Таможенные платежи можно посчитать вручную. Для этого нужно вычислить таможенную стоимость для каждого товара, ставку пошлины, НДС и акцизов, а также размер таможенных сборов для всей декларации. А потом всё это сложить.

Второй вариант — воспользоваться нашим калькулятором. Он рассчитает платежи быстро и бесплатно, а вы получите готовый отчёт.