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Рекомендуйте банк своим клиентам и выбирайте вознаграждение

Бесплатно

Месяц обслуживания счёта

До 20 000 ₽

За каждого клиента

До 15%

От нашего дохода за клиента

Кто может стать нашим партнёром

БухгалтерыЮристыБлогерыФранчайзиВеб‑мастераДругие специалисты

Получайте дополнительный доход

  • Рекомендуйте своим клиентам Точка Банк — чем больше сервисов они подключат, тем больше бонусов вы получите
  • Расширяйте клиентскую базу: предложим клиентов на обслуживание
  • Пользуйтесь сервисом «Финлид» для автоматизации работы бухгалтеров
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Выбирайте бонус за каждого клиента

Фиксированное вознаграждение
  • До 20 000 ₽ — точная сумма зависит от тарифа, который выбрал клиент
  • Дополнительные бонусы, если клиент подключает сервисы банка или активно использует счёт
  • Всю сумму начислим сразу
Процентное вознаграждение

На ваш выбор:

  • 15% от дохода Точка Банка за клиента, если доход составит от 18 000 ₽ за 3 полных месяца после открытия счёта
  • 7% за любого клиента — уже на следующий месяц
Бесплатное обслуживание счёта

Один месяц на тарифе «Начало» или «Развитие» за одного привлечённого клиента

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Больше рекомендаций — выше доход

Советуйте наши сервисы и услуги привлечённым клиентам: мы начислим бонус за каждое подключение
Регистрация бизнеса и открытие счёта

От 2 000 ₽ за каждую регистрацию, 1 000 ₽ — за счёт

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Единый кабинет селлера 

Клиент оплачивает сервис — вы получаете 2 500 ₽ ежемесячно, но не больше 10 000 ₽ за всё время

Эквайринг

3,5% от суммы комиссии каждый месяц в течение двух лет с первого платежа

Онлайн‑бухгалтерия для ИП

1 000 ₽ за каждого, кто подключит сервис по вашей рекомендации

Рекомендуйте нас партнёрам

Как только партнёр приведёт клиента в Точка Банк, он получит вознаграждение, а вы — до 10 000 ₽

Управляйте заявками в личном кабинете

Приглашайте клиентов по реферальной ссылке

Или скопируйте API‑токен для интеграции в свои сервисы

Оставляйте заявки в любое время

На открытие счёта, регистрацию ИП или ООО, подключение сервисов для бизнеса

Работайте с заявками в одном окне

Подгружайте документы в карточку клиента и отслеживайте статус заявки

Обращайтесь в поддержку 24/7

Мы быстро ответим в чате и поможем разобраться

Присоединяйтесь к партнёрской программе

1

Оставьте заявку

Дождитесь звонка или пройдите регистрацию самостоятельно

2

Оформите договор

Мы будем на связи 24\7 и поможем в любой момент

3

Приглашайте партнёров

И получайте вознаграждение за каждого

С нами зарабатывают больше 10 000 партнёров

Дарья

Бухгалтер

Посоветовала банк своим клиентам и заработала 50 000 ₽ за месяц

Дарья создала заявки на открытие счёта в личном кабинете партнёра. За каждого клиента, которому открыли счёт или зарегистрировали бизнес, Дарья получила 5 000–7 000 ₽.

Андрей

Юрист

Помогает клиентам открывать своё дело и получает до 3 000 ₽ за каждого

Регистрирует ИП и открывает счета через Точка Банк в рамках юридической поддержки своим клиентам. Заполняет заявки в кабинете партнёра и получает выплаты на свой счёт раз в месяц.

Олег

Веб-мастер

Разместил у себя партнёрскую ссылку на наш сайт и получает около 20 000 ₽ в месяц

Пользователи переходят по ссылке и сами оставляют заявку. Олег может отслеживать статус каждой заявки в кабинете партнёра. Когда клиент открыл счёт, Олег получает фиксированную выплату.

Алина

Управляющая франшизой

Автоматизировала запуск точек и заработала 80 000 ₽ за квартал

Подаёт заявки на регистрацию бизнеса и открытие счёта для франчайзи. Получает вознаграждение до 12 000 ₽ за один запуск.

Вступайте в сообщество партнёров

Следим за изменениями на рынке и вашими запросами, чтобы предлагать вам полезные материалы и мероприятия:

— Гайды и обучение от экспертов и игроков рынка

— Бизнес‑завтраки, вебинары, встречи для обмена опытом

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За что партнёры любят Точка Банк

Относимся к каждому как к единственному

Отвечаем за 5 минут в чате поддержки — без ботов и скриптов

Помогаем решить любые  вопросы

От создания сайтов до изменений в законодательстве: обсудим именно ваш кейс и предложим решения

Предупреждаем о рисках

Чтобы вам и вашим клиентам не угрожала блокировка счёта или работа с недобросовестным контрагентом

Экономим ваше время

Берём на себя бухучёт, ЭДО, создание сайта для бизнеса и другие заботы

Частые вопросы

Что такое партнёрская программа?

Это возможность сотрудничать с Точка Банком и получать доход. Вы можете стать партнёром Точка Банка и рекомендовать наши услуги своим клиентам, а мы будем выплачивать вознаграждение за каждый новый открытый счёт или подключённый сервис. Чем больше клиентов вы приведёте, тем выше будет ваш доход.

Как стать партнёром Точка Банк?

Есть два способа стать нашим партнёром: 

• Перейти в личный кабинет и зарегистрироваться самостоятельно.

• Пройти регистрацию вместе с личным менеджером. Просто оставьте заявку на этой странице — мы перезвоним в течение рабочего дня, заключим договор и настроим доступ в личный кабинет.

Кто может стать партнёром?

Стать партнёром Точка Банка могут только юрлица и ИП. Если вы не ИП или у вас нет юридического лица — мы поможем бесплатно зарегистрировать ИП или ООО и откроем счёт в Точка Банке.

Надо ли открывать счёт в Точка Банк, чтобы стать партнёром?

Нет, это необязательно. Но если вы откроете расчётный счёт в Точка Банке, то сможете пользоваться всеми нашими сервисами. Вознаграждение за приведённых клиентов вы будете получать прямо на счёт в Точка Банке.

Как передавать заявки в Точка Банк?

Вы можете передавать заявки:

  • самостоятельно в личном кабинете партнёра;
  • с вашего сайта — достаточно разместить реферальную ссылку;
  • с помощью интеграции по API.

Какое вознаграждение получают партнёры?

В Точка Банке есть разные варианты вознаграждений. Оставьте заявку, и мы поможем подобрать то, что подходит под вашу сферу деятельности.

Как получить партнёрское вознаграждение?

Каждый месяц мы рассчитываем сумму вознаграждения и выплачиваем на счёт, указанный при заключении партнёрского договора. За расчётами вы можете следить в личном кабинете партнёра.

Сервисы

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