаний. Подробнее

Точка Банк расширил доступ к сервису Финлид с помощью функции «ролевая модель» Теперь руководитель организации, оказывающей бухгалтерские услуги, может поделиться доступом для своих сотрудников к счетам и данным клиентов, с которыми они работают в рамках своих компетенций. Подробнее

Финлид от Точка Банк вместе со Стасом Костюшкиным записали хит ко Дню бухгалтера Банк вместе с певцом записал искреннюю музыкальную видео-открытку, которую можно отправить коллегам и знакомым бухгалтерам в знак поддержки и благодарности. Подробнее

«Чёрная пятница в Точка Банке» 2025: счёт для бизнеса на 1 год бесплатно, -50% на Онлайн-бухгалтерию с НДС и приём платежей от 0% С 14 до 30 ноября Точка Банк запускает Чёрную пятницу 2025. Каждый клиент сможет найти для себя самые выгодные условия для ведения и роста бизнеса. Подробнее

Бренды-гиганты и малый бизнес о том, как выигрывать у конкурентов: Точка Банк и студия Либо/Либо выпустили 4 сезон о противостояниях корпораций Точка Банк и студия Либо/Либо выпустили 4 сезон о противостояниях корпораций. В новом сезоне добавились истории клиентов Точки. Подробнее

Точка Банк запустил ВЭД-калькулятор для расчёта стоимости комиссии международных платежей — в формате мини-аппа в Telegram Он поможет предпринимателям заранее рассчитать все расходы и выбрать самый выгодный способ перевода за рубеж. Подробнее

Точка Банк поможет селлерам на маркетплейсах выводить выручку в любое удобное время Нововведение будет доступно не только действующим, но и новым клиентам Точки. Продукт выходит на рынок в преддверии сезона скидок и распродаж, когда бизнесу особенно важно быстро распоряжаться выручкой. Подробнее

Точка Банк начал выдавать собственные кредиты для малого и среднего бизнеса Ранее банк выдавал кредиты только через банков-партнёров, теперь — свои собственные. Подробнее

Конференция ТОК от Точка Банк собрала 3500 предпринимателей со всей России 24 октября в Москве состоялась ежегодная конференция для малого и среднего бизнеса — ТОК от Точка Банк. Подробнее

Точка Банк первым среди банков встроил интернет-эквайринг в 1С Покупатель получает выбор платить так, как ему удобно, а предприниматель — инструмент, который закрывает все сценарии приёма платежей. Подробнее

Точка Банк первым на рынке предложил открывать депозиты в 1С Бухгалтеры смогут размещать свободные средства компании в знакомой рабочей среде экосистемы. Подробнее

Финлид от Точка Банк поддержал возможность смс-подписи платежей в 1С Решение будет полезно как штатным бухгалтерам, так и аутсорсинговым бухгалтерским компаниям с правом подписи. Подробнее

Команда Точка Банк раскрыла программу конференции ТОК 2025 для предпринимателей На мероприятии выступят свыше 30 основателей и управленцев из самых разных сфер бизнеса. Подробнее

Точка Банк и НСПК представили на Финополисе QR-платежи, которые создаёт покупатель Больше не понадобятся дополнительные экраны для демонстрации QR — бизнес сэкономит на оборудовании. Подробнее

Точка Банк поможет селлерам на маркетплейсах создавать инфографику с помощью онлайн-редактора Сервис 24AI поможет селлерам и менеджерам маркетплейсов масштабировать производство контента даже без собственной дизайн-команды. Подробнее

Точка Банк стал участником Ассоциации больших данных Вступление в АБД открывает перспективы для совместной работы над проектами в области big data и ИИ для малого и среднего бизнеса. Подробнее

Команда Точка Банк объявила даты новой конференции для предпринимателей Конференция для малого и среднего бизнеса ТОК от Точка Банк пройдёт 24 октября. Пространством конференции станет Дом культуры «ГЭС-2», мероприятие пройдёт там в рамках инициативы «ГЭС-2: b2b». Подробнее

Точка Банк и «Лучи» инвестируют 600 млн рублей в цифровую защиту малого и среднего бизнеса Стороны договорились о формировании нового стандарта поддержки малого и среднего бизнеса в России. Подробнее

Точка Банк запустил первого в медиа AI-Ассистента для ответов на вопросы предпринимателей Читатели медиа «Справочная» смогут получать быстрые ответы в чате, без необходимости искать материалы вручную. Подробнее

«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг Точка Банк до уровня ruA- Прогноз по рейтингу – стабильный. Подробнее

Точка Банк выпустил ролик о том, почему пошёл в бухгалтерию К первому дню рождения Финлид (сервис счастливых бухгалтеров) от Точка Банк выпустил ролик о том, почему банк решил работать не только с предпринимателями. Подробнее

Стор от Точка Банк стал доступен для всех предпринимателей Теперь любой бизнес может бесплатно запустить витрину с товарами всего за пять минут вне зависимости от того, в каком банке у них открыт основной счёт. Подробнее

Финлид от Точка Банк проведёт главную конференцию для бухгалтеров Мероприятие пройдёт 21 августа в Москве и онлайн. Подробнее

Игрушка, которая поддерживает: утконос стал помощником предпринимателей в заботе о себе Теперь он помогает не только в бизнесе, но и в заботе о себе. В новом формате утконос получил физическое воплощение – в виде мягкой игрушки, которая помогает держать осанку и снижает тревожность. Подробнее

Стор от Точка Банк встроил агрегатор служб доставки в конструктор интернет-магазина Продавец рассчитывает на каких условиях будет производиться оплата доставки – за счёт покупателя, продавца или по модели 50/50. Подробнее

Баланс где-то рядом: Универмаг от Точка Банк представил продолжение коллекции для бухгалтеров Она приурочена к главной конференции «Финлид» для бухгалтеров – и впервые окажется в офлайне. Подробнее

Точка Банк выпустил функцию онлайн-примерки одежды с помощью ИИ Теперь продавцы на маркетплейсах смогут создавать фотореалистичные образы одежды на моделях, а высокое качество при этом не теряется. Функция закрывает одну из самых затратных потребностей – фотосъёмку для карточек товаров. Подробнее

Точка Банк и Lender Invest запускают совместную программу поддержки малого и среднего бизнеса Цель сотрудничества — расширение доступа предпринимателей к альтернативным финансовым инструментам. Подробнее

«Универмаг» от Точки выпустил летнюю коллекцию в духе офискор Control, Escape, Alt – знакомые клавиши стали названиями вещей в новой коллекции. Подробнее

Точка Банк представил терминал нового поколения в формате смартфона Новое устройство стабильно работает в любых сценариях, поддерживает оплату картой и по QR-коду. Органично впишется в интерьер ресторанов, клиник, магазинов и салонов красоты. Подробнее

Финлид от Точка Банк запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров «Финлидеры»: бесплатные встречи с приглашёнными спикерами, бесплатное участие в профильных мероприятиях, доступ к важным новостям отрасли и многое другое. Подробнее

Универмаг от Точки и Recycle Object выпустили ручку из переработанного пластика — аксессуар для тех, кто пишет свою историю сам Она вдохновлена предпринимателями, которые не следуют чужим правилам, а формируют свои. Подробнее

Точка — в тройке лидеров финтеха по версии Smart Ranking Точка заняла 3 место среди крупнейших финтех-компаний страны и 21 место в общем рейтинге BigTech 100. Подробнее

Предприниматели рассказали о своих бизнесах на главных медиафасадах страны Точка и «Восход» дали слово предпринимателям в их профессиональный праздник. Подробнее

Официальный комментарий СЕО Точки о сделке между «Т-Технологии» и «Каталитик Пипл» Компания сохраняет операционную независимость и продолжит реализовывать собственную стратегию. Ни один из акционеров Точки по-прежнему не имеет контрольного пакета. Подробнее

Точка стала победителем Cbonds ЦФА Awards в номинации за лучшую сделку с цифровыми активами Эксперты отметили два выпуска цифровых активов на основе портфеля факторинга, размещённые на платформе Атомайз. Подробнее

Точка запустила генератор сайтов на базе ИИ для быстрого продвижения бизнес-проектов Сервис можно использовать как онлайн-визитку, портфолио или страницу для продвижения консультаций, услуг и других цифровых продуктов. Подробнее

«Универмаг» от Точки выпустил весеннюю коллекцию в стиле outdoor, вдохновлённую образом тепловизора Запуск приурочен к десятилетию первого дизайнерского решения Точки — платёжной карты. Визуальный код новой линейки — метафора тепла, внимания и человеческой поддержки в цифровом мире. Подробнее

ИИ-решения от Точка банка признаны лучшими для бизнеса на AI World Championship в ОАЭ Точка банк стал победителем международного Чемпионата мира по ИИ сразу в двух номинациях — AI in Finance и AI in E-Commerce. Экспертное жюри высоко оценило ИИ-решения для бизнеса от Точки за их практическую пользу и клиентоориентированный подход. Подробнее

«Меняй работу»: Точка выпустила ролик о том, какой она бывает Для потенциальных сотрудников — это призыв к действию, а для текущих — напоминание о том, что каждый может влиять на процессы внутри компании: как локальные, так и глобальные. Подробнее

Точка запустила новое направление бизнеса — оптовую закупку товаров из Китая и Индии По итогам 2025 года сервис намерен достичь выручки в 10 млрд рублей и запустить новые направления доставки. Подробнее

Точка банк стал победителем премии Банки.ру в номинации «Счёт года для бизнеса» Точка банк занял первое место в номинации «Счёт года для бизнеса» ежегодной премии Банки.ру. В категории «Лучшие финансовые и страховые продукты 2024 года» эксперты признали тариф «Ноль» лучшим предложением для предпринимателей. Подробнее

Точка запустила сервис для создания интернет-магазинов с продажей товаров и услуг Точка представила готовое бесплатное решение для онлайн-продаж товаров и услуг — «Точка Стор». Сервис объединяет интернет-магазин, эквайринг и доставку в одном инструменте. Подробнее

Универмаг от Точки выпустил базовую коллекцию вещей для предпринимателей Магазин для предпринимателей «Универмаг» от Точки выпустил коллекцию «Под своим углом» — базовые вещи на каждый день с посланием, скрытым от случайного взгляда. Подробнее

Точка и «Акселератор ФРИИ» запускают инвестиционный конвейер для высокотехнологичных компаний Программа ориентирована на быстрорастущие стартапы с выручкой от 20 млн рублей, которые разрабатывают технологичные решения, способные усилить экосистему сервисов Точки. Подробнее

Универмаг от Точки выпустил коллекцию аксессуаров для тех, кто держит всё под контролем Создана в коллаборации с Точка Финлид — с особым вниманием к бухгалтерам. Подробнее

Предприниматели смогут получить индивидуальные консультации для бизнеса от лидеров Точки Руководители и владельцы бизнеса смогут получить персональные рекомендации от практиков, которые ежедневно развивают продукты, управляют командами и совершенствуют клиентский сервис Точки. Подробнее

Точка Финлид первым на рынке упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний Все счета, выставленные в 1С, можно сразу отправлять в банк без ручной загрузки и постоянного контроля поступлений. Подробнее

ИИ-Ассистент Точки научился объяснять требования налоговой Среди российских банков такое решение представлено впервые. Подробнее

Точка первой среди банков в России запустила опцию автозамены лиц на фото Новая технология упростит создание карточек товаров для селлеров. Подробнее

Отключение от SWIFT не повлияет на работу Точки: официальный комментарий по 16-му санкционному пакету ЕС ООО «Банк Точка» 24 февраля попал в пакет антироссийских санкций ЕС. Всего новые санкции затронули 13 российских банков. Подробнее

«Бизнесу быть!»: Точка и утконосы помогают бизнесу «взлететь» В новой рекламной кампании Точка и «Восход» превратили запуск бизнеса в управляемый космический полёт. Подробнее

Точка запустила сервис для роста продаж на Wildberries Точка Маркетплейсы добавил в линейку продуктов новый сервис аналитики на Wildberries — «Точка Аналитика». Подробнее

Точка вошла в топ-10 лучших работодателей России по версии hh.ru Всего в рейтинге 395 финалистов среди крупных компаний. Подробнее

Точка подвела итоги 2024 года в Новогоднем Демо Лидеры банка рассказали, как команда создаёт экосистему сервисов для бизнеса, чем она отличается от привычных решений на рынке, и поделились амбицией стать первыми среди банков для МСБ. Подробнее

Как Точка работает в праздники График работы Точки в период новогодних праздников в 2025 году. Подробнее

Универмаг Точки выпустил праздничную коллекцию для тех, кто завязал себя в узел рабочих задач Вдохновением стал символ нового 2025 года — змейка. Подробнее

ИИ-Ассистент Точки первым на рынке научился считать долги контрагентов Новая опция доступна в интернет-банке Точки. Подробнее

Точка в новогоднем ролике рассказала, каким был 2024 год для бизнеса В 15-секундном ролике команда Точки задаётся вопросом, нормальным ли был прошедший год. Подробнее

Точка купила 70% компании Kleek Kleek — это сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых. 30% компании остаются за основателем Эмилем Азизовым, который стал партнёром Точки. Подробнее

Точка купила IT-компанию digitalkassa Сумма сделки сторонами не раскрывается Подробнее

Точка запустила финансовую аналитику через ИИ-Ассистента Банк Точка стал одним из первых среди банков для бизнеса в России, кто внедрил функцию для анализа финансов через ИИ-Ассистента. Подробнее

Точка запустила банковские гарантии для предпринимателей, участвующих в закупках Общая сумма гарантии может достигать 10 млн рублей, а срок её выпуска не превышает одного рабочего дня с учётом подписания всех необходимых документов.

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Точка и Skillbox запустили совместный курс для менеджеров по продажам с тест-драйвом профессии Образовательная платформа Skillbox и IT-компания Точка объявляют о запуске совместного учебного курса «Менеджер отдела продаж» для новичков с возможностью тест-драйва профессии. По завершении курса участники смогут пройти финальный отбор и получить шанс присоединиться к одной из команд. Подробнее

«Чёрная пятница в Точке» 2024: год бесплатного обслуживания и бухгалтерия, приём платежей от 0% и полный пакет для селлеров С 15 по 29 ноября банк Точка запускает серию предложений и акций для предпринимателей «Чёрная пятница в Точке» — для новых и действующих клиентов. Подробнее

Премия Frank Award признала Точку лучшим интернет-банком для малого бизнеса Банк для предпринимателей и предприятий Точка занял первое место в номинации «Лучший интернет-банк для малого бизнеса» премии Frank SME Digital Banking Award 2024. Подробнее

Точка запустила специальные тарифы для предпринимателей-селлеров Точка запустила тарифы для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах — «Селлер» и «Селлер Про». Новые тарифные планы предлагают выгодные условия по увеличенным лимитам на переводы доходов. Подробнее

Универмаг Точки выпустил новую коллекцию в коллаборации с Beat Films Увидеть вживую вещи из новой коллекции можно будет 14 ноября на конференции ТОК в Москве Подробнее

Точка одной из первых среди банков для бизнеса запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых «Точка Kleek» делает процесс приёма оплаты для предпринимателей максимально выгодным. Его основная особенность заключается в использовании единого QR-кода, который позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв. Подробнее

Точка купила сервис генеративной графики для e-commerce 24AI Финальная сумма сделки может достичь 500 млн рублей Подробнее

Точка поможет предпринимателям найти подходящие тендеры Процесс участия в тендерах станет проще и удобнее благодаря автоматическому подбору закупок по заданным критериям.

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Точка Маркетплейсы объявляет о старте акселератора для селлеров-предпринимателей Программа нацелена на поддержку селлеров, которые стремятся к масштабированию бизнеса и получению практических знаний. Победитель получит 1 млн рублей на развитие своего проекта. Подробнее

Точка запустила автоматический учёт продаж на Wildberries и Ozon «Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для клиентов, торгующих на Wildberries и Ozon. Предприниматели смогут настроить интеграцию с маркетплейсами в онлайн-бухгалтерии Точки. Это позволит бухгалтерии автоматически получать все необходимые данные для корректного расчёта налогов. Подробнее

Предприниматели смогут переводить деньги по СБП через ИИ-Ассистент Точки Точка стала первым банком для бизнеса, который «вшил» такую опцию в ИИ-Ассистента. Подробнее

Конференция Точки ТОК пройдёт 14 ноября Ключевой темой ТОК 2024 станет идея масштаба бизнеса: исследования его разных граней, значений и интерпретаций. Подробнее

«Эксперт РА» впервые присвоил кредитный рейтинг банку Точка на уровне ruBBB+ Прогноз по рейтингу — стабильный, что указывает на высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в течение следующих 12 месяцев. Подробнее

Онлайн-бухгалтерия Точки стала доступна для всех предпринимателей Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка. Подробнее

Точка вошла в топ-3 мобильных банков для малого и микробизнеса по версии Markswebb Аналитическое агентство Markswebb опубликовало рейтинг мобильных банков для малого и микробизнеса Business Mobile Banking Rank 2024. По результатам исследования, Точка вошла в тройку лидеров среди мобильных банков на Android для бизнеса по качеству цифрового клиентского опыта. Подробнее

Точка запустила сервис для проверки подрядчиков и контрагентов Доступ к сервису можно получить как через веб-платформу, так и через её мобильную версию. Подробнее

Точка первой на рынке запускает бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто предложил бесплатную регистрацию бизнеса на патентной системе налогообложения. Подробнее

Точка и «ПОМОЩЬ» впервые сделали благотворительный проект, доступный для бизнеса Теперь юридические лица смогут открыть сбор средств и поддержать тех, кто нуждается в помощи. Точка уже успешно закрыла несколько благотворительных сборов — и предлагает предпринимателям присоединиться. Подробнее

Точка разобрала тренды социального бизнеса в видеопроекте «Точки над» Можно ли сделать доброе дело выгодным? Как благотворительному проекту создать устойчивую финансовую модель? И реально ли построить бизнес, в котором предприниматель сможет менять мир и зарабатывать? Команда банка для предпринимателей и предприятий «Точка» нашла ответы на эти и другие вопросы о социальном бизнесе с героями нового выпуска «Точек над» — видеопроекта о заметных явлениях в жизни предпринимателей‎. Подробнее

Средства, которые Точка выплатила клиентам, пострадавшим из-за ситуации с Киви, возвращены на баланс компании АО Точка вернуло себе средства, которые выплатила клиентам, работавшим на базе банковской лицензии Киви Банка. Решение о полном возмещении средств компании было принято Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Речь идёт о сумме более 9 млрд рублей. Подробнее

Точка инвестирует 1 млрд в новое для российского рынка направление — бухтех Компания готова вложить в его развитие миллиард рублей — это инвестиции в сам продукт и технологии. Подробнее

«Точка Маркетплейсы» поможет селлерам подобрать популярные ключевые слова для товаров Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» запустил Telegram-бота, который помогает селлеру узнать, по каким ключевым словам покупатели находят его товар на Wildberries. Подробнее

Точка одной из первых среди банков для бизнеса вошла в пилот по универсальному платёжному QR-коду Банк для предпринимателей и предприятий Точка вошёл в пилотный проект по внедрению универсального платёжного QR-кода. Он уже доступен для части клиентов банка. Подробнее

Точка приглашает клиентов на фестиваль Архстояние-2024 Мероприятие пройдёт с 26 по 28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области. Подробнее

О закрытии Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» и изменении реквизитов банковских счетов Подробная информация о закрытии Филиала Точка ПАО Банк «ФК Открытие» и изменении реквизитов банковских счетов. Подробнее

Информация о попадании Точки в санкционный список США 12 июня США ввели блокирующие санкции против нескольких российских компаний. ООО Банк Точка также попал под эти санкции. Подробнее

Точка разобрала тренды франчайзинга в видеопроекте «Точки над» В новом выпуске проекта «Точки над», посвященного теме франчайзинга, эксперты рассказывают о масштабировании бизнеса через франшизу, франчайзеры — о стратегиях сотрудничества с франчайзи, а сооснователи популярного барного квиза — о самом громком российском конфликте в этой сфере. Подробнее

Клиенты ФК Обороты смогут получить финансирование под постоплату через новые партнёрские платформы ООО «ФК Обороты», партнёр Точки, объявляет о подписании новых партнёрских соглашений с двумя электронными платформами – Factorplat и Light-version. Сотрудничество направлено на расширение доступа клиентов к факторинговым услугам для МСБ и включение в финансирование крупных бизнес-сделок на более выгодных условиях. Ранее такая опция была доступна только на Контур Факторинг. Подробнее

Точка выплатила 8 млрд рублей клиентам, пострадавшим из-за ситуации с Киви Всего выплаты от Точки получили порядка 3 тыс. клиентов Подробнее

Точка первой среди банков в России подключила обмен данных с ЕНС Теперь предпринимателям не нужно беспокоиться о налоговых обязательствах Подробнее

Точка и «Акселератор ФРИИ» объявляют скаутинг проектов в сфере клиентского сервиса для малого и среднего бизнеса В фокусе решения, направленные на расширение портфеля сервисов для клиентов и укрепление позиций финтех-компании на рынке. Подробнее

Точка подключила роуминг с оператором ЭДО СКБ Контур Теперь клиенты «Документооборота» Точки смогут отправить и получить документ от своих партнеров из Диадока. Подробнее

Клиенты Точки смогут проводить В2В-операции через СБП СБП — это инновационная технология, которая позволяет совершать мгновенные платежи в любое время суток. Подробнее

АО Точка представило целевую структуру акционеров Завершилось формирование целевой структуры АО «Точка» Подробнее

«Чего ты ждёшь?». Утконос призывает предпринимателей меняться в новом рекламном ролике Точки Уникальное животное выступает символом адаптивности и выживаемости в условиях постоянных изменений Подробнее

Первый клиент Точки, пострадавший из-за ситуации с Киви, получил выплату от компании Первым предприятием, получившим выплату от Точки стала московская компания, специализирующаяся на оптовой продаже фармацевтической продукции Подробнее

Агентство по страхованию вкладов начинает выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КИВИ Банк (АО) Подробнее

Точка готова выплатить 8 млрд рублей, чтобы сохранить бизнес своих клиентов, пострадавших из-за ситуации с Киви Меры коснутся тех предпринимателей, чьи потери не покрываются выплатами от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Подробнее

Отзыв лицензии у КИВИ Банка не влияет на работу Точки Банк для предпринимателей и предприятий Точка продолжает работать как раньше — на собственной банковской лицензии, которая была выдана ЦБ РФ в начале прошлого года. Подробнее

Официальная информация от КИВИ Банка Мы получили информацию о том, что лицензия КИВИ Банка отозвана Подробнее

Уведомление об изменении адреса места нахождения кредитной организации – ООО «Банк Точка» Подробнее

Точка присоединится к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями 31 января ЦБ объявил о расширении участников пилота с реальными ЦР. Подробнее

Как Точка работает в праздники График работы Точки в период новогодних праздников в 2024 году. Подробнее

Онлайн-бухгалтерия Точки стала лучшей по версии Markswebb Продукт Точки возглавил рейтинг в направлении «Полная автоматизации бухгалтерии в интернет-банке». Подробнее

«Справочная» Точки поможет предпринимателям выбрать подходящий режим налогообложения Для того, чтобы воспользоваться калькулятором, предпринимателю нужно ввести в специальную графу данные о своём бизнесе. Подробнее

Названы сферы бизнеса, наиболее устойчивые к переменам в России Чемпионами бизнеса стали онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности, оптовая торговля, сфера рыболовства и рыбоводства: они показали наибольший рост и устойчивость в соответствующих сегментах рынка. Подробнее

Точка и Getcourse: общий оборот рынка онлайн-школ в 2023 году вырос почти на 50 млрд по сравнению с прошлым годом Cреднемесячный оборот компаний вырос почти на треть Подробнее

Клиенты сервиса «Точка Маркетплейсы» смогут управлять заказами на Мегамаркете из единого окна Маркетплейс Мегамаркет стал пятой онлайн-площадкой, доступной в сервисе «Точке Маркетплейсы». Подробнее

Селлеры смогут узнать, какую скидку предлагает Wildberries на их товар в разных регионах Для того чтобы узнать, какую скидку получит покупатель, проживающий в том или ином регионе — нужно ввести артикул товара в строку сообщения. Подробнее

Точка и Beat Film Festival во второй раз проведут конференцию для малого и среднего бизнеса Конференция ТОК пройдет в Москве во второй раз: 22 и 23 ноября предприниматели соберутся на площадке Хлебозавод Подробнее

Точка купила сервис для селлеров EcomCom EcomCom — это сервис для продавцов маркетплейсов, с помощью которого можно размещать товары, принимать заказы и управлять остатками на площадках для онлайн-торговли в одном интерфейсе. Подробнее

«Главное не упускай»: Точка дарит год бесплатного обслуживания для новых клиентов Действующие клиенты, которые пригласят в Точку трёх друзей — получат бесплатное обслуживание навсегда Подробнее

Точка впервые проведёт масштабную конференцию по ВЭД На конференции выступит порядка 30 экспертов из области ВЭД, которые ответят на вопросы слушателей в прямом эфире. Подробнее

«Справочная» Точки и контент-агентство «Сделаем» разобрались в продвижении через Телеграм Среди тем, которые эксперт разберёт на курсе: какому бизнесу будет выгодна реклама в Телеграме, как спрогнозировать результаты рекламы, как писать рекламные посты, а также — как промаркировать рекламу в Телеграм-канале. Подробнее

Точка разберёт бизнес-тренды в новом видеопроекте Первый выпуск проекта «Точки над» посвящён одному из основных бизнес-трендов последнего времени — маркетплейсам Подробнее

Точка запустила платёжные стикеры для предпринимателей Теперь предприниматели могут оплачивать покупки смартфоном, как это было возможно с Apple Pay или Google Pay. Подробнее

Сервис «Точка Маркетплейсы» поможет селлерам продавать свои товары ВКонтакте Пользователи сервиса смогут автоматически загружать свои товары из интернет-магазинов в бизнес-сообщества соцсети Подробнее

Противостояние игрушечных гигантов Hasbro vs. Mattel: Точка и студия Либо/Либо выпустили второй сезон о конкурирующих корпорациях Подкаст «Конкуренты» поможет разобраться, какие стратегии могут пригодиться в вашем бизнесе, а какие лучше обходить стороной Подробнее

Точка запустила единый кабинет управления для бухгалтеров Бесплатный сервис позволяет управлять счетами всех клиентов из одного окна Подробнее

Точка предоставила клиентам неограниченный доступ в бизнес-залы аэропортов мира Среди городов, в которых работает система — Дубай, Женева, Ереван, Куала-Лумпур, Стамбул, Бангкок, Пхукет и другие. Подробнее

Точка автоматизировала выплату зарплат валютным нерезидентам Предприниматели, в подчинении которых находятся сотрудники без валютного резидентства РФ, смогут без проблем выплачивать им зарплату Подробнее

Точка поможет предпринимателям провести ABC-анализ контрагентов Специально для этого Точка запустила сервис, который автоматически собирает статистику по выручке от всех контрагентов клиента за определённый период Подробнее

Сервис для селлеров «Точка Маркетплейсы» автоматически создаст продающее изображение товара Инфографика поможет покупателю понять, насколько ему подходит товар и показать все его преимущества. Подробнее

Предприниматели смогут открыть возобновляемую линию в Точке Воспользоваться услугой смогут предприниматели, запустившие собственный бизнес более трёх месяцев назад. Подробнее

Турция в 2023 году обогнала Белоруссию по ввозу товаров в РФ: исследование Точки Основой исследования стали трансграничные платежи клиентов Точки, которые стабильно работают с зарубежными контрагентами. Подробнее

Топ-менеджмент Точки и консорциум инвесторов консолидируют 100% АО «Точка» В консорциум вошли ведущие инвесторы в технологический сектор России – в частности, группа «Интеррос». Подробнее

Предприниматели смогут найти ответы на бизнес-вопросы в интернет-банке Точки Теперь в поисковую строку интернет-банка «вшита» база знаний из онлайн-журнала для бизнеса «Справочная», Бизнес-энциклопедии и FAQ Точки. Подробнее

Точка первой среди банков запустила таможенный калькулятор для предпринимателей Предприниматели, работающие с зарубежными поставщиками, смогут заранее рассчитать все таможенные платежи за товар, который планируется к импорту. Подробнее

Точка и Global Factoring Network стали партнёрами по синдицированному факторингу Совместная работа позволит создать новые возможности для клиентов обеих компаний Подробнее

Точка с Силой ветра отправят предпринимателей на яхте в море Приём заявок продлится до 30 июня Подробнее

Точка первой на рынке научилась считывать эмоции клиентов с помощью искусственного интеллекта Искусственный интеллект оценивает настроение клиента на протяжении всей беседы, опираясь на контекст и эмоционально-окрашенные слова Подробнее

Точка поможет предпринимателям отправлять платежи в Индию в рупиях Для этого банк на собственной лицензии запустил операции в индийской национальной валюте Подробнее

Точка одна из первых в РФ запустила бизнес-линию для финансирования МСП Финансирование цепочек поставок позволяет получать деньги под покупку необходимого товара или под постоплату, если предприниматель продаёт с отсрочкой платежа, но не хочет ждать поступления денег Подробнее

У Точки появился новый интернет-банк Теперь клиенты могут пользоваться всеми сервисами Точки из одного интерфейса Подробнее

Точка первой в России добавила ChatGPT в интернет-банк Сервис поможет предпринимателю получить ответы на самые распространённые и важные бизнес-вопросы Подробнее

Точка запустила эквайринг на собственной лицензии Оплата через эквайринг Точки проходит практически мгновенно, а средства на счёт предприниматель может получить в течение двух часов в любой день недели. Подробнее

Точка поможет предпринимателям рассчитать отсрочку платежа для поставок из Китая Это актуально для всех, кто закупает товар в Китае на суммы от 100 000 $ Подробнее

Справочная Точки запустила на базе GPT чат-бота, который поможет предпринимателям с рутинными задачами Он может помочь подобрать код ОКВЭД, сформулировать тактичный ответ, подобрать блогеров и сгенерировать заголовки для рекламных компаний Подробнее

Точка запустила рублёвый ВЭД на собственной лицензии Переводы актуальны для клиентов, которые имеют счета в российских рублях и работают с контрагентами из других стран. Подробнее

Предприниматели на АвтоУСН могут открывать счета в ООО «Банк Точка» Он стал десятым в списке уполномоченных банков Подробнее

Точка отменила комиссию за хранение долларов и евро Комиссия отменяется со дня совершения платежа в этих валютах на следующие 60 календарных дней. Подробнее

Точка стала одной из первых компаний в России, которые автоматизировали документооборот с ФНС У Точки появилась машиночитаемая доверенность Подробнее

Точка открыла первый счёт на своей лицензии Клиенты уже могут оставлять заявки и первыми переводить счета на лицензию Точки Подробнее

Точка автоматизировала товароучёт на маркетплейсах, чтобы сэкономить время селлеров Теперь можно обмениваться заказами, остатками, ценами и товарами между маркетплейсами и МойСклад автоматически Подробнее

ChatGPT Точки напишет карточки товаров для селлеров на маркетплейсах Теперь селлеры маркетплейсов могут использовать telegram-бот для описания товаров Подробнее

«Банк Точка» стал участником системы страхования вкладов В состав участников системы сейчас входит 618 кредитных организаций Подробнее

«Банк Точка» получил лицензию Универсальную лицензию выдал ЦБ России Подробнее

Сервис Точка Витрина занял первое место в рейтинге Markswebb Точка Витрина — это B2B-маркетплейс банка, который помогает предпринимателям оперативно восполнить потерю покупателей и поставщиков Подробнее

Клиенты Точки теперь могут проводить валютные операции с сербскими динарами и армянскими драмами Обслуживание валютных счетов для клиентов Точки бесплатно, платить нужно только по тарифному плану Подробнее

Банк России принял решение о выдаче лицензии Точке Уже в первой половине 2023 года Точка сможет открывать новые счета на своей лицензии Подробнее

5 участников акселератора с «Иннополисом» продолжат сотрудничество с Точкой Всего на участие в акселераторе поступили заявки от 475 команд Подробнее

Точка и Либо/Либо выпустили подкаст «Конкуренты» В первом эпизоде ведущие исследовали методы борьбы двух гигантов индустрии такси — Uber и Lyft Подробнее

У Точки появилось NFC-кольцо для мгновенной оплаты Кольцом можно расплатиться в одно касание на всей территории России Подробнее

Точка подберёт экспертов для развития вашего бизнеса Банк представляет онлайн-сервис для консультаций с бизнес-экспертами «Точка Эксперты» Подробнее

Точка — лучший банк для бизнеса и самый выгодный — для работы с маркетплейсами Исследование провела аналитическая компания Frank RG Подробнее

Объявляем спикеров и программу конференции ТОК 23 ноября пройдёт офлайн-встреча в Москве, а 24 ноября участники пообщаются онлайн. Подробнее

Конференция ТОК — от Точки и Beat Film Выступления экспертов, разборы кейсов, дискуссии и воркшопы Подробнее

Треть представителей МСП берут взаймы у знакомых, чтобы закупить товар Интерес к таким займам может возникать из-за проблем с получением кредитов Подробнее

Клиенты Точки смогут вести расчёты в тенге Теперь предприниматели могут как отправлять, так и получать платежи в этой валюте. Подробнее

Клиенты Точки смогут купить кассу с эквайрингом в рассрочку Платёж будет автоматически списываться со счёта предпринимателя. Подробнее

Точка выяснила, на сколько выросли обороты турфирм за лето 2022 года Эксперты Точки проанализировали данные туристических компаний, у которых есть счета в банке Подробнее

Точка провела большой ребрендинг Банк поменял шрифт, цветовую палитру и визуальный язык Подробнее

Точка запустила сервис для работы бизнеса с самозанятыми Новый сервис хранит все данные, в нём можно публиковать задания, оплачивать их и автоматизировать получение чеков Подробнее

Точка запустила сервис, который заменит эквайринговые аппараты Новый телеграм-бот поможет малому и среднему бизнесу сэкономить на эквайринге и терминалах Подробнее

Переработка кадрового учета Точка представила сразу два сервиса для работы с сотрудниками Подробнее

Точка расширила функциональность зарплатного проекта в Android-приложении Теперь клиенты могут прямо в приложении не только подключить зарплатный проект, но и добавить туда сотрудников Подробнее

Клиенты Точки смогут выгодно вести расчёты в лирах и юанях Теперь предприниматели могут открывать счета в лирах и обменивать юани по выгодному курсу Подробнее

Клиенты Точки смогут получить отсрочку платежа при работе с китайскими поставщиками Товарный кредит страхует экспортное агентство Синошур Подробнее

Точка запустила калькулятор таможенных платежей для импортёров Он позволит быстро и бесплатно рассчитать размеры НДС, импортной пошлины и таможенных сборов Подробнее

Точка и «Иннополис» назвали команды, которые попали в акселератор Участники смогут масштабировать свои IT-решения и получить поддержку в продвижении Подробнее

Клиенты Точки смогут платить картой Мир через Samsung Pay Это позволит оплачивать покупки с помощью смартфона. Подробнее

Точка запустила B2B-маркетплейс для компаний со всей России Продавайте товары и услуги другим предпринимателям, находите поставщиков для себя и решайте вопросы импортозамещения. Подробнее

Точка купила крупную рекламную группу и намерена построить экосистему сервисов для бизнеса Универсальная платформа интернет-рекламы для бизнеса на технологиях ООО «ГК «МЭРИЛИН» станет одним из первых элементов. Подробнее

Точка запускает сервис для менеджеров маркетплейсов Предприниматели смогут управлять продажами на нескольких площадках через «Единое окно маркетплейсов». Подробнее

Шаблоны документов, необходимых для бизнеса, теперь собраны в Справочной Новые шаблоны появляются каждую неделю. Подробнее

Точка начала выпускать виртуальные и пластиковые карты МИР Карту можно заказать через интернет-банк или приложение Точки. Подробнее

Точка запустила бесплатного телеграм-бота, который заменяет банковское приложение Бот присылает клиентам уведомления об операциях на счёте. Так он частично заменяет приложение банка после его удаления из App Store. Подробнее

Точка и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологичных стартапов Банк для предпринимателей и предприятий Точка и особая экономическая зона Иннополис помогут бизнесу воплотить идеи на практике и улучшить готовые продукты. Подробнее

Справочная и контент-агентство «Сделаем» научат предпринимателей продвигать свой бренд на Дзене Формат — бесплатный обучающий онлайн-курс для предпринимателей. Подробнее

Точка и сервис поиска менторов Solvery запустили антикризисный проект для предпринимателей Стартапы могут выбрать менторов с разной экспертизой и обратиться с вопросами индивидуально или в небольшой группе. Подробнее

Точка выпустила первое в 2022 году Большое Демо В новом выпуске команда банка поделилась новинками сервисов и рассказала, как поддерживает своих клиентов. Подробнее

Остаёмся на связи Работа бинеса и Точки в условиях санкций: собираем всю информацию там, где вам удобнее. Подробнее

Предприниматели смогут вернуть комиссию за перевод по СБП Российские предприниматели смогут вернуть стоимость комиссии за перевод по системе быстрых платежей. Комиссия в СБП не превышает 0,7% от стоимости товара. Такой способ приёма оплаты от клиентов более выгоден для бизнесменов по сравнению, например, с использованием торгового эквайринга. Подробнее

Банк Точка провел первую в России транзакцию между юрлицами по Системе быстрых платежей Теперь юрлица смогут мгновенно проводить платежи 24 часа без праздников и выходных. Подробнее

Точка и агентство Slava сняли новогодний ролик про пропавшего предпринимателя Также в рамках кампании запущен онлайн-проект «Планератор», который подсказывает клиентам идеи для увлекательного отдыха в 2022 году. Подробнее

Бухгалтерия для работы с кадрами и касса со встроенным эквайрингом: новое в Точке На Большом Демо сотрудники банка рассказали о новых функциях для бизнеса. Подробнее

Школьники Екатеринбурга смогут пройти стажировку в Точке СУНЦ УрФУ и Детский IT-лагерь INNOCAMP проведут Всероссийский хакатон «Хочу в IT» для лицеистов. Победители получат бесплатную стажировку в Точке и «Контуре». Подробнее

Новый Pitch Day: Точка и United Investors инвестируют в стартапы до 500 000 000 ₽ Заявки принимают с 4 октября по 1 ноября, а сам Pitch Day пройдёт 25 ноября — после этого начнётся работа с проектами-победителями. Подробнее

Точка и компания Get8 запустили совместный сервис в amoCRM Новый виджет автоматически уведомляет менеджеров об оплате сделки. Подробнее

Точка перешла на TestOps-решение для оптимизации тестирования Это сократит время, которое тратится на этап тестирования новых продуктов. Подробнее

Быстрые банковские гарантии, копилка для налогов и уведомления по валютным платежам Банк Точка запускает новые возможности для бизнеса — обновления уже доступны клиентам банка. Подробнее

Точка запустит компаниям продажи на маркетплейсах В Точке появился новый сервис: клиенты получат помощь с выходом на Ozon и Яндекс.Маркет. Подробнее

Точка и промо-бюро «Теснота» запустили благотворительную акцию Акция поможет трём благотворительным организациям из Екатеринбурга. Подробнее

Точка запустила ИИ-сервис для деловых знакомств Банк Точка запустил сервис «Точка.Нетворк» для деловых знакомств. Каждый понедельник искусственный интеллект будет подбирать собеседника, а предприниматель сможет решить, как и когда пройдёт встреча, или отказаться от неё. Подробнее

Новый ролик Точки о том, что объединяет спортсменов и предпринимателей Банк Точка и рекламное агентство «Восход» сняли ролик, который приурочен к старту Олимпийских игр в Токио. Подробнее

Малому и среднему бизнесу вернут комиссию за переводы по СБП Малым и средним предприятиям возместят стоимость банковской комиссии за пользование системой быстрых платежей — на эти цели будет выделено 500 миллионов рублей. Деньги из резервного фонда пойдут на компенсации за уплату комиссии от платежей физлиц с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Подробнее

Точка представила оплату по QR-коду в терминале, обновлённое приложение и новый функционал кадрового учёта Банк Точка презентовал результаты 6-недельного спринта на «Большом Демо». Клиентам представили обновлённое приложение «Точка Х», новый функционал кадрового учёта и возможность оплачивать по QR-коду в терминале. Подробнее

Точка и Beat Film Festival открыли собственный фестивальный центр. К этому событию Точка подготовила особый мерч Банк Точка и Beat Film Festival представляют программу «Больше всех надо» и запускают фестивальный центр. Каждый день с 3 по 16 июня будут проходить бесплатные события, дополняющие кинопрограмму. Все участники смогут приобрести лимитированный мерч от Точки, посвящённый кинофестивалю. Подробнее

Итоги Pitch Day: Точка и United Investors выбрали пять технологичных стартапов Банк Точка и клуб инвесторов United Investors подвели итоги первого Pitch Day. В финал вышли 12 проектов: из них отобрали 5 наиболее перспективных, которые вскоре перейдут в стадию пилота. После прохождения пилотной стадии лучшим проектам будут предложены инвестиции объемом до 150 млн рублей, доступ к 400 000 потенциальных клиентов и экспертная оценка бизнеса. Подробнее

Точка представила новые сервисы для бизнеса: кадровый учёт с бухгалтерией, онлайн-кассы с маркировкой, API для приёма оплаты по QR-коду Банк Точка представил новые сервисы для ИП и юрлиц. Теперь клиенты банка смогут воспользоваться сервисом кадрового учёта с бухгалтерией, онлайн-кассой с маркировкой и приёмом оплаты по QR-коду с любого сайта. Подробнее

«Делай то, что можешь только ты» — Точка выпустила новый ролик Банк Точка и рекламное агентство «Восход» выпустили ролик под названием «Делай то, что можешь только ты» — он стал продолжением кампании «Скажи это делом». Его сняли режиссер Илья Найшуллер и Daddy’s Production, а главную роль исполнил актёр Юрий Колокольников. Подробнее

Точка получила премию «Банк года» от Банки.ру Банк Точка стал победителем в номинации «Лучшая онлайн-заявка на РКО» за самые выгодные тарифы для ООО и ИП. А также занял второе место в «Народном рейтинге» Банки.ру по результатам 2020 года. Подробнее

Точка вошла в список лучших работодателей России за 2020 год Платформа HeadHunter опубликовала рейтинг работодателей России за 2020 год. Точка заняла 12 место в категории крупных компаний и вошла в список лучших работодателей. Подробнее

Точка и United Investors проинвестируют 150 миллионов рублей в стартапы Банк Точка и United Investors устраивают «Точка Pitch Day». Победителям предлагают инвестиции до 150 млн рублей, доступ к 400 тысячам потенциальных клиентов и экспертную оценку бизнеса. Подробнее

Точка открыла собственный онлайн-магазин: одежда, духи и аксессуары для тех, кто меняет мир Банк Точка открыл «Универмаг» — магазин одежды и аксессуаров для предприимчивых людей. В нём представлены вещи собственного производства и лимитированные коллекции от российских брендов. Подробнее

Точка выпустила новогодний ролик — без прикрас про уходящий год Банк Точка выпустил ролик к Новому году. В нём показаны реальные переживания российских предпринимателей в уходящем году. Это был непростой год, и Точка решила показать его как есть: без прикрас и утрированной радости. Подробнее

Точка защитит пострадавших клиентов от кредиторов Банк Точка взял на себя соблюдение моратория на банкротство по заявлению внешних кредиторов. В Точке тщательно проверяют каждый исполнительный документ: если он попадает под действие постановления правительства РФ, списание по долгу останавливают. Подробнее

Точка представила API для массовых выплат самозанятым Банк Точка разработал сервис, который снижает налоговые риски при массовых платежах самозанятым. Подробнее

Рекламу в Яндексе теперь можно разместить через Точку Банк Точка запустил сервис, в котором каждый клиент может разместить рекламу в Яндексе прямо из интернет-банка. Предпринимателям больше не нужно изучать нюансы работы с продвижением и самостоятельно настраивать рекламу — всё можно делать в сервисе. Подробнее

Точка выплатила 12,2 млн рублей пострадавшим предпринимателям Банк Точка подвёл итоги фонда поддержки бизнеса — сколько компаний пожертвовали деньги в фонд, сколько получилось выплат и на какую сумму. Подробнее

Всё наоборот: Точка платит клиентам за обслуживание Банк Точка не просто отменит плату за обслуживание, но и сам будет начислять стоимость обслуживания своим клиентам. Всё это в новой акции. Подробнее

Точка открыла фонд взаимопомощи для бизнеса Банк Точка открыл фонд для помощи предпринимателям, чей бизнес пострадал от пандемии. В этот фонд могут вносить деньги все желающие — и клиенты, и неклиенты Точки. Все, кто хочет поддержать бизнес в это непростое время. Точка также внесёт деньги в фонд — 10 000 000 рублей собственных средств. Подробнее

Точка отменила плату за услуги комплаенс на фоне коронавируса Чтобы поддержать бизнес в период пандемии, банк для предпринимателей и предприятий Точка сделал бесплатным ряд комплаенс-сервисов. Подробнее

Точка отменяет абонентскую плату для пострадавших отраслей бизнеса Чтобы поддержать предпринимателей в период кризиса, банк Точка отменяет абонентскую плату для бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии. Подробнее

Точка обучила ИИ предсказывать блокировки по счёту от налоговой Банк для предпринимателей Точка стал первым банком, который научился предсказывать блокировки по счёту от налоговой. Модель на основе машинного обучения анализирует тысячи факторов и предсказывает вероятность того, что в ближайшие 3 месяца налоговая приостановит операции по счёту клиента. Если вероятность блокировки превышает 80%, клиенту сообщают об этом в письме на e-mail и дают рекомендации, которые помогут избежать проблем со счётом. Подробнее

ИП-клиенты Точки смогут мгновенно переводить деньги по номеру телефона Точка стала первым банком, который подключил мгновенные переводы по номеру телефона со счёта индивидуальных предпринимателей. С новой опцией ИП могут проводить личные операции по счёту — переводить деньги близким или погасить кредит, зная только номер телефона получателя. Деньги придут меньше, чем за минуту. Сервис работает через Систему быстрых платежей (СБП), что позволяет делать переводы в банки-участники и платёжные системы (всего 31 организация). Подробнее

Деньги вперёд: банк Точка запустил сервис факторинга Многие предприниматели сталкивались с кассовым разрывом — временной нехваткой денег на счетах. Чтобы помочь бизнесу решить проблему, банк Точка запустил сервис факторинга от партнёров. Факторинг — это финансирование при отсрочке платежей. После поставки товаров или услуг предприниматель сразу же получает деньги от фактора, а покупатель выплачивает сумму за заказ с отсрочкой. Сервис факторинга от Точки — это агрегатор, который позволяет легко сравнить условия и выбрать самое выгодное предложение от партнёров прямо в интернет-банке Точки. Подробнее

Эмир Кустурица снял клип для новой рекламной кампании банка Точка на песню The Hatters Банк для предпринимателей Точка запустил музыкальную рекламу — клип, для которого The Hatters написали песню «Всё сразу». Режиссёром ролика выступил Эмир Кустурица, известный по фильмам «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Время цыган». Идею разработало РА «Восход», за производство видео отвечали Daddy’s Production. Съёмки проходили в Болгарии и длились 3 дня. Главные роли сыграли российские блогеры Евгений Кулик, Илья Варламов, Снежана Самохина, а также сами музыканты из The Hatters. Подробнее

Точка презентовала отдельное приложение, которое упрощает взаимодействие компаний с сотрудниками Также клиентам онлайн-банка теперь доступна функция смены директора без блокировки счёта, лёгкий переход из другого банка, моментальные кредиты и облачная подпись для участия в тендерах. Подробнее

Клиенты Точки смогут использовать Face ID и Touch ID для авторизации в интернет-банке Банк для предпринимателей Точка представил альтернативную схему авторизации при входе в веб-версию интернет-банка с помощью Apple Sign In. Теперь клиенты смогут сэкономить время и не запрашивать дополнительный смс-код — это также упростит работу за границей при смене сим-карты. Подробнее

Банк Точка стал лучшим онлайн-банком для бизнеса в СНГ и на Кавказе Международная ассоциация бизнес-банкиров SME Banking Club признала банк для предпринимателей Точка лучшим онлайн-банком для бизнеса. Подробнее

Комплаенс ассистент и повышенный кэшбэк — Точка представила новые продукты Банк Точка презентовал эти и другие сервисы для предпринимателей во время большого открытого Демо, которое в прямом эфире посмотрели более 8 тысяч человек. Новые продукты уже доступны для большинства пользователей. Подробнее

Банк Точка запускает автоматическое пополнение счёта для работы с тендерами Новая услуга поможет избежать препятствий, связанных с недостатком средств на расчётном счёте при подаче заявки на тендер. Чтобы счёт пополнялся автоматически, нужно просто заранее дать согласие на автоматическое пополнение для обеспечения заявки. Это можно сделать прямо в мобильном приложении с помощью функции «Настроить автопополнение». Для клиентов Точки услуга предоставляется бесплатно. Подробнее

Банк Точка анонсировал полное обновление мобильного и интернет-банка Об этом было объявлено во время первого открытого Демо — презентации новых продуктов банка для предпринимателей, которую в прямом эфире посмотрели почти 15 тыс. человек. По словам сооснователя банка Марии Швецовой, новая «Точка» будет доступна для всех пользователей уже осенью. Подробнее

Банк Точка предложил клиентам бесплатные виртуальные карты: их можно привязать к гаджетам и рекламным кабинетам соцсетей Банк для предпринимателей Точка предлагает клиентам виртуальные карты, которые можно выпустить в течение пары минут и сразу же привязать к гаджетам с бесконтактной оплатой или рекламным кабинетам. Все карты привязываются к одному счёту в Точке. Клиент не ждёт доставку и не захламляет кошелёк и окружающую среду пластиковыми картами. Подробнее

Банк Точка запустил отдельное приложение «Тендеры Точка» для работы со спецсчётом Это приложение создано специально для тех, кто участвует в тендерах и владеет спецсчётом для этого. В новом приложении от Точки можно открыть такой счёт, посмотреть остаток и пополнить его онлайн с расчётного счёта в Точке — это позволит заранее подготовиться к участию в тендерах. Если денег на основном счёте будет недостаточно, прямо в приложении можно оставить заявку на займ. Там же можно запустить оформление банковской гарантии. Подробнее

Банк Точка и компания Samsung Electronics предлагают предпринимателям смартфоны с выгодой до 20% Банк для предпринимателей Точка предлагает своим клиентам выгодные условия для приобретения смартфонов флагманской линейки. Чтобы получить гаджет по привлекательной цене, предпринимателю нужно быть клиентом Точки и активным пользователем бонусной системы банка. Подробнее

Банк для предпринимателей Точка усилил поддержку Фонда Хабенского с помощью машинного обучения и «добрых писем» клиентам Чтобы собрать средства для подопечных детского Благотворительного Фонда Константина Хабенского, в Точке вновь решили сократить расходы на работу службы поддержки в пиковом для клиентского сервиса декабре. В 2018 мы сэкономили 3 млн рублей на поддержке и перевели их на реализацию благотворительных программ Фонда. Подробнее

Клиенты Точки смогут общаться с банком через мессенджеры Банк для предпринимателей Точка начал обслуживать клиентов в Telegram и Viber. Теперь для обращения к представителю банка не нужно заходить в интернет-банк, получить быстрый и квалифицированный ответ можно не отрываясь от любимого мессенджера. При этом, вся переписка сохранится и в чате интернет-банка. Подробнее

Банк для предпринимателей Точка запустил сервис проверки компании Сервис позволяет проверить благонадёжность как своего бизнеса, так и бизнеса контрагента. Предприниматель сможет понять, насколько благополучно его бизнес выглядит в глазах контролирующих органов и стоит ли опасаться блокировки счёта, а также получит рекомендации, с кем из контрагентов стоит работать, а с кем — нет. Подробнее

Точка поможет будущим клиентам снять блокировки налоговой Банк для предпринимателей Точка запустил сервис оплаты налоговой задолженности перед открытием счёта. Подробнее

(НЕ)рэп-баттл: Точка заставила предпринимателей попереживать 22 октября на арене Мегаспорт в Москве прошёл первый баттл-форум для предпринимателей «Точка зрения». Подробнее

Банк Точка вводит электронную «копилку» Теперь для клиентов Точки появилась возможность автонакопления средств на бизнес-нужды. Процент будет откладываться с каждой доходной операции. Подробнее

Банк Точка вновь возглавил рейтинг Markswebb Интернет-банк Точки в четвёртый раз возглавил рейтинг Markswebb. В этом году исследование проводилось в трёх категориях. Подробнее

GetBlogger и Точка разработали специальный тариф ИП для блогеров Банк Точка и платформа GetBlogger выводят блогеров «из тени»: специальный тариф позволит лидерам мнений вести законную предпринимательскую деятельность. Подробнее