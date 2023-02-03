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Управляйте номинальными счетами клиентов

Распределяйте выручку в Кабинете бенефициара

Отслеживайте статусы выплат

В интернет‑банке или через API

Настраивайте автоплатежи

На нужный процент

Просматривайте все операции

По номинальным счетам клиентов

Кабинет бенефициара: кому подойдёт сервис

Франчайзерам

Списывайте роялти и маркетинговые сборы, следите за финансовым состоянием франчайзи

Поставщикам и производителям

Деньги гарантированно поступят на ваш номинальный счёт, дальше вы сами распределяете выручку

Факторинговым компаниям

Настройте автораспределение денег — займ вернётся, как только заказчик рассчитается с вашим клиентом

Краудлендинговым платформам

Контролируйте, куда уходят деньги по займу и когда возвращаются на счёт

И другим сферам бизнеса

Ведите учёт финансов, получайте уведомления обо всех доходах и расходах

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Зачем нужен номинальный счёт

Работа счёта прозрачна для ФНС

Поступления на счёт не учитываются в налогах и не считаются доходом

Такой счёт нельзя заблокировать

Налоговая не вправе взыскивать недоимку или приостанавливать операции

Откроем номинальные счета вашим клиентам

Оставьте заявку в Кабинете бенефициара — остальное сделаем мы

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Вы сами выбираете, как подключить сервис

Через API

Интегрируйте Кабинет бенефициара в вашу систему и работайте с банком в одном окне

В интернет‑банке

Управляйте деньгами клиентов без дополнительных интеграций

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Всё для работы — в одном кабинете

Настраивайте автоплатежи

Задайте правила автоперевода бенефициару или клиенту: реквизиты и процент

Загружайте документы-основания

Передавайте договоры факторинга, займа и другие документы напрямую в банк

Управляйте счетами клиентов

Просматривайте все операции по счёту, балансы и статусы. Получайте уведомления о поступлениях в кабинете и по email.

Запрашивайте выплаты

На фиксированную сумму с номинального счёта

Открывайте номинальные счета клиентам

Заполните заявление — клиенту нужно только подписать. Когда откроем счёт, пришлём вам реквизиты.

Как подключить сервис

1

Откройте расчётный счёт в Точка Банк

Мы перезвоним в течение 30 минут и подберём подходящий тариф

2

Дождитесь результатов проверки

Чтобы работать с номинальными счетами без рисков и ограничений

3

Пользуйтесь Кабинетом бенефициара

Мы поможем на всех этапах: от подключения до настройки

Управляйте деньгами своих клиентов

Оставьте свой телефон — перезвоним и расскажем, с чего начать

Нам доверяют предприниматели

ALT1 finance

Факторинговая компания

Пользуемся номинальными счетами в Точка Банке уже долгое время. Поддержка на высоте — коллеги всегда на связи, оперативно помогут и всё доходчиво разложат по полочкам. Счета открываются по взмаху волшебной палочки — идеально для быстрых задач с клиентами. Задержек по выплатам денежных средств с клиентам нет, а это сейчас критично для селлеров. В общем, твёрдая десятка из десяти!

Seller Capital

Финтех-платформа для финансирования селлеров

Кабинет бенефициара — удобный, понятный и быстрый инструмент. Все данные обновляются оперативно, поддержка реагирует быстро, процессы прозрачные и максимально цифровизированные. Сам сервис и Точка Банк заметно упрощают взаимодействие с клиентами, ускоряют процессы и повышают качество сервиса как для самого бизнеса, так и для партнёров.

Ко-Фи

Инвестиционная платформа для финансирования бизнеса

Наше сотрудничество с Точка Банком длится уже не первый год, и за это время они зарекомендовали себя как отличный партнёр. Нам идут навстречу в решении проблем и предлагают гибкие варианты. Сотрудники банка всегда рядом — обратная связь приходит быстро и по делу. Это значительно упрощает многие рабочие процессы. Смело рекомендуем!

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Частые вопросы

Зачем нужен номинальный счёт?

Номинальный счёт нужен, чтобы отделять свои деньги от денег клиентов. Счёт принадлежит владельцу, а вот средства на таком счёте — бенефициарам.

Кто такой бенефициар?

Бенефициаром называют тех, кому принадлежат деньги на номинальном счёте. Это могут быть франчайзеры, поставщики, краудинвестинговые платформы и не только.

Что такое Кабинет бенефициара?

У этого сервиса нет аналогов, он создан, чтобы упростить работу с номинальными счетами. Внутри кабинета — детализированный реестр всех номинальных счетов, история поступлений денежных средств от клиентов, текущие остатки, статусы распоряжений и готовые отчёты.

Кому нужен Кабинет бенефициара?

Всем, кто работает с номинальными счетами, чаще всего это:

  • компании, которые занимаются финансированием, МФО, факторингове компании и другим;
  • франчайзеры;
  • холдинги;
  • поставщики;
  • те, кто организует сделки, где присутствует дебиторская задолженность.

Как получить доступ в Кабинет бенефициара?

Есть два варианта:

  1. Открыть расчётный счёт в Точка Банке. Кабинет бенефициара можно подключить прямо в интернет‑банке.
  2. Интегрировать сервис в нужную вам программу по API.

Это платный сервис?

Всё индивидуально и зависит от запроса клиента. Точную сумму сможем сказать после консультации.

Можно ли дать доступ к Кабинету бенефициара моему сотруднику?

Да, можно. Для этого напишите в поддержку банка.

Как проходит открытие номинального счёта для клиента?

Вы подаёте заявление в Кабинете бенефициара, а дальше всем занимаемся мы: звоним клиенту, сообщаем детали, проводим его по всему процессу. После того, как клиент откроет счёт, в Кабинете бенефициара появятся реквизиты.

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