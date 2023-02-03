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Кадровый и бухгалтерский
учёт

На тарифе «Под контролем»
Кадровый учёт онлайн

Автоматизируем и ускорим процессы

Рассчитаем выплаты и подготовим платёжки
Зарплаты, отпускные, премии, выплаты при увольнении, ежемесячные взносы в фонды и НДФЛ
Бухгалтерский учёт онлайн
Сформируем кадровую отчётность
Чтобы вы смогли отправить её онлайн в налоговую и Социальный фонд. Понадобится только КЭП.
Кадровый учёт онлайн
Позаботимся о бухгалтерии
Подключим Онлайн-бухгалтерию для ИП на УСН «Доходы». Если вы — ИП или ООО на другой системе налогообложения, мы поможем найти профессионального бухгалтера.
Бухгалтерский учёт онлайн
Подготовим кадровые документы
Трудовой договор, заявление и приказ на приём, личную карточку, отчёт ЕФС-1, заявление и приказ о предоставлении отпуска, начислении премии и увольнении
Кадровый учёт онлайн

Доступный и быстрый сервис

Бухгалтерский учёт онлайн

Простой интерфейс

Для формирования документов нужно заполнить всего пару строк

Кадровый учёт онлайн

Расчёт выплат и создание отчётов

Всё происходит автоматически: достаточно один раз внести информацию о сотрудниках, а дальше — только нажимать кнопку «Отправить»

Бухгалтерский учёт онлайн

Онлайн-бухгалтерия

Рассчитаем налоги и взносы, уплатим их точно в срок. Учтём валютные операции, а ещё накопим с ваших доходов и сформируем декларацию для ФНС.

Бухгалтерский учёт онлайн
Кадровый учёт онлайн
Бухгалтерский учёт онлайн

Бесплатные консультации

Поможем разобраться в вопросах кадрового и бухгалтерского учёта
Кадровый учёт онлайн
Вместе с вами составим ответ на требования налоговой или Социального фонда
Бухгалтерский учёт онлайн

Стоимость и условия

Под контролем с сотрудниками

140 000 ₽ в год

Под контролем с сотрудниками и НДС

20 000 ₽ в месяц

Кому подходит

Для ИП на УСН «Доходы» и патенте с сотрудниками

Для ИП на УСН «Доходы» с сотрудниками

Общее

Поддержка 24/7

Страхование рисков

Работа с любым банком

Консультации профессиональных бухгалтеров

Персональный бухгалтер

Ежемесячный отчёт о работе бухгалтерии

Общение в мессенджерах

Работа с НДС

Расчёт налога и подготовка декларации

Электронный документооборот

Отчёты и налоги

Расчёт налогов и взносов

Уведомления о сроках уплаты

Формирование отчётности

Учёт валютных и эквайринговых операций

Снижение налоговой нагрузки

Проверка задолженностей и переплат по налогам и взносам

Автоматическая сдача отчётности

Отправка отчётности и писем в ФНС с телефона

Работа с маркетплейсами

Учёт комиссии площадок

Загрузка отчётов с маркетплейсов вручную

Загрузка отчётов с маркетплейсов по API

Общение с налоговой

Сверка с ФНС по вашему запросу

Ответы на требования налоговой

Расшифровка требований ФНС от AI-ассистента

Помощь в разблокировке счёта

Кадровый учёт

Расчёт выплат и взносов по сотрудникам

Подготовка кадровых документов

Подготовка кадровой отчётности для СФР

Под контролем с сотрудниками

Под контролем с сотрудниками

140 000 ₽ в год

Общее

Поддержка 24/7

Страхование рисков

Работа с любым банком

Консультации профессиональных бухгалтеров

Персональный бухгалтер

Ежемесячный отчёт о работе бухгалтерии

Общение в мессенджерах

Работа с НДС

Отчёты и налоги

Расчёт налогов и взносов

Уведомления о сроках уплаты

Формирование отчётности

Учёт валютных и эквайринговых операций

Снижение налоговой нагрузки

Проверка задолженностей и переплат по налогам и взносам

Автоматическая сдача отчётности

Отправка отчётности и писем в ФНС с телефона

Работа с маркетплейсами

Учёт комиссии площадок

Загрузка отчётов с маркетплейсов вручную

Загрузка отчётов с маркетплейсов по API

Общение с налоговой

Сверка с ФНС по вашему запросу

Ответы на требования налоговой

Расшифровка требований ФНС от AI-ассистента

Помощь в разблокировке счёта

Кадровый учёт

Расчёт выплат и взносов по сотрудникам

Подготовка кадровых документов

Подготовка кадровой отчётности для СФР

Не хотите ждать звонка?
8 (800) 600 46 57
Свяжитесь с нами, и мы всё оформим прямо сейчас

Частые вопросы

Какие документы необходимо подготовить при трудоустройстве сотрудника?

Нужно подготовить заявление и приказ о приёме на работу, трудовой договор, личную карточку сотрудника и штатное расписание. Если подключите наш сервис, он автоматически сформирует эти документы, кроме расписания — его нужно подготовить самостоятельно.

Какие взносы нужно уплачивать за сотрудников?

В 2024 году за сотрудников необходимо уплачивать:

  • налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13%;
  • cтраховой взнос в Социальный фонд России (пенсионное страхование — ОПС, обязательное медицинское страхование — ОМС, страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства — ВНиМ) — 30%;
  • страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ) — 2,9%.

Какую отчётность сдавать по сотрудникам?

Нужно сдавать следующую отчётность:

  • годовые отчёты: 2-НДФЛ; Годовые отчёты: 2-НДФЛ — справка о доходах и налогах физического лица в составе годового 6-НДФЛ, ЕФС-1 раздел 1.2 раздела 1 — сведения о страховом стаже;
  • квартальные отчёты: 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 раздел 2 — сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
  • ежемесячные отчёты: персонифицированные сведения о физических лицах, ЕФС-1 подраздел 1.1 раздела 1 — сведения о трудовой (иной) деятельности.

Можно ли зарегистрировать ИП в ФСС через Точку?

С 2023 года регистрироваться в ФСС не нужно: вы будете зарегистрированы в СФР автоматически при сдаче отчёта ЕФС-1 раздел 1.1. на первого трудоустроенного сотрудника.

Какие документы подготавливает сервис, а что нужно делать самостоятельно?

Сервис формирует платёж на аванс и зарплату, отпуск и увольнение, налоги и взносы — вам останется только нажать на кнопку «Отправить».

Также подготавливает отчёты, которые относятся к приёму и увольнению сотрудника, отпуску, а также обязательные отчёты за сотрудников. А вам нужно только подписать и отправить в СФР или ФНС.

Есть ли ограничения при работе по договорам ГПХ и самозанятым?

В сервисе не получится оформить документы и выплаты, если:

  • вы работаете с исполнителями по договорам ГПХ и с нерезидентами;
  • в договоре зафиксирована почасовая или сдельная оплата труда;
  • ваши сотрудники работают вахтовым методом и/или у них есть северная надбавка.

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Кадровый и бухгалтерский учёт онлайн — Банк Точка