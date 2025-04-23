Советы
по безопасности
на уловки мошенников
и сохранить деньги
всё хитрее. Они могут прикинуться другом, взломать аккаунт
или даже подделать голос.
Давайте разберём самые популярные схемы обмана и узнаем, как себя защитить
Просят перевести деньги
«буквально до завтра»
Представьте: вы получаете сообщение от друга или коллеги — он пишет, что у него проблемы с картой, и срочно просит занять денег до завтра. Кажется, ничего подозрительного. Но стоп: это может быть мошенник.
Андрей получает аудиосообщение от друга Ивана
Это, конечно, был не Иван. Мошенники взломали его аккаунт и использовали нейросети, чтобы подделать голос и картинку.
Как не попасть в такую ситуацию?
если он новый или в профиле что-то не так — лучше не рисковать.
действительно
ли он просил в долг. Не доверяйте голосовым
и видео.
если их прислал знакомый.
Посмотрите на примеры таких сообщений,
запомните их и перешлите близким
Звонят «операторы сотовой связи»
или «сотрудники банка»
Вы снимаете трубку и слышите что-то про тариф, лимит или важное обновление. Затем у вас требуют код из смс или уговаривают установить какое-то приложение. Осторожно, это мошенники!
Александру звонит «оператор связи» с незнакомого номера
Через несколько минут звонит уже «сотрудник Центробанка»
Сотрудники ЦБ
никогда
так не делают!
Как не попасть в такую ситуацию?
сначала
погуглите — вдруг кто-то уже оставил
отзыв
звонок и перезвоните в банк или оператору по официальному номеру
из смс и не устанавливайте приложения по чьей-то просьбе — это 100%
признак мошенничества
Все эти документы — подделки из реальных историй с мошенничеством
Зовут на фейковые сайты: заработать или что-то купить
Кто‑то отправил вам ссылку на товар или на способ лёгкого заработка. Будьте осторожны: мошенники подделывают сайты и просят отправить на них «вступительный взнос» или «обеспечительный платёж».
Елена находит сайт с подработкой: оставлять отзывы, ставить оценки, заполнять карточки товаров
В личном кабинете копится «заработок», но для вывода денег просят внести «страховой платёж».
Она отправляет сумму, но ничего не получает. «Менеджер» говорит об ошибке и просит повторить операцию. Списания продолжаются, а сайт исчезает.
Позже Елена понимает, что это был обман.
Новый знакомый Таисии попросил выручить и срочно заказать подарок для его мамы на маркетплейсе
Деньги пообещал сбросить через час.
Таисия «купила» товар. Но оказалось, что ссылка была поддельной, а деньги ушли мошенникам.
Как не попасть в такую ситуацию?
Пользуйтесь только проверенными сайтами для заработка. Если вам обещают лёгкий доход, будьте
бдительны — не отправляйте деньги и личные
данные.
Если есть сайт — найдите ИНН и проверьте продавца перед оплатой. Если есть только соцсети, убедитесь, что отзывы настоящие.
Поддельные можно заподозрить по схожим формулировкам, отсутствию фотографий и безупречным оценкам.
Посмотрите на примеры таких сообщений,
запомните их и перешлите близким
Лайфхак: как понять, что перед
вами настоящий сайт
Посмотрите внимательно на ссылку и убедитесь,
что в ней нет ничего лишнего
У подделок в адресной строке — странные наборы цифр и символов
Ссылка может быть очень похожа на настоящую. А отличаться, например, цифрой 0 вместо буквы О.
Откуда у мошенников ваши данные: три главных источника
Социальные сети
Взломанные сервисы
Поддельные сайты
Как себя защитить
Простые советы по безопасности
Никому не передавайте
данные карты
- Не сообщайте пин-код, трёхзначный код с обратной стороны и одноразовые пароли
- Не отправляйте фото карты и не давайте её в руки посторонним
Если потеряли карту, сразу блокируйте
Не раскрывайте данные
для входа в банк
Выходите из интернет-банка
Берегите паспортные данные
- Не публикуйте ФИО, дату рождения, номер и серию паспорта в открытом доступе
- Если пересылаете документ в социальных сетях или мессенджерах, не забудьте его удалить у себя и у получателя
- Не загружайте фото документа на подозрительные сайты
- Если потеряли документ, срочно обращайтесь в полицию, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться
Внимательно проверяйте пуш-уведомления и смс от банка
Проверяйте реквизиты
перед переводами
Без паники: что делать, если вы перевели деньги мошенникам
Первым делом
Сообщите в банк
Соберите доказательства
Всё это пригодится при обращении в полицию.
Обновите пароль в соцсети или мессенжере, если аккаунт взломали
Зайдите заново, завершите в настройках все активные сеансы и включите двухфакторную аутентификацию.
Если восстановить доступ не удаётся — удалите аккаунт.
А если и этого сделать не получается, напишите в поддержку.
Куда обращаться
Если перевели деньги физлицу или самозанятому
Если перевели деньги компании
Не уверены в безопасности?
Напишитеили позвонитенам,или позвонитенам,
если подозреваете, что мошенники получили доступ к банковской карте и счёту в Точка Банке