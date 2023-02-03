Рекомендуйте банк своим клиентам и выбирайте вознаграждение

Бесплатно
Месяц обслуживания счёта
До 20 000 ₽
За каждого клиента
До 15%
От нашего дохода за клиента
Получайте дополнительный доход
На ваш выбор:
Один месяц на тарифе «Начало» или «Развитие» за одного привлечённого клиента
От 2 000 ₽ за каждую регистрацию, 1 000 ₽ — за счёт
Клиент оплачивает сервис — вы получаете 2 500 ₽ ежемесячно, но не больше 10 000 ₽ за всё время
3,5% от суммы комиссии каждый месяц в течение двух лет с первого платежа
1 000 ₽ за каждого, кто подключит сервис по вашей рекомендации
Как только партнёр приведёт клиента в Точка Банк, он получит вознаграждение, а вы — до 10 000 ₽
Приглашайте клиентов по реферальной ссылке
Или скопируйте API‑токен для интеграции в свои сервисы
Оставляйте заявки в любое время
На открытие счёта, регистрацию ИП или ООО, подключение сервисов для бизнеса
Работайте с заявками в одном окне
Подгружайте документы в карточку клиента и отслеживайте статус заявки
Обращайтесь в поддержку 24/7
Мы быстро ответим в чате и поможем разобраться
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Андрей
Юрист
Помогает клиентам открывать своё дело и получает до 3 000 ₽ за каждого
Регистрирует ИП и открывает счета через Точка Банк в рамках юридической поддержки своим клиентам. Заполняет заявки в кабинете партнёра и получает выплаты на свой счёт раз в месяц.
Олег
Веб-мастер
Разместил у себя партнёрскую ссылку на наш сайт и получает около 20 000 ₽ в месяц
Пользователи переходят по ссылке и сами оставляют заявку. Олег может отслеживать статус каждой заявки в кабинете партнёра. Когда клиент открыл счёт, Олег получает фиксированную выплату.
Алина
Управляющая франшизой
Автоматизировала запуск точек и заработала 80 000 ₽ за квартал
Подаёт заявки на регистрацию бизнеса и открытие счёта для франчайзи. Получает вознаграждение до 12 000 ₽ за один запуск.
Следим за изменениями на рынке и вашими запросами, чтобы предлагать вам полезные материалы и мероприятия:
— Гайды и обучение от экспертов и игроков рынка
— Бизнес‑завтраки, вебинары, встречи для обмена опытом
Относимся к каждому как к единственному
Отвечаем за 5 минут в чате поддержки — без ботов и скриптов
Помогаем решить любые вопросы
От создания сайтов до изменений в законодательстве: обсудим именно ваш кейс и предложим решения
Предупреждаем о рисках
Чтобы вам и вашим клиентам не угрожала блокировка счёта или работа с недобросовестным контрагентом
Экономим ваше время
Берём на себя бухучёт, ЭДО, создание сайта для бизнеса и другие заботы
Это возможность сотрудничать с Точка Банком и получать доход. Вы можете стать партнёром Точка Банка и рекомендовать наши услуги своим клиентам, а мы будем выплачивать вознаграждение за каждый новый открытый счёт или подключённый сервис. Чем больше клиентов вы приведёте, тем выше будет ваш доход.
Есть два способа стать нашим партнёром:
• Перейти в личный кабинет и зарегистрироваться самостоятельно.
• Пройти регистрацию вместе с личным менеджером. Просто оставьте заявку на этой странице — мы перезвоним в течение рабочего дня, заключим договор и настроим доступ в личный кабинет.
Стать партнёром Точка Банка могут только юрлица и ИП. Если вы не ИП или у вас нет юридического лица — мы поможем бесплатно зарегистрировать ИП или ООО и откроем счёт в Точка Банке.
Нет, это необязательно. Но если вы откроете расчётный счёт в Точка Банке, то сможете пользоваться всеми нашими сервисами. Вознаграждение за приведённых клиентов вы будете получать прямо на счёт в Точка Банке.
Вы можете передавать заявки:
В Точка Банке есть разные варианты вознаграждений. Оставьте заявку, и мы поможем подобрать то, что подходит под вашу сферу деятельности.
Каждый месяц мы рассчитываем сумму вознаграждения и выплачиваем на счёт, указанный при заключении партнёрского договора. За расчётами вы можете следить в личном кабинете партнёра.
Дарья
Бухгалтер
Посоветовала банк своим клиентам и заработала 50 000 ₽ за месяц
Дарья создала заявки на открытие счёта в личном кабинете партнёра. За каждого клиента, которому открыли счёт или зарегистрировали бизнес, Дарья получила 5 000–7 000 ₽.