Бесплатный расчётный счёт для ИП

Открытие расчётного счёта для бизнеса
Бесплатно и онлайн
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На тарифе «Ноль»
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Мы рядом 24/7
Спрашивайте в чате или по телефону, поможем быстро во всём разобраться.
Работайте с платежами и экосистемой сервисов для бизнеса, когда вам удобно. Нужен только интернет.
Рассчитаем налоги и взносы, сдадим отчётность за вас. Сервис доступен на любом тарифе.
Убережём от блокировок по 115‑ФЗ: заметим рискованные операции, проверим контрагентов и предупредим о проверках контролирующих органов.
Если вы зарегистрировали бизнес не более 90 дней назад, выбирайте тариф «Ноль» и обслуживайтесь всегда бесплатно
Мы перезвоним в течение 30 минут, подберём тариф и посоветуем подходящие сервисы
Менеджер приедет в удобное вам место: офис, дом, кафе
Если у вас есть счёт в другом банке
Бесплатная бизнес-карта
Выпустим при открытии счёта. Пользуйтесь как обычной картой: тратьте деньги на себя или на бизнес, выдавайте карты сотрудникам и контролируйте расходы проще, чем когда‑либо.
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Бесплатно
Без прогрессивной шкалы и скрытых процентов
Расчётный счёт нужен ИП и ООО для ведения бизнеса, чтобы принимать платежи от клиентов, проводить безналичные расчёты с контрагентами, уплачивать налоги и взносы и проводить другие финансовые операции онлайн.
С расчётного счёта можно перечислять зарплату сотрудникам, оплачивать аренду, товары и услуги поставщиков, а также другие расходы, связанные с бизнесом, включая хозяйственные нужды.
Обычно счёт открывают в день обращения или на следующий рабочий день. Но в некоторых случаях процесс может занять больше времени, например, если предприниматель живёт в отдалённом населённом пункте. Тогда на встречу с менеджером потребуется дополнительное время. Точный срок вам назовут при звонке после подачи заявки.
Все этапы удобно отслеживать в интернет‑банке. Как только мы откроем счёт, пришлём вам уведомление на email.
Стоимость обслуживания счёта в Точка Банке зависит от выбранного тарифа. У каждого свои условия, комиссии и набор услуг. Оставьте заявку, менеджер свяжется с вами, поможет подобрать вариант под ваши задачи и подробно расскажет обо всех условиях.