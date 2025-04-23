Поиск

Советы
по безопасности

Советы по безопасности
Узнайте, как не попасть
на уловки мошенников
и сохранить деньги
Мошенники становятся
всё хитрее. Они могут прикинуться другом, взломать аккаунт
или даже подделать голос.

Давайте разберём самые популярные схемы обмана и узнаем, как себя защитить

Просят перевести деньги
«буквально до завтра»

Представьте: вы получаете сообщение от друга или коллеги — он пишет, что у него проблемы с картой, и срочно просит занять денег до завтра. Кажется, ничего подозрительного. Но стоп: это может быть мошенник.

Андрей получает аудиосообщение от друга Ивана

Тот жалуется на проблемы с банком — карту заблокировали, нечем оплатить срочную доставку — и сразу же отправляет видеосообщение с той же просьбой

Это, конечно, был не Иван. Мошенники взломали его аккаунт и использовали нейросети, чтобы подделать голос и картинку.

Как не попасть в такую ситуацию?

Проверьте аккаунт:
если он новый или в профиле что-то не так — лучше не рисковать.
Перезвоните человеку и уточните,
действительно
ли он просил в долг. Не доверяйте голосовым
и видео.
Старайтесь не делиться в соцсетях личной информацией, особенно о деньгах.
В настройках поставьте двухфакторную аутентификацию и сделайте так, чтобы вам могли писать только друзья.
Не открывайте подозрительные ссылки, даже
если их прислал знакомый.

Посмотрите на примеры таких сообщений,
запомните их и перешлите близким

Звонят «операторы сотовой связи»
или «сотрудники банка»

Вы снимаете трубку и слышите что-то про тариф, лимит или важное обновление. Затем у вас требуют код из смс или уговаривают установить какое-то приложение. Осторожно, это мошенники!

Александру звонит «оператор связи» с незнакомого номера

Человек представляется оператором связи и говорит, что номер скоро отключат. Чтобы всё исправить, нужно продиктовать код из смс. Александр ничего не подозревает и сообщает код.

Через несколько минут звонит уже «сотрудник Центробанка»

Он пугает: аккаунт на Госуслугах взломали! Чтобы спасти деньги, их срочно нужно перевести на «безопасный счёт».

Сотрудники ЦБ
никогда
так не делают!

Но Александр не знал об этом, поэтому поверил и перевёл деньги. Только через несколько часов он понял, что его обманули.

Как не попасть в такую ситуацию?

Не отвечайте на незнакомые номера сразу,
сначала
погуглите — вдруг кто-то уже оставил
отзыв
Если ответили, завершите
звонок и перезвоните в банк или оператору по официальному номеру
Не сообщайте коды
из смс и не устанавливайте приложения по чьей-то просьбе — это 100%
признак мошенничества

Все эти документы — подделки из реальных историй с мошенничеством

Зовут на фейковые сайты: заработать или что-то купить

Кто‑то отправил вам ссылку на товар или на способ лёгкого заработка. Будьте осторожны: мошенники подделывают сайты и просят отправить на них «вступительный взнос» или «обеспечительный платёж».

Елена находит сайт с подработкой: оставлять отзывы, ставить оценки, заполнять карточки товаров

В личном кабинете копится «заработок», но для вывода денег просят внести «страховой платёж».

Она отправляет сумму, но ничего не получает. «Менеджер» говорит об ошибке и просит повторить операцию. Списания продолжаются, а сайт исчезает.

Позже Елена понимает, что это был обман.

Новый знакомый Таисии попросил выручить и срочно заказать подарок для его мамы на маркетплейсе

Деньги пообещал сбросить через час.

Таисия «купила» товар. Но оказалось, что ссылка была поддельной, а деньги ушли мошенникам.

Как не попасть в такую ситуацию?

Пользуйтесь только проверенными сайтами для заработка. Если вам обещают лёгкий доход, будьте
бдительны — не отправляйте деньги и личные
данные.

Если есть сайт — найдите ИНН и проверьте продавца перед оплатой. Если есть только соцсети, убедитесь, что отзывы настоящие.

Поддельные можно заподозрить по схожим формулировкам, отсутствию фотографий и безупречным оценкам.

Посмотрите на примеры таких сообщений,
запомните их и перешлите близким

Лайфхак: как понять, что перед
вами настоящий сайт

Работа со счетамиРабота со счетамиРабота со счетами

Посмотрите внимательно на ссылку и убедитесь,
что в ней нет ничего лишнего

Работа с контрагентамиРабота с контрагентамиРабота с контрагентами

У подделок в адресной строке — странные наборы цифр и символов

Приём оплат от физлицПриём оплат от физлицПриём оплат от физлиц

Ссылка может быть очень похожа на настоящую. А отличаться, например, цифрой 0 вместо буквы О.

Работа со счетамиРабота со счетамиРабота со счетами
Работа с контрагентамиРабота с контрагентамиРабота с контрагентами
Приём оплат от физлицПриём оплат от физлицПриём оплат от физлиц

Откуда у мошенников ваши данные: три главных источника

Социальные сети

Мошенники могут многое узнать оттуда: где вы работаете, чем увлекаетесь, кто ваши друзья. Всё это помогает придумать схему обмана, например, представиться сотрудником банка или знакомым.

Взломанные сервисы

Иногда хакеры взламывают личные кабинеты на маркетплейсах, в сервисах доставки и других приложениях. Так они получают данные пользователей — телефоны, пароли, карты.

Поддельные сайты

Человек вводит на сайте логин, пароль, номер карты. Но сайт ненастоящий, и все данные улетают мошенникам. Злоумышленники вводят их уже на оригинальном сайте, взламывают аккаунт и уводят деньги с карты.

Как себя защитить

Простые советы по безопасности

Никому не передавайте
данные карты

  • Не сообщайте пин-код, трёхзначный код с обратной стороны и одноразовые пароли
  • Не отправляйте фото карты и не давайте её в руки посторонним

Если потеряли карту, сразу блокируйте

Сделать это можно в приложении банка или по официальному номеру поддержки — 8 800 200-00-24

Не раскрывайте данные
для входа в банк

Не сообщайте логин, пароль, пин-код от приложения и одноразовые коды для входа или подтверждения операций

Выходите из интернет-банка

Если отходите от компьютера или телефона, блокируйте экран, чтобы посторонние не увидели ваши данные

Берегите паспортные данные

  • Не публикуйте ФИО, дату рождения, номер и серию паспорта в открытом доступе
  • Если пересылаете документ в социальных сетях или мессенджерах, не забудьте его удалить у себя и у получателя
  • Не загружайте фото документа на подозрительные сайты
  • Если потеряли документ, срочно обращайтесь в полицию, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться
Берегите паспортные данныеБерегите паспортные данные

Внимательно проверяйте пуш-уведомления и смс от банка

Внимательно проверяйте push и СМС уведомления от банка при подтверждении платежа. Сумма в уведомлении должна совпадать с суммой покупки.

Проверяйте реквизиты
перед переводами

Убедитесь, что деньги уходят в реальный магазин, а не на чужую карту

Без паники: что делать, если вы перевели деньги мошенникам

Первым делом

Сообщите в банк

Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, что платёж отменят

Соберите доказательства

Сделайте скриншоты переписок, запишите номер телефона или карты, на которую отправили деньги.
Всё это пригодится при обращении в полицию.

Обновите пароль в соцсети или мессенжере, если аккаунт взломали

Зайдите заново, завершите в настройках все активные сеансы и включите двухфакторную аутентификацию.

Если восстановить доступ не удаётся — удалите аккаунт.
А если и этого сделать не получается, напишите в поддержку.

Куда обращаться

Если перевели деньги физлицу или самозанятому

Подайте заявление в полицию. Это можно сделать онлайн на сайте МВД или лично в отделении. К заявлению приложите всё, что есть: скриншоты переписок, квитанции, договоры.

Если перевели деньги компании

Сначала отправьте претензию на имя руководителя. Если ответа не будет — обращайтесь в суд или прокуратуру.

Не уверены в безопасности?

Напишитеили позвонитенам,или позвонитенам,

если подозреваете, что мошенники получили доступ к банковской карте и счёту в Точка Банке

Статьи про безопасность

Больше статей
23 АПРЕЛЯ 2025
3555
Мария Полосухина
Мошенники взломали Госуслуги: что делать и как защитить аккаунт
30 МАЯ 2025
800
Мария Полосухина
Мошенники звонят по телефону: что делать, куда обращаться?

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как не стать жертвой мошенников, советы по безопасности для бизнеса — банк Точка