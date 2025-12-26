Платформа для работы с самозанятыми

Да. Сервис помогает закрыть все ключевые задачи: от проверки налогового статуса до автоматической генерации чеков. Вам не нужно просить исполнителей присылать чеки или вручную собирать документы — всё формируется в системе автоматически. Платежи тоже упрощены: можно оплатить любое количество заданий за раз, и деньги дойдут на карту любого банка.