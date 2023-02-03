Бесплатная регистрация ИП на патенте

При регистрации ИП предприниматель автоматически попадает на ОСНО — общую систему налогообложения.

Чтобы с первого дня перейти на ПСН — патентную систему налогообложения, — при регистрации в ФНС приложите к документам заявление по форме 26.5‑1. Мы подготовим его вместе с заявлением на регистрацию ИП.

Налоговая рассмотрит его и сообщит о решении.