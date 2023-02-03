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Калькулятор для расчёта
таможенных платежей

Рассчитать таможенные платежи

Онлайн и бесплатно

Пользуйтесь калькулятором в любое время

Подбор ТН ВЭД

Определим код по наименованию товара

Готовый отчёт

С расчётом импортной пошлины, НДС и таможенных платежей

Определите код ТН ВЭД и рассчитайте платежи в таможню

Заполните информацию о товаре, который будете импортировать
Ваши затраты

Рассчитаем сумму таможенных платежей, когда заполните поля

Не работаем с физлицами

Мы не сможем помочь растаможить авто. Декларацию составляем только для ИП и юрлиц на поставки товара.

Доверьте таможенные вопросы декларантам Точка Банк

У нас работают декларанты с большим опытом в прохождении таможни
Бесплатно проконсультируют
Задавайте любые вопросы. Например, в какие сроки нужно оплатить таможенные платежи и какие документы нужны для прохождения таможни.
Бесплатная консультация
Направят список необходимых документов
Оформят таможенную декларацию, стоимость услуги от 11 000 ₽.
Ответят на запросы таможни
Внесут правки в декларацию и помогут составить сопроводительное письмо, если потребуется.

Условия и тарифы

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Обслуживание счёта

Платить за обслуживание счёта не нужно, если за календарный месяц вы не провели ни одной операции

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,12%

минимум 300 ₽,

максимум 9 500 ₽

Платёж в валюте в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

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Частые вопросы

Как пользоваться таможенным калькулятором?

Чтобы рассчитать стоимость таможенных платежей, нужно ввести четыре параметра в специальную форму:

  • наименование или код товара, который хотите импортировать;
  • страну происхождения;
  • валюту расчёта;
  • для некоторых товаров — НДС.

Таможенный калькулятор рассчитает затраты и выдаст готовый отчёт. Это бесплатно. А если нужна таможенная декларация, её оформят наши специалисты. Стоимость услуги от 11 000 ₽.

Зачем знать значение кода ТН ВЭД?

Код ТН ВЭД описывает товар, который импортируют. Сотрудник таможни смотрит на него и сразу понимает:

  • что за товар перед ним;
  • сколько налогов и пошлин нужно уплатить в бюджет;
  • нужны ли лицензии и разрешения контролирующих органов.

Если знать код ТН ВЭД можно заранее рассчитать стоимость всех таможенных платежей, чтобы спрогнозировать точную сумму доставки груза.

Что такое таможенные сборы?

Таможенные сборы — это обязательные платежи, которые взимаются при ввозе товаров в Россию. В них входят таможенная пошлина, акциз, НДС и другие платежи, которые зависят от характеристик товара.

От чего зависит размер таможенной пошлины?

Размер таможенной пошлины зависит от:

  • стоимости товара;
  • типа товара. Например, автомобиль или мебель;
  • кодов ТН ВЭД;
  • дополнительных расходов, например акцизов;
  • иногда от страны происхождения товара, так как с некоторыми странами есть специальные соглашения о налогах и пошлинах.

Наш калькулятор быстро и бесплатно рассчитывает размер пошлины, учитывая все эти факторы. Мы не сможем помочь только с растаможкой авто, так как не работаем с физлицами.

Как рассчитать таможенные платежи?

Таможенные платежи можно посчитать вручную. Для этого нужно вычислить таможенную стоимость для каждого товара, ставку пошлины, НДС и акцизов, а также размер таможенных сборов для всей декларации. А потом всё это сложить.

Второй вариант — воспользоваться нашим калькулятором. Он рассчитает платежи быстро и бесплатно, а вы получите готовый отчёт.

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Таможенный калькулятор — онлайн расчёт таможенных пошлин и сборов — Банк Точка