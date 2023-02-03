Калькулятор для расчёта
таможенных платежей
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Как пользоваться таможенным калькулятором?
Чтобы рассчитать стоимость таможенных платежей, нужно ввести четыре параметра в специальную форму:
- наименование или код товара, который хотите импортировать;
- страну происхождения;
- валюту расчёта;
- для некоторых товаров — НДС.
Таможенный калькулятор рассчитает затраты и выдаст готовый отчёт. Это бесплатно. А если нужна таможенная декларация, её оформят наши специалисты. Стоимость услуги от 11 000 ₽.
Зачем знать значение кода ТН ВЭД?
Код ТН ВЭД описывает товар, который импортируют. Сотрудник таможни смотрит на него и сразу понимает:
- что за товар перед ним;
- сколько налогов и пошлин нужно уплатить в бюджет;
- нужны ли лицензии и разрешения контролирующих органов.
Если знать код ТН ВЭД можно заранее рассчитать стоимость всех таможенных платежей, чтобы спрогнозировать точную сумму доставки груза.
Что такое таможенные сборы?
Таможенные сборы — это обязательные платежи, которые взимаются при ввозе товаров в Россию. В них входят таможенная пошлина, акциз, НДС и другие платежи, которые зависят от характеристик товара.
От чего зависит размер таможенной пошлины?
Размер таможенной пошлины зависит от:
- стоимости товара;
- типа товара. Например, автомобиль или мебель;
- кодов ТН ВЭД;
- дополнительных расходов, например акцизов;
- иногда от страны происхождения товара, так как с некоторыми странами есть специальные соглашения о налогах и пошлинах.
Наш калькулятор быстро и бесплатно рассчитывает размер пошлины, учитывая все эти факторы. Мы не сможем помочь только с растаможкой авто, так как не работаем с физлицами.
Как рассчитать таможенные платежи?
Таможенные платежи можно посчитать вручную. Для этого нужно вычислить таможенную стоимость для каждого товара, ставку пошлины, НДС и акцизов, а также размер таможенных сборов для всей декларации. А потом всё это сложить.
Второй вариант — воспользоваться нашим калькулятором. Он рассчитает платежи быстро и бесплатно, а вы получите готовый отчёт.