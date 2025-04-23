Советы по безопасности

В личном кабинете копится «заработок», но для вывода денег просят внести «страховой платёж».

Она отправляет сумму, но ничего не получает. «Менеджер» говорит об ошибке и просит повторить операцию. Списания продолжаются, а сайт исчезает.

Позже Елена понимает, что это был обман.