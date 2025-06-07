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Транспортный ЭДО

Обменивайтесь транспортными накладными с партнёрами прямо в интернет-банке

Всё в одном месте

Следите за статусом погрузки и оплачивайте счета

Автозаполнение накладных

Сервис предзаполнит большую часть документа — около 80%

Роуминг с другими ЭДО

Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД, Такском, Эдивеб, НТСсофт

Отправляете, получаете или перевозите грузы?

С 1 сентября 2026 электронные перевозочные документы стали обязательными. Подключите сервис, чтобы работать без рисков для бизнеса.

Поможем на каждом этапе перевозки

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Сервис автоматически внесёт около 80% данных. Вам останется указать ИНН контрагента и ещё несколько параметров.

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Подписывайте перевозочные документы со смартфона

Через приложение «Госключ» — без ноутбука, флешек и визитов в офис. В интернет‑банке сразу будет видно, что документ подписан.

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Скачивайте QR‑код с данными накладной и показывайте сотрудникам ГИБДД прямо с телефона.

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Не ждите звонка от водителя — пусть подпишет всё сам

В своём личном кабинете он найдёт документы для погрузки и выгрузки. Водителю видны только нужные поля ЭТрН — чувствительные данные скрыты.

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Бесплатные консультации 24/7 для наших клиентов

Помогли уже 6 700+ участникам грузоперевозок:

  • Объясняем, как оформлять документы в новых условиях
  • Сопровождаем регистрацию в ГосЛоге: от проверки нужных бумаг до регистрации в реестре
  • Рассказываем, как перейти на ЭПД без лишних трат

Тарифы на Транспортный ЭДО

Цена зависит от количества исходящих документов. Тариф подключается на год с момента покупки.
500 документов

7 ₽ за документ

3 500 ₽

700 документов

6,5 ₽ за документ

4 550 ₽

1 000 документов

6 ₽ за документ

6 000 ₽

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Частые вопросы

Когда электронные перевозочные документы станут обязательными?

С 1 сентября 2026 года все участники перевозок должны будут оформлять в электронном виде следующие документы:

  • транспортные накладные,
  • заказы-заявки на перевозку,
  • грузовые накладные в авиации,
  • транспортные железнодорожные накладные,
  • экспедиторские документы: экспедиторские и складские расписки, поручения экспедитору и не только.

Переход на электронный документооборот в логистике затронет не всех. Останутся исключения, для которых разрешено использовать бумажную форму — позже их утвердит Министерство транспорта РФ.

Что делать, если мой контрагент работает с другим оператором ЭПД?

Если ваши контрагенты пользуются другими операторами ЭДО, вы можете обмениваться документами с помощью технологии роуминга.

Например, отправитель работает в Контур.Логистике, а получатель — в Точка Банке. В этом случае подключаться к одному оператору не нужно, поскольку между ними уже есть роуминг. Вы отправляете документ из своего сервиса, а контрагент получает его в своём.

Сейчас транспортный ЭДО от Точка Банка поддерживает роуминг с Калуга Астрал, Тензор и Контур.Логистика.

Могу ли я пользоваться транспортным ЭДО, если у меня нет счета в Точка Банк?

Нет, для работы с сервисом «Транспортный ЭДО» нужен счёт в Точка Банке

Нужна ли квалифицированная электронная подпись, чтобы перейти на ЭПД?

Электронные перевозочные документы чаще подписывают квалифицированной электронной подписью — КЭП, но иногда можно использовать неквалифицированную электронную подпись. Для некоторых участников грузоперевозок переход на документооборот в транспортной логистике пройдёт почти бесшовно. Так, водителям достаточно простой электронной подписи, чтобы подписать документы через смс‑код.

Можно ли продолжать пользоваться бумажными документами?

С 1 сентября перевозочные документы нужно оформлять в электронном виде. Бумажный формат останется только в исключительных случаях — их список позже утвердит Минтранс. Ожидается, что таких исключений будет немного.

Требование закреплено в Федеральном законе от 07.06.2025 № 140‑ФЗ.

Какие документы переходят в онлайн:

  • ТТН — товарно-транспортные накладные;
  • заказы-заявки на перевозку;
  • экспедиторские документы — поручение экспедитору, складские и экспедиторские расписки, другие документы;
  • грузовые авиационные накладные;
  • транспортные железнодорожные накладные.

Чем бизнесу выгоден переход на электронные перевозочные документы?

Переход на ЭДО в логистике даёт бизнесу несколько преимуществ:

  • снижается риск потери и порчи документов;
  • повышается прозрачность перевозок — в любой момент есть доступ к накладным и возможность посмотреть статус перевозки;
  • снижаются расходы на бумагу и доставку документов;
  • упрощается отчётность, так как документы хранятся в электронном архиве;
  • ускоряется документооборот в логистике, и транспортные компании быстрее получают оплату;
  • упрощаются проверки, поскольку контролирующие органы сразу получают доступ к документам в ГИС ЭПД.

Что нужно, чтобы начать работать с ЭПД?

Чтобы начать работу с ЭПД, необходимо подключиться к ГИС ЭПД — государственной информационной системе электронных перевозочных документов.

  • Выберите аккредитованного оператора ГИС ЭПД — например, транспортный ЭДО Точка Банка — и заключите с ним договор.
  • Оформите сертификат КЭП через аккредитованный удостоверяющий центр. Подпись понадобится каждому сотруднику, который участвует в отгрузке и приёмке.
  • Зарегистрируйтесь в сервисе или установите программу для экспедиторов и перевозчиков — оператор ИС ЭПД предоставит вам нужное программное обеспечение. Если вы выберете транспортный ЭДО Точка Банка, то будете вести документооборот сразу в интернет‑банке.

После подключения вы сможете оформлять транспортные накладные и другие документы онлайн.

Какие грузы и перевозки не требуют ЭТрН — электронных транспортных накладных?

Министерство транспорта РФ определило исключения для бумажных накладных — их планируют разрешить, если:

  • клиент — иностранное юрлицо или физлицо;
  • каботажные перевозки выполняют перевозчики из стран ЕАЭС;
  • груз перевозится для личных и домашних нужд граждан;
  • введён режим ЧС, ЧП, военное положение или КТО;
  • перевозятся воинские грузы или грузы для нужд обороны и безопасности.

В остальных случаях электронные транспортные накладные должны быть в онлайн‑формате.

Какие штрафы грозят перевозчикам за отсутствие электронных накладных или ошибки в них?

Размеры штрафов зависят от того, какой документ отсутствует и кто нарушитель. За отсутствие путевого листа штраф по статье 12.3 КоАП РФ — 500 ₽ для водителя. Прямых штрафов за недостоверные данные о перевозчике нет, но при ошибке в критичных реквизитах штраф для экспедиторов составит до 100 000 ₽ по статье 11.14.3 КоАП РФ.

Как уведомить партнёров о переходе на ЭТрН?

ЭТрН — это коллективный документ. Если хотя бы одна из сторон не будет подключена к оператору информационной системы ЭПД, то обмениваться документами будет невозможно. Поэтому очень важно согласовать с контрагентом обмен электронными перевозочными документами ещё до начала работы. Уведомить контрагентов можно официальным письмом или закрепить порядок в допсоглашении об ЭДО.

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Транспортный ЭДО: электронный документооборот в логистике | Обмен ЭПД, ЭТрН онлайн — Точка Банк