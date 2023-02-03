Корпоративные бизнес-карты для ИП и ООО

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С помощью Mir Pay
Покупайте софт, канцелярию или рекламу — расходы по карте не уменьшат лимиты на снятие наличных и переводы.
Формируйте авансовые отчёты автоматически с сервисом «Карты для отчётов».
Вносите наличные через банкоматы или переводите деньги с карты на карту.
Если вы — ИП, оплачивайте завтрак с деловым партнёром или мебель для офиса. Такие траты проще учесть как расходы для бизнеса.
Баллы можно потратить на оплату сервисов Точка Банка, сертификаты наших партнёров и благотворительность или обменять на рубли: 1 балл = 1 ₽
Подойдёт, если вы привыкли к пластику, собираетесь снимать и вносить наличные через банкомат или передавать карту сотрудникам. Стоимость — 0 ₽, если это ваша первая бизнес‑карта Точка Банка. Все последующие — 700 ₽.
Хранится в кошельке вашего телефона. Отлично подходит для покупок в интернете. Выпускается моментально. Стоимость — 0 ₽.
Просто приклейте стикер к своему смартфону и оплачивайте покупки как обычной бесконтактной картой. Стоимость — 0 ₽, если это ваша первая бизнес‑карта Точка Банка. Все последующие — 700 ₽.
NFC‑кольцо работает как бизнес‑карта Точка Банка. Его не нужно заряжать, а для оплаты достаточно поднести руку к терминалу. Стоимость — 8 900 ₽.
Вы можете видеть все траты в ленте интернет‑банка, а также настраивать пуш‑уведомления.
Настраивайте лимиты по операциям и ограничивайте круг трат. Задайте категории расходов, которые можно оплачивать картой, — например, канцелярию или топливо.
Скажите кассиру номер телефона при оплате бизнес‑картой — чек появится в сервисе «Мои чеки онлайн» и в вашей истории операций.
Автоматически, на основе чеков из интернет‑банка. Для этого подключите тариф ЭДО «Авансовые отчёты» и настройте синхронизацию с 1С.
Мы перезвоним, подберём подходящий тариф и посоветуем полезные сервисы.
Он приедет в удобное вам место: офис или кафе у дома. Счёт активируют прямо на встрече, интернет‑банк заработает в тот же день.
Пластиковую привезёт с собой менеджер на встречу. Она заработает сразу после активации счёта, как и виртуальная. Стикер или кольцо можно заказать в интернет‑банке уже после активации счёта.
В раздел «Счета и карты».
Виртуальной или пластиковой картой, платёжным кольцом или стикером.
Как только всё будет готово, мы доставим ваш заказ. Виртуальная карта заработает моментально.
Это два названия одного продукта: так называют пластиковую или виртуальную дебетовую карту, которая привязана к расчётному счёту юрлица или ИП.
«Мир» — платёжная система, в которой Точка Банк выпускает бизнес‑карты. От обычной дебетовой она отличается тем, что привязана к расчётному счёту, а не к личному.
Это та же бизнес‑карта, только без пластика. У неё есть номер, срок действия, имя держателя и cvc — всё, что нужно для оплаты в интернете. Выпускается за минуту и работает сразу: ждать доставку не нужно.
С помощью бизнес‑карты можно оплачивать товары и услуги с расчётного счёта компании, вносить и снимать наличные в банкоматах.
ИП могут оплачивать бизнес‑картой любые покупки: и личные, и для бизнеса. Если ваша система налогообложения учитывает только доходы, вам не придётся отчитываться перед налоговой за расходы.
А если расходы учитываются, можно занести личные покупки по бизнес‑карте как траты на нужды бизнеса. Это поможет снизить налог — только обязательно храните чеки для отчётности.
Если у вас ООО, то всё несколько сложнее. Любые операции по бизнес‑карте должны быть экономически обоснованы. А для отчётности понадобятся чеки, накладные, акты оказания услуг или другие закрывающие документы.
Карта может быть привязана к расчётному счёту компании или ИП. Если необходимо, траты по карте можно ограничить по сумме или категориям. Также карту можно выпустить к фонду — отдельной копилке внутри счёта. Это удобно для сотрудников: у них будет доступ только к деньгам фонда, а не ко всему остатку на основном счёте.
Обслуживание бизнес‑карты — 0 ₽ на любом тарифе. Виртуальные карты выпускаются бесплатно. Первая пластиковая карта тоже бесплатная, вторая и последующие — 700 ₽ за выпуск.
Если у вас уже открыт счёт в Точка Банке, виртуальную карту можно выпустить самостоятельно за минуту: откройте раздел с картами в интернет‑банке, нажмите «Выпустить карту» и выберите тип «Виртуальная». Реквизиты появятся сразу — картой можно платить в интернете и подключить её к Mir Pay, не дожидаясь пластика.
Активировать бизнес‑карту можно в интернет‑банке или приложении: нажмите «Активировать карту», задайте пин‑код и укажите номер телефона для подтверждения интернет‑покупок.
Основные ограничения вы устанавливаете сами: в настройках карты можно задать лимит трат в день и в месяц, разрешить или запретить снятие наличных, а также ограничить доступные категории покупок — например, оставить сотруднику только «Рекламу» или «Канцтовары». Со стороны банка действуют лимиты платёжной системы. Траты по карте не входят в тарифные лимиты на переводы физлицам, поэтому оплата картой часто выгоднее перевода.
Пополнить счёт бизнес‑карты можно тремя способами:
NFC‑кольцо работает как бесконтактная банковская карта. Им можно оплачивать покупки в офлайн‑магазинах и интернете, поездки в общественном транспорте или проводить операции в банкоматах с бесконтактным обслуживанием.
Перед первой оплатой кольцо нужно активировать. Мы положим инструкцию в упаковку и напишем в чат интернет‑банка, как это сделать.
Кольцо не нужно заряжать. Оно не требует специального ухода.
Платёжный стикер можно приклеить на смартфон или чехол для телефона. Стикер работает как бесконтактная банковская карта: для оплаты его достаточно приложить к терминалу или банкомату.
С помощью платёжного стикера можно рассчитываться в магазинах, кафе и других местах, а также снимать наличные или вносить их через банкоматы.
Если вы приклеите стикер на смартфон, отключите функцию бесконтактной оплаты на самом смартфоне.