Корпоративные бизнес-карты для ИП и ООО

С помощью бизнес‑карты можно оплачивать товары и услуги с расчётного счёта компании, вносить и снимать наличные в банкоматах.

ИП могут оплачивать бизнес‑картой любые покупки: и личные, и для бизнеса. Если ваша система налогообложения учитывает только доходы, вам не придётся отчитываться перед налоговой за расходы.

А если расходы учитываются, можно занести личные покупки по бизнес‑карте как траты на нужды бизнеса. Это поможет снизить налог — только обязательно храните чеки для отчётности.

Если у вас ООО, то всё несколько сложнее. Любые операции по бизнес‑карте должны быть экономически обоснованы. А для отчётности понадобятся чеки, накладные, акты оказания услуг или другие закрывающие документы.