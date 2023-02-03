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Калькулятор белого импорта из Китая

Рассчитайте стоимость доставки из Китая

Что входит в стоимость

Стоимость

Сроки

Поиск поставщика

5 000 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

до 10 рабочих дней

Доставка товара из-за границы

Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа

до 12 дней

Авиаперевозки груза

25–35 дней

Автомобильные грузоперевозки

35–45 дней

Железнодорожные грузоперевозки

55–65 дней

Морские грузоперевозки

Таможенное оформление, пошлины и НДС

Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками

до 2 рабочих дней

Услуги сервиса

При закупке от 500 000 ₽ — 10%

При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%

Конвертация валюты

от 2%

От курса банка

Валютный контроль

0,12%

От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽

Дополнительные услуги

Стоимость

Сроки

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Подготовка к оформлению — 1 500 ₽

Включим в стоимость закупки, если доверите её нам

Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах

Оформление — от 15 000 ₽

Рассчитывают партнёры по сертификации

от 3 дней

Декларация

от 14 дней

Сертификат

Маркировка «Честный знак»

60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно

Проверка поставщика

От 15 000 ₽

Сроки рассчитываются индивидуально

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Возьмём на себя все этапы закупки
Договоримся с поставщикомНайдём нового или выстроим работу с действующим поставщиком. По запросу пришлём видеообзор и фото товара, доставим образцы.
Проведём оплатуВы оплачиваете счёт в рублях — мы занимаемся остальными выплатами, в том числе за рубеж.
Учтём требования по сертификацииПодготовим сертификаты и декларации. Если нужно, сделаем маркировку «Честного знака».
Доставим заказ до вашего складаЗастрахуем поставку, полностью организуем логистику и растаможим товар.
И будем регулярно сообщать о статусе поставки

Подстроимся под ваши задачи

Назначим личного менеджера

Который всегда знает статус поставки и не оставит вас с нерешёнными вопросами

Привезём почти всё

Одежду, оборудование и даже товары с нестандартными требованиями

Доработаем товары по вашему проекту

Нанесём нужный логотип или полностью разработаем товар по техзаданию

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