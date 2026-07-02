Добро пожаловать!

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До 5 стартовых бонусов на ваш выбор

Выбрать бонусы вы сможете в интернет-банке в течение 30 дней с открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Количество доступных бонусов зависит от тарифа, который вы подключите после открытия счёта:

  • Ноль — максимум 3 бонуса, за исключением ДМС, платежей за границу и валютного контроля
  • Начало — максимум 4 бонуса
  • Развитие, Селлер и Селлер Про — максимум 5 бонусов

Можно выбрать только одну из акций, связанную с обслуживанием счёта — либо 3 месяца бесплатно, либо 6 месяцев со скидкой 50%.

Как участвовать в акции

1
3 месяца бесплатного обслуживания счёта

Откройте счёт на тарифе «Развитие» или «Селлер» до 10 ноября 2026 включительно. Если вы выбрали это предложение с 1 до 19 числа включительно, скидка 100% применится в текущем месяце и в следующие 2 месяца. Если вы выбрали предложение 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 3 месяца.

2
6 месяцев обслуживания счёта со скидкой 50%

Откройте счёт на тарифе «Развитие» или «Селлер» до 10 ноября 2026 включительно. Если вы выбрали это предложение с 1 до 19 числа включительно, скидка применится в текущем месяце и в следующие 5 месяцев. Если вы выбрали предложение 20 числа или позже, скидка применится до конца текущего месяца и в следующие 6 месяцев.

3
Скидка 20% на Онлайн‑бухгалтерию

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и подключите сервис в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.

4
Скидка 20% на ЭДО

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и подключите тариф на 600 или 2 000 документов в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.

5
3 месяца подписки на риски для бизнеса «Всё включено» — со скидкой 30%

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и подключите сервис в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.

6
Ставка 2,5% по интернет-эквайрингу в первые 3 месяца

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подайте заявку на подключение интернет-эквайринга в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Подпишите договор на услугу интернет-эквайринга в течение 30 дней после подачи заявки. Пониженная ставка на категорию «Прочее» начнёт действовать после первой оплаты картой. 

7
Первый платёж за границу с комиссией 1 ₽

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и переведите от 10 000 до 30 000 $ или эквивалентную сумму в юанях или евро. Важно сделать это до конца месяца, следующего за месяцем открытия счёта.

8
Скидка 100% на валютный контроль в течение месяца

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно и пользуйтесь скидкой в течение 30 дней после открытия счёта.

9
Скидка 30% на Транспортный ЭДО

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026.

10
Комиссия за выплаты самозанятым — 0,5% на 6 месяцев

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис «Выплаты самозанятым» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Комиссия за выплату не может составлять меньше 50 ₽.

11
Скидка 100% на Единый кабинет селлера в первый месяц

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис на тарифе «Максимальный» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. 

12
Месяц использования 24AI на тарифе «Стартовый»

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис на тарифе «Стартовый» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. Предложение недоступно, если вы уже пользуетесь сервисом на любом тарифе.

13
Скидка 30% на первую закупку из‑за рубежа

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Выберите это предложение в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. 

В течение 60 дней со дня открытия счёта закажите товары стоимостью от 500 000 ₽ через сервис «Закупки из-за рубежа». Комиссия за проведение первой сделки будет на 30% ниже.

14
Скидка 50% на услуги MPSTATS Consulting

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Выберите это предложение в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. 

15
5 дней бесплатного доступа к аналитике MPSTATS

Откройте счёт до 10 ноября 2026 включительно. Подключите сервис на тарифе «Базовый» в течение 30 дней после открытия счёта, но не позднее 12 ноября 2026. 

16
ДМС на 2 месяца бесплатно — для себя или близкого

Откройте счёт с 1 октября по 10 ноября 2026 включительно. В течение 30 дней потратьте со счёта не менее 5 000 ₽ и выберите этот стартовый бонус. Мы пришлём промокод, который нужно активировать в течение трёх месяцев на сайте нашего партнёра — страховой компании «Лучи». 

Чтобы полис продолжал действовать все 2 месяца, каждый месяц совершайте платежи со счёта в Точка Банке на общую сумму от 5 000 ₽. В эту сумму входят переводы самозанятым через наш сервис, платежи в бюджет и контрагентам, покупки по карте. Переводы себе и физлицам, оплата сервисов Точка Банка не учитываются.

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