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Бесплатная консультация перед регистрацией бизнеса

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Подберём решение для вас

Проанализируем будущий бизнес и дадим практические рекомендации

Расскажем всё за один звонок

Разговор с нашим экспертом займёт не больше 30 минут

Поможем избежать ошибок

Эксперты опираются на проверенные требования ФНС и регуляторов

Кому подойдёт консультация

Открываете свой бизнес
  • Подскажем, что вам больше подходит — ИП или ООО
  • Сопроводим во время регистрации: подберём систему налогообложения и коды ОКВЭД, отправим документы в ФНС
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Меняете самозанятость на ИП
  • Расскажем, как избежать ошибок и штрафов
  • Подсветим новые возможности и обязательства для ИП
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С чем поможем

Подберём систему налогообложения

И подскажем, как уменьшить налоговую нагрузку 

Предложим коды ОКВЭД

Для вашего вида деятельности 

Подготовим документы

И объясним, как правильно подать их в ФНС

Для ИП
Определим, подойдёт ли вам патент

И поможем получить его, если нужно

Для ООО
Поможем открыть компанию без ошибок
  • Подберём проверенный юридический адрес
  • Подскажем, как сформировать уставной капитал и назначить директора
  • Поможем получить КЭП для работы с госорганами и банком
  • Объясним, как выводить деньги и принимать платежи без штрафов

Предложим сервисы для уверенного старта

Для любого бизнеса
Для селлеров
Для строителей
Для грузоперевозчиков
Для розницы
Онлайн‑бухгалтерия от 0 ₽
  • Базовая бухгалтерия — бесплатно: мы рассчитаем налоги и взносы, сформируем декларацию и КУДиР, напомним о сроках сдачи отчётности
  • Расширенная бухгалтерия — от 1 408 ₽ при оплате за год
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ЭДО от 0 ₽
  • Базовый ЭДО — бесплатно: создавайте неограниченное количество документов по готовым шаблонам и принимайте документы от контрагентов
  • Продвинутый ЭДО — от 417 ₽ при оплате за год
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Бизнес‑карта
  • Пользуйтесь как обычной дебетовой картой: оплачивайте любые товары и услуги
  • Получайте кешбэк до 4% за траты в популярных категориях — ими можно оплатить сервисы банка или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽
Онлайн‑бухгалтерия с консультациями бухгалтеров

От 16 900 ₽ в год

  • Сервис рассчитает налоги с учётом комиссий Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета
  • Самостоятельно сформирует отчётность и подготовит к отправке в налоговую
Единый кабинет селлера

0 ₽ с тарифом «Стартовый»:

  • Отслеживайте динамику продаж и маржинальность
  • Получайте советы для роста прибыли от AI‑ассистента

ЭДО

Создавайте, подписывайте и отправляйте документы сразу в интернет‑банке

  • Получайте документы от Wildberries и Ozon
  • Настраивайте синхронизацию с 1С

Нейросеть для селлеров
  • Создавайте карточки товаров за пару минут без дизайнера. Первые 24 генерации — бесплатно.
  • Создавайте инфографику: доступны более 200 шаблонов.

Участие в тендерах и госзакупках
  • Бесплатно откроем спецсчёт и вернём до 2% годовых ежемесячно от суммы остатка по спецсчёту
  • Выдадим банковскую гарантию
  • Подключим вас к ЕРУЗ
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Финансирование для бизнеса

Получите решение до открытия счёта за 5 минут. Максимальная сумма — 10 000 000 ₽. 

Овернайт

Откройте депозит на один день — деньги вернутся в оборот с процентами уже на следующее утро.

Транспортный ЭДО

Стоимость — от 3 500 ₽

  • Заполняйте накладные за пару минут
  • Обменивайтесь документами с Контур.Логистикой, Saby TMS, 1С-ЭПД

Бесплатный зарплатный проект

На тарифах «Развитие» и «Корпоративный»

  • Переводите зарплату сотрудникам в любой банк
  • Моментально загружайте списки выплат из вашей CRM или 1С
Приём платежей через СБП от 0,4%
  • Подключим бесплатно — всего за 10 минут
  • QR‑код можно распечатать или показать на экране телефона
  • Деньги на счёт поступят моментально
Терминал в аренду от 1 ₽ в месяц

Подходит для приёма платежей по картам и QR‑коду

  • Доставим быстро — от 2 рабочих дней
  • Настроим интеграцию с Эвотор, МойСклад, 1С: Предприятие, iiko, r_keeper, Quick Resto и другими

Всё для работы по 54‑ФЗ

Кассы для продаж в онлайне и офлайне

  • Настроим и зарегистрируем кассы в ФНС
  • Подключим фискальный накопитель и оформим подписку на ОФД

Нам доверяют

750 000+ предпринимателей

Уже с нами

99,9% успешных регистраций

Знаем все требования ФНС и подаём документы без ошибок

Каждый 5-ый клиент

Начал свой бизнес с нами по рекомендации друзей и родных

98% клиентов

Удовлетворены регистрацией бизнеса в Точка Банке — мы сделали такой вывод с помощью метрики CSA

Готовы зарегистрировать ИП без консультации?
  • Поможем сделать это бесплатно и онлайн: без госпошлин, поездок в налоговую и очередей
  • Подготовим полный комплект документов, а после регистрации откроем счёт
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Как получить консультацию

1

Оставьте заявку на сайте

Подготовьте вопросы заранее — так разговор пройдёт быстрее и комфортнее.

2

Дождитесь звонка

Эксперт выслушает вас и задаст уточняющие вопросы, чтобы дать полезные рекомендации. Консультация длится до 30 минут.

3

Договоритесь о втором звонке, если нужно

Возможно, нам понадобится дополнительная информация — мы предупредим и согласуем время для звонка.

Предприниматели о консультациях

Александра С.

Екатеринбург

Помогли не ошибиться с налогами

Спасибо за качественную консультацию Юлии! На звонке мы подобрали верные коды ОКВЭД под мой бизнес. Юля подробно описала все риски и нюансы по налоговому режиму и помогла выбрать лучший вариант. Хочется отметить клиентоориентированность и ответственность. Я получила ответы на все вопросы.

Александр М.

Иркутск

Чёткий план действий после консультации

Хочу выразить огромную благодарность Софье. Консультация без воды, без «общих слов» — всё структурно и по делу. Софья собрала «анамнез» для моего бизнеса — подходящий налоговый режим, форму, коды ОКВЭД и необходимые документы. После разговора появилось ощущение опоры и чёткое понимание, куда двигаться дальше.

Наталия К.

Якутск

Помогли на каждом этапе регистрации ИП

Огромное спасибо Екатерине, наше сотрудничество не закончилось на консультации, она очень помогла с открытием моего бизнеса. Мы подготовили документы. Прошлись по юридическим и налоговым моментам. Выпустили ЭЦП и отправили документы в ФНС. Теперь у меня есть ИП на АУСН. Советую!

Валерия М.

Казань

Ценю поддержку начинающим предпринимателям

Обращалась по поводу запуска своего бизнеса. Получился живой и эмоциональный диалог с оператором. Специалист Юлия подробно рассказала про все этапы открытия бизнеса, документы, сроки, внимательно выслушала и вникла в ситуацию. Предложила зарегистрировать бизнес онлайн. Помогла собрать полный комплект документов. Рекомендую для начинающих предпринимателей.

Антон М.

Москва

Открытие бизнеса — просто

Оставляю свой отзыв спустя месяц. Хочу искренне поблагодарить за консультацию и оперативный поиск ответов. Долго не решался открыть свой бизнес. Тянул, все эти СНО, коды ОКВЭД, налоги… Оставил заявку на сайте. Консультант Александр перезвонил мне, и мы договорились о дне и времени консультации. Сама консультация длилась полчаса, за которые мы успели обсудить все детали — регистрация бизнеса, заявление на патент, открытие счёта. Теперь дело в шляпе! Как хорошо, что у Точка Банка есть свои консультанты и слаженная система по открытию бизнеса и счёта в одном окне после консультации.

Частые вопросы

Консультация точно бесплатная?

Да, консультация с нашими экспертами полностью бесплатна

Кто может получить бесплатную консультацию перед регистрацией бизнеса?

Получить бесплатную консультацию может любой желающий. Если вы планируете открыть ИП, ООО или перейти с самозанятости на ИП, мы поможем.

На какие вопросы можно получить ответ перед регистрацией бизнеса?

Точка Банк бесплатно проконсультирует по любым вопросам о старте бизнеса.

С чем мы можем помочь:

  • ответим на вопросы о процессе регистрации;
  • поможем определиться с формой бизнеса: ИП или ООО;
  • расскажем, как выбрать систему налогообложения и коды ОКВЭД;
  • ответим на вопросы о патенте, ОСНО, АУСН и УСН;
  • подскажем, что нужно для подготовки и подачи документов для регистрации, включая учредительные документы для ООО;
  • ответим на вопросы об ЭЦП и расскажем, как получить КЭП;
  • проконсультируем самозанятых, которые хотят стать ИП на НПД;
  • поможем разобраться с требованиями к юридическому адресу для ООО и подберём его;
  • расскажем про найм сотрудников на разных системах налогообложения;
  • объясним, какие движения по счёту могут выглядеть подозрительно: сколько денег можно снимать, а кому лучше не переводить;
  • подскажем,как принимать онлайн- и офлайн‑платежи, подключить ЭДО, обмениваться документами онлайн и подписывать их прямо в интернет‑банке.

Как быстро со мной свяжутся?

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Оставьте заявку на этой странице или позвоните нам сами — по номеру 8 (800) 500‑19‑44 в будние дни с 9:00 до 18:00 по Москве. Если после разговора нам понадобится дополнительная информация, мы согласуем удобное время для повторного звонка.

Как проходит консультация по открытию бизнеса?

Эксперт выслушает вас и задаст уточняющие вопросы, чтобы дать полезные рекомендации с учётом требований ФНС и регуляторов. Консультация длится до 30 минут. Если нам понадобится дополнительная информация, договоримся о повторном звонке.

Сколько длится консультация и в каком формате проводится?

Консультация длится до 30 минут и проходит по телефону. Наш эксперт ответит на ваши вопросы и даст полезные рекомендации.

Нужно ли мне как-то подготовиться к консультации?

Мы советуем заранее подготовить вопросы, которые вы хотели бы задать эксперту. Они могут касаться широких тем, связанных с регистрацией бизнеса. Мы консультируем с 2014 года, поэтому быстро погрузимся в ваш запрос.

Чем Точка Банк может помочь на старте бизнеса, помимо консультаций?

Кроме бесплатных консультаций, мы предлагаем услуги и сервисы для старта и развития бизнеса:

  • откроем расчётный счёт;
  • подключим Онлайн‑бухгалтерию и ЭДО;
  • настроим приём платежей;
  • оценим риски по 115‑ФЗ и проверим контрагентов;
  • поможем пройти валютный контроль и отправить платежи за границу;
  • выдадим кредит для бизнеса;
  • поможем с онлайн‑продвижением вашего бизнеса.

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