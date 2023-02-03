Отслеживайте статусы выплат
В интернет‑банке или через API
Настраивайте автоплатежи
На нужный процент
Просматривайте все операции
По номинальным счетам клиентов
Списывайте роялти и маркетинговые сборы, следите за финансовым состоянием франчайзи
Деньги гарантированно поступят на ваш номинальный счёт, дальше вы сами распределяете выручку
Настройте автораспределение денег — займ вернётся, как только заказчик рассчитается с вашим клиентом
Контролируйте, куда уходят деньги по займу и когда возвращаются на счёт
Ведите учёт финансов, получайте уведомления обо всех доходах и расходах
Поступления на счёт не учитываются в налогах и не считаются доходом
Налоговая не вправе взыскивать недоимку или приостанавливать операции
Оставьте заявку в Кабинете бенефициара — остальное сделаем мы
Интегрируйте Кабинет бенефициара в вашу систему и работайте с банком в одном окне
Управляйте деньгами клиентов без дополнительных интеграций
Задайте правила автоперевода бенефициару или клиенту: реквизиты и процент
Передавайте договоры факторинга, займа и другие документы напрямую в банк
Просматривайте все операции по счёту, балансы и статусы. Получайте уведомления о поступлениях в кабинете и по email.
На фиксированную сумму с номинального счёта
Заполните заявление — клиенту нужно только подписать. Когда откроем счёт, пришлём вам реквизиты.
Мы перезвоним в течение 30 минут и подберём подходящий тариф
Чтобы работать с номинальными счетами без рисков и ограничений
Мы поможем на всех этапах: от подключения до настройки
Seller Capital
Финтех-платформа для финансирования селлеров
Кабинет бенефициара — удобный, понятный и быстрый инструмент. Все данные обновляются оперативно, поддержка реагирует быстро, процессы прозрачные и максимально цифровизированные. Сам сервис и Точка Банк заметно упрощают взаимодействие с клиентами, ускоряют процессы и повышают качество сервиса как для самого бизнеса, так и для партнёров.
Ко-Фи
Инвестиционная платформа для финансирования бизнеса
Наше сотрудничество с Точка Банком длится уже не первый год, и за это время они зарекомендовали себя как отличный партнёр. Нам идут навстречу в решении проблем и предлагают гибкие варианты. Сотрудники банка всегда рядом — обратная связь приходит быстро и по делу. Это значительно упрощает многие рабочие процессы. Смело рекомендуем!
Может пригодиться
Управляйте деньгами в интересах бенефициаров
Сервис подойдёт биржам для самозанятых, маркетплейсам, строительным площадкам и не только
Номинальный счёт нужен, чтобы отделять свои деньги от денег клиентов. Счёт принадлежит владельцу, а вот средства на таком счёте — бенефициарам.
Бенефициаром называют тех, кому принадлежат деньги на номинальном счёте. Это могут быть франчайзеры, поставщики, краудинвестинговые платформы и не только.
У этого сервиса нет аналогов, он создан, чтобы упростить работу с номинальными счетами. Внутри кабинета — детализированный реестр всех номинальных счетов, история поступлений денежных средств от клиентов, текущие остатки, статусы распоряжений и готовые отчёты.
Всем, кто работает с номинальными счетами, чаще всего это:
Есть два варианта:
Всё индивидуально и зависит от запроса клиента. Точную сумму сможем сказать после консультации.
Да, можно. Для этого напишите в поддержку банка.
Вы подаёте заявление в Кабинете бенефициара, а дальше всем занимаемся мы: звоним клиенту, сообщаем детали, проводим его по всему процессу. После того, как клиент откроет счёт, в Кабинете бенефициара появятся реквизиты.
ALT1 finance
Факторинговая компания
Пользуемся номинальными счетами в Точка Банке уже долгое время. Поддержка на высоте — коллеги всегда на связи, оперативно помогут и всё доходчиво разложат по полочкам. Счета открываются по взмаху волшебной палочки — идеально для быстрых задач с клиентами. Задержек по выплатам денежных средств с клиентам нет, а это сейчас критично для селлеров. В общем, твёрдая десятка из десяти!