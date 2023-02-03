Бесплатная регистрация ИП на патенте

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Не нужно сдавать налоговые декларации и другую отчётность в ФНС — достаточно вести книгу учёта и отражать в ней доходы
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Майя Кремер
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Помогли разобраться, что делать после открытия ИП
Мне было сложно разобраться с налоговым статусом: что делать, в каком порядке, как заполнять декларации, почему с каких‑то операций начисляется налог, а с каких‑то нет. А ещё я не знала, что если операций за год не было, то уплачивать налог всё равно нужно и сдавать декларацию тоже.
Эксперты Точка Банка очень просто мне всё объяснили, а Онлайн‑бухгалтерия стала для меня отличным решением. В интернет‑банке обо всём напоминают, консультируют, а сформировать декларацию и уплатить налоги можно в два клика.
Мне помогли удалённо зарегистрировать ИП, получить ИНН и разобраться, что делать дальше. Всё было настолько быстро и легко, я даже не ожидала!
Алиса Шимелис
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Ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу
Я регистрировала ИП под свой первый проект. Хотела сделать всё максимально быстро. 10 минут ушло на консультацию по подбору кодов ОКВЭД и выбору системы налогообложения, 2 минуты на отправку копии паспорта и СНИЛС, 5 минут на выпуск электронной подписи по инструкции, и ещё 10 минут заняла встреча с представителем банка. Итого 27 минут я потратила на то, чтобы зарегистрировать ИП, открыть счёт в банке, подключить Онлайн‑бухгалтерию и выставить первый счёт.
Пользуюсь банком уже полтора года, работает идеально на телефоне, отправляю платежи из любой точки мира. Но особенно в Точка Банке ценю поддержку, которая отвечает быстро и по делу, не мучая общением с ботами.
Настя Ерахтина
Цветочный корнер Hortus Bar
Помогли сформулировать вопросы
К моменту открытия собственного ИП я уже была руководителем организации, которая также обслуживалась в Точка Банке. Поэтому у меня не было сомнений в компетентности, скорости и, самое главное, в лояльности, что тебе ответят на все вопросы, а для начала помогут их сформулировать.
По версии Frank SME Digital Banking Award 2024
При регистрации ИП предприниматель автоматически попадает на ОСНО — общую систему налогообложения.
Чтобы с первого дня перейти на ПСН — патентную систему налогообложения, — при регистрации в ФНС приложите к документам заявление по форме 26.5‑1. Мы подготовим его вместе с заявлением на регистрацию ИП.
Налоговая рассмотрит его и сообщит о решении.
При регистрации ИП на ПСН предприниматели собирают стандартный пакет документов:
К документам необходимо приложить заявление по форме 26.5‑1 — мы подготовим его вместе с заявлением на регистрацию ИП. Это нужно, чтобы сразу после регистрации предпринимателя перевели на патентную систему налогообложения.
Коды ОКВЭД — коды классификатора видов деятельности. По ним можно понять, чем занимается предприниматель: строительством, оптовой торговлей или образовательной деятельностью.
Выбрать подходящий код можно в классификаторе кодов ОКВЭД. Один код должен быть главным, другие — сопутствующими. В законе нет ограничений на количество видов бизнеса, которыми может заниматься ИП. Поэтому в реестр можно внести любое число кодов ОКВЭД.
Например, если мастер делает маникюр, он выбирает код 96.02. А если решит ещё и продавать лаки для ногтей, нужен будет другой код — 47.75. Поэтому в качестве основного можно выбрать первый код, а в качестве дополнительного — второй.
Стоимость регистрации ИП на ПСН такая же, как и на любой другой налоговой системе. Она зависит от способа регистрации и дополнительных расходов.
Стоимость регистрации при подаче документов в бумажном формате равна размеру госпошлины — 800 ₽. Если предприниматель подаёт документы на регистрацию через нотариуса или посредника, нужно оплатить и их услуги.
Онлайн‑регистрация бесплатна. Например, в Точка Банке сотрудники бесплатно помогают выбрать систему налогообложения и коды ОКВЭД, а затем — зарегистрировать ИП без посещения налоговой и уплаты госпошлины.
Срок регистрации ИП на ПСН — до пяти рабочих дней. В течение этого срока налоговая решает, будет ли регистрировать предпринимателя, и рассматривает заявление на патент.
Как только ФНС зарегистрирует бизнес и вы получите патент, можно начать работу на патентной системе налогообложения.
ИП на ПСН уплачивает только стоимость патента и страховые взносы за себя и сотрудников. Предприниматель освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество физлиц и НДС.
ИП на ПСН не сдают декларации и другую отчётность в ФНС. ИП на патенте ведут только книгу учёта доходов (КУД), которую предоставляют по письменному запросу ФНС.
Весь перечень видов деятельности приведён в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса. Например, под патент подпадают:
Анастасия Попова
Салон красоты и косметологии
Менеджер постоянно была на связи
Открыть собственный салон красоты и косметологии очень волнительный шаг для меня. Предстояло много работы: аренда помещения, ремонт, закупка препаратов, реклама. Голова шла кругом. Мне посоветовали обратиться в Точка Банк, чтобы зарегистрировать ИП быстро и правильно.
Менеджер помогла выбрать систему налогообложения и нужные для деятельности коды ОКВЭД. Очень детально проконсультировали, мы согласовали все моменты, были на связи в WhatsApp, что очень удобно. Теперь я рекомендую Точка Банк всем, кто хочет открыть своё дело.