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Частые вопросы
Какие документы необходимо подготовить при трудоустройстве сотрудника?
Нужно подготовить заявление и приказ о приёме на работу, трудовой договор, личную карточку сотрудника и штатное расписание. Если подключите наш сервис, он автоматически сформирует эти документы, кроме расписания — его нужно подготовить самостоятельно.
Какие взносы нужно уплачивать за сотрудников?
В 2024 году за сотрудников необходимо уплачивать:
- налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13%;
- cтраховой взнос в Социальный фонд России (пенсионное страхование — ОПС, обязательное медицинское страхование — ОМС, страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства — ВНиМ) — 30%;
- страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) — 2,9%.
Какую отчётность сдавать по сотрудникам?
Нужно сдавать следующую отчётность:
- годовые отчёты: 2-НДФЛ; Годовые отчёты: 2-НДФЛ — справка о доходах и налогах физического лица в составе годового 6-НДФЛ, ЕФС-1 раздел 1.2 раздела 1 — сведения о страховом стаже;
- квартальные отчёты: 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 раздел 2 — сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- ежемесячные отчёты: персонифицированные сведения о физических лицах, ЕФС-1 подраздел 1.1 раздела 1 — сведения о трудовой (иной) деятельности.
Можно ли зарегистрировать ИП в ФСС через Точку?
С 2023 года регистрироваться в ФСС не нужно: вы будете зарегистрированы в СФР автоматически при сдаче отчёта ЕФС-1 раздел 1.1. на первого трудоустроенного сотрудника.
Какие документы подготавливает сервис, а что нужно делать самостоятельно?
Сервис формирует платёж на аванс и зарплату, отпуск и увольнение, налоги и взносы — вам останется только нажать на кнопку «Отправить».
Также подготавливает отчёты, которые относятся к приёму и увольнению сотрудника, отпуску, а также обязательные отчёты за сотрудников. А вам нужно только подписать и отправить в СФР или ФНС.
Есть ли ограничения при работе по договорам ГПХ и самозанятым?
В сервисе не получится оформить документы и выплаты, если:
- вы работаете с исполнителями по договорам ГПХ и с нерезидентами;
- в договоре зафиксирована почасовая или сдельная оплата труда;
- ваши сотрудники работают вахтовым методом и/или у них есть северная надбавка.