Добро пожаловать!

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Когда проходит акция
Кто может участвовать
Выбрать бонусы вы сможете в интернет-банке в течение 30 дней с открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Количество доступных бонусов зависит от тарифа, который вы подключите после открытия счёта:
- Ноль — максимум 3 бонуса, за исключением ДМС, платежей за границу и валютного контроля
- Начало — максимум 4 бонуса
- Развитие, Селлер и Селлер Про — максимум 5 бонусов
Можно выбрать только одну из акций, связанную с обслуживанием счёта — либо 3 месяца бесплатно, либо 6 месяцев со скидкой 50%.
Как участвовать в акции
3 месяца бесплатного обслуживания счёта
Откройте счёт на тарифе «Развитие» или «Селлер» до 10 ноября 2026 включительно. Если вы выбрали это предложение с 1 до 19 числа включительно, скидка 100% применится в текущем месяце и в следующие 2 месяца. Если вы выбрали предложение 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 3 месяца.
6 месяцев обслуживания счёта со скидкой 50%
Откройте счёт на тарифе «Развитие» или «Селлер» до 10 ноября 2026 включительно. Если вы выбрали это предложение с 1 до 19 числа включительно, скидка применится в текущем месяце и в следующие 5 месяцев. Если вы выбрали предложение 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 6 месяцев.
Скидка 20% на Онлайн‑бухгалтерию
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и подключите сервис в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
Скидка 20% на ЭДО
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и подключите тариф на 600 или 2 000 документов в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
3 месяца подписки на риски для бизнеса «Всё включено» — со скидкой 30%
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и подключите сервис в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
Ставка 2,5% по интернет-эквайрингу в первые 3 месяца
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подайте заявку на подключение интернет-эквайринга в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Подпишите договор на услугу интернет-эквайринга в течение 30 дней после подачи заявки. Пониженная ставка на категорию «Прочее» начнёт действовать после первой оплаты картой.
Первый платёж за границу с комиссией 1 ₽
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и переведите от 10 000 до 30 000 $ или эквивалентную сумму в юанях или евро. Важно сделать это до конца месяца, следующего за месяцем открытия счёта.
Скидка 100% на валютный контроль в течение месяца
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и пользуйтесь скидкой в течение 30 дней после открытия счёта.
Скидка 30% на Транспортный ЭДО
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
Комиссия за выплаты самозанятым — 0,5% на 6 месяцев
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис «Выплаты самозанятым» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Комиссия за выплату не может составлять меньше 50 ₽.
Скидка 100% на Единый кабинет селлера в первый месяц
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис на тарифе «Максимальный» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
Месяц использования 24AI на тарифе «Стартовый»
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис на тарифе «Стартовый» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Предложение недоступно, если вы уже пользуетесь сервисом на любом тарифе.
Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Выберите это предложение в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
В течение 60 дней со дня открытия счёта закажите товары стоимостью от 500 000 ₽ через сервис «Закупки из-за рубежа». Комиссия за проведение первой сделки будет на 30% ниже.
Скидка 50% на услуги MPSTATS Consulting
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Выберите это предложение в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
5 дней бесплатного доступа к аналитике MPSTATS
Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис на тарифе «Базовый» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.
ДМС на 2 месяца бесплатно — для себя или близкого
Откройте счёт с 1 октября по 10 ноября 2026 включительно. В течение 30 дней потратьте со счёта не менее 5 000 ₽ и выберите этот стартовый бонус. Мы пришлём промокод, который нужно активировать в течение трёх месяцев на сайте нашего партнёра — страховой компании «Лучи».
Чтобы полис продолжал действовать все 2 месяца, каждый месяц совершайте платежи со счёта в Точка Банке на общую сумму от 5 000 ₽. В эту сумму входят переводы самозанятым через наш сервис, платежи в бюджет и контрагентам, покупки по карте. Переводы себе и физлицам, оплата сервисов Точка Банка не учитываются.