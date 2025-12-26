Платформа для работы с самозанятыми

Платите исполнителям с расчётного счета
Выгружайте платежи и выписки из 1С
Проводите массовые платежи
Можно оплатить сколько угодно заданий за раз — деньги дойдут в любой банк
Генерируйте чеки
Чеки формируются автоматически — не нужно просить об этом исполнителей
Отменим платёж, если самозанятый превысил лимит по доходу и потерял налоговый статус
Оплачивайте услуги самозанятых в любом банке — ставка всегда 1,5%, но не менее 100 ₽
Отправьте платёж в любой банк — деньги придут за пару рабочих дней
Самозанятым ничего подписывать не нужно — достаточно дать разрешение Точка Банку в сервисе «Мой налог»
В удобном формате — PDF или XLSX
Откройте счёт в Точка Банк
Менеджер привезёт документы в удобное вам место
Войдите в интернет-банк
Подключите сервис «Выплаты самозанятым» и подпишите оферту
Пользуйтесь сервисом
Оплачивайте работу исполнителей и скачивайте чеки сразу в интернет‑банке
Узнайте НПД с учётом налогового вычета бесплатно и онлайн
Да. Сервис помогает закрыть все ключевые задачи: от проверки налогового статуса до автоматической генерации чеков. Вам не нужно просить исполнителей присылать чеки или вручную собирать документы — всё формируется в системе автоматически. Платежи тоже упрощены: можно оплатить любое количество заданий за раз, и деньги дойдут на карту любого банка.
Мы снимаем с бизнеса рутину. Перед каждой выплатой сервис автоматически проверяет исполнителя по базе ФНС и показывает его налоговый статус. Это защищает от штрафов за работу с человеком, у которого нет статуса самозанятого. Плюс доступен бесплатный калькулятор налога для самозанятых — он рассчитывает НПД с учётом вычета.
Нет, сервис подключается бесплатно. Вы платите только за сами операции, например, за переводы исполнителям. А функции вроде проверки по ИНН или хранения актов доступно без дополнительной платы.
Ограничений нет. Сервис поддерживает массовые выплаты — вы можете добавить хоть одного исполнителя, хоть несколько сотен и провести оплату за все задания одной операцией.
Нет. Сервис устроен так, чтобы бизнес мог работать с самозанятыми без отдельного бухгалтера. Чеки формируются автоматически, акты и договоры хранятся в одном месте, все данные доступны онлайн. При необходимости документы можно скачать в любой момент.
Оптимально заключать договор возмездного оказания услуг или гражданско‑правовой договор. Такой формат соответствует требованиям закона и удобен для обеих сторон. В сервисе Точка Банка эти договоры можно оформить в пару кликов, а потом хранить вместе с чеками и актами — всё в одном месте.
Это необходимо, чтобы работать в нашем сервисе для самозанятых: регистрировать чеки, заказывать справки, отправлять в налоговую информацию о доходах. Настроить доступ можно через веб‑версию или приложение. Подробнее — в инструкции.