Стоимость
Сроки
Поиск поставщика
5 000 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
до 10 рабочих дней
Доставка товара из-за границы
Формируется в зависимости от сезона и объёма заказа
до 12 дней
Авиаперевозки груза
25–35 дней
Автомобильные грузоперевозки
35–45 дней
Железнодорожные грузоперевозки
55–65 дней
Морские грузоперевозки
Таможенное оформление, пошлины и НДС
Рассчитаем в соответствии с товарной группой и действующими ставками
до 2 рабочих дней
Услуги сервиса
При закупке от 500 000 ₽ — 10%
При закупке от 2 000 000 ₽ — 5%
Конвертация валюты
от 2%
От курса банка
Валютный контроль
0,12%
От стоимости товаров. Минимум — 300 ₽, максимум — 9 500 ₽
Стоимость
Сроки
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Подготовка к оформлению — 1 500 ₽
Включим в стоимость закупки, если доверите её нам
Сертификаты и декларации для продажи на маркетплейсах
Оформление — от 15 000 ₽
Рассчитывают партнёры по сертификации
от 3 дней
Декларация
от 14 дней
Сертификат
Маркировка «Честный знак»
60 копеек за единицу товара, оформление в системе — бесплатно
Проверка поставщика
От 15 000 ₽
Сроки рассчитываются индивидуально
Который всегда знает статус поставки и не оставит вас с нерешёнными вопросами
Одежду, оборудование и даже товары с нестандартными требованиями
Нанесём нужный логотип или полностью разработаем товар по техзаданию