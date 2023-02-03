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Корпоративные бизнес-карты для ИП и ООО

Оплачивайте расходы бизнеса с расчётного счёта и получайте кешбэк

Бесплатная доставка

Куда вам удобно

Кешбэк до 4%

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Оплата смартфоном

С помощью Mir Pay

Бизнес-карта для любых задач

Тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты менеджерам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо
Смело оплачивайте бизнес‑покупки

Покупайте софт, канцелярию или рекламу — расходы по карте не уменьшат лимиты на снятие наличных и переводы.

Легко проводите все операции по бухгалтерии

Формируйте авансовые отчёты автоматически с сервисом «Карты для отчётов».

Пополняйте бизнес‑карту как вам удобно

Вносите наличные через банкоматы или переводите деньги с карты на карту.

Где можно пополнить
Пользуйтесь корпоративной картой как обычной дебетовой

Если вы — ИП, оплачивайте завтрак с деловым партнёром или мебель для офиса. Такие траты проще учесть как расходы для бизнеса.

Получайте баллы за покупки

Баллы можно потратить на оплату сервисов Точка Банка, сертификаты наших партнёров и благотворительность или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽

Карта в удобном для вас формате

Моментальный выпуск и бесплатная доставка

Пластиковая карта

Подойдёт, если вы привыкли к пластику, собираетесь снимать и вносить наличные через банкомат или передавать карту сотрудникам. Стоимость — 0 ₽, если это ваша первая бизнес‑карта Точка Банка. Все последующие — 700 ₽.

Виртуальная карта

Хранится в кошельке вашего телефона. Отлично подходит для покупок в интернете. Выпускается моментально. Стоимость — 0 ₽.

Платёжный стикер

Просто приклейте стикер к своему смартфону и оплачивайте покупки как обычной бесконтактной картой. Стоимость — 0 ₽, если это ваша первая бизнес‑карта Точка Банка. Все последующие — 700 ₽.

Платёжное кольцо

NFC‑кольцо работает как бизнес‑карта Точка Банка. Его не нужно заряжать, а для оплаты достаточно поднести руку к терминалу. Стоимость — 8 900 ₽.

Корпоративные карты сотрудникам

Выдавайте вместо подотчётных денег

Вы можете видеть все траты в ленте интернет‑банка, а также настраивать пуш‑уведомления.

Управляйте расходами онлайн

Настраивайте лимиты по операциям и ограничивайте круг трат. Задайте категории расходов, которые можно оплачивать картой, — например, канцелярию или топливо.

Чеки по бизнес-картам — сразу в интернет‑банке

Если подключить сервис «Мои чеки онлайн»
Не храните бумажные чеки

Скажите кассиру номер телефона при оплате бизнес‑картой — чек появится в сервисе «Мои чеки онлайн» и в вашей истории операций.

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Формируйте авансовые отчёты

Автоматически, на основе чеков из интернет‑банка. Для этого подключите тариф ЭДО «Авансовые отчёты» и настройте синхронизацию с 1С.

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Как оформить корпоративную бизнес‑карту

Ещё нет счёта
Я уже клиент
1
Оставьте заявку на открытие счёта

Мы перезвоним, подберём подходящий тариф и посоветуем полезные сервисы.

2
Придите на встречу с менеджером

Он приедет в удобное вам место: офис или кафе у дома. Счёт активируют прямо на встрече, интернет‑банк заработает в тот же день.

3
Получите карту

Пластиковую привезёт с собой менеджер на встречу. Она заработает сразу после активации счёта, как и виртуальная. Стикер или кольцо можно заказать в интернет‑банке уже после активации счёта.

1
Зайдите в интернет-банк

В раздел «Счета и карты».

2
Выберите, чем оплачивать покупки

Виртуальной или пластиковой картой, платёжным кольцом или стикером.

3
Оставьте заявку

Как только всё будет готово, мы доставим ваш заказ. Виртуальная карта заработает моментально.

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Узнайте больше о бизнес‑карте

Что такое бизнес‑карта и зачем она нужна предпринимателю

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Как пользоваться бизнес‑картой: что можно оплачивать и как отражать в 1С

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Частые вопросы

Чем бизнес‑карта отличается от корпоративной?

Это два названия одного продукта: так называют пластиковую или виртуальную дебетовую карту, которая привязана к расчётному счёту юрлица или ИП.

Что такое дебетовая бизнес‑карта «Мир» и чем она отличается от обычной?

«Мир» — платёжная система, в которой Точка Банк выпускает бизнес‑карты. От обычной дебетовой она отличается тем, что привязана к расчётному счёту, а не к личному.

Что такое виртуальная или цифровая бизнес‑карта?

Это та же бизнес‑карта, только без пластика. У неё есть номер, срок действия, имя держателя и cvc — всё, что нужно для оплаты в интернете. Выпускается за минуту и работает сразу: ждать доставку не нужно.

Для чего ИП и ООО нужна бизнес‑карта и как ей пользоваться?

С помощью бизнес‑карты можно оплачивать товары и услуги с расчётного счёта компании, вносить и снимать наличные в банкоматах.

ИП могут оплачивать бизнес‑картой любые покупки: и личные, и для бизнеса. Если ваша система налогообложения учитывает только доходы, вам не придётся отчитываться перед налоговой за расходы.

А если расходы учитываются, можно занести личные покупки по бизнес‑карте как траты на нужды бизнеса. Это поможет снизить налог — только обязательно храните чеки для отчётности.

Если у вас ООО, то всё несколько сложнее. Любые операции по бизнес‑карте должны быть экономически обоснованы. А для отчётности понадобятся чеки, накладные, акты оказания услуг или другие закрывающие документы.

К какому счёту может быть привязана бизнес‑карта?

Карта может быть привязана к расчётному счёту компании или ИП. Если необходимо, траты по карте можно ограничить по сумме или категориям. Также карту можно выпустить к фонду — отдельной копилке внутри счёта. Это удобно для сотрудников: у них будет доступ только к деньгам фонда, а не ко всему остатку на основном счёте.

Сколько стоит обслуживание бизнес‑карты?

Обслуживание бизнес‑карты — 0 ₽ на любом тарифе. Виртуальные карты выпускаются бесплатно. Первая пластиковая карта тоже бесплатная, вторая и последующие — 700 ₽ за выпуск.

Как оформить бизнес‑карту для ИП онлайн?

Если у вас уже открыт счёт в Точка Банке, виртуальную карту можно выпустить самостоятельно за минуту: откройте раздел с картами в интернет‑банке, нажмите «Выпустить карту» и выберите тип «Виртуальная». Реквизиты появятся сразу — картой можно платить в интернете и подключить её к Mir Pay, не дожидаясь пластика.

Как активировать карту?

Активировать бизнес‑карту можно в интернет‑банке или приложении: нажмите «Активировать карту», задайте пин‑код и укажите номер телефона для подтверждения интернет‑покупок.

Какие ограничения на использование бизнес‑карт существуют?

Основные ограничения вы устанавливаете сами: в настройках карты можно задать лимит трат в день и в месяц, разрешить или запретить снятие наличных, а также ограничить доступные категории покупок — например, оставить сотруднику только «Рекламу» или «Канцтовары». Со стороны банка действуют лимиты платёжной системы. Траты по карте не входят в тарифные лимиты на переводы физлицам, поэтому оплата картой часто выгоднее перевода.

Как пополнить счёт бизнес‑карты?

Пополнить счёт бизнес‑карты можно тремя способами:

  • по номеру телефона через Систему быстрых платежей;
  • переводом по реквизитам или номеру карты;
  • в банкоматах любых банков.

Как работает платёжное кольцо?

NFC‑кольцо работает как бесконтактная банковская карта. Им можно оплачивать покупки в офлайн‑магазинах и интернете, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием.

Перед первой оплатой кольцо нужно активировать. Мы положим инструкцию в упаковку и напишем в чат интернет‑банка, как это сделать.

Кольцо не нужно заряжать. Оно не требует специального ухода.

Как работает платёжный стикер?

Платёжный стикер можно приклеить на смартфон или чехол для телефона. Стикер работает как бесконтактная банковская карта: для оплаты его достаточно приложить к терминалу или банкомату.

С помощью платёжного стикера можно рассчитываться в магазинах, кафе и других местах, а также снимать наличные или вносить их через банкоматы.

Если вы приклеите стикер на смартфон, отключите функцию бесконтактной оплаты на самом смартфоне.

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Бизнес-карта для ИП и ООО | Корпоративная карта для юрлиц — Точка Банк