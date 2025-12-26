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Платформа для работы с самозанятыми

Платформа для работы с самозанятыми

Платите исполнителям с расчётного счета

Выгружайте платежи и выписки из 1С

Проводите массовые платежи

Можно оплатить сколько угодно заданий за раз — деньги дойдут в любой банк

Генерируйте чеки

Чеки формируются автоматически — не нужно просить об этом исполнителей

Платежи без рисков и сюрпризов

Проверка исполнителей

Отменим платёж, если самозанятый превысил лимит по доходу и потерял налоговый статус

Проверка исполнителей
Единая комиссия

Оплачивайте услуги самозанятых в любом банке — ставка всегда 1,5%, но не менее 100 ₽

Единая комиссия

Ведите бизнес с самозанятыми

Оплачивайте работу

Отправьте платёж в любой банк — деньги придут за пару рабочих дней

Подписывайте документы онлайн

Самозанятым ничего подписывать не нужно — достаточно дать разрешение Точка Банку в сервисе «Мой налог»

Скачивайте чеки

В удобном формате — PDF или XLSX

Как начать работу с самозанятыми

1

Откройте счёт в Точка Банк

Менеджер привезёт документы в удобное вам место

2

Войдите в интернет-банк

Подключите сервис «Выплаты самозанятым» и подпишите оферту

3

Пользуйтесь сервисом

Оплачивайте работу исполнителей и скачивайте чеки сразу в интернет‑банке

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Частые вопросы

Позволит ли сервис массовых выплат полностью автоматизировать работу с самозанятыми?

Да. Сервис помогает закрыть все ключевые задачи: от проверки налогового статуса до автоматической генерации чеков. Вам не нужно просить исполнителей присылать чеки или вручную собирать документы — всё формируется в системе автоматически. Платежи тоже упрощены: можно оплатить любое количество заданий за раз, и деньги дойдут на карту любого банка.

Как сервис от Точка Банк помогает в налоговых вопросах?

Мы снимаем с бизнеса рутину. Перед каждой выплатой сервис автоматически проверяет исполнителя по базе ФНС и показывает его налоговый статус. Это защищает от штрафов за работу с человеком, у которого нет статуса самозанятого. Плюс доступен бесплатный калькулятор налога для самозанятых — он рассчитывает НПД с учётом вычета.

Нужно ли платить абонентскую плату за сервис?

Нет, сервис подключается бесплатно. Вы платите только за сами операции, например, за переводы исполнителям. А функции вроде проверки по ИНН или хранения актов доступно без дополнительной платы.

Есть ли в сервисе ограничение на количество самозанятых сотрудников, с которыми взаимодействует бизнес?

Ограничений нет. Сервис поддерживает массовые выплаты — вы можете добавить хоть одного исполнителя, хоть несколько сотен и провести оплату за все задания одной операцией.

Нужен ли бухгалтер для работы с сервисом?

Нет. Сервис устроен так, чтобы бизнес мог работать с самозанятыми без отдельного бухгалтера. Чеки формируются автоматически, акты и договоры хранятся в одном месте, все данные доступны онлайн. При необходимости документы можно скачать в любой момент.

Какой договор лучше использовать для работы с самозанятыми?

Оптимально заключать договор возмездного оказания услуг или гражданско‑правовой договор. Такой формат соответствует требованиям закона и удобен для обеих сторон. В сервисе Точка Банка эти договоры можно оформить в пару кликов, а потом хранить вместе с чеками и актами — всё в одном месте.

Как настроить доступ для Точка Банк в приложении «Мой налог»?

Это необходимо, чтобы работать в нашем сервисе для самозанятых: регистрировать чеки, заказывать справки, отправлять в налоговую информацию о доходах. Настроить доступ можно через веб‑версию или приложение. Подробнее — в инструкции.

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Платформа для работы с самозанятыми | Сервис для автоматизации работы с самозанятыми — Точка Банк