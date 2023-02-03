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Александр М.
Иркутск
Чёткий план действий после консультации
Хочу выразить огромную благодарность Софье. Консультация без воды, без «общих слов» — всё структурно и по делу. Софья собрала «анамнез» для моего бизнеса — подходящий налоговый режим, форму, коды ОКВЭД и необходимые документы. После разговора появилось ощущение опоры и чёткое понимание, куда двигаться дальше.
Наталия К.
Якутск
Помогли на каждом этапе регистрации ИП
Огромное спасибо Екатерине, наше сотрудничество не закончилось на консультации, она очень помогла с открытием моего бизнеса. Мы подготовили документы. Прошлись по юридическим и налоговым моментам. Выпустили ЭЦП и отправили документы в ФНС. Теперь у меня есть ИП на АУСН. Советую!
Валерия М.
Казань
Ценю поддержку начинающим предпринимателям
Обращалась по поводу запуска своего бизнеса. Получился живой и эмоциональный диалог с оператором. Специалист Юлия подробно рассказала про все этапы открытия бизнеса, документы, сроки, внимательно выслушала и вникла в ситуацию. Предложила зарегистрировать бизнес онлайн. Помогла собрать полный комплект документов. Рекомендую для начинающих предпринимателей.
Антон М.
Москва
Открытие бизнеса — просто
Оставляю свой отзыв спустя месяц. Хочу искренне поблагодарить за консультацию и оперативный поиск ответов. Долго не решался открыть свой бизнес. Тянул, все эти СНО, коды ОКВЭД, налоги… Оставил заявку на сайте. Консультант Александр перезвонил мне, и мы договорились о дне и времени консультации. Сама консультация длилась полчаса, за которые мы успели обсудить все детали — регистрация бизнеса, заявление на патент, открытие счёта. Теперь дело в шляпе! Как хорошо, что у Точка Банка есть свои консультанты и слаженная система по открытию бизнеса и счёта в одном окне после консультации.
Да, консультация с нашими экспертами полностью бесплатна
Получить бесплатную консультацию может любой желающий. Если вы планируете открыть ИП, ООО или перейти с самозанятости на ИП, мы поможем.
Точка Банк бесплатно проконсультирует по любым вопросам о старте бизнеса.
С чем мы можем помочь:
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Оставьте заявку на этой странице или позвоните нам сами — по номеру 8 (800) 500‑19‑44 в будние дни с 9:00 до 18:00 по Москве. Если после разговора нам понадобится дополнительная информация, мы согласуем удобное время для повторного звонка.
Эксперт выслушает вас и задаст уточняющие вопросы, чтобы дать полезные рекомендации с учётом требований ФНС и регуляторов. Консультация длится до 30 минут. Если нам понадобится дополнительная информация, договоримся о повторном звонке.
Консультация длится до 30 минут и проходит по телефону. Наш эксперт ответит на ваши вопросы и даст полезные рекомендации.
Мы советуем заранее подготовить вопросы, которые вы хотели бы задать эксперту. Они могут касаться широких тем, связанных с регистрацией бизнеса. Мы консультируем с 2014 года, поэтому быстро погрузимся в ваш запрос.
Кроме бесплатных консультаций, мы предлагаем услуги и сервисы для старта и развития бизнеса:
Александра С.
Екатеринбург
Помогли не ошибиться с налогами
Спасибо за качественную консультацию Юлии! На звонке мы подобрали верные коды ОКВЭД под мой бизнес. Юля подробно описала все риски и нюансы по налоговому режиму и помогла выбрать лучший вариант. Хочется отметить клиентоориентированность и ответственность. Я получила ответы на все вопросы.