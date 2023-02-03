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Бесплатный расчётный счёт для ИП

Открытие расчётного счёта для бизнеса

Бесплатно и онлайн

0 ₽ за обслуживание для новых ИП

На тарифе «Ноль»

Поддержка без ботов и скриптов

Мы рядом 24/7

Преимущества расчётного счёта в Точка Банк

Чуткая поддержка без ботов

Спрашивайте в чате или по телефону, поможем быстро во всём разобраться.

Удобный интернет-банк

Работайте с платежами и экосистемой сервисов для бизнеса, когда вам удобно. Нужен только интернет.

Онлайн-бухгалтерия для ИП

Рассчитаем налоги и взносы, сдадим отчётность за вас. Сервис доступен на любом тарифе.

Сервисы контроля рисков бизнеса

Убережём от блокировок по 115‑ФЗ: заметим рискованные операции, проверим контрагентов и предупредим о проверках контролирующих органов.

Не платите за обслуживание

Если вы зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад, выбирайте тариф «Ноль» и обслуживайтесь всегда бесплатно

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Как открыть расчётный счёт для ИП бесплатно

1

Оставьте заявку

Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы

2

Подготовьте документы

  • Паспорт
  • Свидетельство о постановке на учёт в ФНС, если ИП ещё нет в ЕГРИП
3

Откроем счёт

Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе

4

Передадим новые реквизиты ФНС и контрагентам

Если у вас есть счёт в другом банке

Тарифы на открытие расчётного счета для ИП

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Кому подходит

Без ограничений.

Платежи клиентам Точка Банк и в бюджет

Бесплатно

Платежи ИП и юрлицам

60 платежей в месяц бесплатно

Далее 50 ₽ за каждый

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Выплаты дивидендов, возврат займов

Бесплатно

Процент на остатки по счетам

7% годовых

при покупках по картам больше 30 000 ₽

3% годовых

если траты меньше

Снятие наличных

До 300 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 2 500 ₽ за каждые 100 000 ₽

Пополнение счёта наличными или с карты другого банка

До 600 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 600 ₽ за каждые 100 000 ₽

Персональный менеджер

Всё лучшее для старта бизнеса

Бесплатная бизнес-картаОнлайн-бухгалтерия для ИПВсё для приёма онлайн-платежей

Бесплатная бизнес-карта

Выпустим при открытии счёта. Пользуйтесь как обычной картой: тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты сотрудникам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо.

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70% клиентов

Рекомендуют Точка Банк

750 000+ предпринимателей

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Открытие счёта бесплатно  и онлайн

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Частые вопросы

Зачем нужен расчётный счёт?

Расчётный счёт нужен ИП и ООО для ведения бизнеса, чтобы принимать платежи от клиентов, проводить безналичные расчёты с контрагентами, уплачивать налоги и взносы и проводить другие финансовые операции онлайн.

Что можно оплачивать с расчётного счёта?

С расчётного счёта можно перечислять зарплату сотрудникам, оплачивать аренду, товары и услуги поставщиков, а также другие расходы, связанные с бизнесом, включая хозяйственные нужды.

Сколько времени нужно для открытия бесплатного счёта?

Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.

Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только мы откроем счёт, пришлём вам уведомление на email.

Сколько стоит обслуживание расчётного счёта?

Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.

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Открыть расчётный счёт для ИП бесплатно в Точка Банк