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Архивные акции

До 30 сентября 2026

Новым ИП и ООО — кешбэк в супермаркетах и заправках
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До 10 сентября 2026

Кешбэк 20% за подключение транспортного ЭДО
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До 8 сентября 2026

Другу счёт в Точка Банк, вам – призы!
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До 31 августа 2026

Вернём 20% при подключении ЭДО
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До 31 августа 2026

Увеличим лимит кешбэка новым клиентам — на три месяца
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До 16 августа 2026

При регистрации ООО — 3 месяца бесплатной бухгалтерии от Кнопки
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До 31 июля 2026

Сезон эквайринга для турагентов
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До 10 июля 2026

Кешбэк 20% за первую покупку на «Яндекс Маркете для бизнеса»
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До 1 июля 2026

Вернём 20 % за Онлайн-бухгалтерию
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До 30 июня 2026

+300 000 ₽ на переводы физлицам — бесплатно
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До 30 июня 2026

Скидка 50% на тарифы «Селлер» и «Селлер Про»
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До 30 июня 2026

Селлерам — скидка до 15 % на Онлайн-бухгалтерию
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До 30 июня 2026

Выиграйте 2 000 000 ₽ на рекламу вашего бизнеса
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До 30 июня 2026

Больше продаж на маркетплейсах — больше выгоды
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До 29 июня 2026

Доступ к ИИ-Ассистенту для бухгалтера — бесплатно на 3 месяца
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До 20 июня 2026

Скидка 15% в SimpleWine с картой Точка Банк
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До 29 мая 2026

Кешбэк за победы в тендерах с Точка Банк
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До 18 апреля 2026

0 % за СБП и терминал за 1 ₽ — для новых ИП и ООО»
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До 31 марта 2026

Кешбэк на АЗС и супермаркеты — по карте
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До 31 марта 2026

Счёт на тарифе «Селлер Про» — бесплатно до 31 марта
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До 15 марта 2026

Скидка на обслуживание 50 %
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До 28 февраля 2026

Вернём 20% за Онлайн-бухгалтерию
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До 10 февраля 2026

Кешбэк 10% за первую покупку на «Яндекс Маркете для бизнеса»
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До 31 января 2026

Вау-кешбэк с налогов и остатков
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До 31 января 2026

3 месяца обслуживания со скидкой 80%
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До 31 января 2026

Акции для клиентов с тарифом «Всё и сразу»
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До 31 декабря 2025

Кешбэк за сервисы «Яндекс Go для бизнеса»
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До 31 декабря 2025

Кешбэк 5% в «Авиасейлс для бизнеса»
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До 13 декабря 2025

Сервисы для селлеров за 0 ₽
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До 7 декабря 2025

3 месяца бухгалтерии от Кнопки для новых ООО
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До 30 ноября 2025

0% за QR-платежи в первые три месяца
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До 30 ноября 2025

Чёрная пятница в Точке
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До 24 ноября 2025

Внешняя аналитика от MPstats на месяц — бесплатно
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До 13 ноября 2025

Розыгрыш 1 000 000 бонусов для шопинга на «Яндекс Маркете для бизнеса»
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До 31 октября 2025

POS-терминал за 1 ₽ в месяц на полгода
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До 26 октября 2025

3 000 баллов за друга — на сертификаты партнёров
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До 30 сентября 2025

6 месяцев сниженной ставки на эквайринг
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До 21 сентября 2025

Несколько компаний? Скидка на обслуживание 50%
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До 31 августа 2025

3 месяца сниженной ставки на интернет-эквайринг Точки
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До 31 августа 2025

Вернём 20% за Онлайн-бухгалтерию
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До 23 августа 2025

Сниженная ставка на интернет-эквайринг для образования
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До 20 июля 2025

Несколько компаний? Всем — пожизненная скидка до 50%
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До 18 июля 2025

Повышаем ставку по депозитам
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До 14 июля 2025

Зарабатывай больше с аналитикой маркетплейсов
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До 8 июня 2025

Онлайн-бухгалтерия за 1 рубль
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До 1 июня 2025

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До 15 мая 2025

3 месяца сниженной ставки на эквайринг Точки
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До 31 декабря 2024

Эквайринг по 1,99% в категории Прочее
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