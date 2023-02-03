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Бесплатная регистрация ИП на патенте

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Бесплатно проконсультируем

Проверим, подходит ли вам ИП на ПСН, и рассчитаем стоимость патента

Зарегистрируем онлайн

Подготовим документы для налоговой — вам останется отправить их в ФНС

Поможем после регистрации

Проследим за сроком действия патента и напомним о продлении

Открытие ИП, счёт и бухгалтерия за 0 ₽

Всё для уверенного старта бизнеса в Точка Банке

Кому подойдёт ИП на патенте
  • Планируете работать только в одном регионе РФ, где разрешён ваш вид деятельности
  • Ваш годовой доход не более 20 000 000 ₽
  • В штате не более 15 сотрудников
  • Если вы работаете в общепите или розничной торговле, площадь вашего магазина, кафе или другого помещения — не более 150 м²

Преимущества ИП на патенте

Фиксированный налог

Вы заранее знаете, сколько заплатите по патенту — обычно это 6% от потенциального дохода, если в регионе не предусмотрены налоговые каникулы

Минимум отчётности

Не нужно сдавать налоговые декларации и другую отчётность в ФНС — достаточно вести книгу учёта и отражать в ней доходы

Регистрируйте ИП на патенте

1

Вам понадобятся

  • Сканы паспорта
  • Номер СНИЛС
  • Смартфон, чтобы отправить документы в налоговую
2

Мы проверим

  • ﻿﻿Можно ли применять патент в вашем регионе
  • ﻿﻿Есть ли ограничения по выручке, сотрудникам и объектам
  • ﻿﻿Какие коды ОКВЭД вам подойдут
3

Мы подготовим

  • Заявление на регистрацию ИП
  • Заявление на патент
4

Вы получите

Готовое ИП и счёт в Точка Банк за 3–5 дней

Откроем расчётный счёт после регистрации

И подберём подходящий тариф
Ноль
  • Подойдёт только для ИП, которым не более 90 дней
  • Переводите физлицам до 150 000 ₽ в месяц без комиссии

0 ₽ в месяц

Начало
  • Подойдёт для компаний и ИП без сотрудников
  • Переводите физлицам до 400 000 ₽ в месяц без комиссии

950 ₽ в месяц

Развитие
  • Подойдёт для растущих компаний и ИП с сотрудниками
  • Переводите физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц без комиссии

Акция до 10 ноября

0 ₽ в месяц

4 200 ₽

Возьмём бухгалтерию на себя

Стоимость сервиса — от 16 900 ₽ за год
Подготовим нулевую декларацию

Вам останется отправить её в налоговую

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Ответим на требования налоговой

Профессиональные бухгалтеры консультируют безлимитно

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Проследим за лимитом по обороту

Предупредим, если ваш оборот превысит 20 000 000 ₽

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Уменьшим стоимость патента

На сумму взносов —  так вы сэкономите до 50% от стоимости

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Напомним о продлении

Уведомим об окончании срока патента через смс

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Будем вести книгу учёта доходов

Чтобы вы в любой момент могли предоставить её по запросу ФНС

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Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Гордимся вашими успехами

Анастасия Попова

Салон красоты и косметологии

Менеджер постоянно была на связи

Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.

Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.

Майя Кремер

Брендинговое агентство NADO

Помогли разобраться, что делать после открытия ИП

Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.

Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.

Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!

Алиса Шимелис

Фото- и видео-продакшн

Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу

Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.

Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.

Настя Ерахтина

Цветочный корнер Hortus Bar

Помогли сформулировать вопросы

К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.

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Частые вопросы

Как открыть ИП на патенте?

При регистрации ИП предприниматель автоматически попадает на ОСНО — общую систему налогообложения.

Чтобы с первого дня перейти на ПСН — патентную систему налогообложения, — при регистрации в ФНС приложите к документам заявление по форме 26.5‑1. Мы подготовим его вместе с заявлением на регистрацию ИП.  

Налоговая рассмотрит его и сообщит о решении.

Какие документы нужны для регистрации ИП на ПСН?

При регистрации ИП на ПСН предприниматели собирают стандартный пакет документов:

  • паспорт;
  • заявление на регистрацию ИП по форме P21001;
  • квитанцию об уплате госпошлины при подаче в бумажном виде. Если регистрируете ИП с Точка Банком, уплачивать госпошлину не нужно.

К документам необходимо приложить заявление по форме 26.5‑1 — мы подготовим его вместе с заявлением на регистрацию ИП. Это нужно, чтобы сразу после регистрации предпринимателя перевели на патентную систему налогообложения.

Что такое коды ОКВЭД и как выбрать их при регистрации ИП?

Коды ОКВЭД — коды классификатора видов деятельности. По ним можно понять, чем занимается предприниматель: строительством, оптовой торговлей или образовательной деятельностью.

Выбрать подходящий код можно в классификаторе кодов ОКВЭД. Один код должен быть главным, другие — сопутствующими. В законе нет ограничений на количество видов бизнеса, которыми может заниматься ИП. Поэтому в реестр можно внести любое число кодов ОКВЭД.

Например, если мастер делает маникюр, он выбирает код 96.02. А если решит ещё и продавать лаки для ногтей, нужен будет другой код — 47.75. Поэтому в качестве основного можно выбрать первый код, а в качестве дополнительного — второй.

Сколько стоит регистрация ИП на патентной системе?

Стоимость регистрации ИП на ПСН такая же, как и на любой другой налоговой системе. Она зависит от способа регистрации и дополнительных расходов.

Стоимость регистрации при подаче документов в бумажном формате равна размеру госпошлины — 800 ₽. Если предприниматель подаёт документы на регистрацию через нотариуса или посредника, нужно оплатить и их услуги.

Онлайн‑регистрация бесплатна. Например, в Точка Банке сотрудники бесплатно помогают выбрать систему налогообложения и коды ОКВЭД, а затем — зарегистрировать ИП без посещения налоговой и уплаты госпошлины.

Сколько нужно ждать регистрации ИП на патенте?

Срок регистрации ИП на ПСН — до пяти рабочих дней. В течение этого срока налоговая решает, будет ли регистрировать предпринимателя, и рассматривает заявление на патент.

Как только ФНС зарегистрирует бизнес и вы получите патент, можно начать работу на патентной системе налогообложения.

Какие налоги уплачивает ИП на патенте?

ИП на ПСН уплачивает только стоимость патента и страховые взносы за себя и сотрудников. Предприниматель освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество физлиц и НДС.

Ведут ли ИП на патенте отчётность?

ИП на ПСН не сдают декларации и другую отчётность в ФНС. ИП на патенте ведут только книгу учёта доходов (КУД), которую предоставляют по письменному запросу ФНС.

Какие виды бизнеса можно вести на патенте?

Весь перечень видов деятельности приведён в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса. Например, под патент подпадают:

  • ремонт обуви;
  • химчистки;
  • парихмахерские и косметические услуги;
  • организация похорон;
  • автомойки;
  • ремонт и техобслуживание машин и мотоциклов;
  • услуги фотографа;
  • производство кондитерских изделий;
  • образовательные услуги;
  • экскурсионные услуги.

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Открыть ИП на патенте онлайн — Бесплатная регистрация ИП на ПСН — Банк Точка