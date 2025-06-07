Если ваши контрагенты пользуются другими операторами ЭДО, вы можете обмениваться документами с помощью технологии роуминга.

Например, отправитель работает в Контур.Логистике, а получатель — в Точка Банке. В этом случае подключаться к одному оператору не нужно, поскольку между ними уже есть роуминг. Вы отправляете документ из своего сервиса, а контрагент получает его в своём.

Сейчас транспортный ЭДО от Точка Банка поддерживает роуминг с Калуга Астрал, Тензор и Контур.Логистика.