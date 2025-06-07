Всё в одном месте
Следите за статусом погрузки и оплачивайте счета
Автозаполнение накладных
Сервис предзаполнит большую часть документа — около 80%
Роуминг с другими ЭДО
Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД, Такском, Эдивеб, НТСсофт
С 1 сентября 2026 электронные перевозочные документы стали обязательными. Подключите сервис, чтобы работать без рисков для бизнеса.
Сервис автоматически внесёт около 80% данных. Вам останется указать ИНН контрагента и ещё несколько параметров.
Через приложение «Госключ» — без ноутбука, флешек и визитов в офис. В интернет‑банке сразу будет видно, что документ подписан.
Скачивайте QR‑код с данными накладной и показывайте сотрудникам ГИБДД прямо с телефона.
В своём личном кабинете он найдёт документы для погрузки и выгрузки. Водителю видны только нужные поля ЭТрН — чувствительные данные скрыты.
Помогли уже 6 700+ участникам грузоперевозок:
7 ₽ за документ
3 500 ₽
6,5 ₽ за документ
4 550 ₽
6 ₽ за документ
6 000 ₽
С 1 сентября 2026 года все участники перевозок должны будут оформлять в электронном виде следующие документы:
Переход на электронный документооборот в логистике затронет не всех. Останутся исключения, для которых разрешено использовать бумажную форму — позже их утвердит Министерство транспорта РФ.
Если ваши контрагенты пользуются другими операторами ЭДО, вы можете обмениваться документами с помощью технологии роуминга.
Например, отправитель работает в Контур.Логистике, а получатель — в Точка Банке. В этом случае подключаться к одному оператору не нужно, поскольку между ними уже есть роуминг. Вы отправляете документ из своего сервиса, а контрагент получает его в своём.
Сейчас транспортный ЭДО от Точка Банка поддерживает роуминг с Калуга Астрал, Тензор и Контур.Логистика.
Нет, для работы с сервисом «Транспортный ЭДО» нужен счёт в Точка Банке
Электронные перевозочные документы чаще подписывают квалифицированной электронной подписью — КЭП, но иногда можно использовать неквалифицированную электронную подпись. Для некоторых участников грузоперевозок переход на документооборот в транспортной логистике пройдёт почти бесшовно. Так, водителям достаточно простой электронной подписи, чтобы подписать документы через смс‑код.
С 1 сентября перевозочные документы нужно оформлять в электронном виде. Бумажный формат останется только в исключительных случаях — их список позже утвердит Минтранс. Ожидается, что таких исключений будет немного.
Требование закреплено в Федеральном законе от 07.06.2025 № 140‑ФЗ.
Какие документы переходят в онлайн:
Переход на ЭДО в логистике даёт бизнесу несколько преимуществ:
Чтобы начать работу с ЭПД, необходимо подключиться к ГИС ЭПД — государственной информационной системе электронных перевозочных документов.
После подключения вы сможете оформлять транспортные накладные и другие документы онлайн.
Министерство транспорта РФ определило исключения для бумажных накладных — их планируют разрешить, если:
В остальных случаях электронные транспортные накладные должны быть в онлайн‑формате.
Размеры штрафов зависят от того, какой документ отсутствует и кто нарушитель. За отсутствие путевого листа штраф по статье 12.3 КоАП РФ — 500 ₽ для водителя. Прямых штрафов за недостоверные данные о перевозчике нет, но при ошибке в критичных реквизитах штраф для экспедиторов составит до 100 000 ₽ по статье 11.14.3 КоАП РФ.
ЭТрН — это коллективный документ. Если хотя бы одна из сторон не будет подключена к оператору информационной системы ЭПД, то обмениваться документами будет невозможно. Поэтому очень важно согласовать с контрагентом обмен электронными перевозочными документами ещё до начала работы. Уведомить контрагентов можно официальным письмом или закрепить порядок в допсоглашении об ЭДО.