Добро пожаловать!

До 5 стартовых бонусов на ваш выбор

Выбрать бонусы вы сможете в интернет-банке в течение 30 дней с открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Количество доступных бонусов зависит от тарифа, который вы подключите после открытия счёта:

Ноль — максимум 3 бонуса, за исключением ДМС, платежей за границу и валютного контроля

Начало — максимум 4 бонуса

Развитие, Селлер и Селлер Про — максимум 5 бонусов

Можно выбрать только одну из акций, связанную с обслуживанием счёта — либо 3 месяца бесплатно, либо 6 месяцев со скидкой 50%.